Confronto prezzi di LogMeIn Central

Il prezzo di LogMeIn Central parte da un piano base, ma il costo totale dipende da quanti computer gestisci e da quali componenti aggiuntivi servono al tuo team.
Questa distinzione è importante. Molti team IT che valutano LogMeIn Central non cercano solo l'accesso remoto. Hanno anche bisogno di gestione delle patch, visibilità degli endpoint, automazione, reportistica dell'inventario, avvisi e gestione della sicurezza. Con LogMeIn Central, molte di queste funzionalità sono legate a pacchetti aggiuntivi.
Questa guida analizza nel dettaglio i prezzi di LogMeIn Central, cosa includono i componenti aggiuntivi, quanto costa LogMeIn Central con i componenti aggiuntivi e come si confronta con Splashtop AEM.
Panoramica dei prezzi di LogMeIn Central
Il prezzo di LogMeIn Central si basa sul numero di computer che gestisci. Il piano base include l'accesso remoto e le funzionalità di gestione essenziali, con ulteriori capacità di gestione degli endpoint disponibili tramite componenti aggiuntivi.
Numero di computer
Prezzo annuale base di LogMeIn Central
25 computer
840 €/anno
50 computer
1068 €/anno
100 computer
1440 €/anno
250 computer
3036 €/anno
Il prezzo base è utile per capire il costo iniziale. Tuttavia, non riflette il costo totale per i team che hanno bisogno di funzionalità di gestione degli endpoint come patching, automazione, reporting, inventario e gestione dell'antivirus.
Per questo, devi esaminare i componenti aggiuntivi di LogMeIn Central.
Che cosa include LogMeIn Central Base?
LogMeIn Central Base è progettato principalmente per l'accesso remoto e la gestione di base dei computer. È pensato per i team che devono connettersi a computer remoti, organizzare i dispositivi e gestire l'accesso su un gruppo di endpoint. Le funzionalità includono:
Accesso remoto ai computer gestiti
Gestione utenti e computer
Raggruppamento computer
Strumenti di distribuzione
Trasferimento file
Stampa remota
Autenticazione a due fattori
Flussi di lavoro principali per la gestione remota
I team che cercano una soluzione di gestione degli endpoint più completa di solito hanno bisogno di più del piano base. Funzionalità come la gestione delle patch, l'esecuzione automatizzata delle attività, gli avvisi, l'inventario, la reportistica e la gestione dell'antivirus sono legate a componenti aggiuntivi separati.
Cosa includono i componenti aggiuntivi di LogMeIn Central?
LogMeIn Central offre tre principali componenti aggiuntivi che ne ampliano le capacità di gestione degli endpoint: Security, Automation e Insight.
Add-on per la sicurezza
L'add-on Security include funzionalità di sicurezza degli endpoint e gestione degli aggiornamenti, tra cui:
Gestione delle patch
Aggiornamenti di Windows
Aggiornamenti delle applicazioni
LogMeIn Antivirus powered by Bitdefender
Gestione dell'antivirus
Componente aggiuntivo Automation
L'add-on Automation include strumenti per eseguire attività, script e avvisi sui computer gestiti, tra cui:
Gestione automatizzata delle attività One2Many
Esecuzione remota
Scripting avanzato
Avvisi autoriparanti
Avvisi proattivi
Add-On Insight
L'add-on Insight si concentra su visibilità degli endpoint, reportistica e inventario, inclusi:
Gestione degli asset
Dashboard e reportistica
Verifica e inventario dei computer
Quanto costa LogMeIn Central con gli add-on?
Per i team che confrontano il supporto remoto con le soluzioni di gestione degli endpoint, il prezzo base di LogMeIn Central è solo una parte del quadro. Se il tuo team ha bisogno di patching, gestione della sicurezza, automazione, avvisi, inventario, dashboard e reportistica, il riferimento più utile è LogMeIn Central con i componenti aggiuntivi Security, Automation e Insight.
