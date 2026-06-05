為什麼 Splashtop 是最好的 iOS 遠端桌面應用程式

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iOS 遠端桌面應用程式：為什麼使用者更喜歡 Splashtop

Splashtop Team
閱讀時間：8 分鐘
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最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
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全球遠端桌面軟體市場最近達到了 $1.92 億美元，顯示出使用任何裝置從任何地方遠端控制電腦的日益普及。

近年來，企業的運營方式發生了巨大變化，遠程桌面軟件已成為一種廣泛使用的解決方案。 Splashtop 是可用的最佳遠端桌面工具之一，高度安全，可靠且易於操作。 您可以在 iPhone 和 iPad 等 iOS 設備上使用 Splashtop 來從任何位置訪問和控制您的電腦。

繼續閱讀 Splashtop 是最好的 iOS 遠端桌面應用程式的 5 個原因。

iOS 遠端桌面應用程式是什麼？

一款 iOS 遠端桌面應用程式讓你可以 從你的 iPhoneiPad 遠端存取和控制你的電腦。這些應用程式將你的 iOS 裝置透過網際網路連接到你的桌上型電腦或筆記型電腦，使你能夠使用電腦的檔案、應用程式和設定，就像你坐在電腦前一樣。這項功能對於需要隨時隨地存取工作資源的專業人士、IT 支援，或任何想要使用 iOS 裝置從任何地方管理電腦的人來說都是無價的。

Splashtop 之所以成為絕佳 iOS 遠端桌面應用程式的 5 大理由

1. 使用 Splashtop iOS 遠端桌面應用程式，從任何地點存取電腦

遠程桌面軟件的主要目的是讓用戶從遠程位置訪問計算機。 使用 Splashtop，您可以使用任何 iOS 設備（例如 iPad 或 iPhone）從世界任何地方連接到電腦。 然後，您將可以完全控制計算機，就好像您坐在計算機前面一樣。

這有多種應用方式，最常見的就是用於商務。多年來，實行遠距工作的公司不在少數，但最近的採用率卻大大增加。自 COVID-19 疫情以來，世界各地可以支援遠距工作的企業幾乎都採行了遠距工作模式，而遠端桌面軟體正是落實此工作模式的最佳工具之一。

使用 Splashtop，您的員工可以從任何地方訪問他們的工作電腦。 然後，他們可以在家工作，甚至在其他地方工作，如果他們正在旅行。 這為所有類型的企業提供了一個令人難以置信的靈活工作環境。

教育機構也使用遠端桌面軟體。學校員工的遠端工作和遠端學習也因疫情而變得更加普遍。學生可以使用通常在學校才能接觸到的軟體。

您甚至可以將 Splashtop 用於個人使用。 如果您經常旅行，您可能希望在旅途中訪問家用電腦。 如果您已在計算機上設置了 Splashtop，並安裝了 Splashtop 應用程序的 iOS 設備，則可以隨時執行此操作。

2. 來自 iPad 和 iPhone 的高效能遠端連接

最近幾十年來，互聯網已經發展了很多，使我們使用它的方式發生了很多變化。不久之前，遠端桌面存取還不可能，但即使現在可以了，並非所有應用程式的效能都如人們所願。

如果您正在尋找適用於 iOS 的最佳遠端桌面應用程序，Splashtop 可以提供各種好處，但至關重要的是其性能。 您希望能夠建立強大的連接，以便快速有效地進行所有交互，並且並非所有遠程桌面平台都可以支持足夠穩定的連接。

Splashtop 支持 4K 流媒體，因此您始終可以期待水晶般清晰的圖像。 它還具有 40fps 的功能，因此即使您在遠程設備上觀看視頻，一切都將順利進行。 音頻也將通過清晰，這是流媒體或編輯音頻/視頻文件的理想選擇。

延遲保持較低，因此您進行的任何互動都將立即實時進行。 對於快節奏的工作環境而言，這是您不想因連接不良而減慢速度的理想選擇。

所有過程都在遠程計算機上完成，並顯示在您正在使用的設備上。 這意味著即使您使用的是 iPhone，您仍然可以使用連接到的計算機的完整計算功能。 您還可以配置 Splashtop 以提高性能。

Splashtop 本身需要最小的 CPU 利用率。 如此一來，處理您需要使用的任何應用程式，都能獲得更多的 總體而言，您可以期望 Splashtop 始終提供最高端的性能。

3. 涵蓋 iOS 裝置的跨平台支援能力

Splashtop 作為 iOS 遠端桌面解決方案表現出色。但其中一個主要優勢是它可以與各種作業系統一起使用，並提供 跨平台支援

您可以在 iOS 設備上安裝 Splashtop 商務應用程式，然後您就可以從 iPhone 或 iPad（包括Windows Mac 和 Linux 電腦）連接到任何電腦。

對於希望讓員工使用自己的設備遠程工作的企業來說，這可能是非常有益的。 他們無需購買任何特定的硬件，並且您公司已經擁有的電腦在運行 Splashtop 時沒有問題。 這同樣適用於學校和其他教育設施。

