Confronto prezzi di LogMeIn Central

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A pile of money, showing that Splashtop Remote Support costs much less when compared to LogMeIn Central pricing

Prezzi di LogMeIn Central: piani, componenti aggiuntivi e confronto dei costi

Trevor Jackins
5 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
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Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
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Il prezzo di LogMeIn Central parte da un piano base, ma il costo totale dipende da quanti computer gestisci e da quali componenti aggiuntivi servono al tuo team.

Questa distinzione è importante. Molti team IT che valutano LogMeIn Central non cercano solo l'accesso remoto. Hanno anche bisogno di gestione delle patch, visibilità degli endpoint, automazione, reportistica dell'inventario, avvisi e gestione della sicurezza. Con LogMeIn Central, molte di queste funzionalità sono legate a pacchetti aggiuntivi.

Questa guida analizza nel dettaglio i prezzi di LogMeIn Central, cosa includono i componenti aggiuntivi, quanto costa LogMeIn Central con i componenti aggiuntivi e come si confronta con Splashtop AEM.

Panoramica dei prezzi di LogMeIn Central

Il prezzo di LogMeIn Central si basa sul numero di computer che gestisci. Il piano base include l'accesso remoto e le funzionalità di gestione essenziali, con ulteriori capacità di gestione degli endpoint disponibili tramite componenti aggiuntivi.

Numero di computer

Prezzo annuale base di LogMeIn Central

25 computer

840 €/anno

50 computer

1068 €/anno

100 computer

1440 €/anno

250 computer

3036 €/anno

Il prezzo base è utile per capire il costo iniziale. Tuttavia, non riflette il costo totale per i team che hanno bisogno di funzionalità di gestione degli endpoint come patching, automazione, reporting, inventario e gestione dell'antivirus.

Per questo, devi esaminare i componenti aggiuntivi di LogMeIn Central.

Che cosa include LogMeIn Central Base?

LogMeIn Central Base è progettato principalmente per l'accesso remoto e la gestione di base dei computer. È pensato per i team che devono connettersi a computer remoti, organizzare i dispositivi e gestire l'accesso su un gruppo di endpoint. Le funzionalità includono:

  • Accesso remoto ai computer gestiti

  • Gestione utenti e computer

  • Raggruppamento computer

  • Strumenti di distribuzione

  • Trasferimento file

  • Stampa remota

  • Autenticazione a due fattori

  • Flussi di lavoro principali per la gestione remota

I team che cercano una soluzione di gestione degli endpoint più completa di solito hanno bisogno di più del piano base. Funzionalità come la gestione delle patch, l'esecuzione automatizzata delle attività, gli avvisi, l'inventario, la reportistica e la gestione dell'antivirus sono legate a componenti aggiuntivi separati.

Cosa includono i componenti aggiuntivi di LogMeIn Central?

LogMeIn Central offre tre principali componenti aggiuntivi che ne ampliano le capacità di gestione degli endpoint: Security, Automation e Insight.

Add-on per la sicurezza

L'add-on Security include funzionalità di sicurezza degli endpoint e gestione degli aggiornamenti, tra cui:

  • Gestione delle patch

  • Aggiornamenti di Windows

  • Aggiornamenti delle applicazioni

  • LogMeIn Antivirus powered by Bitdefender

  • Gestione dell'antivirus

Componente aggiuntivo Automation

L'add-on Automation include strumenti per eseguire attività, script e avvisi sui computer gestiti, tra cui:

  • Gestione automatizzata delle attività One2Many

  • Esecuzione remota

  • Scripting avanzato

  • Avvisi autoriparanti

  • Avvisi proattivi

Add-On Insight

L'add-on Insight si concentra su visibilità degli endpoint, reportistica e inventario, inclusi:

  • Gestione degli asset

  • Dashboard e reportistica

  • Verifica e inventario dei computer

Quanto costa LogMeIn Central con gli add-on?

Per i team che confrontano il supporto remoto con le soluzioni di gestione degli endpoint, il prezzo base di LogMeIn Central è solo una parte del quadro. Se il tuo team ha bisogno di patching, gestione della sicurezza, automazione, avvisi, inventario, dashboard e reportistica, il riferimento più utile è LogMeIn Central con i componenti aggiuntivi Security, Automation e Insight.

