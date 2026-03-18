使用滑鼠從 iPad 和 iPhone 控制遠端桌面

通過iOS 13引入的鼠標支持，從iPad或iPhone iOS設備進行遠端連接時，您可以使用鼠標控制遠端桌面。
從iPad和iPhone進行遠端工作變得非常容易。
Splashtop 支援從 iOS 裝置遠端存取 Windows 和 Mac 電腦。有了 Splashtop iOS 應用程式，您就可以使用 iPad 或 iPhone 遠端存取您的電腦並即時查看螢幕，也可以透過 iOS 觸摸介面遠端操控電腦、打開檔案等。
但是現在有了iOS 13，就可以在iPhone和iPad上使用鼠標了，從iOS設備進行遠端處理時，您可以用鼠標控制遠端桌面！
如何使用iOS鼠標支持來控制遠端電腦
您所需要做的就是將iPad或iPhone上的藍牙或有線鼠標設置（請參閱下面的說明），一切就緒！您無需在Splashtop應用程式中調整任何設置即可在應用程式中使用鼠標。
如上面的視頻所示，重要的是要記住，iOS 13更新中的鼠標支持功能旨在模仿基於iOS觸摸的界面。這意味著從iOS設備到電腦的遠端操作中使用鼠標時，必須使用與控制螢幕相同的方式來使用鼠標。
點擊代表觸摸。要連接到遠端電腦，請打開Splashtop應用程式，然後只需單擊要連接的電腦即可。
按住點擊就像在設備螢幕上按住手指一樣。要在iOS設備上滾動，您需要在螢幕上按住手指並將其上下移動。因此，在進入電腦時，請單擊並按住鼠標，然後上下移動光標以滾動。
如果您已經熟悉 iOS 介面，那麼這應該很容易上手。 如果沒有，這是一個快速的學習曲線。 從 iPhone 或 iPad 存取電腦時，您很快就會感覺更加掌控電腦！
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如何在 iPad 或 iPhone 上設置鼠標支持
要將鼠標連接到 iPad 或 iPhone，請按照以下步驟操作：
將藍牙滑鼠設定為 iPad 或 iPhone
開啟 設定 應用程式
提供 輔助功能
有 觸摸
以及 AssistiveTouch 切換 - 這將打開一個新菜單
通過頂部的 AssistiveTouch 開關將其打開
在同一菜單中，有 一些指點設備
眾多藍牙設備
將藍牙滑鼠設定為配�對模式。 您應該會看到一個提示，讓您的滑鼠配對。 提供
一對
您的鼠標現在應該已連接！連接後，您會在螢幕上看到圓形光標。
將有線滑鼠設定為 iPad 或 iPhone
請依照上述的指示 1-5，確定「輔助觸控」已開啟。 之後，您需要做的就是插入鼠標，它應該開始工作！
在 iPad 或 iPhone 上編輯滑鼠設定
將藍牙或有線鼠標連接到 iOS 裝置後，您可以在 AssistiveTouch 菜單中自定義一些設置。您可以編輯跟踪速度，編輯光標大小和顏色等。
您還可以使用一些指點設備，然後使用鼠標來自定義鼠標按鈕。例如，您可以將右鍵單擊設置為主頁按鈕。
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