從 iPad 到電腦的遠端控制

遠程桌面軟件正在成為我們技術工具包的重要組成部分。 實際上，預測表明，到 2029 年，遠端桌面軟體市場的規模將達到 7.22 億美元。
技術一直在進步，創造新的可能性。 使用無線連接控制計算機是計算機的最新趨勢。 遠端桌面控制可以為工作生活和個人生活中的人們提供一系列好處。
許多人不知道遠端桌面控制的功能。 令許多人感到驚訝的一件事是，它可以使用一系列設備來完成-甚至像 iPad 一樣方便。 Splashtop 是執行此操作的最安全，最可靠的方法之一，您可以通過互聯網連接從任何地方使用它。
有關 iPad 遙控器涉及的內容以及為什麼有用的概要，請繼續閱讀。
為什麼要使用 iPad 進行遠端 PC 控制
使用 iPad 進行遠端 PC 控制具有多種優勢，使其成為各種專業和個人場景的理想工具。 以下是考慮使用 iPad 進行遠端 PC 控制的一些關鍵原因：
便攜性和便利性
iPad 輕巧且便於攜帶，無論您是在旅行、通勤，還是僅僅在家中或辦公室裡移動，都很容易攜帶。其纖薄的設計和長效的電池續航力確保您擁有一個可靠的裝置，用於遠端存取，而不必被束縛在桌子或電源插座旁。
觸控螢幕介面
iPad 的觸控螢幕介面提供了一種與遠端 PC 互動的自然直覺的方式。 透過觸控手勢簡化了桌面導航、選擇文件和使用應用程式等任務，與傳統的滑鼠和鍵盤控制相比，提供了更具吸引力和更有效率的使用者體驗。
高解析度顯示
iPad 配備高解析度 Retina 顯示屏，可提供銳利清晰的視覺效果。 這樣可以更輕鬆地從遠端 PC 查看詳細資訊、圖形和視頻，從而提高工作效率並減少長時間使用時的眼睛疲勞。
用途廣泛
iPad 可用於遠端 PC 控制之外的廣泛活動，例如瀏覽網頁、管理電子郵件以及使用各種生產力應用程式。 這種多功能性使您可以在不同任務之間無縫切換，使 iPad 成為您日常生活中的多功能工具。
增強專業人員的流動性與生產力
對於需要在旅途中存取工作 PC 的專業人士來說，iPad 提供了實用的解決方案。 無論您是參加會議、拜訪客戶還是在不同地點工作，您都可以保持對 PC 文件和應用程式的訪問，從而確保工作的連續性和效率。
安全可靠的訪問
使用 iPad 上的 Splashtop 等遠端存��取軟體可確保與 PC 的安全可靠連接。 Splashtop提供強大的安全功能，包括加密和雙重驗證，可在遠端會話期間保護您的資料和隱私。
從 iPad 遠端控制電腦
將 iPad 與遠程桌面軟件一起使用可以為許多用戶提供方便的解決方案。 只要您擁有可靠的 Internet 連接，就可以從世界任何地方訪問遠程計算機。
使用 iPad 遠端桌面，您可以控制要連接到電腦的各個方面。 這包括軟件，文件和任何其他功能。 iPad 不提供與台式電腦相同的所有功能，但是您可以在使用 Splashtop 控制電腦的同時在 iPad 上輕鬆使用它們。
人們遠端工作的歷史由來已久，但自從 Covid-19 疫情以來，遠端工作的比例大幅增加。遠端存取軟體使這成為全球許多公司更可行的解決方案。
人們不再局限於親自使用計算機。 雖然這對於筆記本電腦等便攜式設備來說可能並不完全必要，但對於台式電腦而言，它可能非常有用。
您需要做的就是在 iPad 上打開 Splashtop 應用程式，然後從那裡您可以連接到在帳戶下設置的任何電腦。 由於您可以完全控制，因此感覺就像您坐在桌面前一樣。 為了讓事情變得更自然，你甚至可以將鍵盤和滑鼠連接到 iPad，讓你更好地控制遠端電腦。
使用 Splashtop 從 iPad 遠端控制電腦的好處
Splashtop 是市場上最好的遠端控制軟體之一。 它提�供了一系列的好處，使其成為各種用途的理想選擇。
無論在哪，都能辦公
遠程桌面軟件的主要目的是，它允許您從世界任何地方連接到另一台計算機。 人們經常在個人生活中使用它，但它通常用於工作更多。
人們可以在家工作，近年來已成為令人難以置信的流行。 這比許多工人更可取，因為他們可以與孩子/寵物呆在家裡，而且不必擔心通勤上班。 這也是有益的公司，因為他們不需要租出盡可能多的辦公空間, 和事情的成本，如水電費下降.
