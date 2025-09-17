LogMeIn Central更換

更簡單。 更快 更強。 Splashtop Remote Support 是 LogMeIn Central 用戶一直在等待的可靠和高度安全的替代方案。 憑藉其成功的價格， Splashtop Remote Support 已成為行業的首選解決方案。
LogMeIn 漲價：促使企業尋求更具成本效益的替代方案
成千上萬的企業和 MSPs 正在轉換 Splashtop Remote Support ，原因是顯而易見的。 LogMeIn 年復一年地提高了價格。 它們迫使用戶進行昂貴的升級，幾乎沒有通知或時間進行調整。 用戶經常面臨令人沮喪的決定，要么升級或失去對客戶的所有支持。
另一方面，Splashtop 提供了更實惠且可靠的解決方案，使其成為尋求LogMeIn 替代方案的企業的理想選擇，且不會在效能上妥協。
Splashtop Remote Support ： LogMeIn Central更聰明、更實惠的替代品
為了回應 LogMeIn 用戶的擔憂，Splashtop 開發了 Splashtop Remote Support 作為 LogMeIn Central 替代品。 大約三年前，LogMeIn 取消了其免費增值套餐並切換了其 LMI Central 業務模式之後 MSPs，全球 IT 專業人員和服務提供商根據其用例的請求充斥了 Splashtop。
Splashtop 將請求放在心中，開始尋求當今最佳的遠端存取和支援解決方案 Splashtop Remote Support -最佳 LogMeIn Central 替代方案。
Splashtop 的功能如何提升遠端支援
Splashtop Remote Support穩定、安全、可靠且易於使用。 在評估Splashtop 與 LogMeIn時，幾個突出的功能使 Splashtop 具有競爭優勢。以下是一些突出顯示的功能：
檔案傳輸
遠端列印
遠端喚醒
遠端重新開機
聊天
Windows更新
事件記錄
防病毒集成
臨機支援
分組
使用者管理
容易部署
不限裝置
設定警示
系統清單
遠端命令
與 LogMeIn 相比，Splashtop 還將幫助您每年節省數百甚至數千個訂閱費用。 查看我們的 LogMeIn Central 價格比較 ，請親自查看！
安全防禦
所有 SRS 遠端工作階段都受到 TLS 和 256 位元 AES 加密保護。所有連線、檔案傳輸和管理事件都會被記錄下來。遠端存取透過裝置身份驗證、兩步驟驗證和多個二級密碼選項得到進一步保護。Splashtop 也協助支援HIPAA 合規性。
臨機支援
對於想要為非託管電腦提供有人值守支援的 IT、服務台和支援專業人員，Splashtop 也提供有人值守支援。
從LogMeIn Central切換到Splashtop Remote Support
鑑於 LogMeIn 的業務模式發生變化，Splashtop 的遠端支援產品使許多專業人士感到高興和放心，尤其是 LMI Central 用戶。 如果您當前正在使用 LogMeIn Central，請免費嘗試 Splashtop 遠端支持，以了解為什麼這麼多人已經切換並且從未回頭！