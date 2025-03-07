Migliore alternativa VPN e RDP per il 2023 - Accesso Remoto Splashtop

Migliore alternativa a RDP e VPN per il 2026
Splashtop è un'alternativa ad alte prestazioni alla tua infrastruttura RDP/VPN
La VPN legacy è un incubo? Non ne puoi più di RDP lenti e costosi?
Prova Splashtop e supporta il BYOD! Stai pensando di utilizzare il protocollo RDP (Remote Desktop Protocol) di Microsoft attraverso una VPN per consentire l'accesso remoto dei dipendenti ai computer Windows e Mac? L'utilizzo del solo RDP al di fuori del firewall espone il traffico a rischi di sicurezza e può rendere i computer ospiti vulnerabili ad attacchi esterni, per cui è necessaria una VPN.
Può sembrare una scelta facile o economica, ma le aziende che la implementano si rendono presto conto che questa soluzione è costosa da configurare e mantenere, difficile da scalare e ingombrante da usare per i dipendenti, per non parlare dei problemi di ritardo.
Problemi legati all'utilizzo dell'accesso remoto tradizionale con RDP su VPN
- Rischi per la sicurezza: VPN e RDP sono bersagli frequenti di minacce informatiche come ransomware e accessi non autorizzati.
- Problemi di prestazioni: le connessioni lente e l'elevata latenza rendono le soluzioni RDP/VPN inaffidabili.
- Configurazione e manutenzione complesse: richiede un'ampia configurazione IT e una gestione continua.
- Limitazioni della scalabilità: difficile da scalare in modo efficiente per i team in crescita e la forza lavoro remota.
- Esperienza utente scadente: frequenti disconnessioni e passaggi di autenticazione ingombranti interrompono il flusso di lavoro.
- Compatibilità con i dispositivi ristretta: supporto limitato per dispositivi mobili e piattaforme non Windows.
Fattori chiave da considerare nella scelta di un'alternativa a RDP e VPN
Per scegliere la giusta alternativa a RDP e VPN è necessario valutare le soluzioni in base a sicurezza, prestazioni e facilità d'uso. Ecco i fattori critici da tenere a mente:
Sicurezza zero trust: assicurati che la soluzione segua un approccio zero-trust con autenticazione avanzata, crittografia e verifica del dispositivo.
Nessuna esposizione alla rete: le migliori alternative non richiedono porte aperte o tunnel VPN, riducendo le vulnerabilità della sicurezza.
Gestione degli accessi senza interruzioni: cerca controlli degli accessi basati sui ruoli e autorizzazioni utente per semplificare la supervisione dell'IT.
Affidabilità e tempo di attività: un solido strumento di accesso remoto dovrebbe fornire connessioni coerenti e ad alta disponibilità senza frequenti interruzioni.
Predisposizione alla conformità: verifica se la soluzione soddisfa gli standard di settore come RGPD, HIPAA e SOC 2 per una gestione sicura dei dati.
Ottimizzata per il lavoro a distanza e il supporto IT : l'alternativa dovrebbe soddisfare sia i singoli utenti che i team IT, offrendo accesso non supervisionato, registrazione delle sessioni e funzionalità di risoluzione dei problemi remoti.
Passa a una VPN sostitutiva e alternativa RDP di ultima generazione: accedi in modo sicuro da remoto con Splashtop
Splashtop offre una soluzione alternativa a RDP/VPN che semplifica notevolmente la configurazione dell'accesso remoto per l'IT. Splashtop Remote Access supporta il tuo piano di continuità aziendale (BCP), il piano di disaster recovery (DR), l'iniziativa work-from-home (WFH), la politica sulle pandemie, il telelavoro e l'iniziativa BYOD, consentendo ai dipendenti di rimanere al sicuro e di essere produttivi da qualsiasi luogo.
Guarda perché Splashtop è un'alternativa di accesso remoto superiore alla VPN (virtual private network).
