為什麼 Splashtop 是最好的 iOS 遠端桌面應用程式

全球遠端桌面軟體市場最近達到了 $1.92 億美元，顯示出使用任何裝置從任何地方遠端控制電腦的日益普及。
近年來，企業的運營方式發生了巨大變化，遠程桌面軟件已成為一種廣泛使用的解決方案。 Splashtop 是可用的最佳遠端桌面工具之一，高度安全，可靠且易於操作。 您可以在 iPhone 和 iPad 等 iOS 設備上使用 Splashtop 來從任何位置訪問和控制您的電腦。
繼續閱讀 Splashtop 是最好的 iOS 遠端桌面應用程式的 5 個原因。
1.隨時隨地存取電腦
遠程桌面軟件的主要目的是讓用戶從遠程位置訪問計算機。 使用 Splashtop，您可以使用任何 iOS 設備（例如 iPad 或 iPhone）從世界任何地方連接到電腦。 然後，您將可以完全控制計算機，就好像您坐在計算機前面一樣。
這有幾個應用程序，最常見的應用程序之一是用於商業用途。 多年來，許多公司都使用遠程工作，但是最近，使用率大大增加。 自 COVID-19 大流行以來，世界上幾乎所有可以支持遠程工作的企業都以某種方式實現了它，遠程桌面軟件是實現這一目標的最佳工具之一。
使用 Splashtop，您的員工可以從任何地方訪問他們的工作電腦。 然後，他們可以在家工作，甚至在其他地方工作，如果他們正在旅行。 這為所有類型的企業提供了一個令人難以置信的靈活工作環境。
教育設施也利用遠端桌面軟體。 由於大流行，學校工作人員的遠程工作以及遠程學習也變得越來越普遍。 學生可以使用他們通常無法在學校訪問的軟件。
您甚至可以將 Splashtop 用於個人使用。 如果您經常旅行，您可能希望在旅途中訪問家用電腦。 如果您已在計算機上設置了 Splashtop，並安裝了 Splashtop 應用程序的 iOS 設備，則可以隨時執行此操作。
2.高效能遠端連線
近幾十年來，互聯網已經發展了巨大的進步，導致我們使用它的方式發生了許多變化。 前一段時間，遠端桌面訪問是不可能的，但即使是現在，並非所有應用程序都能像人們喜歡的那樣執行。
如果您正在尋找適用於 iOS 的最佳遠端桌面應用程序，Splashtop 可以提供各種好處，但至關重要的是其性能。 您希望能夠建立強大的連接，以便快速有效地進行所有交互，並且並非所有遠程桌面平台都可以支持足夠穩定的連接。
Splashtop 支持 4K 流媒體，因此您始終可以期待水晶般清晰的圖像。 它還具有 40fps 的功能，因此即使您在遠程設備上觀看視頻，一切都將順利進行。 音頻也將通過清晰，這是流媒體或編輯音頻/視頻文件的理想選擇。
延遲保持較低，因此您進行的任何互動都將立即實時進行。 對於快節奏的工作環境而言，這是您不想因連接不良而減慢速度的理想選擇。
所有過程都在遠程計算機上完成，並顯示在您正在使用的設備上。 這意味著即使您使用的是 iPhone，您仍然可以使用連接到的計算機的完整計算功能。 您還可以配置 Splashtop 以提高性能。
Splashtop 本身需要最小的 CPU 利用率。 如此一來，處理您需要使用的任何應用程式，都能獲得更多的 總體而言，您可以期望 Splashtop 始終提供最高端的性能。
3.跨平台支援
Splashtop 作為 iOS 遠端桌面解決方案非常有用。 但主要優點之一是它可以與各種操作系統配合使用，並提供跨平台支持。
您可以在 iOS 設備上安裝 Splashtop 商務應用程式，然後您就可以從 iPhone 或 iPad（包括Windows Mac 和 Linux 電腦）連接到任何電腦。
對於希望讓員工使用自己的設備遠程工作的企業來說，這可能是非常有益的。 他們無需購買任何特定的硬件，並且您公司已經擁有的電腦在運行 Splashtop 時沒有問題。 這同樣適用於學校和其他教育設施。
4.高度安全
在當今世界中，網絡安全從未如此重要。 網絡犯罪總是在上升，黑客不斷尋找發動攻擊的新方法。
平均而言，數據洩露將使 500 名員工或以下的企業付出 2.98 萬美元的代價，因此您想盡一切可能避免這種情況發生。 使用遠端桌面軟體時，您可能會擔心異地裝置與公司網路之間的連線可能會造成一些弱點。
Splashtop 使用高度安全的cloud基礎架構。 它提供 24/7 入侵檢測以及各種防禦機制，以確保企業和用戶的安全。 Splashtop 保持行業最佳實踐，以確保高級安全性。
Splashtop 具有多種高級功能，可幫助提供安全的遠端桌面環境。 這包括以下功能：
端點 MFA
單一登入整合
遠端連接通知
閒置工作階段逾
完整的會話審核日誌
所有這些都將有助於提供安全的遠端存取，因此只有具有權限的人才能連接到您的電腦。 每個遠程會話還使用 256 位加密和 TLS（傳輸層安全性）來保護正在使用的任何設備之間的所有數據。
Splashtop 遵循的各種行業標準。 這包括 HIPAA、PCI、FERPA 等等。 Splashtop 無法訪問某人在遠端會話期間使用的任何數據或應用程序，從而有助於維護隱私。
5.易於設置和使用
許多人對遠程桌面軟件的一個擔憂是它可能很複雜。 幸運的是，Splashtop 易於安裝，甚至更易於使用。 設置 Splashtop 涉及 4 個簡單的步驟。
設置完成後，訪問電腦所需要做的就是在 iOS 設備上打開 Splashtop 應用程序，然後選擇要控制的電腦以啟動遠端連接。
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