La migliore alternativa a TeamViewer per il 2026
Splashtop offre alle aziende e ai team IT un accesso e un supporto remoto sicuro e ad alte prestazioni, con un risparmio per gli utenti fino al 50% o più rispetto ai prezzi di TeamViewer.
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Per uso individuale e team
Accesso remoto Splashtop
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Risparmio garantito del 50% rispetto a TeamViewer
Accesso remoto ai computer da qualsiasi dispositivo. Perfetto per i privati o le aziende/scuole che vogliono consentire agli utenti di lavorare da casa.
Per IT, supporto tecnico e help desk
Splashtop Remote Support
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Software per il supporto remoto supervisionato e non supervisionato. Fornisci assistenza remota on-demand (QuickSupport) a qualsiasi computer, tablet o dispositivo mobile.
Splashtop Enterprise
Alternativa a TeamViewer Tensor
Risparmio garantito rispetto a TeamViewer
Per un software che combina accesso remoto e assistenza a distanza adatto a soddisfare le tue esigenze di sicurezza avanzate.
Perché cercare un'alternativa a TeamViewer?
Se sei alla ricerca di un'alternativa a TeamViewer, probabilmente non stai cercando solo un altro strumento di accesso remoto. È probabile che tu stia valutando costi, prestazioni, affidabilità, sicurezza e compatibilità della piattaforma con le tue esigenze quotidiane. Per molte aziende e molti team IT, l'obiettivo è trovare una soluzione più facile da motivare, più semplice da gestire e più in linea con la realtà dell'accesso e del supporto remoto.
Ecco alcuni dei motivi più diffusi per cui i team iniziano a cercare un'alternativa a TeamViewer:
I costi di TeamViewer possono diventare difficili da giustificare man mano che l'utilizzo, il numero di utenti o le esigenze di assistenza aumentano
I dipendenti e i team IT da remoto hanno bisogno di connessioni rapide e stabili per il lavoro quotidiano e il supporto
La sicurezza è importante, soprattutto per le aziende che forniscono supporto a dipendenti, clienti o sistemi sensibili da remoto
Solitamente, i team IT cercano una piattaforma più semplice da implementare, più facile da gestire e meno complicata sia per gli amministratori che per gli utenti finali
I team si aspettano un servizio clienti reattivo e un'esperienza di supporto più fluida, non solo l'ennesimo abbonamento a un software
Splashtop costa meno di TeamViewer ed è più adatto all'uso aziendale
Scegli un programma di accesso remoto progettato appositamente per il tuo caso d'uso. Risparmia passando a Splashtop (consulta il nostro Confronto prezzi tra Splashtop e TeamViewer). Oppure, se stai usando la versione gratuita di TeamViewer e le tue connessioni vengono bloccate a causa del sospetto uso commerciale, prova Splashtop gratuitamente prima di acquistare una costosa licenza commerciale di TeamViewer.
Se hai bisogno di una soluzione per lavorare a distanza, accedere a un laboratorio remoto, o per il supporto remoto, Splashtop ha la soluzione che fa per te, con tutte le funzionalità più importanti come le connessioni remote di alta qualità, l'archiviazione in cloud della registrazione delle sessioni, il trasferimento di file con trascinamento, la chat, la stampa remota, la registrazione della sessione, la visualizzazione da più monitor, il Wake-on-LAN, il riavvio remoto, la gestione degli utenti e molto altro ancora.
Software di accesso remoto veloce, affidabile e sicuro
Grazie alla sua affidabilità, Splashtop ottiene sempre valutazioni elevate per quanto riguarda la soddisfazione degli utenti. Potrai sempre contare su connessioni remote ad alte prestazioni, che ti consentiranno di svolgere facilmente attività come l'editing video, il mixaggio audio, il lip syncing e il disegno CAD 3D durante l'accesso remoto al tuo desktop.
Splashtop supporta i sistemi operativi che utilizzi e offre un accesso remoto multipiattaforma. Puoi accedere da remoto a computer Windows, Mac e Linux da qualsiasi altro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook. Il personale IT può accedere a qualsiasi computer, tablet o dispositivo mobile per fornire supporto remoto.
Inoltre, Splashtop garantisce la massima protezione grazie alle funzioni e alle pratiche di sicurezza leader del settore e alla conformità agli standard e alle normative di settore e governative, tra cui ISO 27001, SOC 2, RGPD, CCPA, HIPAA.
