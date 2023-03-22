為什麼 Splashtop 是最好的 iOS 遠端桌面應用程式

全球遠端桌面軟體市場最近達到了 $1.92 億美元，顯示出使用任何裝置從任何地方遠端控制電腦的日益普及。

近年來，企業的運營方式發生了巨大變化，遠程桌面軟件已成為一種廣泛使用的解決方案。 Splashtop 是可用的最佳遠端桌面工具之一，高度安全，可靠且易於操作。 您可以在 iPhone 和 iPad 等 iOS 設備上使用 Splashtop 來從任何位置訪問和控制您的電腦。

繼續閱讀 Splashtop 是最好的 iOS 遠端桌面應用程式的 5 個原因。

1.隨時隨地存取電腦

遠程桌面軟件的主要目的是讓用戶從遠程位置訪問計算機。 使用 Splashtop，您可以使用任何 iOS 設備（例如 iPad 或 iPhone）從世界任何地方連接到電腦。 然後，您將可以完全控制計算機，就好像您坐在計算機前面一樣。

這有幾個應用程序，最常見的應用程序之一是用於商業用途。 多年來，許多公司都使用遠程工作，但是最近，使用率大大增加。 自 COVID-19 大流行以來，世界上幾乎所有可以支持遠程工作的企業都以某種方式實現了它，遠程桌面軟件是實現這一目標的最佳工具之一。

使用 Splashtop，您的員工可以從任何地方訪問他們的工作電腦。 然後，他們可以在家工作，甚至在其他地方工作，如果他們正在旅行。 這為所有類型的企業提供了一個令人難以置信的靈活工作環境。

教育設施也利用遠端桌面軟體。 由於大流行，學校工作人員的遠程工作以及遠程學習也變得越來越普遍。 學生可以使用他們通常無法在學校訪問的軟件。

您甚至可以將 Splashtop 用於個人使用。 如果您經常旅行，您可能希望在旅途中訪問家用電腦。 如果您已在計算機上設置了 Splashtop，並安裝了 Splashtop 應用程序的 iOS 設備，則可以隨時執行此操作。

2.高效能遠端連線

近幾十年來，互聯網已經發展了巨大的進步，導致我們使用它的方式發生了許多變化。 前一段時間，遠端桌面訪問是不可能的，但即使是現在，並非所有應用程序都能像人們喜歡的那樣執行。

如果您正在尋找適用於 iOS 的最佳遠端桌面應用程序，Splashtop 可以提供各種好處，但至關重要的是其性能。 您希望能夠建立強大的連接，以便快速有效地進行所有交互，並且並非所有遠程桌面平台都可以支持足夠穩定的連接。

Splashtop 支持 4K 流媒體，因此您始終可以期待水晶般清晰的圖像。 它還具有 40fps 的功能，因此即使您在遠程設備上觀看視頻，一切都將順利進行。 音頻也將通過清晰，這是流媒體或編輯音頻/視頻文件的理想選擇。

延遲保持較低，因此您進行的任何互動都將立即實時進行。 對於快節奏的工作環境而言，這是您不想因連接不良而減慢速度的理想選擇。

所有過程都在遠程計算機上完成，並顯示在您正在使用的設備上。 這意味著即使您使用的是 iPhone，您仍然可以使用連接到的計算機的完整計算功能。 您還可以配置 Splashtop 以提高性能。

Splashtop 本身需要最小的 CPU 利用率。 如此一來，處理您需要使用的任何應用程式，都能獲得更多的 總體而言，您可以期望 Splashtop 始終提供最高端的性能。

3.跨平台支援

Splashtop 作為 iOS 遠端桌面解決方案非常有用。 但主要優點之一是它可以與各種操作系統配合使用，並提供跨平台支持。

您可以在 iOS 設備上安裝 Splashtop 商務應用程式，然後您就可以從 iPhone 或 iPad（包括Windows Mac 和 Linux 電腦）連接到任何電腦。

對於希望讓員工使用自己的設備遠程工作的企業來說，這可能是非常有益的。 他們無需購買任何特定的硬件，並且您公司已經擁有的電腦在運行 Splashtop 時沒有問題。 這同樣適用於學校和其他教育設施。

4.高度安全

在當今世界中，網絡安全從未如此重要。 網絡犯罪總是在上升，黑客不斷尋找發動攻擊的新方法。

平均而言，數據洩露將使 500 名員工或以下的企業付出 2.98 萬美元的代價，因此您想盡一切可能避免這種情況發生。 使用遠端桌面軟體時，您可能會擔心異地裝置與公司網路之間的連線可能會造成一些弱點。

Splashtop 使用高度安全的cloud基礎架構。 它提供 24/7 入侵檢測以及各種防禦機制，以確保企業和用戶的安全。 Splashtop 保持行業最佳實踐，以確保高級安全性。

Splashtop 具有多種高級功能，可幫助提供安全的遠端桌面環境。 這包括以下功能：

雙因素驗證

端點 MFA

單一登入整合

遠端連接通知

閒置工作階段逾

完整的會話審核日誌

所有這些都將有助於提供安全的遠端存取，因此只有具有權限的人才能連接到您的電腦。 每個遠程會話還使用 256 位加密和 TLS（傳輸層安全性）來保護正在使用的任何設備之間的所有數據。

Splashtop 遵循的各種行業標準。 這包括 HIPAA、PCI、FERPA 等等。 Splashtop 無法訪問某人在遠端會話期間使用的任何數據或應用程序，從而有助於維護隱私。

5.易於設置和使用

許多人對遠程桌面軟件的一個擔憂是它可能很複雜。 幸運的是，Splashtop 易於安裝，甚至更易於使用。 設置 Splashtop 涉及 4 個簡單的步驟。

設置完成後，訪問電腦所需要做的就是在 iOS 設備上打開 Splashtop 應用程序，然後選擇要控制的電腦以啟動遠端連接。

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