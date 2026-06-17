遠端桌面軟體清單 — 為什麼 Splashtop 是首選

遠程工作調查表明，超過一半的受訪者（55％）覺得他們在離開辦公室時工作更多。 為了幫助員工在家中或其他地點工作時增強員工的能力，您需要一個出色的遠端桌面解決方案，該解決方案快速，易於使用，安全且具有強大的功能集。 那麼，哪個是最好的遠程桌面軟件包可供您使用？
為什麼遠端桌面解決方案對您的業務至關重要？
現代企業依賴靈活性和安全的連接性來保持業務運行順利。遠端桌面解決方案允許員工、IT 團隊和承包商從任何地方存取工作電腦、伺服器和應用程式。這確保了生產力不會受限於單一地點，關鍵工作可以不間斷地繼續進行。
除了便利性，遠端桌面技術還在以下方面發揮著核心作用：
業務連續性 – 在緊急情況或辦公室關閉期間保持運營正常運行。
IT 效率 – 遠端支援和故障排除設備，避免昂貴的現場訪問。
安全性和合規性 – 通過加密連接、存取控制和審計追蹤來保護資料。
節省成本 – 通過快速的遠端存取消除昂貴的 VPN 基礎設施並減少停機時間。
擴展性 – 使用符合企業需求的解決方案來支援不斷壯大的混合工作團隊。
一些最流行的遠程桌面�應用程序包括：
Splashtop
LogMeIn專業版
AnyDesk
GoToMyPC
ConnectWise ScreenConnect
遠端電腦
Chrome遠端桌面
特拉迪奇
下面，我們將討論這些軟體程式中的每一個，並列出 Splashtop 是最佳選擇的一些原因。
選擇合適的遠端桌面軟體的關鍵標準
效能和可靠性： 您的遠端桌面工具應具有平滑、反應迅速的連線，且延遲最小。尋找支援高畫面更新率、低頻寬最佳化，並在不同網絡條件下保持穩定性。
安全功能：強加密、裝置身份驗證和多因素身份驗證支援至關重要。該軟體還應符合行業標準並提供日誌記錄和基於角色的存取等功能。
跨平台相容性：選擇適用於所有主流作業系統的解決方案，包括Windows 、 MacOS 、Linux、 Android 、iOS 和 Chrome OS。 這可確保使用不同設備的團隊和個人的靈活性。
易於使用：界面應對最終用戶和 IT 管理員直觀。一鍵存取、連線程式碼和簡化部署等功能可以大大改善採用和支援工作流程。
支援有人值守和主動存取：對於 IT 團隊、 MSPs和管理遠端基礎架構的企業來說，提供即時支援和存取無人值守設備的能力至關重要。
定價與擴充性：隨著團隊或基礎架構成長，請考慮總擁有成本，包括續約率、每個使用者或每個裝置的定價，以及可擴充性。透明的定價是避免隱藏成本的關鍵。
進階功能：尋找檔案傳輸、終端列印、USB 重定向、多顯示器支援和連線錄製等附加功能，以擴展解決方案的價值。
最佳遠端桌面應用程式清單
Splashtop
Splashtop 是最好的遠端桌面軟體。它允許在多種不同設備之間連接，兼容 Android、iOS、Chromebook、Mac、Windows 和 Linux。
Splashtop 擁有彈性的授權選項。最低成本的選項支援單一使用者及最多兩台電腦。或者，只需多花一點錢，您就可以訂閱一個功能更豐富的方案，該方案可以支援大型團隊，並附帶一系列額外功能。無論您需要什麼，Splashtop 都有最好的遠端桌面軟體解決方案供您選擇。
Splashtop 持續致力於開發新功能，以提升用戶體驗。由於擁有高品質的使用者體驗和進階安全選項，在 Splashtop 的產品中很難找到缺點。使用 Splashtop，您將獲得 強大的遠端存取安全性 和使用者友好的體驗。
TeamViewer
首先，在選擇遠端桌面解決方案時，安全性應該是重中之重。 Splashtop 以其安全的遠端桌面軟體而自豪，而 TeamViewer 過去曾遇到安全問題。
TeamViewer 有一個免費版本，提供遠端桌面的基本需求。不過，如果您是企業，您需要支付商業授權費用才能充分利用此軟體（否則 TeamViewer 可能會懷疑您進行商業使用並阻止您的連接）。
TeamViewer 的訂閱可能會嚴重影響您的預算。如果您想要取消 TeamViewer，您至少需要提前一個月提交工單，否則會被收取自動續訂的費用。
Splashtop 為 TeamViewer 提供了更好的替代方案，並提供供個人使用，業務，教育和 IT 支持的軟件包。 每個都提供有競爭力的價格，為您提供所需的功能而不會超出預算。
LogMeIn Pro