Scopri un'esperienza di assistenza clienti migliore con Splashtop
Splashtop si impegna a garantire l'eccellenza del servizio clienti. Per facilitare i contatti con un interlocutore reale, Splashtop dispone di team di assistenza in California, Giappone, Taiwan, Cina, Singapore e Amsterdam. I clienti nuovi e quelli già esistenti hanno a disposizione le linee telefoniche internazionali di Splashtop per parlare con una persona in carne e ossa. Se invece possiedi TeamViewer e necessiti di assistenza, devi inviare un ticket e sperare che qualcuno ti risponda.
TeamViewer non permette di annullare l'abbonamento online, ma obbliga a scrivere una lettera o a cercare di contattare qualcuno dell'azienda, cosa difficile da fare. Con Splashtop puoi accedere al tuo account, aprire le impostazioni dell'abbonamento e modificarlo o annullarlo senza problemi.
Risparmio garantito o programma di avvio anticipato
Ottieni la soluzione Splashtop equivalente alla metà del prezzo di TeamViewer (o meno) e fino a 3 mesi gratuiti aggiunti al tuo abbonamento che si sovrappongono alla fine del tuo attuale abbonamento a TeamViewer. Contattaci per saperne di più.
Domande frequenti
Esiste una buona alternativa a TeamViewer?
Quanto tempo è necessario per sbloccare il mio TeamViewer?
TeamViewer è ancora il software migliore?
Splashtop è migliore di TeamViewer?
TeamViewer è davvero gratuito?
Qual è la differenza tra TeamViewer gratuito e a pagamento?
È possibile stampare in remoto con la versione gratuita di TeamViewer?
Quanto dura una sessione gratuita di TeamViewer?
Come posso annullare il mio abbonamento a TeamViewer?
Qual è un'alternativa gratuita a TeamViewer?
Esiste una buona alternativa a TeamViewer per lavorare da remoto?
Qual è il miglior software alternativo a TeamViewer?
Esiste un programma migliore di TeamViewer?
Esiste un'alternativa più sicura a TeamViewer?
Splashtop ha qualcosa di simile a TeamViewer?
Perché Splashtop è migliore di TeamViewer?
Splashtop vs. TeamViewer: confronto tra funzionalità e prezzi
Confronto delle caratteristiche e dei prezzi
Splashtop Remote Access Pro
TeamViewer Business
Licenze e prezzi
90 € per utente/anno
(Possibilità di risparmiare ancora di più con gli sconti volume)
418,80 € all'anno
Solo licenza individuale
Limite delle dimensioni di trasferimento file
64 GB
4 GB
Supporto tecnico
✔
✗
Accesso e controllo remoto dei computer
✔
✔
Controlla in remoto da Windows, Mac, iOS, Android, app web e browser Chrome
✔
✔
N. di sessioni contemporanee per utente/canale
10
3
Numero di dispositivi da cui effettuare la connessione
Illimitato
3
Trasferimento di file multipiattaforma (trascinamento della selezione)
✔
✔
Chat (in sessione)
✔
✔
Chat (al di fuori della sessione)
✔
✔
Registrazione sessione
✔
✔
Più utenti (fino a 3) possono accedere in remoto allo stesso computer contemporaneamente (richiede un abbonamento multilicenza).
✔
✗
Supporto multi-monitor (multi-to-multi)
✔
✔
Stampa remota
✔
✔
Riattivazione remota (Wake on LAN)
✔
✔
Riavvio remoto
✔
✔
Assegna l'accesso al computer per utente in un team multiutente
✔
✗
Raggruppamento computer
✔
✗
Crittografia AES a 256 bit
✔
✔
Verifica in due fasi
✔
✔
Blocca schermo remoto
✔
✔
Schermata remota vuota
✔
✔
Autenticazione dispositivo
✔
✔
Condividi lo schermo tramite link web
✔
✔
Confronto delle caratteristiche e dei prezzi
Splashtop Remote Support
TeamViewer Premium
Licenze e prezzi
A partire da 244 € all'anno per utente simultaneo
886,80 € all'anno per utente simultaneo
Accesso e controllo remoto dei computer
✔
✔
Supporto on-demand per un numero illimitato di dispositivi
✔
✔
Numero di dispositivi da cui effettuare la connessione
Illimitato
Illimitato
N. di endpoint gestiti non supervisionati
Scegli tra 10 o 300 computer per licenza. Ottieni più computer con licenze aggiuntive
300 per qualsiasi numero di licenze
Assistenza supervisionata
✔
298,80 € in più all'anno
N. di sessioni contemporanee per utente/canale
10
10
Gestione utenti
✔
✔
Autorizzazioni di gruppo
✔
✔
Limite delle dimensioni di trasferimento file
64 GB
4 GB
Trasferimento di file multipiattaforma (trascinamento della selezione)
✔
✔
Chat (in sessione)
✔
✔
Chat (al di fuori della sessione)
✔
✔
Registrazione sessione
✔
✔
Più utenti (fino a 3) possono accedere in remoto allo stesso computer contemporaneamente (richiede un abbonamento multilicenza).
