Secure Remote Desktop Software

安全可靠 第三方桌面訪問
在遠端工作世界中，安全需要第一位。連接到您的計算機，而不會危及您的設備安全、隱私或資料。 Splashtop 為您提供所需的存取權限，其安全性讓您安心無憂。
個人、團隊，乃至於整個組織，都可以依賴 Splashtop 遠端桌面軟體，讓使用者以相當安全的方式遠端存取他們的電腦。
Splashtop 遠端桌面軟體的主要安全功能
帳戶管理員可利用 Splashtop 的安全功能，確保使用者、裝置和整個組織都符合安全政策。
大型企業可利用 Splashtop Enterprise 取得必要的額外安全功能，讓 IT 能夠以大規模管理的方式確保使用者、裝置和資料的安全。Enterprise 獨有的功能包括自動使用者佈建、劃分精細的權限、SSO 整合、群組式存取權限，以及遠端存取排程。
Splashtop 安全遠端桌面功能包括：
裝置認證
工作階段閒置超時
鎖定 Streamer 設定
多級密碼安全
遠端連接通知
代理伺服器認證
兩步驗證/雙重驗證
複製/貼上控制
數位簽名的應用程式
螢幕留白
螢幕自動鎖定
遠端列印控制
還有更多意想不到的功能！
Splashtop 遠端桌面軟體：合規與認證
Splashtop 具備企業級安全性，深受要求嚴格遵循規範的組織所信賴。我們的遠端桌面軟體符合業界標準和法規，讓您的企業維持在安全狀態且隨時可供稽核。
主要認證和合規架構包括：
ISO 27001 – 資訊安全管理認證，證明 Splashtop 致力於保護客戶資料。
SOC 2 Type 2 – 獨立稽核，肯定 Splashtop 對於安全性、可用性和機密性有所管控。
符合 GDPR 和 CCPA 標準 – 確保位於歐盟和加州之使用者的資料保護和隱私權。
符合 HIPAA 和 HITECH 標準 – 安全的遠端存取，適用於處理受保護健康資訊 (PHI) 的醫護機構。
符合 FERPA 標準 – 保護各級學校的學生資料隱私。
符合 PCI DSS 標準 – 保障付款卡資訊的安全，適用於處理金融資料的組織。
可供美國聯邦風險與授權管理計畫 (FedRAMP) 驗證 – 適用於需要安全、雲端遠端存取解決方案的美國聯邦機構。
選擇 Splashtop，您可以為員工、承包商和 IT 團隊提供遠端存取，同時遵循最嚴格的安全和合規要求。
為什麼 Splashtop 比 RDP 更安全？
RDP（遠端桌面協定）對使用它的企業和組織構成威脅。防火牆外的 RDP 連線本身會使流量面臨安全風險，並可能使主機容易受到網路攻擊，例如勒索軟體攻擊。為 RDP 存取新增安全層（例如防火牆或 VPN 閘道）很難設定、維護和擴充。
Splashtop 採用專有技術運行，利用 HTTPS 和 TLS 等業界標準安全協定。所有設備都經過驗證，並且連接都被加密。與 RDP 不同，Splashtop 會自動更新，這表示您隨時擁有 Splashtop 的最新安全功能。這也使得 Splashtop 的大規模管理變得更容易、更安全。查看我們的完整Splashtop 遠端桌面與 RDP 比較。