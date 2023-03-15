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使用滑鼠從 iPad 和 iPhone 控制遠端桌面

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通過iOS 13引入的鼠標支持，從iPad或iPhone iOS設備進行遠端連接時，您可以使用鼠標控制遠端桌面。

從iPad和iPhone進行遠端工作變得非常容易。

Splashtop允許從iOS設備遠端存取Windows和Mac電腦。使用Splashtop iOS應用程式 ，您可以遠端進入電腦並在iPad或iPhone上即時查看螢幕。您可以使用基於iOS觸摸的界面遠端控制電腦，打開文件等。

但是現在有了iOS 13，就可以在iPhone和iPad上使用鼠標了，從iOS設備進行遠端處理時，您可以用鼠標控制遠端桌面！

如何使用iOS鼠標支持來控制遠端電腦

Using a Mouse While Remote Accessing a Computer From an iPad with Splashtop
Using a Mouse While Remote Accessing a Computer From an iPad with Splashtop

您所需要做的就是將iPad或iPhone上的藍牙或有線鼠標設置（請參閱下面的說明），一切就緒！您無需在Splashtop應用程式中調整任何設置即可在應用程式中使用鼠標。

如上面的視頻所示，重要的是要記住，iOS 13更新中的鼠標支持功能旨在模仿基於iOS觸摸的界面。這意味著從iOS設備到電腦的遠端操作中使用鼠標時，必須使用與控制螢幕相同的方式來使用鼠標。

點擊代表觸摸。要連接到遠端電腦，請打開Splashtop應用程式，然後只需單擊要連接的電腦即可。

按住點擊就像在設備螢幕上按住手指一樣。要在iOS設備上滾動，您需要在螢幕上按住手指並將其上下移動。因此，在進入電腦時，請單擊並按住鼠標，然後上下移動光標以滾動。

如果您已經熟悉iOS界面，那麼應該很容易掌握。如果沒有，那是一條快速的學習曲線。從iPhone或iPad存取電腦，您將立即擁有更多的控制權！

想嘗試一下嗎？通過下面的免費試用版，可以免費開始使用Splashtop，從而可以從iOS（或幾乎任何其他）設備上無限制地遠端存取Windows和Mac電腦！

開始使用

如何在 iPad 或 iPhone 上設置鼠標支持

要將鼠標連接到 iPad 或 iPhone，請按照以下步驟操作：

將藍牙滑鼠設定為 iPad 或 iPhone

  1. 開啟設定應用程式

  2. 選擇無障礙

  3. 選擇觸摸

  4. 選擇「輔助觸控」切換開關，這將會開啟新選單

  5. 選擇頂端的「輔助觸控」切換開關將其開啟

  6. 在同一功能表中，選取「指向設備

  7. 選擇 B l 牙齒裝置

  8. 將藍牙滑鼠設定為配對模式。 您應該會看到一個提示，讓您的滑鼠配對。 選擇

    一對

  9. 您的鼠標現在應該已連接！連接後，您會在螢幕上看到圓形光標。

將有線滑鼠設定為 iPad 或 iPhone

請依照上述的指示 1-5，確定「輔助觸控」已開啟。 之後，您需要做的就是插入鼠標，它應該開始工作！

在 iPad 或 iPhone 上編輯滑鼠設定

將藍牙或有線滑鼠連接到 iOS 裝置後，您可以在「輔助觸控」選單中自訂其一些設定。 您可以編輯跟踪速度，編輯光標大小和顏色等。

您也可以選取「指向設備」，然後選取滑鼠以自訂滑鼠按鈕。 例如，您可以將右鍵單擊設置為主頁按鈕。

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借助Splashtop Business Access,您可以通過無限數量的 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook 設備遠端存取 Windows 和 Mac 電腦。您可以隨時從世界任何地方無限制地遠端存取您的電腦。

您還將獲得高清質量和聲音的快速連接，並即時查看遠端電腦螢幕。所有遠端桌面連接都是安全和加密的。

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