AnyDesk prijsvergelijking

AnyDesk-prijzen zijn een belangrijke factor voor bedrijven die remote access-tools vergelijken, maar het vermelde maandtarief vertelt niet altijd het hele verhaal. De werkelijke kosten hangen af van het abonnement dat je kiest, hoeveel gebruikers en apparaten je nodig hebt, of je extra gelijktijdige verbindingen nodig hebt en op welke remote access- of remote support-functies je team vertrouwt.
Ook de prijsgeschiedenis is belangrijk. AnyDesk heeft de prijzen de afgelopen jaren verhoogd, wat verlengingen en budgettering op de lange termijn lastiger kan maken voor teams die voorspelbare softwarekosten nodig hebben. Als remote access deel uitmaakt van je dagelijkse werkzaamheden, is het de moeite waard om naar meer te kijken dan alleen de huidige abonnementsprijs voordat je je vastlegt op weer een jaarabonnement.
Deze gids zet de prijzen van AnyDesk per abonnement op een rij, legt uit hoe de prijzen van AnyDesk zijn veranderd en vergelijkt AnyDesk met Splashtop, zodat je een remote access-oplossing kunt kiezen die je bedrijf op de lange termijn veel waarde biedt.
AnyDesk-prijzen in één oogopslag
AnyDesk-abonnement
Vermelde maandprijs
Facturering
Solo
€ 29,90 per maand
Jaarlijks gefactureerd
Standaard
€ 49,90 per maand
Jaarlijks gefactureerd
Advanced
€ 111,90 per maand
Jaarlijks gefactureerd
Ultimate
Prijs op aanvraag
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De betaalde abonnementen van AnyDesk zijn opgebouwd rond verschillende niveaus van externe toegang, gebruikersbeheer, apparaatbeheer en ondersteuningsbehoeften. Solo is de voordeligste betaalde optie voor individueel zakelijk gebruik, terwijl Standard en Advanced zijn ontwikkeld voor teams die bredere toegangs- en ondersteuningsmogelijkheden nodig hebben.
Bij het vergelijken van abonnementen zijn de jaarlijkse kosten belangrijk. AnyDesk toont prijzen als een maandtarief, maar betaalde abonnementen worden jaarlijks gefactureerd, dus kopers moeten de volledige jaarlijkse verplichting beoordelen voordat ze een abonnement kiezen.
Hoe de prijzen van AnyDesk de afgelopen jaren zijn veranderd
De huidige prijzen van AnyDesk zijn belangrijk, maar de recente prijsgeschiedenis is net zo belangrijk voor bedrijven die tools voor externe toegang vergelijken. In de afgelopen jaren heeft AnyDesk de vermelde prijzen voor zijn belangrijkste betaalde abonnementen verhoogd, waardoor de kosten op de lange termijn moeilijker te voorspellen kunnen zijn.
Zo steeg de prijs van AnyDesk Solo tussen 2024 en 2026 bijvoorbeeld met ongeveer 94%. In diezelfde periode steeg de prijs van AnyDesk Standard met ongeveer 118%, en die van AnyDesk Advanced met ongeveer 40%.
Die veranderingen zijn belangrijk, omdat remote access-software meestal geen eenmalige aankoop is. Bedrijven vertrouwen er vaak op voor dagelijks werk, IT-ondersteuning en onbeheerde toegang tot apparaten. Wanneer de prijzen in korte tijd aanzienlijk stijgen, kan een tool die ooit binnen het budget paste bij verlenging lastiger te verantwoorden zijn.
Bekijk meer: Prijsverhoging van AnyDesk
Wat zit er in elk AnyDesk-abonnement?
De betaalde abonnementen van AnyDesk verschillen op basis van gebruikers, beheerde apparaten, gelijktijdige verbindingen en administratieve functies. Die limieten zijn belangrijk, omdat het goedkoopste abonnement niet altijd het meest geschikt is zodra er meerdere gebruikers of supportworkflows bij komen kijken.