Perché Splashtop è un'alternativa migliore a RDP e VPN legacy?
Splashtop
VPN tradizionale/RDP
Sicurezza
Accesso alla rete Zero Trust (ZTNA)
Sì (l'autenticazione viene stabilita per la prima volta tramite Splashtop cloud broker e solo dopo che questa autenticazione per intero ha avuto successo, l'utente remoto ha accesso al sistema autorizzato). L'analisi di Gartner di giugno 2019 prevede che entro il 2023 il 60% delle aziende abbandonerà le VPN destinate all'accesso remoto a favore di soluzioni Zero Trust Network Access*.
No (si stabilisce una fiducia eccessiva tra il dispositivo remoto e la rete aziendale, con la conseguente esposizione a minacce laterali, come il ransomware)
Autenticazione a due fattori (2FA/MFA)
Sì
Sì, ma alcune funzionalità di MFA non sono gratuite
Autenticazione del dispositivo
Sì
Non è disponibile nella maggior parte delle soluzioni VPN
Aggiornamento dell'infrastruttura
Sì, si aggiorna automaticamente contro le nuove minacce
Manuale e rischioso. Il Dipartimento della Sicurezza Nazionale (DHS) statunitense ha avvertito: "Poiché le VPN sono attive 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è meno probabile che le organizzazioni le mantengano aggiornate con gli ultimi aggiornamenti e patch di sicurezza".(13 marzo 2020)
Aggiornamento software
Sì, automatico
Necessità di preoccuparsi delle diverse versioni del client VPN e RDP, nonché dei problemi di compatibilità
SSO
Sì
Sì
Registrazione sessione
Sì
No
Disabilita e abilita il trasferimento di file e la stampa remota
Sì
No
Registrazione e monitoraggio
Registri leggibili dall'uomo
I registri non sono umani
Produttività utente
Facilità d'uso
Clicca e connettiti - connessioni remote veloci
No — È doloroso configurare e utilizzare VPN e RDP; VPN può richiedere più di 20 secondi per connettersi e RDP è spesso lento.
Può utilizzare dispositivi personali, supportando BYOD
Sì, può utilizzare qualsiasi dispositivo personale, inclusi tablet e telefoni cellulari.
No — Necessità di un dispositivo rilasciato dall'azienda per garantire la sicurezza
Prestazioni
Alte prestazioni; 3D CAD /CAM; 1080p @ 60 fps; 4k @ 30 fps
Lag & Impossibile supportare 3D CAD /CAM e streaming video & RDP supporto per MAC è debole
Strumenti/Utilità
Trasferimento file, blocco tastiera/mouse, chat, ecc.
Strumenti integrati limitati con client RDP nativo MS
Scalabilità
Migliaia di utenti a bordo
Facile e veloce (sia IT che provvisioni automatiche degli utenti finali)
Processo lungo e difficile per l'IT
Limitato dal gateway hardware
Non applicabile; basato su software
La CPU VPN e la memoria possono sovraccaricare e deve essere aggiornata
Traffico di rete
L'accesso aziendale utilizza la larghezza di banda aziendale. Il browser personale utilizza la larghezza di banda domestica.
Spesso gli utenti dimenticano di essere collegati alla VPN e tutto il traffico personale (Youtube) viene instradato anche attraverso la rete aziendale, congestionandola. Disattivare lo split-tunneling riduce la produttività, mentre attivarlo aumenta i rischi.
Qualsiasi dispositivo
Basta usare qualsiasi dispositivo personale, inclusi tablet, smartphone, Chromebook.
