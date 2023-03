AnyDesk prijsvergelijking

AnyDesk heeft onlangs zijn prijzen en pakketten gewijzigd. Hier ziet u de prijzen van AnyDesk en hoe u kunt besparen door Splashtop te kiezen.

AnyDesk versus Splashtop-prijs

AnyDesk heeft onlangs het AnyDesk Performance-pakket, dat $19.90 per maand kostte, afgeschaft en vervangen door een vergelijkbaar AnyDesk Standard-pakket dat begint bij €29.90 per maand, een prijsverhoging van meer dan 50%!

Als u op zoek bent naar een AnyDesk-alternatief dat de prestaties, betrouwbaarheid en beveiliging levert die u nodig heeft, en dat alles tegen een betere prijs dan AnyDesk, zoek dan niet verder dan Splashtop.

Net als AnyDesk biedt Splashtop verschillende pakketten op basis van uw gebruikssituatie. In elk situatie is Splashtop de betere deal, waardoor u tot 40% of meer bespaart op uw jaarlijkse abonnementskosten.

Vraagt u zich af hoeveel AnyDesk kost en hoe het zich verhoudt tot Splashtop? Hier is een blik op de AnyDesk-vanafprijs voor elk AnyDesk-pakket en hoe deze zich verhoudt tot vergelijkbare Splashtop-oplossingen.

AnyDesk prijsvergelijkingen

Voor individuele remote computeraccess

Vanafprijs (maandelijks)

Splashtop Business Access – €7.50

Particulieren en kleine teams die op zoek zijn naar een oplossing voor werken op afstand, kunnen tot 40% of meer besparen door te kiezen voor Splashtop in plaats van AnyDesk.

Met Splashtop Business Access heeft u overal en vanaf elk apparaat toegang tot uw computers. U krijgt ook de topfuncties die u nodig heeft, zoals bestandsoverdracht, remote printen, chatten, remote wake-on-LAN, remote herstarten, opnemen van sessies, ondersteuning voor meerdere monitoren en nog veel meer!

Voor een beheerde remote accessoplossing voor IT-teams

Vanafprijs (maandelijks)

Splashtop SOS – €16

Bespaar tot 40% of meer wanneer u Splashtop SOS kiest voor uw remote supportbehoeften. Net als AnyDesk Standard biedt Splashtop SOS u beheerde toegang tot elk apparaat om ondersteuning te bieden, en is het uitgerust met alle remote support topfeatures.

Voor beheerde & onbeheerde toegang voor grotere teams met extra zakelijke behoeften

Vanafprijs (maandelijks)

Splashtop SOS Unlimited – €31

Splashtop SOS Unlimited geeft u zowel beheerde toegang tot een onbeperkt aantal apparaten, als onbeheerde toegang tot een onbeperkt aantal beheerde computers (met AnyDesk Advanced kunt u maximaal 1.000 apparaten beheren).

Wanneer u Splashtop SOS Unlimited kiest in plaats van AnyDesk Advanced, kunt u tot 50% of meer besparen op uw jaarlijkse abonnementskosten!

Waarom Splashtop het beste alternatief is voor AnyDesk

Particulieren, bedrijven en onderwijsinstellingen verkiezen Splashtop boven AnyDesk, en niet alleen om de prijs.

Splashtop presteert beter dan AnyDesk en heeft alle topfeatures die nodig zijn voor werken op afstand, IT-support, remote management en meer. Splashtop is zelfs door TrustRadius uitgeroepen als beste op het gebied van remote access en support in 2022, erkend voor 'Best Value, Best Relationship, Best Feature Set en Best Software'.

U krijgt een zeer veilige, uitstekend presterende oplossing met een betere klantenservice wanneer u voor Splashtop kiest. Bekijk onze volledige Splashtop vs AnyDesk-vergelijking.

Probeer Splashtop gratis

Begin gratis met Splashtop! Geen creditcard of verbintenis vereist om een gratis proefperiode te beginnen.