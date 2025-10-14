為什麼支援 Apple 設備比以往任何時候都更加重要

作者：Mark Lee，首席執行官兼聯合創始人，Splashtop
Splashtop 最近宣佈 ，我們的軟體將作為獨家默認遠端支援解決方案捆綁在領先的基於 cloud的 Apple 設備管理平臺 Addigy 中。
這是一個令人興奮的發展，因為這意味著 Addigy 用戶將獲得對他們管理的 Apple 裝置的即時、簡單和 Apple 優化的遠端存取，作為其 Addigy 訂閱的一部分。這也是一個重要的里程碑，因為 Apple 產品——包括 Mac 電腦、iPhone 智能手機和 iPad 平板電腦——正在大舉進軍美國企業和教育機構。
例如，在 2021 年 4 月的一篇 Scalefusion 博客文章中提到了 Apple 設備的增長勢頭：“過去幾年展示了十年前世界無法想像的事情：Mac 在商業中。 根據市場研究公司Vanson Bourne的一項調查，71%的高中生更喜歡使用Mac而不是PC。 此外，大約81%的人承認他們希望繼續在工作站使用Mac計算機。 近十分之八的員工認為他們的公司應該為他們提供Mac機器。
此外，2021年4月《 福布斯》的 一篇文章認為，Apple 在企業移動市場的早期成功，以及最近對平臺安全性、合作夥伴關係和有針對性的企業銷售工作的日益關注，使公司處於有利地位，因為企業繼續利用大流行期間所依賴的行動解決方案。
最後，在 2020 年 7 月， 《計算機世界 》的一篇文章介紹了「企業中關於蘋果的 30+ 個基本事實」，包括：
如果可以選擇，59%的企業員工會使用Mac。
在找工作時，66%的員工會選擇一家提供計算設備選擇的公司，而不是沒有的公司。
現在，每家財富 500 強公司都在使用Apple產品。
79%的使用者表示，使用Mac以外的任何東西都不會那麼高效。
行動裝置上 79% 的企業活動發生在 iOS 上。
Apple在企業中的影響力增加可以歸因於許多事情，但一個因素肯定是 COVID-19 大流行限制的結果。 在個人生活中使用 Mac 筆記型電腦、iPad 和 iPhone 的員工希望在突然在家工作時繼續使用這些工具。
因此，習慣於將支持重點放在員工基於工作的裝置上的 IT 部門現在面臨著 BYOD（自帶裝置）Apple 裝置的湧入，他們需要代表在家工作的員工來支持和管理這些裝置——與 Windows 電腦和 Android 行動裝置一起使用。
正如Splashtop產品副總裁Annie Chen在最近的 Command-Control-Power播客中提到的那樣，Splashtop一直對Mac和iOS用戶給予與Windows和Android平臺上更傳統的企業用戶一樣多的優先順序和專業知識。
MacWorks 的播客主持人 Jerry Zigmont 解釋說，他的同事和共同主持人以前曾使用過傳統的遠端支援解決方案。 Jerry 抱怨說，當涉及到改進或升級時，他們總是覺得“Mac 對另一家供應商不利”。
傑瑞說：“（來自那個傳統供應商）似乎從來沒有對Mac平臺有任何熱愛。 我真的想讚揚 Splashtop 在 PC 平臺和 Mac 平臺上的功能對等。 這對我們來說非常棒。 作為一個獨立的企業主，我寧願與至少關注我們支持的產品的人保持一致。
除了推�動 Apple 裝置在企業 IT 環境中佔據更大份額之外，這種流行病還突出並推動了對與裝置無關的遠端存取和遠端支援工具（如 Splashtop 的需求）的需求。事實上，Splashtop 提供的跨平台支援正在成為當今企業的必備品。
駕馭新的工作現實
當大流行首次使遠端工作成為必要時，可以理解的是，公司爭先恐後地採取措施，為員工和 IT 支援人員提供他們需要的遠端存取或遠端支援。
但是現在，隨著企業、中小型企業和其他組織開始在大流行後的工作世界中導航，大多數人預計將採用一些辦公室和遠端模式的混合方法。隨著學校和大學採用混合學習環境，同樣的趨勢也發生在教育領域——另一個 Mac 電腦和 iOS 行動裝置被廣泛採用的市場。
對於企業而言，是時候採取戰略性方法來確保所有員工能夠相互聯繫並獲得蓬勃發展所需的計算資源。鑑於這個新的混合工作世界幾乎肯定會包括 Mac、Windows、iOS 和 Android 裝置的組合，企業需要評估他們的協作、通信和遠端存取工具在所有這些裝置類型上的運行情況。
Splashtop 對跨平臺支持的承諾，尤其是我們在為 Mac 和 iOS 使用者提供服務方面的強大專業知識，將在這個 新的工作世界中變得越來越有價值。
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