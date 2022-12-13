客戶成功建立在可訪問性和透明度的基礎上

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對我們來說，客戶不是需求單系統中的一個數字而已，而是推動著我們付出一切努力的動力來源。我們的客戶成功主管 Stephen Ng 曾經說過：「我每天醒來都在思考，如何協助客戶運用我們的解決方案實現目標。」這正是我們的使命；當您需要協助，我們隨時為您服務。
我們絕不會讓您求助無門。有別於其他遠端存取供應商，我們的支援、銷售和客戶成功人員遍佈世界各地，在美國、日本、台灣、中國、新加坡、荷蘭也都有團隊常駐。
與我們聯繫始終是輕鬆而無憂的。所有客戶都可以撥打 Splashtop 的國際電話熱線與另一個人交談，我們在工作日提供與真人（而非機器人）的聊天支援！
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你們的支援服務出色，再加上產品易於使用和部署，使我印象深刻。感謝你們回應迅速並提供一流產品。我還用過 TeamViewer 和 LogMeIn，但現在心目中的第一名是 Splashtop。
Frank Wolynski, VP of Engineering at WEDU-TV
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Splashtop 的每個成員都很棒，有效地指導我完成系統設定！不得不說，這款產品的客戶支援是我遇過最好的。
Rick Campion, Technical Operations Manager at Music Department at Goldsmiths University of London