最重要的是，人們可以在旅行時工作。 這為想要過更游牧生活方式的人們打開了各種門。 只要他們擁有 Splashtop 和 iPad，他們就可以在火車上，在海灘上甚至出國時繼續工作。
可攜性
台式計算機遠不便攜。 您實際上需要一輛車將其從一個地方運輸到另一個地方。 在計算機本身之上，您需要使用顯示器，鍵盤，鼠標以及可能其他一些硬件。
除非您將其移動到永久放置在其他地方，否則您永遠不會想要移動台式計算機。 然而，iPad 更容易運輸。
它重量輕，可以輕鬆放入包中，因此即使您正在步行，也可以隨身攜帶。 這是一種便利性，直到最近才可能實現。
擴展計算機的功能
Splashtop 不僅為您提供了使用 iPad 遠端控制電腦的解決方案，而且還可讓您存取電腦擁有的所有處理能力。 iPad 是高品質的科技產品，但其尺寸有一定的限制。 桌上型計算機通常會更強大。
通過 Splashtop 連接時，所有進程均由您連接的電腦處理。 只要您的互聯網連接穩定，您就可以流暢地實時運行所有應用程序。
如何設定和使用 Splashtop 從 iPad 遠端存取計算機
設定和使用 Splashtop 從 iPad 遠端存取電腦是一個簡單的過�程。 請依照以下步驟開始：
步驟 1：建立 Splashtop 帳戶
如果您還沒有 Splashtop 帳戶，請先建立一個帳戶。 造訪 Splashtop 網站並註冊一個帳戶。 您可以根據需要從各種計劃中進行選擇，包括免費試用以探索該服務。
步驟 2：在電腦上安裝 Splashtop Streamer
在您想要遠端存取的電腦上，下載並安裝 Splashtop Streamer。 造訪Splashtop下載頁面，尋找一些適合您作業系統的版本。 請依照螢幕上的指示完成安裝。 安裝後，使用您的 Splashtop 帳戶憑證登入以註冊您的電腦。
步驟 3：在 iPad 上安裝 Splashtop Business 應用程式
接下來，在您的 iPad 上下載並安裝 Splashtop Business 應用程式。 前往 App Store 並下載 Splashtop Business 應用程式。 開啟應用程式並使用您的 Splashtop 帳戶憑證登入。
步驟 4：在 iPad 上啟動 Splashtop Business 應用程式
登入後，您將看到與您的帳戶關聯的電腦清單。 您想要存取的電腦都有。
第 5 步：遠端控制您的計算機
連接後，您將在 iPad 上看到電腦的桌面。 現在，您可以像坐在電腦前面一樣控制電腦。 使用觸控手勢進行導航、開啟應用程式和執行任務。 Splashtop 直覺式的介面可讓您輕鬆與遠端電腦互動，確保無縫的使用者體驗。
第 6 步：優化您的末端連線
Splashtop提供各種設定來優化您的末端連線。 您可以根據您的網路連線調整顯示質量，啟用聲音從遠端電腦收聽音訊，並使用螢幕捷徑執行常見任務。 在應用程式中探索這些設定以增強您的遠端存取體驗。
透過執行以下步驟，您可以輕鬆設定和使用 Splashtop 從 iPad 遠端存取您的計算機，確保您在任何地方保持高效和連接。
iPad 遠端存取的安全性和隱私注意事項
使用 Splashtop 遠端桌面 iOS 應用程式從你的 iPad 進行遠端存取，確保與電腦的安全和私密連接。Splashtop 採用業界標準的安全功能，包括 256 位元 AES 加密和 TLS，以保護您的資料在傳輸過程中的安全。
雙重驗證（雙重驗證）增加了額外的安全層，需要您的密碼和驗證代碼才能存取您的帳戶。 裝置驗證可確保只有授權的裝置才能連接到您的電腦。 Splashtop 還提供定期更新來解決安全漏洞，保持強大的威脅防護能力。
此外，Splashtop 符合 SOC 2、GDPR、HIPAA 和 PCI 等業界標準，確保您的資料隱私和安全得到維護。 這些功能共同讓您高枕無憂，因為您知道您的遠端會話是安全的並且您的資訊受到保護。
為什麼要使用 Splashtop 進行 iPad 遠端控制？
有各種可用的遠端桌面解決方案，但 Splashtop 在其中脫穎而出。 它提供了每個遠程桌面應用程序都找不到的各種功能。 這包括以下內容：
從整個列表連接到單個設備
只需點擊一下即可連接
跨平台相容性 (Windows、Mac 和 Linux)
實現實時控制的高速連接
可供企業，個人和教育設施使用
一系列定價計劃
使用像 iPad 這樣的 Splashtop 遠端設備連接到桌面可能會非常有幫助。
免費試用 Splashtop
iPad 遙控器為企業、個人和教育設施提供一系列優勢。 您可以使用它從世界上任何位置連接到計算機，從而使您可以通過 iPad 完全控制它。
Splashtop 提供了所有這些以及更多功能。 通過各種定價計劃，您可以輕鬆找到適合自己或您的企業的理想解決方案。 我們甚至提供免費試用版，因此您可以在致力於計劃之前確定 Splashtop 是否滿足您的需求。