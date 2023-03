Migliore alternativa VPN e RDP per il 2023 - Accesso Remoto Splashtop

Accesso alla rete Zero Trust (ZTNA)

Sì (l'autenticazione viene stabilita per la prima volta tramite Splashtop cloud broker e solo dopo che questa autenticazione per intero ha avuto successo, l'utente remoto ha accesso al sistema autorizzato). L'analisi di Gartner di giugno 2019 prevede che entro il 2023 il 60% delle aziende abbandonerà le VPN destinate all'accesso remoto a favore di soluzioni Zero Trust Network Access*.