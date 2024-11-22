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The Best TeamViewer Alternative - Splashtop
The Best TeamViewer Alternative - Splashtop

La migliore alternativa a TeamViewer per il 2026

Splashtop offre alle aziende e ai team IT un accesso e un supporto remoto sicuro e ad alte prestazioni, con un risparmio per gli utenti fino al 50% o più rispetto ai prezzi di TeamViewer.

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Scelto da più di 30 milioni di utenti e con una valutazione di 4,7 su 5 stelle su Capterra, G2, TrustRadius e GetApp
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Accesso remoto ai computer da qualsiasi dispositivo. Perfetto per i privati o le aziende/scuole che vogliono consentire agli utenti di lavorare da casa.

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Software per il supporto remoto supervisionato e non supervisionato. Fornisci assistenza remota on-demand (QuickSupport) a qualsiasi computer, tablet o dispositivo mobile.

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Splashtop Enterprise

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Perché cercare un'alternativa a TeamViewer?

Se sei alla ricerca di un'alternativa a TeamViewer, probabilmente non stai cercando solo un altro strumento di accesso remoto. È probabile che tu stia valutando costi, prestazioni, affidabilità, sicurezza e compatibilità della piattaforma con le tue esigenze quotidiane. Per molte aziende e molti team IT, l'obiettivo è trovare una soluzione più facile da motivare, più semplice da gestire e più in linea con la realtà dell'accesso e del supporto remoto.

Ecco alcuni dei motivi più diffusi per cui i team iniziano a cercare un'alternativa a TeamViewer:

  • I costi di TeamViewer possono diventare difficili da giustificare man mano che l'utilizzo, il numero di utenti o le esigenze di assistenza aumentano

  • I dipendenti e i team IT da remoto hanno bisogno di connessioni rapide e stabili per il lavoro quotidiano e il supporto

  • La sicurezza è importante, soprattutto per le aziende che forniscono supporto a dipendenti, clienti o sistemi sensibili da remoto

  • Solitamente, i team IT cercano una piattaforma più semplice da implementare, più facile da gestire e meno complicata sia per gli amministratori che per gli utenti finali

  • I team si aspettano un servizio clienti reattivo e un'esperienza di supporto più fluida, non solo l'ennesimo abbonamento a un software


A woman remotely accessing her work computer with Splashtop, the best TeamViewer alternative.

Splashtop costa meno di TeamViewer ed è più adatto all'uso aziendale

Scegli un programma di accesso remoto progettato appositamente per il tuo caso d'uso. Risparmia passando a Splashtop (consulta il nostro Confronto prezzi tra Splashtop e TeamViewer). Oppure, se stai usando la versione gratuita di TeamViewer e le tue connessioni vengono bloccate a causa del sospetto uso commerciale, prova Splashtop gratuitamente prima di acquistare una costosa licenza commerciale di TeamViewer.

Se hai bisogno di una soluzione per lavorare a distanza, accedere a un laboratorio remoto, o per il supporto remoto, Splashtop ha la soluzione che fa per te, con tutte le funzionalità più importanti come le connessioni remote di alta qualità, l'archiviazione in cloud della registrazione delle sessioni, il trasferimento di file con trascinamento, la chat, la stampa remota, la registrazione della sessione, la visualizzazione da più monitor, il Wake-on-LAN, il riavvio remoto, la gestione degli utenti e molto altro ancora.

A man providing remote support to a customer with Splashtop, the best TeamViewer alternative

Software di accesso remoto veloce, affidabile e sicuro

Grazie alla sua affidabilità, Splashtop ottiene sempre valutazioni elevate per quanto riguarda la soddisfazione degli utenti. Potrai sempre contare su connessioni remote ad alte prestazioni, che ti consentiranno di svolgere facilmente attività come l'editing video, il mixaggio audio, il lip syncing e il disegno CAD 3D durante l'accesso remoto al tuo desktop.

Splashtop supporta i sistemi operativi che utilizzi e offre un accesso remoto multipiattaforma. Puoi accedere da remoto a computer Windows, Mac e Linux da qualsiasi altro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook. Il personale IT può accedere a qualsiasi computer, tablet o dispositivo mobile per fornire supporto remoto.

