是否曾經希望您的 Mac 計算機始終可以訪問，即使您沒有隨身帶著它？ 使用 iPad 和 Splashtop 遠端存取應用程式，您始終可以連接到 Mac 電腦。

Splashtop 使您可以使用 iPad 通過互聯網連接到 Mac。 連接後，您將從 iPad 看到 Mac 的屏幕並可以實時對其進行控制。 您可以打開任何文件，並像坐在 Mac 前一樣使用任何應用程序。

Splashtop 是免費試用的，只需幾分鐘即可完成設置。 以下是您如何開始使用，並了解使用 Splashtop 遠端桌面軟體從 iPad 訪問 Mac 電腦時可以做的所有精彩事情！

如何從 iPad 遠端存取 Mac

步驟 1 - 建立您的 Splashtop 帳號

歡迎您透過免費試用 Splashtop Business Access 來建立您的使用者帳戶。無需信用卡或履約承諾即可開始免費試用。註冊並建立帳戶後，即可全面存取 Splashtop Business Access。

步驟 2 — 在 Mac 上下載Splashtop蒸鍋

Streamer 應用程式讓您可以從另一台裝置遠端存取 Mac。在 Mac 電腦上安裝 Streamer 應用程式。

步驟 3 — 在 iPad 上下載Splashtop商務應用程序

Splashtop 商務應用程式是您將用來從 iPad 連接到 Mac 電腦的應用程式。 在 iPad 上安裝該應用程序。 您可以在 iOS 應用程式商店中找到免費的 Splashtop 商務應用程式。

步驟 4 — 只需輕按一下即可從 iPad 遠程訪問 Mac！

在那之後，你們都準備好了！現在，從 iPad 遠端存取 Mac 就像在 iPad 上打開 Splashtop 商務應用程式並點擊要遠端存取的 Mac 電腦一樣簡單。

這將啟動與 Mac 的遠程連接，您可以在幾秒鐘內開始遠程控制。

使用 Splashtop 從 iPad 遠端控制 Mac 的好處

能夠遠端存取 Mac 意味著即使您沒有隨身，也可以訪問計算機上的所有資源。 Mac 上的所有文件都將可供您使用。 您還可以打開和控制 Mac 上的任何應用程序，包括資源密集型應用程序，例如視頻編輯軟件。

Splashtop 是 iPad 到 Mac 遠端連接的最佳解決方案，因為您將獲得高清質量和聲音。 Splashtop 還配備了一些功能，使您可以在遠端會話中提高工作效率。

在遠程會話中，您將擁有幾個屏幕快捷方式映射到常用功能，以使從 iPad 平板MacOS電腦控制計算機盡可能無縫。

最後，Splashtop 具有強大的基礎架構高度安全，可確保您的隱私和數據安全。 遠程連接通過 SSL 和 256 位 AES 加密完全保護端到端。 您將擁有其他安全功能，包括設備驗證和雙因素身份驗證。

即刻開始

Splashtop 在全球範圍內被 3000 萬人使用，並且經常為用戶和第三方評論者贏得最高分。 Splashtop 提供遠端存取解決方案，用於遠端工作，IT 遠端支援等。 立即開始免費試用，以從 iPad 體驗獲得對 Mac 的最佳遠端訪問！

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