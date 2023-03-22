LogMeIn Central更換

更簡單。 更快 更強。 Splashtop Remote Support 是 LogMeIn Central 用戶一直在等待的可靠和高度安全的替代方案。 憑藉其成功的價格， Splashtop Remote Support 已成為行業的首選解決方案。

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成千上萬的企業和 MSPs 正在轉換 Splashtop Remote Support ，原因是顯而易見的。 LogMeIn 年復一年地提高了價格。 它們迫使用戶進行昂貴的升級，幾乎沒有通知或時間進行調整。 用戶經常面臨令人沮喪的決定，要么升級或失去對客戶的所有支持。

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為了回應 LogMeIn 用戶的擔憂，Splashtop 開發了 Splashtop Remote Support 作為 LogMeIn Central 替代品。 大約三年前，LogMeIn 取消了其免費增值套餐並切換了其 LMI Central 業務模式之後 MSPs，全球 IT 專業人員和服務提供商根據其用例的請求充斥了 Splashtop。

Splashtop 將請求放在心中，開始尋求當今最佳的遠端存取和支援解決方案 Splashtop Remote Support -最佳 LogMeIn Central 替代方案。

特性和功能

Splashtop遠端支援功能牢固，安全，可靠且易於使用。它提供了一個集中的管理控制台頁面，管理員可以在其中管理所有終端電腦。以下是一些突出的功能：

檔案傳輸

遠端列印

遠端喚醒

遠端重新開機

聊天

多對多螢幕

Windows更新

事件記錄

防病毒集成

臨機支援

分組

使用者管理

容易部署

不限裝置

可配置的警報

系統清單

遠端命令

與 LogMeIn 相比，Splashtop 還將幫助您每年節省數百甚至數千個訂閱費用。 查看我們的 LogMeIn Central 價格比較 ，請親自查看！

安全防禦

所有SRS遠端連線均受TLS和256位AES加密保護。將記錄所有連接，文件傳輸和管理事件。設備身份驗證，兩步驗證和多個第二級密碼選項進一步保護了遠端存取。 Splashtop還有助於支援HIPAA合規性。

臨機支援

對於想要為非託管電腦提供有人值守支持的 IT，服務台和支持專業人員，Splashtop 還提供 Splashtop SOS。 您可以將 SOS 許可證添加到您的 Splashtop Remote Support 帳戶。 如需瞭解更多 資訊，請造訪此網站 。

進行切換

鑑於 LogMeIn 的業務模式發生變化，Splashtop 的遠端支援產品使許多專業人士感到高興和放心，尤其是 LMI Central 用戶。 如果您當前正在使用 LogMeIn Central，請免費嘗試 Splashtop 遠端支持，以了解為什麼這麼多人已經切換並且從未回頭！

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