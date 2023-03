Confronto prezzi di LogMeIn Central

Poiché le aziende continuano ad affidarsi a computer e software per svolgere le operazioni quotidiane, la richiesta di supporto da parte degli MSP è cresciuta. Per fornire un'assistenza efficace, gli MSP devono disporre di una soluzione che consenta loro di fornire assistenza, monitorare e gestire da remoto gli endpoint dei loro clienti.

Un'opzione molto conosciuta è LogMeIn Central. Tuttavia, abbiamo già visto che LogMeIn Central è una delle opzioni più costose sul mercato.

Viceversa, sapevi che puoi ottenere una soluzione di alto livello per il supporto, il monitoraggio e la gestione remota spendendo fino al 50% in meno rispetto a LogMeIn Central? Se pensi che questa sia la soluzione più adatta a te, allora ti consigliamo di acquistare Splashtop Remote Support.

Sebbene Splashtop Remote Support e LogMeIn Central offrano le stesse caratteristiche principali utilizzate dagli MSP, i loro prezzi sono notevolmente diversi. In questo articolo confronteremo i prezzi di LogMeIn Central con quelli di Splashtop Remote Support per aiutarti a determinare la soluzione più adatta alle tue esigenze aziendali e al tuo budget.

Prezzi di LogMeIn Central

I prezzi di LogMeIn Central dipendono dal numero di computer che si desidera gestire. Tali prezzi partono da 80 dollari al mese (fatturati annualmente a 960 dollari all'anno) per la gestione di 25 computer. Ecco quanto costa LogMeIn Central all'anno in base al numero di endpoint gestiti.

25 computer: €840 /anno

50 computer: €1,068 /anno

100 computer: €1,440 /anno

250 computer: €3,036 /anno

Anche Splashtop Remote Support prevede dei prezzi che dipendono dal numero di endpoint gestiti (e offre prezzi annuali scontati oltre a opzioni mensili flessibili). Confrontando il costo (per il piano annuale) di Splashtop Remote Support rispetto a LogMeIn Central, si può notare che Splashtop può far risparmiare fino al 50% sul costo della licenza:

25 computer: €439 /anno

50 computer: €669 /anno

100 computer: €889 /anno

250 computer: €1,759 /anno

Le funzionalità aggiuntive di LogMeIn Central, che sono incluse gratuitamente in Splashtop Remote Support, sono a pagamento

Le possibilità di risparmio offerte da Splashtop non finiscono qui. Se cerchi funzioni per gestire al meglio i tuoi endpoint, dovrai pagare ancora di più per la tua licenza di LogMeIn Central.

Questo perché LogMeIn Central raggruppa queste funzioni in tre pacchetti aggiuntivi separati (ma tutti costosi):

Componente aggiuntivo di sicurezza (gestione antivirus e aggiornamenti di Windows): €480 /anno per 25 computer

Componente aggiuntivo di automazione (azioni 1-a-molti, avvisi proattivi, ecc.): €480 /anno per 25 computer

Componente aggiuntivo di dati analitici (inventario del sistema, log degli eventi, ecc.): €468 /anno per 25 computer

Inoltre, man mano che si aggiungono altri endpoint gestiti al proprio abbonamento, aumenta anche il prezzo dei componenti aggiuntivi di LogMeIn Central. Di conseguenza, la maggior parte delle piccole e medie imprese non può permettersi LogMeIn Central, mentre le grandi organizzazioni lo trovano un'opzione molto costosa.

La differenza è che Splashtop è diverso. Invece di far pagare un extra per le funzioni essenziali di cui gli MSP hanno bisogno, le stesse sono incluse in Splashtop Remote Support senza alcun costo aggiuntivo. Queste funzioni includono:

Gestione Windows Update

Dashboard della sicurezza degli endpoint

Avvisi configurabili

Registri eventi

Dashboard e cronologia dell'inventario del sistema

Azioni 1-A-MOLTI

Prompt dei comandi remoto

Distribuzione e gestione dell'antivirus Splashtop

Consenti l'accesso remoto dell'utente finale

Scegliendo Splashtop non solo otterrai le migliori funzionalità di cui hai bisogno per fornire il miglior servizio possibile ai tuoi clienti a una frazione del costo, ma otterrai anche una soluzione che offre connessioni remote affidabili e una sicurezza leader del settore. Ecco perché Splashtop Remote Support è la migliore alternativa a LogMeIn Central.

Prova gratuitamente Splashtop Remote Support

Quando si confrontano i prezzi di LogMeIn Central con quelli di Splashtop Remote Support, è importante considerare il budget a disposizione. Con Splashtop è possibile disporre delle stesse funzioni di punta a un prezzo molto più vantaggioso. Inoltre, le recensioni degli utenti su TrustRadius concordano sul fatto che Splashtop è superiore a LogMeIn Central, con un punteggio di 9,2 su 10 rispetto all'8,5 di LogMeIn Central.

Prova oggi stesso Splashtop Remote Support per scoprire in prima persona perché è l'opzione ideale per te, e approfitta del risparmio che otterrai scegliendo Splashtop Remote Support rispetto a LogMeIn Central.

Prova gratuita

Contenuti correlati