Here's How to Cancel TeamViewer

Probabilmente, avrai letto delle critiche rivolte a TeamViewer in merito alla sua politica di cancellazione. Si è scoperto che i suoi problemi sono così gravi che gli utenti hanno iniziato a segnalarli al Better Business Bureau. Se anche tu ti trovi nella stessa situazione e non riesci ad annullare il tuo abbonamento abbastanza velocemente, come devi comportarti?

Prima di tutto, vedremo perché è così difficile disdire l'abbonamento a TeamViewer, in modo che tu possa renderti conto della situazione. Poi ti mostreremo la procedura da seguire per annullarlo definitivamente. Una volta fatto questo, ti proporremo un'opzione migliore, che ti spingerà a domandarti il motivo per cui avevi provato TeamViewer.

Come posso annullare l'abbonamento a TeamViewer?

TeamViewer non consente di disdire l'abbonamento al software per desktop remoto online. È questo il motivo per cui si sono registrati così tanti reclami nei confronti del software.

Sebbene ci si aspetti di poter cliccare su un pulsante e sospendere l'abbonamento senza problemi, in realtà è necessario inviare un messaggio scrittocon un preavviso di almeno 28 giorni rispetto alla data di rinnovo , in cui si dichiara di volerlo annullare.

Se la procedura non viene eseguita, TeamViewer addebiterà il costo per il rinnovo della licenza. Tale procedura di revoca complica le cose per il cliente, che è meno propenso ad annullare l'abbonamento.

Per inviare un ticket tramite il sito web di TeamViewer, è necessario accedere al proprio account TeamViewer (lo stesso account che utilizzato per l'acquisto iniziale della licenza) all'indirizzo www.teamviewer.com/support. Da questa pagina, è necessario fare clic su Apri un Ticket di supporto, quindi su Nuova richiesta di assistenza.

Le istruzioni complete sui metodi per inviare un ticket a TeamViewer sono riportate in questo articolo del supporto tecnico.

Una volta inviata la richiesta di assistenza, sarà necessario specificare che si desidera annullare l'abbonamento. Importante: si raccomanda di NON eliminare l'account TeamViewer prima di annullare l'abbonamento. Secondo il sito della Community di TeamViewer:

"Per quanto riguarda la cancellazione, è bene precisare che l'eliminazione di un account TeamViewer non equivale alla cancellazione di una licenza. Per annullare una licenza è necessario inviare un ticket prima del rinnovo."

Se elimini il tuo account TeamViewer senza annullare la tua licenza, TeamViewer ti fatturerà comunque il costo del rinnovo.

Evita di subire le condizioni di cancellazione di TeamViewer, prova Splashtop

Abbiamo creato Splashtop da zero, pensando alla soddisfazione del cliente. Siamo consapevoli che nel mondo moderno le cose possono cambiare all'improvviso e che occorre essere in grado di adattarsi al cambiamento. Per questo motivo, mentre realizzavamo la nostra piattaforma, volevamo che i clienti potessero accedere facilmente e modificare il loro abbonamento in qualsiasi momento.

Quando accedi al tuo account Splashtop, hai a disposizione un'intera sezione dedicata alle impostazioni dell'abbonamento. Qui puoi modificare o annullare il tuo abbonamento con estrema facilità.

Oltre a una semplice gestione degli abbonamenti, Splashtop vanta un team di assistenza clienti di facile accesso, altamente professionale e puntuale. Non dovrai aspettare settimane per risolvere un problema e nemmeno inviare un messaggio per modificare il tuo account.

La procedura è totalmente priva di problemi e potrai avere la certezza che affronteremo i tuoi problemi con la massima serietà. La missione di Splashtop è di essere presente nel momento in cui ne hai bisogno.

Storie dell'assistenza clienti di TeamViewer

La rete è piena di storie relative alle difficoltà riscontrate dai clienti di TeamViewer. Basta fare una breve ricerca e troverai pagine su pagine di persone che denunciano le pratiche scorrette di TeamViewer.

Altre storie riferiscono della delusione per il servizio (o la sua mancanza) offerto dall'assistenza clienti di TeamViewer. I clienti hanno segnalato che i loro tentativi di interagire con il team di assistenza sono caduti nel vuoto. Alcuni hanno raccontato di aver perso diversi mesi, oltre a numerosi ticket online e telefonate dirette, senza aver trovato una soluzione ai loro problemi.

Passa a Splashtop e non pensarci più

Invece di avere a che fare con il pessimo servizio clienti di TeamViewer, ti consigliamo di provare Splashtop.

Sono molti i motivi per cui la scelta sarebbe migliore, come ad esempio:

Facilità di disattivare il rinnovo automatico: se dopo un certo periodo di tempo decidi di non volere più utilizzare Splashtop, puoi decidere di non rinnovarlo più automaticamente. In questo modo, non dovrai più preoccuparti di scegliere il momento perfetto per annullare un contratto e avrai invece tutto il controllo.

Un servizio clienti migliore: Splashtop ha un tasso di risposta rapido per le richieste del servizio clienti. Le tue problematiche vengono ascoltate e risolte rapidamente. Consideriamo l'investimento a lungo termine e lo sviluppo di relazioni un obiettivo utile in assoluto.

Migliore valore: Splashtop offre gli stessi strumenti e le stesse funzionalità di TeamViewer, per far risparmiare agli utenti fino al 50% o più nel confronto Prezzi di Splashtop vs TeamViewer.

Una migliore alternativa a TeamViewer: Splashtop è di gran lunga la migliore alternativa a TeamViewer. Infatti, Splashtop ottiene costantemente punteggi più alti di soddisfazione degli utenti da recensori terzi e siti di recensioni peer-to-peer.

Prova Splashtop gratis

Probabilmente, hai bisogno di trovare una soluzione alternativa per le tue esigenze di accesso remoto. Se non riesci a disdire l'abbonamento a TeamViewer, dovresti cercare un'azienda più affidabile e degna di fiducia. È qui che Splashtop si dimostra il miglior software per desktop remoto.

Abbiamo una vasta gamma di strumenti, solide funzioni di sicurezza e un fantastico team di assistenza clienti, quindi puoi sperare che Splashtop sia di gran lunga più adatto a te. Hai ancora dei dubbi? Prova Splashtop gratuitamente e scopri cosa possiamo fare per te oggi stesso.

