LogMeIn Central基本軟體包已停產

截至 2018 年 12 月， LogMeIn Central 基本版本已經沒有了。 新的 LogMeIn Central 基本計劃的起始價格比舊的基本套餐貴了近 40％。 當您選擇 Splashtop 時，無需支付更多費用，獲得相同的主要功能並節省高達 50％ 或更多費用。
為什麼 LogMeIn Central Basic 停止服務：新定價方案有什麼期待？
如果您想知道，「 LogMeIn Central 基本版發生了什麼事？」，那麼你並不孤單。 LogMeIn 剛剛報廢了他們舊的 Central 軟件包，以支持「基本計劃」，並提供可選的附加組件可供購買。 新的基本計劃從US$954.99/年開始，而舊的基本套餐起價為 $599 /年。 這幾乎是成本增加了 40％。
功能豐富且具成本效益：為什麼 Splashtop 勝過 LogMeIn Central
如果您想獲得與舊版基本套件相同的功能，則必須獲得新的基本計劃。 您可以切換到 LogMeIn 中央基本計劃並支付更多費用，也可以選擇 Splashtop 遠端支援，它具有所有相同的主要功能，並且成本比 LogMeIn 低 40％ 至 80％。
使用Splashtop，您每年可以節省數千美元。與Splashtop遠端支援相比，這是您每年需要為LogMeIn Central Base Plan支付的費用：
無論您需要管理多少台電腦，都能 Splashtop Remote Support 為您提供最佳價值。 請參閱我們的 Splashtop 與 LogMeIn Central 價格比較，以及為什麼 Splashtop 是最佳 LogMeIn Central 選擇。
就像我們上面提到的那樣， Splashtop Remote Support 用戶還可以獲得新 LogMeIn Central 基本計劃中的所有相同頂級功能。 以下是其中包含的一些功能列表 Splashtop Remote Support：
無人看管的遠端存取
沒有安裝參加（臨機操作）訪問
無限量技術人員
無限量同時連線
Windows、蘋果、iOS 和Android支援
檔案傳輸
聊天（工作階段中和工作階段外）
遠端列印
多螢幕支援
遠端喚醒
遠端重新開機
螢幕留白
共享技術人員桌面
音訊
兩名技術人員可以遠端進入同一台機器
記錄檔
電腦和使用者分組
群組權限
使用者管理
256 位 AES 加密
裝置認證
設定警示
無人值守的Android遠端存取
遠端命令提示
Windows更新管理
指令碼和任務
和許多更多..
With 快速遠端存取、易於使用的介面、頂級功能和更優惠的價格，Splashtop 遠端支援是目前 LogMeIn Central Basic 訂閱者的理想解決方案。不要為 Base Plan 支付更多，節省您的預算，並使用 Splashtop 獲得您所需的一切。
不要讓 LogMeIn 消耗你的預算：使用 Splashtop 節省更多！
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作為一家小型 IT 服務供應商，我的重點是客戶的需求。 這包括如果我不能在現場，則能夠遠程提供即時響應。 像許多其他 IT 專業人員一樣，我被 LogMeIn 定價重磅炸彈所蒙蔽，這使我和我的客戶爭先爭取替代方案，現在價格過高的解決方案。 在臨時使用其他產品的免費解決方案之後，我終於回到了 Splashtop。
除了易於部署和擴展之外，Splashtop 即使在粗略的連接上也為我提供了出色的性能。 我會在晚上睡得更好，知道第二天我就可以給我的客戶極大的支持！
- Micah Barham, Barham Technologies
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