客戶成功建立在可訪問性和透明度的基礎上

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對我們來說，客戶不是票務系統中的一個數位——他們推動著我們所做的一切。 我們的客戶成功主管Stephen Ng曾經說過：“我每天醒來都在思考如何通過我們的解決方案讓客戶取得成功。 這就是為什麼這是我們的使命。 當您需要説明時，我們隨時待命。

我們確保在您聯繫時隨時待命。 與其他遠端訪問供應商不同，我們的支援、銷售和客戶成功員工遍佈世界各地。 我們的團隊位於美國、日本、臺灣、中國、新加坡和荷蘭。

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來自我們滿意的客戶

Splashtop 的每個人都非常出色地指導我完成系統的設置！ 我不得不說，該產品的客戶支援是我經歷過的最好的。

Rick Campion, Technical Operations Manager at Music Department at Goldsmiths University of London

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您的支援，產品的易用性和部署給我留下了深刻的印象。 感謝您的快速回復和頂級產品。 我會給 Splashtop #1評分，而且我有 TeamViewer 和 LogMeIn.

Frank Wolynski, VP of Engineering at WEDU-TV

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