AnyDesk Solo
AnyDesk Solo is het goedkoopste betaalde abonnement en is bedoeld voor één gebruiker. Het bevat één uitgaande verbinding en tot 100 beheerde apparaten. Voor teams is Solo waarschijnlijk te beperkt. Het biedt niet de gebruikerscapaciteit of gedeelde supportflexibiliteit die de meeste bedrijven nodig hebben.
AnyDesk Standard
AnyDesk Standard is het eerste abonnement dat op teams is gericht. Het ondersteunt maximaal 20 gelicentieerde gebruikers en maximaal 500 beheerde apparaten, maar begint met één gelijktijdige verbinding.
Dat betekent dat meerdere gebruikers in het abonnement kunnen zitten, maar actieve externe sessies nog steeds beperkt zijn, tenzij extra verbindingen worden toegevoegd. Kleine teams moeten nagaan of één inbegrepen verbinding voldoende is voordat ze voor deze optie kiezen.
AnyDesk Advanced
AnyDesk Advanced is ontworpen voor grotere teams die meer capaciteit nodig hebben. Het ondersteunt tot 100 gelicentieerde gebruikers, tot 1.000 beheerde apparaten, en begint met twee gelijktijdige verbindingen.
AnyDesk Ultimate
AnyDesk Ultimate is het plan met een prijs op maat voor grotere organisaties met complexere vereisten. Omdat de prijs op offertebasis wordt bepaald, doen kopers er goed aan om vóór ze zich vastleggen een duidelijke uitsplitsing te vragen van inbegrepen gebruikers, verbindingen, beheerde apparaten, add-ons, contractvoorwaarden en verwachtingen rond verlenging.
Biedt AnyDesk maandelijkse facturering aan?
AnyDesk toont de prijzen van zijn betaalde abonnementen als maandelijkse tarieven, maar de abonnementen worden jaarlijks gefactureerd. Dat betekent dat een abonnement dat wordt weergegeven als $49.90 per maand geen maandelijks opzegbaar abonnement is. Het vertegenwoordigt het maandelijkse equivalent van een jaarlijkse verbintenis.
Dit is belangrijk wanneer je de prijzen van AnyDesk vergelijkt met andere tools voor externe toegang. Een lager maandbedrag kan in eerste instantie makkelijker lijken om voor te budgetteren, maar bedrijven moeten de volledige jaarlijkse kosten, abonnementslimieten en eventuele benodigde add-ons bekijken voordat ze een abonnement kiezen.
Voor teams die AnyDesk evalueren, is de nuttigste vergelijking de totale jaarlijkse kosten voor het abonnement dat daadwerkelijk bij hun workflow past, en niet alleen de maandprijs die op de prijzenpagina wordt getoond.
AnyDesk Free vs Paid: wat bedrijven moeten weten
AnyDesk biedt een gratis versie voor persoonlijk gebruik, maar bedrijven moeten voor professionele remote access, IT-ondersteuning of teamgebruik rekenen op een betaald abonnement.
Betaalde abonnementen worden noodzakelijk wanneer je functies nodig hebt zoals meerdere gebruikers, beheerde apparaten, onbeheerde toegang, gelijktijdige verbindingen of gecentraliseerd beheer. Voor bedrijven is de belangrijkste vraag welk betaald abonnement past bij je workflow en budget, niet of de gratis versie voldoende is.
Meer info: AnyDesk gratis vs betaald
AnyDesk-prijzen vergeleken met Splashtop
De betaalde abonnementen van AnyDesk zijn de afgelopen jaren duurder geworden, waardoor het de moeite waard is om de kosten te vergelijken met alternatieven zoals Splashtop. Voor veel zakelijke behoeften op het gebied van remote access en support biedt Splashtop een lagere instapprijs, terwijl het nog steeds veilige, betrouwbare remote access biedt voor individuen, teams en IT-supportorganisaties.
