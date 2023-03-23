LogMeIn Central基本軟體包已停產

截至 2018 年 12 月， LogMeIn Central 基本版本已經沒有了。 新的 LogMeIn Central 基本計劃的起始價格比舊的基本套餐貴了近 40％。 當您選擇 Splashtop 時，無需支付更多費用，獲得相同的主要功能並節省高達 50％ 或更多費用。

獲取快速

如果您想知道，「 LogMeIn Central 基本版發生了什麼事？」，那麼你並不孤單。 LogMeIn 剛剛報廢了他們舊的 Central 軟件包，以支持「基本計劃」，並提供可選的附加組件可供購買。 新的基本計劃從 $960 /年開始，而舊的基本套餐起價為 $599 /年。 這幾乎是成本增加了 40％。

替代方案：功能&成本比較

如果您想獲得與舊版基本套件相同的功能，則必須獲得新的基本計劃。 您可以切換到 LogMeIn 中央基本計劃並支付更多費用，也可以選擇 Splashtop 遠端支援，它具有所有相同的主要功能，並且成本比 LogMeIn 低 40％ 至 80％。

使用Splashtop，您每年可以節省數千美元。與Splashtop遠端支援相比，這是您每年需要為LogMeIn Central Base Plan支付的費用：

免費試用

無論您需要管理多少台電腦，都能 Splashtop Remote Support 為您提供最佳價值。 請參閱我們的 Splashtop 與 LogMeIn Central 價格比較，以及為什麼 Splashtop 是最佳 LogMeIn Central 選擇。

就像我們上面提到的那樣， Splashtop Remote Support 用戶還可以獲得新 LogMeIn Central 基本計劃中的所有相同頂級功能。 以下是其中包含的一些功能列表 Splashtop Remote Support：

無人看管的遠端存取

沒有安裝參加（臨機操作）訪問

無限的技術人員

無限並發工作階段

Windows、蘋果、iOS 和Android支援

檔案傳輸

聊天（工作階段中和工作階段外）

遠端列印

多螢幕支援

遠端喚醒

遠端重新開機

螢幕留白

共享技術人員桌面

音訊

兩名技術人員可以遠端進入同一台機器

記錄檔

電腦和用戶分組

群組權限

使用者管理

256 位 AES 加密

裝置認證

可配置的警報

無人值守的Android遠端存取

遠端命令提示

Windows更新管理

一對多動作

和許多更多..

Splashtop遠端支援具有快速的遠端存取，易於使用的界面，主要功能以及更優惠的價格，是當前LogMeIn Central Basic用戶的理想解決方案。使用Splashtop，無需為基本計劃支付更多費用，節省預算並獲得所需的一切。

您可以通過我們 7 的免費試用免費試用版免費試用 Splashtop 遠端支援。 無需信用卡或承諾。 點擊下面的按鈕開始。

作為一家小型 IT 服務供應商，我的重點是客戶的需求。 這包括如果我不能在現場，則能夠遠程提供即時響應。 像許多其他 IT 專業人員一樣，我被 LogMeIn 定價重磅炸彈所蒙蔽，這使我和我的客戶爭先爭取替代方案，現在價格過高的解決方案。 在臨時使用其他產品的免費解決方案之後，我終於回到了 Splashtop。 除了易於部署和擴展之外，Splashtop 即使在粗略的連接上也為我提供了出色的性能。 我會在晚上睡得更好，知道第二天我就可以給我的客戶極大的支持！ - Micah Barham, Barham Technologies

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