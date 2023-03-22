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A man looking at Splashtop on his computer which he used to replace LogMeIn Central
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LogMeIn Central更換

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更簡單。 更快 更強。 Splashtop Remote Support 是 LogMeIn Central 用戶一直在等待的可靠和高度安全的替代方案。 憑藉其成功的價格， Splashtop Remote Support 已成為行業的首選解決方案。

成千上萬的企業和 MSPs 正在轉換 Splashtop Remote Support ，原因是顯而易見的。 LogMeIn 年復一年地提高了價格。 它們迫使用戶進行昂貴的升級，幾乎沒有通知或時間進行調整。 用戶經常面臨令人沮喪的決定，要么升級或失去對客戶的所有支持。

為了回應 LogMeIn 用戶的擔憂，Splashtop 開發了 Splashtop Remote Support 作為 LogMeIn Central 替代品。 大約三年前，LogMeIn 取消了其免費增值套餐並切換了其 LMI Central 業務模式之後 MSPs，全球 IT 專業人員和服務提供商根據其用例的請求充斥了 Splashtop。

Splashtop 將請求放在心中，開始尋求當今最佳的遠端存取和支援解決方案 Splashtop Remote Support -最佳 LogMeIn Central 替代方案。

特性和功能

Splashtop遠端支援功能牢固，安全，可靠且易於使用。它提供了一個集中的管理控制台頁面，管理員可以在其中管理所有終端電腦。以下是一些突出的功能：

  • 檔案傳輸

  • 遠端列印

  • 遠端喚醒

  • 遠端重新開機

  • 聊天

  • 多對多螢幕

  • Windows更新

  • 事件記錄

  • 防病毒集成

  • 臨機支援

  • 分組

  • 使用者管理

  • 容易部署

  • 不限裝置

  • 可配置的警報

  • 系統清單

  • 遠端命令

與 LogMeIn 相比，Splashtop 還將幫助您每年節省數百甚至數千個訂閱費用。 查看我們的 LogMeIn Central 價格比較 ，請親自查看！

安全防禦

所有SRS遠端連線均受TLS和256位AES加密保護。將記錄所有連接，文件傳輸和管理事件。設備身份驗證，兩步驗證和多個第二級密碼選項進一步保護了遠端存取。 Splashtop還有助於支援HIPAA合規性。

臨機支援

對於想要為非託管電腦提供有人值守支持的 IT，服務台和支持專業人員，Splashtop 還提供 Splashtop SOS。 您可以將 SOS 許可證添加到您的 Splashtop Remote Support 帳戶。 如需瞭解更多 資訊，請造訪此網站

進行切換

鑑於 LogMeIn 的業務模式發生變化，Splashtop 的遠端支援產品使許多專業人士感到高興和放心，尤其是 LMI Central 用戶。 如果您當前正在使用 LogMeIn Central，請免費嘗試 Splashtop 遠端支持，以了解為什麼這麼多人已經切換並且從未回頭！

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