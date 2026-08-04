Confronto tra i prezzi di AnyDesk

Il prezzo di AnyDesk è un fattore importante per le aziende che confrontano gli strumenti di accesso remoto, ma la tariffa mensile indicata non racconta sempre tutta la storia. Il costo effettivo dipende dal piano che scegli, da quanti utenti e dispositivi ti servono, dall'eventuale necessità di connessioni simultanee aggiuntive e dalle funzionalità di accesso remoto o supporto remoto su cui fa affidamento il tuo team.
Anche la cronologia dei prezzi è importante. AnyDesk ha aumentato i prezzi negli ultimi anni, il che può rendere più difficili i rinnovi e la pianificazione del budget a lungo termine per i team che hanno bisogno di costi software prevedibili. Se l'accesso remoto fa parte delle tue attività quotidiane, vale la pena guardare oltre la pagina del piano di oggi prima di impegnarti in un altro abbonamento annuale.
Questa guida analizza i prezzi di AnyDesk per piano, spiega come sono cambiati i prezzi di AnyDesk e confronta AnyDesk con Splashtop, così puoi scegliere una soluzione di accesso remoto che offra alla tua azienda un valore solido nel tempo.
Prezzi di AnyDesk in sintesi
Piano AnyDesk
Prezzo mensile di listino
Fatturazione
Solo
29,90 €/mese
Fatturazione annuale
Standard
49,90 €/mese
Fatturazione annuale
Advanced
111,90 €/mese
Fatturazione annuale
Ultimate
Preventivo personalizzato
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I piani a pagamento di AnyDesk sono strutturati in base a diversi livelli di accesso remoto, gestione degli utenti, gestione dei dispositivi ed esigenze di supporto. Solo è l'opzione a pagamento più economica per l'uso aziendale individuale, mentre Standard e Advanced sono pensati per i team che hanno bisogno di funzionalità di accesso e supporto più ampie.
Quando confronti i piani, il costo annuale è importante. AnyDesk mostra i prezzi come tariffa mensile, ma i piani a pagamento vengono fatturati annualmente, quindi gli acquirenti dovrebbero valutare l'intero impegno annuale prima di scegliere un piano.
Come è cambiato il pricing di AnyDesk negli ultimi anni
Il prezzo attuale di AnyDesk è importante, ma anche la cronologia recente dei prezzi è altrettanto importante per le aziende che confrontano gli strumenti di accesso remoto. Negli ultimi anni, AnyDesk ha aumentato i prezzi di listino dei suoi principali piani a pagamento, il che può rendere più difficile prevedere i costi a lungo termine.
Ad esempio, tra il 2024 e il 2026 il prezzo di AnyDesk Solo è aumentato di circa il 94%. Nello stesso periodo, il prezzo di AnyDesk Standard è aumentato di circa il 118% e quello di AnyDesk Advanced di circa il 40%.
Questi cambiamenti sono importanti perché il software per accesso remoto di solito non è un acquisto una tantum. Le aziende spesso lo utilizzano per il lavoro quotidiano, il supporto IT e l'accesso a dispositivi non presidiati. Quando i prezzi aumentano in modo significativo in un breve periodo, uno strumento che prima rientrava nel budget può diventare più difficile da giustificare al momento del rinnovo.
Scopri di più: Aumento del prezzo di AnyDesk
Cosa include ogni piano AnyDesk?
I piani a pagamento di AnyDesk variano in base al numero di utenti, dispositivi gestiti, connessioni simultanee e funzionalità amministrative. Questi limiti sono importanti perché il piano più economico non è sempre la scelta migliore quando sono coinvolti più utenti o flussi di lavoro di supporto.
AnyDesk Solo
AnyDesk Solo è il piano a pagamento più economico ed è pensato per un solo utente. Include una connessione in uscita e fino a 100 dispositivi gestiti. Per i team, Solo sarà probabilmente troppo limitato. Non offre la capacità utenti né la flessibilità di assistenza condivisa di cui la maggior parte delle aziende ha bisogno.
AnyDesk Standard
AnyDesk Standard è il primo piano orientato ai team. Supporta fino a 20 utenti con licenza e fino a 500 dispositivi gestiti, ma parte da una connessione simultanea.
Ciò significa che più utenti possono far parte del piano, ma le sessioni remote attive restano comunque limitate, a meno che non vengano aggiunte connessioni extra. I piccoli team dovrebbero verificare se la connessione inclusa è sufficiente prima di scegliere questo livello.
AnyDesk Advanced
AnyDesk Advanced è progettato per team più grandi che hanno bisogno di maggiore capacità. Supporta fino a 100 utenti con licenza, fino a 1.000 dispositivi gestiti e parte da due connessioni simultanee.
AnyDesk Ultimate
AnyDesk Ultimate è il piano con prezzo personalizzato per le organizzazioni più grandi con esigenze più complesse. Poiché il prezzo è basato su preventivo, prima di impegnarsi gli acquirenti dovrebbero chiedere una chiara ripartizione di utenti inclusi, connessioni, dispositivi gestiti, componenti aggiuntivi, termini contrattuali e condizioni di rinnovo.
AnyDesk offre la fatturazione mensile?
AnyDesk mostra i prezzi dei suoi piani a pagamento come tariffe mensili, ma i piani vengono fatturati annualmente. Ciò significa che un piano indicato a $49.90 al mese non è un abbonamento mensile. Rappresenta l'equivalente mensile di un impegno annuale.