Inoltre, Splashtop garantisce la massima protezione grazie alle funzioni e alle pratiche di sicurezza leader del settore e alla conformità agli standard e alle normative di settore e governative, tra cui ISO 27001, SOC 2, RGPD, CCPA, HIPAA.

An IT technician using Splashtop, the best TeamViewer alternative, to remotely support end-users.

Scopri un'esperienza di assistenza clienti migliore con Splashtop

Splashtop si impegna a garantire l'eccellenza del servizio clienti. Per facilitare i contatti con un interlocutore reale, Splashtop dispone di team di assistenza in California, Giappone, Taiwan, Cina, Singapore e Amsterdam. I clienti nuovi e quelli già esistenti hanno a disposizione le linee telefoniche internazionali di Splashtop per parlare con una persona in carne e ossa. Se invece possiedi TeamViewer e necessiti di assistenza, devi inviare un ticket e sperare che qualcuno ti risponda.

TeamViewer non permette di annullare l'abbonamento online, ma obbliga a scrivere una lettera o a cercare di contattare qualcuno dell'azienda, cosa difficile da fare. Con Splashtop puoi accedere al tuo account, aprire le impostazioni dell'abbonamento e modificarlo o annullarlo senza problemi.

Risparmio garantito o programma di avvio anticipato

Ottieni la soluzione Splashtop equivalente alla metà del prezzo di TeamViewer (o meno) e fino a 3 mesi gratuiti aggiunti al tuo abbonamento che si sovrappongono alla fine del tuo attuale abbonamento a TeamViewer. Contattaci per saperne di più.


Domande frequenti

Esiste una buona alternativa a TeamViewer?
Quanto tempo è necessario per sbloccare il mio TeamViewer?
TeamViewer è ancora il software migliore?
Splashtop è migliore di TeamViewer?
TeamViewer è davvero gratuito?
Qual è la differenza tra TeamViewer gratuito e a pagamento?
È possibile stampare in remoto con la versione gratuita di TeamViewer?
Quanto dura una sessione gratuita di TeamViewer?
Come posso annullare il mio abbonamento a TeamViewer?
Qual è un'alternativa gratuita a TeamViewer?
Esiste una buona alternativa a TeamViewer per lavorare da remoto?
Qual è il miglior software alternativo a TeamViewer?
Esiste un programma migliore di TeamViewer?
Esiste un'alternativa più sicura a TeamViewer?
Splashtop ha qualcosa di simile a TeamViewer?
Perché Splashtop è migliore di TeamViewer?

Splashtop vs. TeamViewer: confronto tra funzionalità e prezzi

Confronto delle caratteristiche e dei prezzi

Splashtop Remote Access Pro

TeamViewer Business

Licenze e prezzi

90 € per utente/anno

(Possibilità di risparmiare ancora di più con gli sconti volume)

418,80 € all'anno

Solo licenza individuale

Limite delle dimensioni di trasferimento file

64 GB

4 GB

Supporto tecnico

Accesso e controllo remoto dei computer

Controlla in remoto da Windows, Mac, iOS, Android, app web e browser Chrome

N. di sessioni contemporanee per utente/canale

10

3

Numero di dispositivi da cui effettuare la connessione

Illimitato

3

Trasferimento di file multipiattaforma (trascinamento della selezione)

Chat (in sessione)

Chat (al di fuori della sessione)

Registrazione sessione

Più utenti (fino a 3) possono accedere in remoto allo stesso computer contemporaneamente (richiede un abbonamento multilicenza).

Supporto multi-monitor (multi-to-multi)

Stampa remota

Riattivazione remota (Wake on LAN)

Riavvio remoto

Assegna l'accesso al computer per utente in un team multiutente

Raggruppamento computer

Crittografia AES a 256 bit

Verifica in due fasi

Blocca schermo remoto

Schermata remota vuota

Autenticazione dispositivo

Condividi lo schermo tramite link web


Confronto delle caratteristiche e dei prezzi

Splashtop Remote Support

TeamViewer Premium

Licenze e prezzi

A partire da 244 € all'anno per utente simultaneo

886,80 € all'anno per utente simultaneo

Accesso e controllo remoto dei computer

Supporto on-demand per un numero illimitato di dispositivi

Numero di dispositivi da cui effettuare la connessione

Illimitato

Illimitato

N. di endpoint gestiti non supervisionati

Scegli tra 10 o 300 computer per licenza. Ottieni più computer con licenze aggiuntive

