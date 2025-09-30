每年銷售 2000 萬台 Mac 電腦，Mac 在個人和專業運算領域都變得越來越受歡迎。 同樣地，遠端桌面軟體的使用也有所增加，因為人們在何時何地存取電腦時需要更大的靈活性。
這就是為什麼Apple遠程桌面（本機 Mac 應用程序）在Apple產品用戶中很受歡迎的原因。
但是，Mac 在跨平台應用程序方面沒有最佳兼容性而臭名昭著，當您仔細查看 Apple 遠程桌面時，這也沒有什麼不同。
那麼，Apple 遠程桌面是您還是您的企業的最佳選擇？
本文將討論為什麼 Splashtop 遠端存取解決方案遠遠優於 Mac 替代方案。 最後，您應該了解為什麼需要通過Apple遠端桌面獲取 Splashtop。
從 Apple 遠端桌面改為使用 Splashtop 的 6 個有力理由
不只與 macOS 相容：有別於只適用於 macOS 的「Apple 遠端桌面」，Splashtop 支援多種作業系統，包括 Windows、iOS、Android 和 Linux。這種能跨平台使用的多元彈性讓您無論使用何種平台，裝置存取幾乎都不受影響，具備無與倫比的靈活性。
效能更出色：Splashtop 提供卓越的遠端存取效能，具有更快速的連接、更順暢的串流媒體和低延遲。無論您要處理影片剪輯之類的複雜任務，還是單純存取檔案，Splashtop 都確保即使是低頻寬連接的情況下，也能提供順暢無阻的體驗。
全面的遠端存取功能：Splashtop 隨附「Apple 遠端桌面」所欠缺的進階功能，例如多螢幕支援、遠端列印、檔案傳輸等。這些功能可助您遠端完成更多任務，無需在多個工具或平��台之間切換，進而提高工作效率。
卓越的安全性：有了 Splashtop，您的遠端連線就會受到 TLS 和 256 位元 AES 加密等業界標準安全措施的保護，確保您的資料和連線安全無虞，讓您遠端工作高枕無憂。
經濟實惠：相較於「Apple 遠端桌面」，Splashtop 提供更實惠且彈性的定價方案。無論您是個人使用者還是大型企業的員工，Splashtop 都能為您提供更實惠的選擇，而且功能和效能不打折扣。
支援強大，易於使用：Splashtop 以使用者友善的介面為人所知，即使是技術技能有限的使用者也能輕鬆完成設定和管理。此外，Splashtop 提供卓越的客戶支援服務，確保您遇到任何問題，都能快速獲得有效解決，讓您可以專注工作。
改用 Splashtop 不僅能加強您的遠端存取能力，而且比「Apple 遠端桌面」更安全、更靈活，也更經濟實惠。
1. 使用 Splashtop 遠端存取任何電腦，而不僅僅是 Mac
如果您擁有大型企業或多台電腦，則可以存取網路中的任何電腦，而不需要針對每個作業系統使用不同的應用程式就很有用。
Splashtop 不僅與 Mac 遠端桌面連接兼容且非常適合使用。 它也可以用於遠程訪問Windows和 Linux 計算機。 Apple遠程桌面，而不是僅支持 MacOS 計算機，如 Mac 和 Macbook。
無論使用何種作業系統，遠端桌面解決方案都應該支援您擁有的電腦。 因此，Splashtop 通過使您可以訪問任�何電腦，而不是僅使用具有 Apple 遠端桌面的 macOS 機器，從而可以節省您的時間和金錢，同時提高便利性。
2. 跨平台支援：在手機和平板電腦上使用 Splashtop
有時，無論您身在何處，都可能需要遠端存取電腦。 為了使此盡可能方便，一個好的遠程桌面工具將使您能夠從您身上可能擁有的任何設備（例如平板電腦或智能手機）連接到計算機。
Apple遠程桌面僅在 Mac 應用程序商店中可用，而不是AndroidWindows，甚至是他們自己的 iOS 系統。 因此，如果您只拿著手機或平板電腦，甚至是 Windows 計算機時被抓住了，那麼您運氣不好。
相反，您可以在擁有的任何設備上安裝 Splashtop。 您可以使用 Splashtop 從 MacWindows，iPad，iPhone 和 Chromebook 設備遠端存取您的電腦。Android 這使您可以靈活地使用任何個人設備遠程在桌面上工作。
Splashtop 的速度和效率都優於 Apple 遠端桌面
Apple遠端桌面使用虛擬網路運算連線或 VNC。 該協議有助於增強其屏幕共享和控制系統。
但是，VNC 是一種不安全通訊協定的舊系統。 除了這個問題之外，VNC 與其他選項相比速度很慢。
另一方面，Splashtop 是用於遠端桌面速度的最佳軟件。 當您從本地設備控制遠程計算機時，這可以幫助您無縫工作，而不會出現問題。
這是Apple遠端桌面速度與 Splashtop 的直接比較。 您可以親自了解 Splashtop 之類的高級�遠端存取軟體可以帶來的差異。
利用 Splashtop 的進階遠端桌面功能提高工作效率
就遠端軟體而言，Splashtop 在其他功能方面是首屈一指的，可幫助您在存取遠端電腦時提高工作效率。 以下是 Splashtop 可以為您做些什麼的一些示例：
檔案傳輸-您只需要將檔案拖曳到遠端桌面視窗或從遠端桌面視窗中拖曳檔案，就像您在本機電腦上的資料夾之間拖曳檔案一樣。 不再需要文件共享應用程序或使用大型電子郵件來傳輸文件。
聊天-如果您需要使用遠程設備與該人進行通信，則可以通過聊天彈出窗口進行通信。 這允許最終用戶閱讀您所說的內容並在必要時做出回應。
遠端列印-遠端列印可讓您從遠端電腦列印到本機印表機。 這可以為您節省許多匆忙忙忙到其他位置以獲取打印輸出的文件。
音頻傳輸-有時候，您希望聽到來自遠程 PC 的音頻。 這對於視頻編輯尤其重要。 Splashtop 將音頻從遠端電腦傳遞到本地設備，並支持 Mac 遠端桌面音頻。
多顯示器支持-如果您有多個監視器連接到遠端 PC，Splashtop 可以幫助您處理這個問題。 您可以通過簡單的屏幕界面切換查看任意數量的顯示器，或在本地多顯示器顯示器上顯示遠程計算機的多個顯示器。
Windows、Mac 等系統適用的流暢遠端支援
Splashtop 非常適合可能需要遠端存取其託管設備或客戶設備以提供支持的 IT 支持團隊。
使用 Splashtop，您可以為任何 Windows PC，Mac 或其他設備提供遠端支持。
使用 Splashtop 體驗無與倫比的安全性
如果您對安全性有疑慮，請不要比 Splashtop 更進一步了。 Splashtop 符合 GDPR 和 SOC 2 法規，並且通過加密的遠端連接和行業領先的安全基礎架構提供高度安全的安全性。
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