Questo è importante quando si confrontano i prezzi di AnyDesk con altri strumenti di accesso remoto. Un importo mensile più basso può sembrare inizialmente più facile da inserire nel budget, ma le aziende dovrebbero valutare il costo annuale totale, i limiti del piano e gli eventuali componenti aggiuntivi necessari prima di scegliere un piano.
Per i team che stanno valutando AnyDesk, il confronto più utile è il costo annuale totale del piano che si adatta davvero al loro flusso di lavoro, non solo il prezzo mensile mostrato nella pagina dei prezzi.
AnyDesk gratuito vs a pagamento: cosa dovrebbero sapere le aziende
AnyDesk offre una versione gratuita per uso personale, ma le aziende dovrebbero prevedere di scegliere un piano a pagamento per l'accesso remoto professionale, il supporto IT o l'uso in team.
I piani a pagamento diventano necessari quando hai bisogno di funzionalità come più utenti, dispositivi gestiti, accesso non presidiato, connessioni simultanee o amministrazione centralizzata. Per le aziende, la domanda chiave è quale piano a pagamento si adatta al tuo flusso di lavoro e al tuo budget, non se la versione gratuita sia sufficiente.
Scopri di più: AnyDesk Free vs Paid
Prezzi di AnyDesk a confronto con Splashtop
Negli ultimi anni i piani a pagamento di AnyDesk sono diventati più costosi, quindi vale la pena confrontarne il costo con alternative come Splashtop. Per molte esigenze aziendali di accesso remoto e supporto remoto, Splashtop offre un prezzo di partenza più basso, continuando a fornire accesso remoto sicuro e affidabile per singoli utenti, team e organizzazioni di supporto IT.
Caso d'uso
Piano AnyDesk
Prezzo di partenza di AnyDesk
Opzione Splashtop
Prezzo di partenza di Splashtop
Accesso remoto individuale
Solo
29,90 €/mese
Accesso remoto Splashtop
7,50 €/mese
Piccolo team o supporto IT
Standard
49,90 €/mese
Splashtop Remote Support
21 €/mese
Esigenze di supporto più ampie
Advanced
111,90 €/mese
Splashtop Remote Support
21 €/mese
In base ai prezzi di partenza, Splashtop può farti risparmiare fino al 70% sul costo annuale rispetto a AnyDesk.
Questa differenza di prezzo è importante per i team che cercano di mantenere prevedibili i costi dell'accesso remoto. Se i recenti aumenti di prezzo di AnyDesk hanno reso lo strumento più difficile da giustificare, Splashtop offre alle aziende un'alternativa più conveniente per un accesso remoto e un'assistenza sicuri.
Perché Splashtop è un'alternativa ad AnyDesk con prezzi più affidabili
Splashtop offre alle aziende un modo più conveniente per ottenere accesso remoto e supporto sicuri senza i prezzi iniziali elevati presenti nei piani a pagamento di AnyDesk. Per i team che devono controllare i costi del software, questa differenza può semplificare la pianificazione del budget fin dall'inizio e al rinnovo.
Costi iniziali più bassi per i principali casi d'uso
Splashtop parte da un prezzo inferiore rispetto ai piani AnyDesk comparabili per l'accesso remoto individuale, il supporto per piccoli team e le esigenze di supporto più ampie. Questo offre alle aziende un modo pratico per ridurre i costi dell'accesso remoto senza rinunciare alle funzionalità essenziali su cui fanno affidamento ogni giorno.
Piani semplici per accesso remoto e supporto
I piani Splashtop sono organizzati in base alle comuni esigenze aziendali, tra cui lavoro da remoto, accesso non presidiato e supporto IT. In questo modo è più facile scegliere un piano in base a come lavora davvero il tuo team, invece di pagare per un livello superiore solo per sbloccare la capacità o i controlli di cui hai bisogno.
Ottimo valore per la pianificazione del budget a lungo termine
I recenti aumenti di prezzo di AnyDesk mostrano perché gli acquirenti dovrebbero guardare oltre il primo anno. Splashtop offre un'alternativa più conveniente per le aziende che desiderano un accesso remoto e un'assistenza affidabili, mantenendo al tempo stesso più gestibile la spesa software a lungo termine.
Per questi motivi, Splashtop è la migliore alternativa a AnyDesk.
Splashtop: una soluzione di accesso remoto conveniente
Splashtop aiuta le aziende ad accedere e fornire supporto ai computer in sicurezza da qualsiasi luogo, con piani pensati per singoli utenti, team, reparti IT e organizzazioni di supporto. Che tu abbia bisogno di accesso remoto per i computer di lavoro, accesso non presidiato per i dispositivi gestiti o assistenza presidiata per gli utenti finali, Splashtop ti offre un'alternativa ad AnyDesk a costo inferiore.
Con Splashtop, i team ottengono connessioni remote sicure, streaming ad alte prestazioni, supporto multi-monitor, trasferimento file, stampa remota, registrazione delle sessioni e opzioni di supporto flessibili, a seconda del piano selezionato. Le aziende possono anche scegliere soluzioni per il lavoro da remoto, il supporto IT, i flussi di lavoro dell'Helpdesk e le esigenze di gestione degli endpoint.
Se gli aumenti di prezzo di AnyDesk ti hanno portato a riconsiderare il valore a lungo termine del tuo strumento di accesso remoto, Splashtop ti offre un modo più conveniente per mantenere il tuo team connesso e supportato. Confronta i piani Splashtop e inizia oggi una prova gratuita.