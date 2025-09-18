Secure Remote Desktop Software

Veilige Remote Desktop Software
Veilige remote desktopoplossingen bieden overal veilige toegang tot externe apparaten en zorgen voor gegevensbescherming door middel van geavanceerde encryptie en authenticatie.
Veilige en Zekere Remote Desktop Access
In een wereld van werken op afstand moet veiligheid op de eerste plaats komen. Maak verbinding met uw computers zonder de veiligheid, privacy of data op uw device in gevaar te brengen. Splashtop geeft u de toegang die u nodig heeft met de veiligheid die u gemoedsrust geeft.
Individuen, teams en zelfs hele organisaties kunnen vertrouwen op Splashtop remote desktop- software om gebruikers zeer veilige remote access tot hun computers te geven.
Belangrijkste securityfuncties van Splashtop Remote desktopsoftware
Accountbeheerders kunnen de beveiligingsfuncties van Splashtop gebruiken om ervoor te zorgen dat hun gebruikers, apparaten en hele organisaties voldoen aan de beveiligingsregels.
Grote organisaties kunnen Splashtop Enterprise gebruiken om de extra beveiligingsfuncties te krijgen die IT nodig heeft om gebruikers, apparaten en gegevens op grotere schaal te beveiligen. Exclusieve Enterprise-functies omvatten automatische gebruikersregistratie, gedetailleerde machtigingen, SSO-integratie, op groepen gebaseerde toegangsrechtenen geplande remote access.
Splashtop beveiligde remote desktopfuncties omvatten:
Apparaatverificatie
Sessie-time-out bij inactiviteit
Streamerconfiguratie vergrendelen
Wachtwoordbeveiliging op meerdere niveaus
Melding van remotye verbinding
Proxyserver verificatie
Tweestapsverificatie/twee-factor-authenticatie
Copy/paste control
Digitaal ondertekende applicaties
Leeg scherm
Scherm automatisch vergrendelen
Beheer van remote printen
…en meer!
Splashtop Remote Desktop-software: compliance en certificeringen
Splashtop is gebouwd met beveiliging op zakelijk niveau en wordt vertrouwd door organisaties die strikte compliance vereisen. Onze remote desktopsoftware voldoet aan industrienormen en voorschriften, zodat uw bedrijf veilig is en audits kan laten doen.
Belangrijke certificeringen en compliancekaders zijn onder meer:
ISO 27001 – Certificering voor informatiebeveiligingsbeheer die aantoont dat Splashtop zich inzet voor de bescherming van klantgegevens.
SOC 2 Type 2 – Onafhankelijke audit die de controles van Splashtop op het gebied van beveiliging, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid bevestigt.
AVG en CCPA-naleving – Zorgt voor gegevensbescherming en privacy voor gebruikers in de EU en Californië.
HIPAA en HITECH compliance – Veilige remote access voor zorgorganisaties die omgaan met beschermde gezondheidsinformatie (PHI).
FERPA-compliance - Beschermt de privacy van studentengegevens voor scholen en universiteiten.
PCI DSS compliance – Beschermt betaalkaartgegevens voor organisaties die financiële gegevens verwerken.
FedRAMP ready – Beschikbaar voor Amerikaanse federale instanties die een veilige, cloudgebaseerde remote accessoplossing nodig hebben.
Door voor Splashtop te kiezen, kunt u remote access bieden aan werknemers, aannemers en IT-teams, terwijl u voldoet aan de strengste security- en compliancevereisten.
Waarom is Splashtop veiliger dan RDP?
RDP (remote desktop protocol) vormt een veiligheidsrisico voor bedrijven en organisaties die het gebruiken. Alleen al RDP-verbindingen buiten een firewall stellen het verkeer bloot aan beveiligingsrisico's - en kunnen hostcomputers kwetsbaar maken voor cyberdreigingen, zoals een ransomware-aanval. Het toevoegen van beveiligingslagen aan RDP-toegang, zoals firewalls of VPN-gateways, is moeilijk in te stellen, te onderhouden en te schalen.
Splashtop draait op eigen technologie die gebruikmaakt van industriestandaard beveiligingsprotocollen zoals HTTPS en TLS. Alle apparaten zijn geverifieerd en verbindingen zijn versleuteld. In tegenstelling tot RDP wordt Splashtop automatisch bijgewerkt, wat betekent dat u met Splashtop altijd over de nieuwste securityfuncties beschikt. Dit maakt Splashtop ook nog eens veel eenvoudiger en veiliger te beheren op grote schaal. Bekijk onze volledige Splashtop remote desktop versus RDP-vergelijking.