✔
✔
Integrazione con Ticketing e ITSM
✔
Disponibile come componente aggiuntivo per TeamViewer Corporate o TeamViewer Tensor
Supporto multi-monitor (multi-to-multi)
✔
✔
Stampa remota
✔
✔
Riavvio remoto
✔
✔
Crittografia AES a 256 bit
✔
✔
Raggruppamento di computer e utenti
✔
✔
Branding personalizzato
✔
✔
Gestione degli endpoint
Disponibile come componente aggiuntivo
Disponibile come componente aggiuntivo
Confronto delle caratteristiche e dei prezzi
TeamViewer Premium
TeamViewer Corporate
Prezzo di partenza (per anno)
369 € all'anno per utenti simultanei
886,80 € all'anno per utenti simultanei
1894,80 € all'anno per utente simultaneo (3 utenti)
3 utenti simultanei
1107 €
1988,40 €
1894,80 €
Supporta iOS e Android.
Incluso
Componente aggiuntivo 298,80 €
Componente aggiuntivo 298,80 €
N. di endpoint gestiti non supervisionati
Scegli tra 10 o 300 computer per licenza. Ottieni più computer con licenze aggiuntive.
300
500
Integrazioni con ticketing e ITSM
Incluso
Non disponibile
Componente aggiuntivo Integrazioni standard
Antivirus
Splashtop AV con l'add-on Bitdefender all'interno della stessa console
Disponibile con il pacchetto aggiuntivo Gestione remota
Disponibile con il pacchetto aggiuntivo Gestione remota
Gestione degli endpoint
Disponibile come componente aggiuntivo
Disponibile come componente aggiuntivo
Disponibile come componente aggiuntivo
Confronto delle caratteristiche e dei prezzi
Splashtop Enterprise
TeamViewer Tensor
Adatto sia per il lavoro a distanza che per il supporto remoto, con opzioni di licenza flessibili
Scegli il numero di licenze per l'accesso remoto degli utenti finali e per il supporto remoto dei tecnici di cui hai bisogno
Nessuna opzione di licenza flessibile
Prezzi (licenza per tecnico)
per utente simultaneo
Per utente specifico
Prezzi (licenza per utente finale)
Per utente specifico
Per utente specifico
Single Sign-On/Integrazione con Active Directory
✔
✔
Accesso remoto agnostico al dispositivo
✔
✔
Registrazione completa
✔
✔
Accedi e controlla da remoto dispositivi IoT
✔
✔
Rollout silenzioso
✔
✔
Accesso condizionale
✔
✔
Branding personalizzato
✔
✔
Registrazione di sessioni cloud
✔
✗
Integrazione con MobileIron, Zendesk, ServiceNow, Freshworks, Freshdesk, IBM MaaS360, NinjaOne e altri.
✔
Disponibile a un costo aggiuntivo
Semplifica e automatizza la gestione degli endpoint con l'applicazione dei criteri, la gestione delle patch del sistema operativo e di terze parti, le azioni diagnostiche in background, gli avvisi proattivi, la correzione automatizzata tramite azioni intelligenti, la reportistica dell'inventario e altro ancora.
Disponibile con il componente aggiuntivo del pacchetto di gestione degli endpoint
Disponibile con il pacchetto aggiuntivo Gestione remota
Strumento di assistenza remota AR per l'assistenza sul campo e il supporto remoto
Il primo anno è incluso gratuitamente con Splashtop Enterprise (offerta di durata limitata)
Disponibile a un costo aggiuntivo
Splashtop Connector per l'accesso in autonomia tramite protocolli RDP, VNC e SSH
Il primo anno è incluso gratuitamente con Splashtop Enterprise (offerta di durata limitata)
✗