最好的 RemotePC 替代品

了解為什麼 Splashtop 是取代 RemotePC 的最佳方案
遠端電腦
歐美的銷售和支援團隊即時提供服務
檔案傳輸（包括拖放）
聊天（工作階段中和工作階段外）
*僅連線時可用
遠端列印
多對多螢幕
連線記錄
透過URL分享桌面
透過分享連結進行安全+輕鬆部署
兩個用戶可以同時遠端存取同一台電腦（需要兩個許可證）
遠端重新開機
僅限 Enterprise 方案
電腦分組
僅限 Enterprise 方案
使用者分組
群組權限
僅限 Enterprise 方案
團隊的使用者管理功能
僅限 Enterprise 方案
256 位 AES 加密/兩步驗證/裝置認證
清空遠端螢幕
*不適用於 Windows 10
聽聽 Splashtop 使用者說的話
“在過去的一個月中，我一直在嘗試幾種遠端存取選項，而Splashtop一直是滿足我們需求的最佳選擇。 Splashtop團隊以出色的價格，實惠的價格提供了實用的/實用的選項，為Splashtop團隊提供了榮譽。我需要一個我可以信賴和信賴的產品和公司，並且您的解決方案一直堅如磐石–繼續努力。”
Darryl Collins
快速、簡單、安全的遠端訪問
Splashtop Business Access 是一款高性能遠端桌面工具，適用於那些想要一個簡單的解決方案來隨時隨地訪問其計算機的人。 非常適合使員工能夠在家工作或遠端學習學生訪問學校實驗室計算機。
使用筆記型電腦、平板電腦或智慧手機訪問遠端電腦，就像您就在它前面一樣。 使用您的應用程式、編輯檔、觀看視頻以及通過我們的快速連接輕鬆執行任何任務，為您提供高清品質。瞭解有關 Splashtop Business Access的更多資訊，並瞭解為什麼超過 3000 萬人信任 Splashtop 超過 5 億次會話，而且還在不斷增加。