300 per qualsiasi numero di licenze 

Assistenza supervisionata
per i dispositivi iOS e Android

298,80 € in più all'anno

N. di sessioni contemporanee per utente/canale

10

10

Gestione utenti

Autorizzazioni di gruppo

Limite delle dimensioni di trasferimento file

64 GB

4 GB

Trasferimento di file multipiattaforma (trascinamento della selezione)

Chat (in sessione)

Chat (al di fuori della sessione)

Registrazione sessione

Più utenti (fino a 3) possono accedere in remoto allo stesso computer contemporaneamente (richiede un abbonamento multilicenza).

Integrazione con Ticketing e ITSM

Disponibile come componente aggiuntivo per TeamViewer Corporate o TeamViewer Tensor

Supporto multi-monitor (multi-to-multi)

Stampa remota

Riavvio remoto

Crittografia AES a 256 bit

Raggruppamento di computer e utenti

Branding personalizzato

Gestione degli endpoint

Disponibile come componente aggiuntivo

Disponibile come componente aggiuntivo


Confronto delle caratteristiche e dei prezzi

Splashtop Remote Support

TeamViewer Premium

TeamViewer Corporate

Prezzo di partenza (per anno)

369 € all'anno per utenti simultanei

886,80 € all'anno per utenti simultanei

1894,80 € all'anno per utente simultaneo (3 utenti)

3 utenti simultanei

1107 €

1988,40 €

1894,80 €

Supporta iOS e Android.

Incluso

Componente aggiuntivo 298,80 €

Componente aggiuntivo 298,80 €

N. di endpoint gestiti non supervisionati

Scegli tra 10 o 300 computer per licenza. Ottieni più computer con licenze aggiuntive.

300

500

Integrazioni con ticketing e ITSM

Incluso

Non disponibile

Componente aggiuntivo Integrazioni standard

Antivirus

Splashtop AV con l'add-on Bitdefender all'interno della stessa console

Disponibile con il pacchetto aggiuntivo Gestione remota

Disponibile con il pacchetto aggiuntivo Gestione remota

Gestione degli endpoint

Disponibile come componente aggiuntivo

Disponibile come componente aggiuntivo

Disponibile come componente aggiuntivo


Confronto delle caratteristiche e dei prezzi

Splashtop Enterprise

TeamViewer Tensor

Adatto sia per il lavoro a distanza che per il supporto remoto, con opzioni di licenza flessibili

Scegli il numero di licenze per l'accesso remoto degli utenti finali e per il supporto remoto dei tecnici di cui hai bisogno

Nessuna opzione di licenza flessibile

Prezzi (licenza per tecnico)

per utente simultaneo

Per utente specifico

Prezzi (licenza per utente finale)

Per utente specifico

Per utente specifico

Single Sign-On/Integrazione con Active Directory

Accesso remoto agnostico al dispositivo

Registrazione completa

Accedi e controlla da remoto dispositivi IoT

Rollout silenzioso

Accesso condizionale

Branding personalizzato

Registrazione di sessioni cloud

Integrazione con MobileIron, Zendesk, ServiceNow, Freshworks, Freshdesk, IBM MaaS360, NinjaOne e altri.

Disponibile a un costo aggiuntivo

Semplifica e automatizza la gestione degli endpoint con l'applicazione dei criteri, la gestione delle patch del sistema operativo e di terze parti, le azioni diagnostiche in background, gli avvisi proattivi, la correzione automatizzata tramite azioni intelligenti, la reportistica dell'inventario e altro ancora.

Disponibile con il componente aggiuntivo del pacchetto di gestione degli endpoint

Disponibile con il pacchetto aggiuntivo Gestione remota

Strumento di assistenza remota AR per l'assistenza sul campo e il supporto remoto

Il primo anno è incluso gratuitamente con Splashtop Enterprise (offerta di durata limitata)

Disponibile a un costo aggiuntivo

Splashtop Connector per l'accesso in autonomia tramite protocolli RDP, VNC e SSH

Il primo anno è incluso gratuitamente con Splashtop Enterprise (offerta di durata limitata)


Risparmia fino all'80% con Splashtop: la soluzione di accesso remoto più avanzata e conveniente di LogMeIn

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