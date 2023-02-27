從 iPad 到電腦的遠端控制

遠程桌面軟件正在成為我們技術工具包的重要組成部分。 實際上，預測表明，到 2029 年，遠端桌面軟體市場的規模將達到 7.22 億美元。

技術一直在進步，創造新的可能性。 使用無線連接控制計算機是計算機的最新趨勢。 遠端桌面控制可以為工作生活和個人生活中的人們提供一系列好處。

許多人不知道遠端桌面控制的功能。 令許多人感到驚訝的一件事是，它可以使用一系列設備來完成-甚至像 iPad 一樣方便。 Splashtop 是執行此操作的最安全，最可靠的方法之一，您可以通過互聯網連接從任何地方使用它。

有關 iPad 遙控器涉及的內容以及為什麼有用的概要，請繼續閱讀。

從 iPad 遠端控制電腦

將 iPad 與遠程桌面軟件一起使用可以為許多用戶提供方便的解決方案。 只要您擁有可靠的 Internet 連接，就可以從世界任何地方訪問遠程計算機。

使用 iPad 遠端桌面，您可以控制要連接到電腦的各個方面。 這包括軟件，文件和任何其他功能。 iPad 不提供與台式電腦相同的所有功能，但是您可以在使用 Splashtop 控制電腦的同時在 iPad 上輕鬆使用它們。

人們一直在遠程工作很長時間，但是自 Covid-19 大流行以來，遠程工作的速度急劇增加。 遠端存取軟體使其成為全球許多公司更可行的解決方案。

人們不再局限於親自使用計算機。 雖然這對於筆記本電腦等便攜式設備來說可能並不完全必要，但對於台式電腦而言，它可能非常有用。

您需要做的就是在 iPad 上打開 Splashtop 應用程式，然後從那裡您可以連接到在帳戶下設置的任何電腦。 由於您可以完全控制，因此感覺就像您坐在桌面前一樣。 為了讓事情變得更自然，你甚至可以將鍵盤和滑鼠連接到 iPad，讓你更好地控制遠端電腦。

使用 Splashtop 遠端控制電腦的好處

Splashtop 是市場上最好的遠端控制軟體之一。 它提供了一系列的好處，使其成為各種用途的理想選擇。

隨時隨地工作

遠程桌面軟件的主要目的是，它允許您從世界任何地方連接到另一台計算機。 人們經常在個人生活中使用它，但它通常用於工作更多。

人們可以在家工作，近年來已成為令人難以置信的流行。 這比許多工人更可取，因為他們可以與孩子/寵物呆在家裡，而且不必擔心通勤上班。 這也是有益的公司，因為他們不需要租出盡可能多的辦公空間, 和事情的成本，如水電費下降.

最重要的是，人們可以在旅行時工作。 這為想要過更游牧生活方式的人們打開了各種門。 只要他們擁有 Splashtop 和 iPad，他們就可以在火車上，在海灘上甚至出國時繼續工作。

可攜性

台式計算機遠不便攜。 您實際上需要一輛車將其從一個地方運輸到另一個地方。 在計算機本身之上，您需要使用顯示器，鍵盤，鼠標以及可能其他一些硬件。

除非您將其移動到永久放置在其他地方，否則您永遠不會想要移動台式計算機。 然而，iPad 更容易運輸。

它重量輕，可以輕鬆放入包中，因此即使您正在步行，也可以隨身攜帶。 這是一種便利性，直到最近才可能實現。

擴展計算機的功能

Splashtop 不僅可以讓您對遠端電腦進行 iPad 控制，而且還可以使您訪問計算機具有的所有處理能力。 iPad 是高品質的技術，但它們的尺寸有一定的限制。 台式計算機通常會更加強大。

通過 Splashtop 連接時，所有進程均由您連接的電腦處理。 只要您的互聯網連接穩定，您就可以流暢地實時運行所有應用程序。

為什麼要使用 Splashtop 進行 iPad 遠端控制？

有各種可用的遠端桌面解決方案，但 Splashtop 在其中脫穎而出。 它提供了每個遠程桌面應用程序都找不到的各種功能。 這包括以下內容：

從整個列表連接到單個設備

只需點擊一下即可連接

跨平台相容性 (Windows、Mac 和 Linux)

實現實時控制的高速連接

可供企業，個人和教育設施使用

安全和合規

一系列定價計劃

使用像 iPad 這樣的 Splashtop 遠端設備連接到桌面可能會非常有幫助。

免費試用 Splashtop

iPad 遙控器為企業、個人和教育設施提供一系列優勢。 您可以使用它從世界上任何位置連接到計算機，從而使您可以通過 iPad 完全控制它。

Splashtop 提供了所有這些以及更多功能。 通過各種定價計劃，您可以輕鬆找到適合自己或您的企業的理想解決方案。 我們甚至提供免費試用版，因此您可以在致力於計劃之前確定 Splashtop 是否滿足您的需求。

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