Numero di computer
LogMeIn Central con componenti aggiuntivi
25 computer
2268 €/anno
50 computer
2844 €/anno
100 computer
4548 €/anno
250 computer
9216 €/anno
Prezzi di LogMeIn Central vs prezzi di Splashtop AEM
Splashtop AEM è una soluzione di gestione degli endpoint che include controllo remoto, gestione delle patch, visibilità delle CVE, inventario, avvisi, scripting e automazione in un unico pacchetto basato su endpoint.
Splashtop AEM parte da $1,188 all’anno per un massimo di 100 endpoint con fatturazione annuale.
Numero di computer o endpoint
LogMeIn Central con componenti aggiuntivi
Splashtop AEM
25
2268 €/anno
1188 €/anno
50
2844 €/anno
1188 €/anno
100
4548 €/anno
1188 €/anno
Splashtop AEM ha un minimo di 100 endpoint. Il prezzo di LogMeIn Central mostrato include i componenti aggiuntivi Automation, Insight e Security. I prezzi sono indicati su base annuale.
Anche con il minimo di 100 endpoint, Splashtop AEM costa meno di LogMeIn Central con add-on per ogni numero di endpoint indicato.
Quando il numero di endpoint supera 100, il divario tra i prezzi di LogMeIn Central e quelli di Splashtop AEM aumenta ulteriormente, con Splashtop AEM che ti fa risparmiare molto di più sul costo annuale (vedi prezzi di Splashtop AEM).
Perché i componenti aggiuntivi sono importanti quando confronti i prezzi di LogMeIn Central
Quando valuti il prezzo di LogMeIn Central, la domanda più importante è di quali funzionalità il tuo team ha davvero bisogno. Se confronti solo il piano base, il prezzo potrebbe non riflettere il costo completo della gestione degli endpoint.
Ecco come le funzionalità chiave si distribuiscono tra LogMeIn Central e Splashtop AEM:
Funzionalità
LogMeIn Central
Splashtop AEM
Controllo remoto
Incluso nel piano base
Incluso
Gestione delle patch
Add-on Security
Incluso
Aggiornamenti di Windows
Add-on Security
Incluso
Aggiornamenti delle applicazioni di terze parti
Add-on Security
Incluso
Gestione dell'antivirus
Add-on Security
Disponibile tramite le opzioni di sicurezza degli endpoint
Attività automatizzate
Componente aggiuntivo per l’automazione
Incluso
Scripting
Componente aggiuntivo per l’automazione
Incluso
Avvisi
Componente aggiuntivo per l’automazione
Incluso
Gestione degli asset
Componente aggiuntivo Insight
Incluso
Dashboard e reportistica
Componente aggiuntivo Insight
Incluso
Verifica e inventario dei computer
Componente aggiuntivo Insight
Incluso
Per un caso d'uso di base di accesso remoto, LogMeIn Central Base può essere sufficiente. Per la gestione degli endpoint, i componenti aggiuntivi diventano centrali nel confronto.
Splashtop AEM offre ai team IT un modo più centralizzato per gestire questi flussi di lavoro dalla piattaforma Splashtop.
Scegliere tra LogMeIn Central e Splashtop AEM
Per i team che valutano LogMeIn Central rispetto a Splashtop AEM, Splashtop AEM è la scelta migliore.
Splashtop AEM offre ai team IT queste funzionalità di gestione degli endpoint in un'unica soluzione semplificata, senza richiedere pacchetti aggiuntivi separati per flussi di lavoro essenziali come patching, automazione e inventario. Questo rende i prezzi più facili da comprendere e aiuta i team a evitare costi maggiori man mano che crescono le esigenze di gestione degli endpoint.
Anche la differenza di costo è significativa. Splashtop AEM costa fino al 77% in meno rispetto a LogMeIn Central con componenti aggiuntivi.
Per i team IT e gli MSPs che desiderano una gestione pratica degli endpoint a un costo annuale inferiore, Splashtop AEM è la scelta più adatta. Questo rende Splashtop la migliore alternativa a LogMeIn Central.
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I prezzi di LogMeIn Central possono aumentare significativamente quando sono inclusi componenti aggiuntivi per la gestione degli endpoint. Splashtop AEM offre ai team IT un modo più semplice per gestire, aggiornare, monitorare e supportare gli endpoint con prezzi prevedibili basati sugli endpoint.
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