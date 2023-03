AnyDesk ha recentemente modificato i prezzi e i pacchetti. Ecco una panoramica dei prezzi di AnyDesk e scopri come risparmiare scegliendo Splashtop.

Confronto tra i prezzi di AnyDesk e Splashtop

AnyDesk ha recentemente eliminato il pacchetto AnyDesk Performance, che costava $19.90 /mese, e lo ha sostituito con un pacchetto AnyDesk Standard analogo, il cui prezzo di partenza è di €29.90 /mese, con un aumento di oltre il 50%!

Se stai cercando un'alternativa a AnyDesk che offra le prestazioni, l'affidabilità e la sicurezza di cui hai bisogno, il tutto a un costo più vantaggioso di AnyDesk, allora scegli Splashtop.

Al pari di AnyDesk, Splashtop offre diversi pacchetti in base alle esigenze di utilizzo. In ogni caso, Splashtop risulta essere l'offerta migliore, poiché garantisce un risparmio fino al 40% o più sul costo dell'abbonamento annuale.

Vuoi sapere quanto costa AnyDesk e che differenza c'è con Splashtop? Ecco le tariffe iniziali di AnyDesk per ogni pacchetto e il confronto con soluzioni analoghe di Splashtop.

Confronto tra i prezzi di AnyDesk

Per l'accesso individuale ai computer remoti

Prezzo di partenza (mensile)

Splashtop Business Access - €7.50

I privati e i piccoli team che cercano una soluzione di accesso remoto che consenta di lavorare a distanza, hanno la possibilità di risparmiare fino al 40% o più scegliendo Splashtop invece di AnyDesk.

Con Splashtop Business Access potrai accedere ai tuoi computer da qualsiasi dispositivo e da qualsiasi luogo. In più, avrai a disposizione tutte le funzioni più importanti di cui hai bisogno, come il trasferimento di file, la stampa in remoto, la chat, la funzione di wake-on-LAN in remoto, il riavvio a distanza, la registrazione delle sessioni, il supporto multi-monitor e molto altro ancora.

Per una soluzione di accesso remoto supervisionato per i team IT

Prezzo di partenza (mensile)

Splashtop SOS - €16

Risparmia almeno il 40% scegliendo Splashtop SOS per le tue esigenze di supporto remoto. Al pari di AnyDesk Standard, Splashtop SOS ti permette di accedere a qualsiasi dispositivo per fornire assistenza, e dispone di tutte le più avanzate funzioni di assistenza remota.

Per l'accesso supervisionato e non supervisionato dei team più grandi con esigenze aziendali specifiche

Prezzo di partenza (mensile)

Splashtop SOS Unlimited - €31

Splashtop SOS Unlimited offre sia l'accesso supervisionato a un numero illimitato di dispositivi, sia l'accesso non supervisionato in qualsiasi momento a un numero illimitato di computer gestiti (AnyDesk Advanced consente di gestire un massimo di 1.000 dispositivi).

Scegliere Splashtop SOS Unlimited invece di AnyDesk Advanced significa risparmiare fino al 50% o più sul costo dell'abbonamento annuale.

Perché Splashtop è la migliore alternativa a AnyDesk

I privati, le aziende e le organizzazioni educative preferiscono Splashtop a AnyDesk per molti motivi, oltre che per il prezzo.

Splashtop è più performante rispetto a AnyDesk e dispone di tutte le principali funzioni necessarie per il lavoro a distanza, l'assistenza IT, la gestione in remoto e molto altro ancora. Infatti, Splashtop ha ottenuto il riconoscimento di TrustRadius in quanto leader nel settore dell'accesso e del supporto remoto per il 2022, ricevendo riconoscimenti per Best Value, Best Relationship, Best Feature Set e Best Software.

Scegliendo Splashtop, riceverai una soluzione estremamente sicura e performante, con un servizio clienti più efficiente. Dai un'occhiata al nostro confronto completo tra Splashtop e AnyDesk.

Prova Splashtop gratis

Prova Splashtop gratuitamente! Non è richiesta alcuna carta di credito e nessun impegno.