4. iOS 適用的高度安全遠端桌面

在當今世界中，網絡安全從未如此重要。 網絡犯罪總是在上升，黑客不斷尋找發動攻擊的新方法。

平均而言，數據洩露將使 500 名員工或以下的企業付出 2.98 萬美元的代價，因此您想盡一切可能避免這種情況發生。 使用遠端桌面軟體時，您可能會擔心異地裝置與公司網路之間的連線可能會造成一些弱點。

Splashtop 使用高度安全的cloud基礎架構。 它提供 24/7 入侵檢測以及各種防禦機制，以確保企業和用戶的安全。 Splashtop 保持行業最佳實踐，以確保高級安全性。

Splashtop 具有多種高級功能，可幫助提供安全的遠端桌面環境。 這包括以下功能：

  • 雙重驗證

  • 端點 MFA

  • 單一登入整合

  • 遠端連接通知

  • 閒置工作階段逾

  • 完整的會話審核日誌

所有這些都將有助於提供安全的遠端存取，因此只有具有權限的人才能連接到您的電腦。 每個遠程會話還使用 256 位加密和 TLS（傳輸層安全性）來保護正在使用的任何設備之間的所有數據。

Splashtop 遵循的各種行業標準。 這包括 HIPAA、PCI、FERPA 等等。 Splashtop 無法訪問某人在遠端會話期間使用的任何數據或應用程序，從而有助於維護隱私。

5. 易於在 iPad 和 iPhone 上設定和使用

許多人對遠程桌面軟件的一個擔憂是它可能很複雜。 幸運的是，Splashtop 易於安裝，甚至更易於使用。 設置 Splashtop 涉及 4 個簡單的步驟

設置完成後，訪問電腦所需要做的就是在 iOS 設備上打開 Splashtop 應用程序，然後選擇要控制的電腦以啟動遠端連接

如何設定 Splashtop iOS 遠端桌面應用程式

設定 Splashtop iOS 遠端桌面應用程式的流程簡單明瞭：

  1. 下載應用程式：首先，在 iPhone 或 iPad 上，從 Apple App Store 下載 Splashtop 應用程式

  2. 安裝 Splashtop Streamer：在您想要遠端存取的電腦上，從 Splashtop 網站下載並安裝 Splashtop Streamer 應用程式。

  3. 建立 Splashtop 帳戶：註冊 Splashtop 帳戶，並在 iOS 裝置和電腦上都進行登入。

  4. 連接裝置：登入後，您的電腦就會出現在 iOS 裝置上的 Splashtop 應用程式中。只需點一下您的電腦，即可啟動遠端連線。

  5. 自訂設定：調整應用程式內的設定，例如啟用聲音、螢幕解析度或手勢控制，針對您的需求打造最佳遠端桌面體驗。

遵照上述步驟，就可以在 iOS 裝置上快速輕鬆地設定 Splashtop，讓您在任何地方都能存取和控制電腦。

Splashtop 如何克服其他遠端桌面 iOS 應用程式常出現的問題

使用者在其他遠端桌面 iOS 應用程式中經常碰到的幾個問題，Splashtop 都一一化解了：

  1. 連接能力和穩定性：有別於某些連接經常中斷或延遲的應用程式，Splashtop 提供低延遲的穩定連接，即使網路頻寬較低，也能維持遠端連線流暢且不間斷。

  2. 易於使用：許多遠端桌面應用程式的設定和使用相當複雜。Splashtop 則透過使用者友善的介面簡化了相關流程，任何人都可以輕鬆快速地安裝並開始使用應用程式。

  3. 效能表現：有些應用程式在高品質串流方面表現不佳，且在執行繪圖處理需求強的任務時特別嚴重，但 Splashtop 可提供高畫質串流和高速效能，即使您遠端使用資源密集型應用程式，效能也絲毫不減。

  4. 相容性：Splashtop 支援多種裝置和作業系統，確保能從 iOS 裝置流暢無礙地存取 Mac、Windows 或 Linux 電腦，這是許多其他應用程式做不到的。

  5. 安全性：遠端存取桌面時，安全問題是首要考量。Splashtop 使用 256 位元 AES 加密和 TLS 協定來保障連線安全，讓您放心並知道資料受到保護，也解決了其他遠端桌面應用程式可能存在的安全漏洞。

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Splashtop 的 iOS 遠端桌面應用程式是目前最好的遠端桌面解決方案之一。 立即免費試用 Splashtop，親自了解從 iOS 設備進行遠端電腦控制有多容易。

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常見問題

如何啟用 Splashtop 遠端桌面 iOS 應用程式？
Splashtop iOS 遠端桌面應用程式是否與所有 iOS 裝置相容？
哪些功能使 Splashtop 成為 iPhone 上最好的遠端桌面應用程式？
Splashtop 為 iOS 裝置上的遠端桌面存取提供哪些安全功能？
我可以使用 Splashtop 從其他裝置遠端存取我的 iPad 嗎？

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