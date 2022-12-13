客戶成功建立在可訪問性和透明度的基礎上

對我們來說，客戶不是票務系統中的一個數位——他們推動著我們所做的一切。 我們的客戶成功主管Stephen Ng曾經說過：“我每天醒來都在思考如何通過我們的解決方案讓客戶取得成功。 這就是為什麼這是我們的使命。 當您需要説明時，我們隨時待命。

我們確保在您聯繫時隨時待命。 與其他遠端訪問供應商不同，我們的支援、銷售和客戶成功員工遍佈世界各地。 我們的團隊位於美國、日本、臺灣、中國、新加坡和荷蘭。