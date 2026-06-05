為什麼 Splashtop 是最好的 iOS 遠端桌面應用程式

全球遠端桌面軟體市場最近達到了 $1.92 億美元，顯示出使用任何裝置從任何地方遠端控制電腦的日益普及。
近年來，企業的運營方式發生了巨大變化，遠程桌面軟件已成為一種廣泛使用的解決方案。 Splashtop 是可用的最佳遠端桌面工具之一，高度安全，可靠且易於操作。 您可以在 iPhone 和 iPad 等 iOS 設備上使用 Splashtop 來從任何位置訪問和控制您的電腦。
繼續閱讀 Splashtop 是最好的 iOS 遠端桌面應用程式的 5 個原因。
iOS 遠端桌面應用程式是什麼？
一款 iOS 遠端桌面應用程式讓你可以 從你的 iPhone 或 iPad 遠端存取和控制你的電腦。這些應用程式將你的 iOS 裝置透過網際網路連接到你的桌上型電腦或筆記型電腦，使你能夠使用電腦的檔案、應用程式和設定，就像你坐在電腦前一樣。這項功能對於需要隨時隨地存取工作資源的專業人士、IT 支援，或任何想要使用 iOS 裝置從任何地方管理電腦的人來說都是無價的。
Splashtop 之所以成為絕佳 iOS 遠端桌面應用程式的 5 大理由
1. 使用 Splashtop iOS 遠端桌面應用程式，從任何地點存取電腦
遠程桌面軟件的主要目的是讓用戶從遠程位置訪問計算機。 使用 Splashtop，您可以使用任何 iOS 設備（例如 iPad 或 iPhone）從世界任何地方連接到電腦。 然後，您將可以完全控制計算機，就好像您坐在計算機前面一樣。
這有多種應用方式，最常見的就是用於商務。多年來，實行遠距工作的公司不在少數，但最近的採用率卻大大增加。自 COVID-19 疫情以來，世界各地可以支援遠距工作的企業幾乎都採行了遠距工作模式，而遠端桌面軟體正是落實此工作模式的最佳工具之一。
使用 Splashtop，您的員工可以從任何地方訪問他們的工作電腦。 然後，他們可以在家工作，甚至在其他地方工作，如果他們正在旅行。 這為所有類型的企業提供了一個令人難以置信的靈活工作環境。
教育機構也使用遠端桌面軟體。學校員工的遠端工作和遠端學習也因疫情而變得更加普遍。學生可以使用通常在學校才能接觸到的軟體。
您甚至可以將 Splashtop 用於個人使用。 如果您經常旅行，您可能希望在旅途中訪問家用電腦。 如果您已在計算機上設置了 Splashtop，並安裝了 Splashtop 應用程序的 iOS 設備，則可以隨時執行此操作。
2. 來自 iPad 和 iPhone 的高效能遠端連接
最近幾十年來，互聯網已經發展了很多，使我們使用它的方式發生了很多變化。不久之前，遠端桌面存取還不可能，但即使現在可以了，並非所有應用程式的效能都如人們所願。
如果您正在尋找適用於 iOS 的最佳遠端桌面應用程序，Splashtop 可以提供各種好處，但至關重要的��是其性能。 您希望能夠建立強大的連接，以便快速有效地進行所有交互，並且並非所有遠程桌面平台都可以支持足夠穩定的連接。
Splashtop 支持 4K 流媒體，因此您始終可以期待水晶般清晰的圖像。 它還具有 40fps 的功能，因此即使您在遠程設備上觀看視頻，一切都將順利進行。 音頻也將通過清晰，這是流媒體或編輯音頻/視頻文件的理想選擇。
延遲保持較低，因此您進行的任何互動都將立即實時進行。 對於快節奏的工作環境而言，這是您不想因連接不良而減慢速度的理想選擇。
所有過程都在遠程計算機上完成，並顯示在您正在使用的設備上。 這意味著即使您使用的是 iPhone，您仍然可以使用連接到的計算機的完整計算功能。 您還可以配置 Splashtop 以提高性能。
Splashtop 本身需要最小的 CPU 利用率。 如此一來，處理您需要使用的任何應用程式，都能獲得更多的 總體而言，您可以期望 Splashtop 始終提供最高端的性能。
3. 涵蓋 iOS 裝置的跨平台支援能力
Splashtop 作為 iOS 遠端桌面解決方案表現出色。但其中一個主要優勢是它可以與各種作業系統一起使用，並提供 跨平台支援。
