Software di controllo remoto rapido e sicuro per il supporto IT

Semplifica il supporto IT remoto con un software sicuro e scalabile
Una soluzione di accesso e supporto remoto sicura e conveniente per i team IT, che consente di gestire, controllare e supportare in modo efficiente gli endpoint.
Connessioni sicure
Splashtop offre sicurezza di livello aziendale con crittografia a 256 bit, MFA, SSO, controlli di accesso granulari e registrazione delle sessioni, per aiutare i team IT a soddisfare gli standard di conformità, come ISO 27001, SOC 2, RGPD, HIPAA e altri, senza costi aggiuntivi.
Esperienza utente superiore
Con connessioni affidabili e a bassa latenza, supporto per lo streaming 4K e un'interfaccia intuitiva, Splashtop garantisce un'esperienza senza intoppi sia per i tecnici che per gli utenti finali.
Flussi di lavoro più intelligenti, correzioni più rapide
Ottieni un supporto più veloce ed efficiente con flussi di lavoro integrati e diversi modi per connetterti da remoto. Avvia le sessioni direttamente dai tuoi strumenti ITSM, esegui azioni in background, controlla i dispositivi e risolvi rapidamente i problemi.
Piattaforma consolidata per il supporto IT
Che tu stia espandendo o semplificando la tua attività, Splashtop mette insieme supporto remoto, accesso remoto e gestione degli endpoint per tutti i dispositivi e sistemi operativi in un'unica soluzione completa, che ti fa risparmiare tempo, ridurre i costi e semplificare le cose.
Strumenti di supporto IT remoto per una gestione sicura ed efficiente dei dispositivi
Assistenza supervisionata e non supervisionataUlteriori informazioni
Connettiti subito a qualsiasi dispositivo, anche se non lo sta usando nessuno. Dai supporto quando serve o accedi a sistemi non supervisionati per aggiornamenti, risoluzione di problemi e manutenzione ordinaria.
Gestione autonoma degli endpointUlteriori informazioni
Funzionalità aggiuntive di gestione degli endpoint per monitorare, gestire e aggiornare i dispositivi in modo efficiente con patch in tempo reale per il sistema operativo e i software di terze parti, dashboard intuitive, report sull'inventario e strumenti di riparazione veloce.
Sicurezza e gestibilità avanzateUlteriori informazioni
Migliora il tuo lavoro con una sicurezza di livello aziendale e una maggiore facilità di gestione grazie a SSO, service desk, controllo granulare degli accessi, whitelist IP, registrazione delle sessioni cloud, supporto Android non supervisionato e altro ancora.
Protezione degli endpointUlteriori informazioni
Proteggi i tuoi dispositivi dalle minacce e mitiga i rischi di attacchi informatici con Splashtop AV ed EDR, grazie alla tecnologia di Bitdefender.
Dai nostri clienti soddisfatti
La nostra dipendenza da Intune per alcune funzionalità di gestione degli endpoint è integrata da Splashtop, che colma lacune critiche, tra cui una migliore visibilità e un maggiore controllo sugli aggiornamenti software e una migliore documentazione. Con un'unica piattaforma, siamo in grado di risolvere i problemi su qualsiasi dispositivo remoto, monitorare in modo proattivo i sistemi, automatizzare il patching del software e garantire la conformità.
IT Manager, pb2 Architecture + Engineering
Dai nostri clienti soddisfatti
Stavamo provando AnyDesk su alcuni computer, ma dopo aver usato Splashtop gli utenti hanno osservato che il frame rate era molto migliore e l'esperienza più reattiva. Con Splashtop, i nostri editor sperimentano un ritardo minimo o addirittura inesistente, proprio come se fossero in ufficio.
Mike Marsh, responsabile IT, Warner Bros. International Television Production Nuova Zelanda
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SOS
Accesso remoto supervisionato e non supervisionato per computer e dispositivi mobili.
Enterprise
Supporto remoto e soluzione di accesso remoto di livello aziendale con SSO, sicurezza avanzata, service desk con flussi di lavoro avanzati e facilità di gestione. Versione On-Prem disponibile.