Necessità di dispositivi forniti dall'azienda
Configurare il gateway VPN in ogni ufficio
Non applicabile; basato su software
Richiede la configurazione e la gestione del gateway VPN per ogni ufficio
Affidabilità
Sempre aggiornato
Sì — Aggiornamenti gestiti da Splashtop
No —c'è sempre la risoluzione dei problemi e richiede aggiornamenti manuali
Strumento coerente su tutte le piattaforme
Sì - Esperienza di accesso remoto coerente con i sistemi operativi Windows, MAC e Linux
No — RDP è disponibile solo per Windows
Costo
Costo effettivo a partire da 5,50 € per utente al mese (sconto multi licenza disponibile)
Complesso & costoso da configurare e gestire; aggiornamenti manuali della sicurezza; richiede un dispositivo rilasciato dall'azienda; affrontare costanti sfide di supporto degli utenti
Gestione
Gestione semplificata degli utenti/gruppi
È necessario impostare la gestione degli utenti/gruppi VPN e anche la gestione degli utenti/gruppi RDP, con conseguente lavoro ridondante e difficoltà di tracciamento/gestione
Conclusione
Gli utenti finali e il settore IT amano Splashtop
La configurazione VPN/RDP è una seccatura per l'IT e gli utenti
*Fonte: https://www.techradar.com/news/best-remote-desktop-software
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Utilizza Splashtop Connector per accedere da remoto a computer e server attraverso Splashtop senza utilizzare VPN o installare un agente di accesso remoto. Per maggiori informazioni, visita il nostro confronto tra Splashtop Connector, RDP e VPN.
Rischi di vulnerabilità del RDP & Gateway RD
Il 5 novembre 2019, il team di FortiGuard Labs raccomanda ai clienti di applicare immediatamente le ultime patch di Microsoft per CVE-2019-0708 su tutte le macchine interessate e, ove possibile, di disabilitare completamente RDP. GLI ATTACCHI DI BLUEKEEP RDP STANNO INIZIANDO: https://www.fortinet.com/blog/threat-research/bluekeep-rdp-attacks-starting-patch-now.html.
Il 27 settembre 2018, il Public Service Annoucement (PSA) ha diramato il seguente avviso: "I CRIMINALI INFORMATICI SFRUTTANO SEMPRE PIÙ SPESSO IL PROTOCOLLO DESKTOP REMOTO (RDP) PER INTRAPRENDERE ATTIVITÀ ILLECITE", sottolineando i problemi legati a versioni del protocollo obsolete, con un meccanismo di crittografia difettoso e un accesso illimitato alla porta RDP predefinita (TCP 3389) https://www.ic3.gov/media/2018/180927.aspx
Il 14 gennaio 2020, il Centro di coordinamento CERT ha rilasciato la nota di vulnerabilità VU#491944: "MICROSOFT WINDOWS REMOTE DESKTOP GATEWAY (RD Gateway) CONSENTE L'ESECUZIONE DI CODICE REMOTO NON AUTORIZZATO": https://kb.cert.org/vuls/id/491944/. "Microsoft RD Gateway, presente nei sistemi Windows Server 2012 e successivi, contiene due vulnerabilità che possono consentire a un aggressore remoto non autenticato di eseguire codice arbitrario con i privilegi di SISTEMA.... le falle riguardano la gestione della frammentazione. Questa vulnerabilità è sfruttabile collegandosi al servizio RD Gateway in ascolto sulla porta UDP/3391."
Addio ai problemi legati all'RDP legacy su VPN! Accedi ai tuoi computer, alle tue app e ai tuoi file con Splashtop
Splashtop è stato progettato per offrire agli utenti un accesso remoto sicuro e senza interruzioni ai loro computer da qualsiasi dispositivo, adottando il concetto di BYOD. Grazie alla sua tecnologia di desktop remoto leader del settore e funzionante mediante un tunnel sicuro SSL (AES-256), Splashtop consente agli utenti di accedere ai loro computer desktop e Mac tramite i loro dispositivi Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook come se fossero seduti di fronte ai loro dispositivi o server. In questo modo si ottengono tutti i vantaggi tipici di RDP/VPN senza i problemi e le complessità di cui sopra. Inoltre, la configurazione richiede solo pochi minuti.