您可以在 iOS 設備上安裝 Splashtop 商務應用程式，然後您就可以從 iPhone 或 iPad（包括Windows Mac 和 Linux 電腦）連接到任何電腦。
對於希望讓員工使用自己的設備遠程工作的企業來說，這可能是非常有益的。 他們無需購買任何特定的硬件，並且您公司已經擁有的電腦在運行 Splashtop 時沒有問題。 這同樣適用於學校和其他教育設施。
4. iOS 適用的高度安全遠端桌面
在當今世界中，網絡安全從未如此重要。 網絡犯罪總是在上升，黑客不斷尋找發動攻擊的新方法。
平均而言，數據洩露將使 500 名員工或以下的企業付出 2.98 萬美元的代價，因此您想盡一切可能避免這種情況發生。 使用遠端桌面軟體時，您可能會擔心異地裝置與公司網路之間的連線可能會造成一些弱點。
Splashtop 使用高度安全的cloud基礎架構。 它提供 24/7 入侵檢測以及各種防禦機制，以確保企業和用戶的安全。 Splashtop 保持行業最佳實踐，以確保高級安全性。
Splashtop 具有多種高級功能，可幫助提供安全的遠端桌面環境。 這包括以下功能：
端點 MFA
單一登入整合
遠端連接通知
閒置工作階段逾
完整的會話審核日誌
所有這些都將有助於提供安全的遠端存取，因此只有具有權限的人才能連接到您的電腦。 每個遠程會話還使用 256 位加密和 TLS（傳輸層安全性）來保護正在使用的任何設備之間的所有數據。
Splashtop 遵循的各種行業標準。 這包括 HIPAA、PCI、FERPA 等等。 Splashtop 無法訪問某人在遠端會話期間使用的任何數據或應用程序，從而有助於維護隱私。
5. 易於在 iPad 和 iPhone 上設定和使用
許多人對遠程桌面軟件的一個擔憂是它可能很複雜。 幸運的是，Splashtop 易於安裝，甚至更易於使用。 設置 Splashtop 涉及 4 個簡單的步驟��。
設置完成後，訪問電腦所需要做的就是在 iOS 設備上打開 Splashtop 應用程序，然後選擇要控制的電腦以啟動遠端連接。
如何設定 Splashtop iOS 遠端桌面應用程式
設定 Splashtop iOS 遠端桌面應用程式的流程簡單明瞭：
下載應用程式：首先，在 iPhone 或 iPad 上，從 Apple App Store 下載 Splashtop 應用程式。
安裝 Splashtop Streamer：在您想要遠端存取的電腦上，從 Splashtop 網站下載並安裝 Splashtop Streamer 應用程式。
建立 Splashtop 帳戶：註冊 Splashtop 帳戶，並在 iOS 裝置和電腦上都進行登入。
連接裝置：登入後，您的電腦就會出現在 iOS 裝置上的 Splashtop 應用程式中。只需點一下您的電腦，即可啟動遠端連線。
自訂設定：調整應用程式內的設定，例如啟用聲音、螢幕解析度或手勢控制，針對您的需求打造最佳遠端桌面體驗。
遵照上述步驟，就可以在 iOS 裝置上快速輕鬆地設定 Splashtop，讓您在任何地方都能存取和控制電腦。
Splashtop 如何克服其他遠端桌面 iOS 應用程式常出現的問題
使用者在其他遠端桌面 iOS 應用程式中經常碰到的幾個問題，Splashtop 都一一化解了：
連接能力和穩定性：有別於某些連接經常中斷或延遲的應用程式，Splashtop 提供低延遲的穩定連接，即使網路頻寬較低，也能維持遠端連線流暢且不間斷。
易於使用：許多遠端桌面應用程式的設定和使用相當複雜。Splashtop 則透過使用者友善的介面簡化了相關流程，任何人都可以輕鬆快速地安裝並開始使用應用程式。
效能表現：有些應用程式在高品質串流方面表現不佳，且在執行繪圖處理需求強的任務時特別嚴重，但 Splashtop 可提供高畫質串流和高速效能，即使您遠端使用資源密集型應用程式，效能也絲毫不減。
相容性：Splashtop 支援多種裝置和作業系統，確保能從 iOS 裝置流暢無礙地存取 Mac、Windows 或 Linux 電腦，這是許多其他應用程式做不到的。
安全性：遠端存取桌面時，安全問題是首要考量。Splashtop 使用 256 位元 AES 加密和 TLS 協定來保障連線安全，讓您放心並知道資料受到保護，也解決了其他遠端桌面應用程式可能存在的安全漏洞。
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