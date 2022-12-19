最好的 RemotePC 替代品

了解為什麼 Splashtop 是取代 RemotePC 的最佳方案
遠端電腦
歐美的銷售和支援團隊即時提供服務
檔案傳輸（包括拖放）
聊天（工作階段中和工作階段外）
*僅連線時可用
遠端列印
多對多螢幕
連線錄製
透過URL分享桌面
透過分享連結進行安全+輕鬆部署
三位使用者可同時遠端存取同一台電腦 (需要三份授權)
遠端重新開機
僅限 Enterprise 方案
電腦分組
僅限 Enterprise 方案
使用者分組
群組權限
僅限 Enterprise 方案
團隊的使用者管理功能
僅限 Enterprise 方案
256 位 AES 加密/兩步驗證/裝置認證
遠端螢幕防窺
*不適用於 Windows 10
聽聽 Splashtop 使用者說的話
在過去的一個月裡，我嘗試了幾種遠端存取選項，Splashtop 迄今為止最適合我們的需求。感謝 Splashtop 團隊打造瞭如此出色的軟體包，它具有實用的選項，而且價格實惠。我需要一個可以信任和信賴的產品和公司，您的解決方案一直堅實-繼續努力。
達裡爾·柯林斯
快速簡單又安全的遠端存取
Splashtop 為高效能遠端桌面工具，客戶可透過這款簡易解決方案，隨時隨地存取電腦，適合用於實現員工居家辦公，或是讓遠距學習學生能夠順利存取校內實驗室電腦。
使用筆記本電腦，平板電腦或智能手機訪問遠程計算機，就像您正在它的前面一樣。通過我們提供高清質量的快速連接，輕鬆使用您的應用程序，編輯文件，觀看視頻並執行任何任務。了解有關Splashtop Remote Access的信息，並了解為什麼超過 3000 萬人信任Splashtop並進行了超過 5 億次會話，而這個數字還在不斷增加。