Numero di computer

LogMeIn Central con componenti aggiuntivi

25 computer

2268 €/anno

50 computer

2844 €/anno

100 computer

4548 €/anno

250 computer

9216 €/anno

Prezzi di LogMeIn Central vs prezzi di Splashtop AEM

Splashtop AEM è una soluzione di gestione degli endpoint che include controllo remoto, gestione delle patch, visibilità delle CVE, inventario, avvisi, scripting e automazione in un unico pacchetto basato su endpoint.

Splashtop AEM parte da $1,188 all’anno per un massimo di 100 endpoint con fatturazione annuale.

Numero di computer o endpoint

LogMeIn Central con componenti aggiuntivi

Splashtop AEM

25

2268 €/anno

1188 €/anno

50

2844 €/anno

1188 €/anno

100

4548 €/anno

1188 €/anno

Splashtop AEM ha un minimo di 100 endpoint. Il prezzo di LogMeIn Central mostrato include i componenti aggiuntivi Automation, Insight e Security. I prezzi sono indicati su base annuale.

Anche con il minimo di 100 endpoint, Splashtop AEM costa meno di LogMeIn Central con add-on per ogni numero di endpoint indicato.

Quando il numero di endpoint supera 100, il divario tra i prezzi di LogMeIn Central e quelli di Splashtop AEM aumenta ulteriormente, con Splashtop AEM che ti fa risparmiare molto di più sul costo annuale (vedi prezzi di Splashtop AEM).

Perché i componenti aggiuntivi sono importanti quando confronti i prezzi di LogMeIn Central

Quando valuti il prezzo di LogMeIn Central, la domanda più importante è di quali funzionalità il tuo team ha davvero bisogno. Se confronti solo il piano base, il prezzo potrebbe non riflettere il costo completo della gestione degli endpoint.

Ecco come le funzionalità chiave si distribuiscono tra LogMeIn Central e Splashtop AEM:

Funzionalità

LogMeIn Central

Splashtop AEM

Controllo remoto

Incluso nel piano base

Incluso

Gestione delle patch

Add-on Security

Incluso

Aggiornamenti di Windows

Add-on Security

Incluso

Aggiornamenti delle applicazioni di terze parti

Add-on Security

Incluso

Gestione dell'antivirus

Add-on Security

Disponibile tramite le opzioni di sicurezza degli endpoint

Attività automatizzate

Componente aggiuntivo per l’automazione

Incluso

Scripting

Componente aggiuntivo per l’automazione

Incluso

Avvisi

Componente aggiuntivo per l’automazione

Incluso

Gestione degli asset

Componente aggiuntivo Insight

Incluso

Dashboard e reportistica

Componente aggiuntivo Insight

Incluso

Verifica e inventario dei computer

Componente aggiuntivo Insight

Incluso

Per un caso d'uso di base di accesso remoto, LogMeIn Central Base può essere sufficiente. Per la gestione degli endpoint, i componenti aggiuntivi diventano centrali nel confronto.

Splashtop AEM offre ai team IT un modo più centralizzato per gestire questi flussi di lavoro dalla piattaforma Splashtop.

Scegliere tra LogMeIn Central e Splashtop AEM

Per i team che valutano LogMeIn Central rispetto a Splashtop AEM, Splashtop AEM è la scelta migliore.

Splashtop AEM offre ai team IT queste funzionalità di gestione degli endpoint in un'unica soluzione semplificata, senza richiedere pacchetti aggiuntivi separati per flussi di lavoro essenziali come patching, automazione e inventario. Questo rende i prezzi più facili da comprendere e aiuta i team a evitare costi maggiori man mano che crescono le esigenze di gestione degli endpoint.

Anche la differenza di costo è significativa. Splashtop AEM costa fino al 77% in meno rispetto a LogMeIn Central con componenti aggiuntivi.

Per i team IT e gli MSPs che desiderano una gestione pratica degli endpoint a un costo annuale inferiore, Splashtop AEM è la scelta più adatta. Questo rende Splashtop la migliore alternativa a LogMeIn Central.

Prova Splashtop AEM gratis

I prezzi di LogMeIn Central possono aumentare significativamente quando sono inclusi componenti aggiuntivi per la gestione degli endpoint. Splashtop AEM offre ai team IT un modo più semplice per gestire, aggiornare, monitorare e supportare gli endpoint con prezzi prevedibili basati sugli endpoint.

Avvia una prova gratuita di Splashtop AEM per scoprire come il tuo team può semplificare la gestione degli endpoint e ridurre i costi annuali del software.

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Domande frequenti

Cosa è incluso in LogMeIn Central Base?
Quali sono i componenti aggiuntivi di LogMeIn Central?
Splashtop AEM è più economico di LogMeIn Central?

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