類似於 Splashtop 的遠端桌面工具。 但是，LogMeIn Pro 由於價格非常高，因此根本不適用於個人或小型企業。 因此，LogMeIn Pro 只能由擁有相當大錢包的大型公司使用。 相反，您可能希望尋找 LogMeIn Pro 的其他替代方案，例如 Splashtop，它具有相同的主要功能和功能，同時節省高達 70％ 或更多的訂閱費用。
AnyDesk
AnyDesk 提供適用於個人，小型團隊和企業的遠程桌面軟件包。 但是，與 LogMeIn 的情況一樣，它比 Splashtop 更昂貴。 實際上，您可以看到 AnyDesk 定價與 Splashtop 的比較。 另外，第三方網站上的用戶評論始終如一地對 Splashtop 的評價比 AnyDesk 更好。
GoToMyPC
一種遠端桌面解決方案，對於個人而言非常昂貴，對於需要更多功能和使用者管理控制的團隊和企業來說更是如此。 您可以通過選擇 Splashtop 來獲得所有這些功能，與 GoToMyPC 相比，您可以節省 75％ 的訂閱費用。
GoToMyPC 也歸 LogMeIn所有，並帶有昂貴的計劃和價格上漲的歷史。
ConnectWise ScreenConnect
ScreenConnect 宣傳多項進階功能，但是其中不乏 Splashtop 同樣具備的功能，而且 Splashtop 價格更低，因此當然是更理想的 ConnectWise ScreenConnect 替代產品。
更關鍵的是，對於 ScreenConnect 的評論顯示，ScreenConnect 有時耗時許久才回應輸入，讓使用者深感挫折。相對之下，Splashtop 則在用時間隨時保持高速和高畫質。
遠端電腦
RemotePC 使用 Web 應用程序在計算機之間帶來連接。 儘管如此列表中的許多遠端桌面解決方案，它仍然存在錯誤。 例如，它通常很難設置，並且缺少競爭對手可能期望的許多功能。
作為遠端電腦的替代方案，Splashtop 的設置時間非常短，界面易於使用。
Chrome遠端桌面
此瀏覽器擴展程序可能對那些使用 Google Chrome 瀏覽器的人有所幫助，但所有其他用戶都運氣不好。 這限制了此應用程序的覆蓋範圍，尤其是對於許多不同設備上的應用程序。 另一方面，Splashtop 可以在許多不同的電腦，平板電腦和移動設備上使用，而無需 Chrome。
最重要的是，即使是免費選項，Chrome 遠程桌面也沒有許多高級功能。 Splashtop 在這方面設法超越了它，使其成為 Chrome 遠端桌面的最佳替代品。
特拉迪奇
Terdici 是專為媒體和娛樂專業人士打造的高效能遠端存取工具，旨在為需要快速遠端連接的人提供解決方案。 但是，Splashtop 提供了快速的遠端連接，使您能夠以低延遲執行資源密集型任務，例如視頻編輯，圖形設計，創建動畫，編碼等。 另一方面，Terdici 需�要更多的帶寬才能快速遠端存取。
Splashtop 的部署也更容易，並具有更多功能，使其成為最好的替代方案。
是什麼讓 Splashtop 成為領先的遠端桌面軟體？
在評估遠端桌面解決方案時，效能、安全性和價值至關重要。Splashtop 通過以具成本效益的價格提供企業級功能而脫穎而出，成為全球 IT 團隊、MSP 和企業的首選。
Splashtop 能夠領先市場的關鍵原因包括：
高效能連接 – 以 4K、最高 60fps 的低延遲和進階色彩保真度串流，確保專業人士和創作者的流暢體驗。
強大的安全性和合規性——所有連線均受 SSL/AES-256 加密保護，支持企業需求，如 SSO/SAML、SOC 2、ISO 27001、GDPR 和 HIPAA 準備。
多設備和跨平台存取——安全連接至 Windows、macOS、Linux、iOS、Android 和 Chromebooks，不受作業系統特定工具的限制。
內建 IT 支援功能 – 提供臨機和主動遠端支援，具有技術人員分組、連線傳輸、檔案傳輸和連線錄製等功能。
自主端點管理 – 使用 Splashtop AEM，IT 團隊可以獲得即時修補、軟體目錄、CVE 見解和自動化，以維持合規性和安全性。
靈活的授權和定價——選擇能隨您的業務擴展的簡單計劃，具有可預見的成本且無隱藏費用。
Splashtop 輕鬆結合可靠的效能、強大的安全性與先進的管理工具。它被一致評價為最佳遠端桌面解決方案之一，適合尋求超越基本遠端存取的組織。
獲得��安全、高速的遠端桌面存取：免費試用 Splashtop
免費試用 Splashtop 遠端桌面軟體，了解為什麼它是最佳的遠端桌面解決方案！