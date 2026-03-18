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An iPad and a mouse that can be used to control a remote desktop with Splashtop

使用滑鼠從 iPad 和 iPhone 控制遠端桌面

Trevor Jackins
閱讀時間：4 分鐘
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通過iOS 13引入的鼠標支持，從iPad或iPhone iOS設備進行遠端連接時，您可以使用鼠標控制遠端桌面。

從iPad和iPhone進行遠端工作變得非常容易。

Splashtop 支援從 iOS 裝置遠端存取 Windows 和 Mac 電腦。有了 Splashtop iOS 應用程式，您就可以使用 iPad 或 iPhone 遠端存取您的電腦並即時查看螢幕，也可以透過 iOS 觸摸介面遠端操控電腦、打開檔案等。

但是現在有了iOS 13，就可以在iPhone和iPad上使用鼠標了，從iOS設備進行遠端處理時，您可以用鼠標控制遠端桌面！

如何使用iOS鼠標支持來控制遠端電腦

Using a Mouse While Remote Accessing a Computer From an iPad with Splashtop
Using a Mouse While Remote Accessing a Computer From an iPad with Splashtop

您所需要做的就是將iPad或iPhone上的藍牙或有線鼠標設置（請參閱下面的說明），一切就緒！您無需在Splashtop應用程式中調整任何設置即可在應用程式中使用鼠標。

如上面的視頻所示，重要的是要記住，iOS 13更新中的鼠標支持功能旨在模仿基於iOS觸摸的界面。這意味著從iOS設備到電腦的遠端操作中使用鼠標時，必須使用與控制螢幕相同的方式來使用鼠標。

點擊代表觸摸。要連接到遠端電腦，請打開Splashtop應用程式，然後只需單擊要連接的電腦即可。

A screenshot of the Splashtop Business app shows two computers listed, each with a blue monitor icon, named sjc-ai-ps-italo and sjc-trevorJ, on a white background with a purple header.

按住點擊就像在設備螢幕上按住手指一樣。要在iOS設備上滾動，您需要在螢幕上按住手指並將其上下移動。因此，在進入電腦時，請單擊並按住鼠標，然後上下移動光標以滾動。

如果您已經熟悉 iOS 介面，那麼這應該很容易上手。 如果沒有，這是一個快速的學習曲線。 從 iPhone 或 iPad 存取電腦時，您很快就會感覺更加掌控電腦

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如何在 iPad 或 iPhone 上設置鼠標支持

要將鼠標連接到 iPad 或 iPhone，請按照以下步驟操作：

將藍牙滑鼠設定為 iPad 或 iPhone

  1. 開啟 設定 應用程式

  2. 提供 輔助功能

  3. 觸摸

  4. 以及 AssistiveTouch 切換 - 這將打開一個新菜單

  5. 通過頂部的 AssistiveTouch 開關將其打開

  6. 在同一菜單中，有 一些指點設備

  7. 眾多藍牙設備

  8. 將藍牙滑鼠設定為配對模式。 您應該會看到一個提示，讓您的滑鼠配對。 提供

    一對

  9. 您的鼠標現在應該已連接！連接後，您會在螢幕上看到圓形光標。

將有線滑鼠設定為 iPad 或 iPhone

請依照上述的指示 1-5，確定「輔助觸控」已開啟。 之後，您需要做的就是插入鼠標，它應該開始工作！

在 iPad 或 iPhone 上編輯滑鼠設定

將藍牙或有線鼠標連接到 iOS 裝置後，您可以在 AssistiveTouch 菜單中自定義一些設置。您可以編輯跟踪速度，編輯光標大小和顏色等。

您還可以使用一些指點設備，然後使用鼠標來自定義鼠標按鈕。例如，您可以將右鍵單擊設置為主頁按鈕。

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常見問題

相對於觸控控制，使用滑鼠有哪些優點？
若要使用滑鼠操作 iOS 裝置，有哪些需求？
存取遠端桌面時，iOS 上的滑鼠支援功能會模擬觸控操作嗎？

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