Use case
AnyDesk-abonnement
Startprijs van AnyDesk
Splashtop-optie
Startprijs van Splashtop
Individuele remote access
Solo
€ 29,90 per maand
Splashtop Remote Access
€ 7,50 per maand
Klein team of IT-support
Standaard
€ 49,90 per maand
Splashtop Remote Support
€ 21 per maand
Grotere ondersteuningsbehoeften
Advanced
€ 111,90 per maand
Splashtop Remote Support
€ 21 per maand
Op basis van de vanafprijzen kan Splashtop je tot 70% besparen op je jaarlijkse kosten vergeleken met AnyDesk.
Dat prijsverschil is belangrijk voor teams die de kosten van remote access voorspelbaar willen houden. Als de recente prijsverhogingen van AnyDesk de tool lastiger te verantwoorden hebben gemaakt, biedt Splashtop bedrijven een kosteneffectiever alternatief voor veilige remote access en support.
Waarom Splashtop een betrouwbaarder geprijsd alternatief voor AnyDesk is
Splashtop biedt bedrijven een kostenefficiëntere manier om veilige remote access en support te krijgen zonder de hoge instapprijzen die je bij de betaalde abonnementen van AnyDesk ziet. Voor teams die softwarekosten onder controle moeten houden, kan dat verschil het budgetteren vanaf het begin en bij verlenging makkelijker maken.
Lagere instapkosten voor belangrijke use cases
Splashtop begint met een lagere prijs dan vergelijkbare AnyDesk-abonnementen voor individuele remote access, ondersteuning voor kleine teams en grotere ondersteuningsbehoeften. Zo krijgen bedrijven een praktische manier om de kosten voor remote access te verlagen zonder de kernmogelijkheden op te geven waarop ze elke dag vertrouwen.
Duidelijke abonnementen voor remote access en ondersteuning
De abonnementen van Splashtop zijn afgestemd op veelvoorkomende zakelijke behoeften, waaronder werken op afstand, onbeheerde toegang en IT-ondersteuning. Daardoor is het makkelijker om een abonnement te kiezen op basis van hoe je team daadwerkelijk werkt, in plaats van te betalen voor een hoger pakket alleen om de capaciteit of beheeropties te krijgen die je nodig hebt.
Sterke waarde voor budgetplanning op de lange termijn
De recente prijsverhogingen van AnyDesk laten zien waarom kopers verder moeten kijken dan alleen het eerste jaar. Splashtop biedt een voordeliger alternatief voor bedrijven die betrouwbare remote access en support willen en tegelijkertijd hun softwarekosten op de lange termijn beter beheersbaar willen houden.
Om deze redenen is Splashtop het beste AnyDesk-alternatief.
Splashtop: een kosteneffectieve remote access-oplossing
Splashtop helpt bedrijven om vanaf elke locatie veilig toegang te krijgen tot computers en deze te ondersteunen, met abonnementen voor individuen, teams, IT-afdelingen en supportorganisaties. Of je nu remote access nodig hebt voor werkcomputers, onbeheerde toegang voor beheerde apparaten of support op aanvraag voor eindgebruikers, Splashtop biedt je een voordeliger alternatief voor AnyDesk.
Met Splashtop krijgen teams veilige remote verbindingen, streaming met hoge prestaties, ondersteuning voor meerdere monitoren, bestandsoverdracht, remote printen, sessie-opname en flexibele supportopties, afhankelijk van het gekozen abonnement. Bedrijven kunnen ook oplossingen kiezen voor remote werken, IT-support, helpdeskworkflows en behoeften op het gebied van endpointbeheer.
Als de prijsverhogingen van AnyDesk je het langetermijnvoordeel van je remote access-tool hebben doen heroverwegen, biedt Splashtop je een kosteneffectievere manier om je team verbonden en ondersteund te houden. Vergelijk de Splashtop-abonnementen en start vandaag nog een gratis proefperiode.