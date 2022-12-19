最好的 RemotePC 替代品

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Splashtop Remote Access Pro

遠端電腦

歐美的銷售和支援團隊即時提供服務

檔案傳輸（包括拖放）

聊天（工作階段中和工作階段外）

*僅連線時可用

遠端列印

多對多螢幕

連線錄製

透過URL分享桌面

透過分享連結進行安全+輕鬆部署

三位使用者可同時遠端存取同一台電腦 (需要三份授權)

遠端重新開機

僅限 Enterprise 方案

電腦分組

僅限 Enterprise 方案

使用者分組

群組權限

僅限 Enterprise 方案

團隊的使用者管理功能

僅限 Enterprise 方案

256 位 AES 加密/兩步驗證/裝置認證

遠端螢幕防窺

*不適用於 Windows 10


Splashtop 遠端存取

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聽聽 Splashtop 使用者說的話

在過去的一個月裡，我嘗試了幾種遠端存取選項，Splashtop 迄今為止最適合我們的需求。感謝 Splashtop 團隊打造瞭如此出色的軟體包，它具有實用的選項，而且價格實惠。我需要一個可以信任和信賴的產品和公司，您的解決方案一直堅實-繼續努力。

達裡爾·柯林斯

快速簡單又安全的遠端存取

Splashtop 為高效能遠端桌面工具，客戶可透過這款簡易解決方案，隨時隨地存取電腦，適合用於實現員工居家辦公，或是讓遠距學習學生能夠順利存取校內實驗室電腦。

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