Software di controllo remoto rapido e sicuro per il supporto IT

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Splashtop20 years of trust
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An IT support agent working on their computer.

Semplifica il supporto IT remoto con un software sicuro e scalabile

Una soluzione di accesso e supporto remoto sicura e conveniente per i team IT, che consente di gestire, controllare e supportare in modo efficiente gli endpoint.

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Hands typing on a laptop keyboard.

Connessioni sicure

Splashtop offre sicurezza di livello aziendale con crittografia a 256 bit, MFA, SSO, controlli di accesso granulari e registrazione delle sessioni, per aiutare i team IT a soddisfare gli standard di conformità, come ISO 27001, SOC 2, RGPD, HIPAA e altri, senza costi aggiuntivi.

A laptop on a wooden desk displays a dashboard interface. Beside it is a white cup and saucer. Large text on the right reads Product Demo: Autonomous Endpoint Management. The background is blurred.

Esperienza utente superiore

Con connessioni affidabili e a bassa latenza, supporto per lo streaming 4K e un'interfaccia intuitiva, Splashtop garantisce un'esperienza senza intoppi sia per i tecnici che per gli utenti finali.

IT support helping via desktop with remote access software

Flussi di lavoro più intelligenti, correzioni più rapide

Ottieni un supporto più veloce ed efficiente con flussi di lavoro integrati e diversi modi per connetterti da remoto. Avvia le sessioni direttamente dai tuoi strumenti ITSM, esegui azioni in background, controlla i dispositivi e risolvi rapidamente i problemi.

A dashboard displays antivirus stats: a bar graph of threats by date, a pie chart of virus definitions status, a bar chart of remediation actions, and a task list with task names, types, and scheduled execution times.

Piattaforma consolidata per il supporto IT

Che tu stia espandendo o semplificando la tua attività, Splashtop mette insieme supporto remoto, accesso remoto e gestione degli endpoint per tutti i dispositivi e sistemi operativi in un'unica soluzione completa, che ti fa risparmiare tempo, ridurre i costi e semplificare le cose.

Strumenti di supporto IT remoto per una gestione sicura ed efficiente dei dispositivi

  • Blue outline icon of a headset with a microphone, representing support or communication.

    Assistenza supervisionata e non supervisionata

    Connettiti subito a qualsiasi dispositivo, anche se non lo sta usando nessuno. Dai supporto quando serve o accedi a sistemi non supervisionati per aggiornamenti, risoluzione di problemi e manutenzione ordinaria.

    Ulteriori informazioni
  • Blue outline icon of a dashboard with a pie chart, line graph, and text lines, representing analytics or reporting.

    Gestione autonoma degli endpoint

    Funzionalità aggiuntive di gestione degli endpoint per monitorare, gestire e aggiornare i dispositivi in modo efficiente con patch in tempo reale per il sistema operativo e i software di terze parti, dashboard intuitive, report sull'inventario e strumenti di riparazione veloce.

    Ulteriori informazioni
  • Icon of a key — “login key” symbol indicating authentication / secure login.

    Sicurezza e gestibilità avanzate

    Migliora il tuo lavoro con una sicurezza di livello aziendale e una maggiore facilità di gestione grazie a SSO, service desk, controllo granulare degli accessi, whitelist IP, registrazione delle sessioni cloud, supporto Android non supervisionato e altro ancora.

    Ulteriori informazioni
  • Icon: outline of a computer-application window with a padlock overlay — representing “app window lock” / locked window

    Protezione degli endpoint

    Proteggi i tuoi dispositivi dalle minacce e mitiga i rischi di attacchi informatici con Splashtop AV ed EDR, grazie alla tecnologia di Bitdefender.

    Ulteriori informazioni

Aiuta il tuo team IT a offrire ogni giorno un supporto remoto migliore

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Dai nostri clienti soddisfatti

La nostra dipendenza da Intune per alcune funzionalità di gestione degli endpoint è integrata da Splashtop, che colma lacune critiche, tra cui una migliore visibilità e un maggiore controllo sugli aggiornamenti software e una migliore documentazione. Con un'unica piattaforma, siamo in grado di risolvere i problemi su qualsiasi dispositivo remoto, monitorare in modo proattivo i sistemi, automatizzare il patching del software e garantire la conformità.

IT Manager, pb2 Architecture + Engineering

Dai nostri clienti soddisfatti

Stavamo provando AnyDesk su alcuni computer, ma dopo aver usato Splashtop gli utenti hanno osservato che il frame rate era molto migliore e l'esperienza più reattiva. Con Splashtop, i nostri editor sperimentano un ritardo minimo o addirittura inesistente, proprio come se fossero in ufficio.

Mike Marsh, responsabile IT, Warner Bros. International Television Production Nuova Zelanda

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SOS

Accesso remoto supervisionato e non supervisionato per computer e dispositivi mobili.

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Enterprise

Supporto remoto e soluzione di accesso remoto di livello aziendale con SSO, sicurezza avanzata, service desk con flussi di lavoro avanzati e facilità di gestione. Versione On-Prem disponibile.

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Domande frequenti

Che cos'è un software di supporto IT remoto?
Cosa sono i servizi IT remoti?
Come funziona un software di supporto IT remoto?
Come faccio a scegliere il miglior software di assistenza computerizzata a distanza?
Il software di supporto IT remoto è sicuro?
Un software di supporto IT remoto può integrarsi con altri strumenti di gestione IT?