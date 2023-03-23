遠端存取iPhone和iPad iOS螢幕

支持人員和IT專業人員可以使用Splashtop SOS遠端存取和查看iOS設備螢幕（iPhone和iPad螢幕）。 SOS是IT部門，技術支持人員和支持專業人員的支持軟體，可在iOS，Android，Windows和Mac上提供快速有人參與的支持。

如何使用 SOS 遠程查看客戶的 iPhone 或 iPad 屏幕

取得SplashtopSOS

註冊SOS，以使用Windows或Mac電腦遠端查看iOS設備。您可以將該服務與免費試用版或低成本付費訂閱一起使用。

免費試用

SOS 不僅物超所值，並且比其他臨機支援的工具便宜。它擁有成熟的 Splashtop 遠端存取技術，全球超過 3,000 萬名使用者。

免費的非商業版本的SOS，原始版本的SOS或Splashtop Remote Support不包含iOS移動設備存取功能。如果要遠端存取iPhone和iPad，則必須購買Splashtop SOS。

您的客戶從應用程式商店下載 SOS 應用程式

讓您的客戶從其 iOS 設備轉到 SOS 應用程序下載鏈接（如 Splashtop 應用程序中所示）。 他們將看到一個鏈接，以從 iOS 應用商店獲取 SOS 應用程序。 當他們在 iPad 或 iPhone 上運行 SOS 應用程序時，它將顯示您將在屏幕上輸入的會話代碼。 請注意，此應用程序僅適用於 iOS 11 及更高版本。 此功能不適用於早期版本的 iOS。 （您也可以自定義 SOS 應用程序的品牌）

您的用戶第一次必須執行一些額外的步驟才能在iOS控制中心中啟用“螢幕錄製”選項。然後，他們將使用它來啟動螢幕共享連線。該過程的詳細信息在頁面底部的視頻和文章鏈接中進行了描述。

在您的Splashtop Business應用中輸入代碼，然後開始查看iOS螢幕

在計算機上運行 Splashtop Business 應用程序，然後單擊應用程序頂部附近的 SOS（加號）圖標以打開 SOS 連接屏幕。 輸入客戶 iOS 裝置 SOS 應用程式中顯示的九位數代碼。 當您單擊箭頭開始會話時，系統將提示最終用戶從屏幕底部向上滑動（或在 iPhone X 上從屏幕右上角向下滑動），然後啟動 AirPlay 屏幕共享以完成該過程。 SOS 應用程序將在其 AirPlay 列表的頂部列出。

此時，您將可以在電腦螢幕上的窗口中即時查看其iPhone或iPad螢幕。

下圖顯示了最終用戶的 iPhone 屏幕視圖，技術人員的界面以及在擴展控件的情況下在計算機屏幕上的窗口中查看 iPhone 屏幕。

使用檢視控制項

單擊鏡像的設備螢幕窗口頂部的箭頭以存取控件。四個按鈕是：

斷開

順時針旋轉

縮放/原始大小切換

全螢幕

您也可以使用Windows或Mac電腦的標準列印螢幕組合鍵拍攝iOS螢幕的列印螢幕。

斷開連線

連線完成後，您可以關閉電腦上的查看器窗口。為確保連線在客戶端斷開，請他們點擊圖標以重新打開其iOS設備上的SOS應用，然後單擊“斷開連接”按鈕以斷開連線。這也將結束AirPlay連線。

進一步了解並開始使用Splashtop SOS

你還能用Splashtop SOS 做什麼？

Splashtop SOS是您參加的Windows，Mac，iOS，Android和Chrome操作系統支持解決方案。這是幫助台，支持和IT專業人員遠端存取iPhone，iPad，電腦和其他移動設備以幫助客戶的一種好方法，並且是vnc服務器的絕佳替代品。 SOS是完全跨設備的，可以在多個操作系統上工作。

如果您已經在使用其他服務台系統，移動設備管理系統或無人值守的支持工具，則SOS是一種廉價的附件，可讓您或您的團隊為受管或不受管的電腦和移動設備提供快速支持。

遠端存取和查看iOS裝置（iPad和iPhone）

遠端存取和控制Android 8.0及更高版本的手機和平板電腦

通過其他功能遠端存取和控制Windows和Mac電腦，包括文件傳輸，聊天和從移動裝置查看

遠端存取和查看Chromebook裝置以提供支持。

目前，您可以從Windows和Mac電腦遠端查看iOS和Android裝置。我們計劃將來增加從移動裝置查看的移動裝置。

立即開始使用Splashtop SOS！

How to Share your iOS 11 Screen with Splashtop SOS

想要從iPhone或iPad存取遠端電腦？

查看Splashtop Business Access或Splashtop Remote Support ！ iOS用戶可以使用Splashtop Business iOS應用程序從其iPhone和iPad輕鬆存取遠端電腦。

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