Wat is Veilige Remote Access?

Veilige remote access software biedt de mogelijkheid om op elk moment en vanaf elke locatie veilig toegang te krijgen tot een computer of apparaat vanaf een ander apparaat. Tegenwoordig is remote access een essentieel onderdeel geworden van thuiswerken, remote support of leren op afstand.

De drie meest voorkomende toepassingen van remote access-oplossingen zijn tegenwoordig:

Werknemers in staat stellen om overal en op elk apparaat toegang te krijgen tot hun werkcomputers zonder de beveiliging in gevaar te brengen Leerlingen vanuit huis toegang geven tot lesmiddelen op school, zoals computers Ondersteuningsgestuurde toegang bieden tot zowel beheerde computers als BYOD-apparaten voor IT-personeel, helpdeskteams en managed serviceproviders

Nu meer mensen thuis werken, bieden next-gen remote access-oplossingen u een snelle en eenvoudige manier om iedereen productief te houden en uw werk soepel te laten verlopen. Alleen brengt dat een verhoogd veiligheidsrisico met zich mee. In februari 2021 meldde CNN dat "hackers toegang kregen tot een waterzuiveringsinstallatie in Florida door gebruik te maken van slapende remote access-software." De hackers probeerden vervolgens de watervoorziening te vergiftigen, maar werden onderschept door een operator.

Nu er steeds meer aanvallen zoals deze komen, is het belangrijker dan ooit om ervoor te zorgen dat uw team een veilige remote access oplossing gebruikt.

Wat Verstaat Men Onder Next-gen Veilige Remote Access?

Vergeleken met het traditionele Remote Desktop Protocol (RDP), biedt next-gen remote access-software één belangrijk voordeel: het is beter in staat om de huidige beveiligingsproblemen aan te pakken. Next-gen remote access-software wordt geleverd met ingebouwde beveiligingsfuncties zoals SSO (Single Sign-On), MFA (Multi-Factor Authentication), apparaatverificatie en automatische infrastructuurupdates om up-to-date te blijven en in lijn te blijven met moderne beveiligingsstandaarden.

Remote access-software is veiliger dan RDP en VPN. In tegenstelling tot een VPN is remote access-software gebouwd om veel verkeer aan te kunnen en biedt het volledig toegang tot de bestanden en software op externe computers, los van het netwerk.

Bovendien wordt het beveiligingsrisico bij het gebruik van BYOD (personal devices) steeds groter bij VPN-oplossingen. Om nog maar te zwijgen over hoe lastig ze zijn te beheren, te updaten en te schalen. Al met al is remote access voor een externe of flexibele omgeving veel geschikter dan een VPN.

Splashtop: een veilige next-gen remote access-oplossing

Splashtop is een uitstekend voorbeeld van een next-gen veilige remote access-oplossing. De eenvoudige installatie, het beheer en de schaalbaarheid van Splashtop zorgen voor snelle en betrouwbare remote access-sessies met eenvoudig onderhoud en verhoogde beveiliging.

Eenvoud

Qua gemak vinden zelfs de grootste digibeten Splashtop remote access eenvoudig in gebruik. Het enige dat gebruikers hoeven te doen, is een kleine app op hun computer te installeren. Vanaf dat moment kunnen ze met de Splashtop-app direct verbinding maken met hun werkcomputer, vanaf elk apparaat.

Goede prestaties

Splashtop is zo ontworpen dat het bedrijfsnetwerk alleen wordt gebruikt tijdens remote access. Dit resulteert in minder verkeer en hogere prestaties in vergelijking met VPN-toegang. Splashtop-klanten genieten daarnaast van geweldige performance, zoals hoogwaardige externe verbindingen met HD-kwaliteit, met 4K-streaming met 60 frames per seconde.

Veiligheid

Natuurlijk betekent next-gen ook dat het veiliger is. Splashtop is ontworpen als een cloud-native oplossing en maakt gebruik van industriestandaard beveiligingsprotocollen zoals HTTPS en TLS. Gegevens worden doorgegeven via poort 443 (net als al het standaard versleutelde webverkeer tegenwoordig), en verbindingen worden mogelijk gemaakt door onze relayservers wereldwijd. Voor onze klanten betekent dit alles dat er geen speciale poorten nodig zijn en dat firewalls geen speciale uitzonderingen hoeven toe te staan.

Computers die Splashtop gebruiken, krijgen ook een extra beveiligingsniveau, omdat het niet nodig is ze op internet of DMZ te laten blijven, waar kwaadwillenden ze gemakkelijk kunnen scannen en aanvallen.

Omdat beveiligings- en compliancefuncties zorgen voor zorgeloze externe verbindingen, kunnen uw gebruikers en IT-beheerders meer doen wanneer ze verbonden zijn via next-gen remote access. Gebruikers en IT-personeel kunnen veilig bestanden overdragen, op afstand afdrukken en andere taken uitvoeren tijdens sessies op afstand.

Tot slot worden de apps en infrastructuur van Splashtop automatisch bijgewerkt, beveiligd en bewaakt. Dit neemt de last van het IT-personeel weg, zodat zij vrij zijn om gebruikers op meer strategische manieren te ondersteunen.

Conclusie

Met een veilige next-gen remote access-oplossing kunt u genieten van externe verbindingen van persoonlijke apparaten naar werkcomputers zonder in te boeten aan beveiliging. Zorg vandaag nog voor de veiligheid van uw flexibele werkomgeving met Splashtop.

