Beste Chrome Remote Desktop-alternatief 2023 - Splashtop

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A man using Splashtop on his computer, the better alternative to Chrome Remote Desktop.

Waarom Splashtop het ultieme Chrome Remote Desktop-alternatief is

Splashtop Team
6 minuten leestijd
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Het kiezen van de juiste remote desktopsoftware is van cruciaal belang voor zowel persoonlijk als zakelijk gebruik, omdat veilige, betrouwbare en efficiënte toegang op afstand wordt gegarandeerd. Hoewel Chrome Remote Desktop een veel voorkomende keuze is vanwege de integratie met Google-services, voldoet het vaak niet altijd aan de uiteenlopende behoeften van alle gebruikers.

Door Chrome Remote Desktop-alternatieven te verkennen, kunt u een oplossing vinden die verbeterde functies, betere beveiliging en robuustere prestaties biedt, afgestemd op uw specifieke vereisten. In deze handleiding gaan we dieper in op de beste alternatieven voor Chrome Remote Desktop en bieden we u opties die uw ervaring met remote access naar een hoger niveau kunnen tillen.

Wat is Chrome Externe Desktop?

Two overlapping rectangular screens, with the front screen displaying the Google Chrome logo, which consists of red, yellow, green, and blue segments in a circular design.

Chrome Externe Desktop is een Google-product dat externe toegang tot uw computers vanaf een ander apparaat mogelijk maakt. Veel mensen gebruiken dit voor persoonlijk gebruik om eenvoudige taken uit te voeren terwijl ze op afstand toegang hebben tot hun eigen computers.

Degenen die meer uit hun software voor externe toegang nodig hebben, zijn echter vaak ontevreden over Chrome Externe Desktop. Zakelijke professionals die op afstand willen werken en IT-ondersteuningstechnici die hun klanten willen ondersteunen, hebben geklaagd over het feit dat Chrome Externe Desktop de functies en functionaliteit mist die ze nodig hebben.

Oorspronkelijk begon Chrome Externe Desktop als een Chrome-extensie (webbrowser). Tegenwoordig gebruikt het een combinatie van een Chrome-extensie en een webportal via de Chrome-browser.

Voor altijd en overal toegang tot een computer op afstand, moet je de juiste Chrome Remote Desktop-apps op beide apparaten geïnstalleerd hebben EN ervoor zorgen dat deze apparaten ingelogd zijn op hetzelfde Google-account. Om remote support te bieden, moet je je eindgebruiker instrueren om de benodigde applicatie te installeren om toegang tot hun computer mogelijk te maken.

Waarom heeft u een Chrome Remote Desktop-alternatief nodig?

Hoewel Chrome Remote Desktop een handig en gratis hulpmiddel is voor remote access, kent het verschillende beperkingen die gebruikers ertoe kunnen aanzetten naar alternatieven te zoeken:

Beperkte functies

Chrome Remote Desktop mist geavanceerde functies zoals ingebouwde instant-chat, bestandsoverdracht via drag-and-drop en afhandeling van meerdere sessies, die cruciaal zijn voor professioneel gebruik en IT-support.

Securityrisico's van Chrome Remote Desktop

De beveiligingsfuncties in Chrome Remote Desktop zijn relatief eenvoudig. Het is voor authenticatie afhankelijk van Google-accounts, wat veiligheidsrisico's kan opleveren als uw Google-account wordt gecompromitteerd.

Andere belangrijke securityrisico's zijn onder meer:

  • Beperkte toegangscontroles: Chrome Remote Desktop biedt geen gedetailleerde gebruikersrechten, waardoor het voor IT-teams moeilijk is om de toegang in een organisatie veilig te beheren.

  • Geen handhaving van multi-factor-authenticatie (MFA): Zonder ingebouwde MFA-handhaving zijn accounts die uitsluitend op wachtwoorden vertrouwen, kwetsbaar voor ongeoorloofde toegang.

  • Gebrek aan gecentraliseerd securitymanagement: Bedrijven hebben inzicht nodig in activiteiten voor remote access, maar Chrome Remote Desktop mist gecentraliseerde logregistratie-, audit- en beheertools.

  • Risico op onbeveiligde verbindingen: In tegenstelling tot enterprise-grade remote desktopoplossingen, biedt Chrome Remote Desktop geen robuuste encryptie of extra securitylagen die verder gaan dan de verificatie van Google-accounts.

Geen mobiel apparaatbeheer

Er is geen ingebouwde ondersteuning voor het beheer van mobiele apparaten, wat een aanzienlijk nadeel kan zijn voor bedrijven met mobiele medewerkers.

Beperkte maatwerk

Chrome Remote Desktop biedt beperkte aanpassingsmogelijkheden, waardoor het minder flexibel is voor gebruikers die specifieke configuraties of branding nodig hebben.

Afhankelijkheid van Google-account

Gebruikers moeten een Google-account hebben en de Google Chrome-browser gebruiken, wat een barrière kan zijn voor mensen die de voorkeur geven aan andere browsers of meer flexibiliteit nodig hebben.

Door alternatieven voor Chrome Remote Desktop te verkennen, kunt u een oplossing vinden die beter aansluit bij uw behoeften en die verbeterde functies, robuuste beveiliging en grotere flexibiliteit biedt voor zowel persoonlijk als zakelijk gebruik.

5 factoren waarmee u rekening moet houden bij het kiezen van een remote desktoptool

Het kiezen van de juiste remote desktop tool is essentieel om te zorgen voor naadloze en veilige externe toegang. Hier zijn vijf belangrijke factoren om te overwegen:

  1. Kenmerken en functionaliteit: Zorg ervoor dat de remote desktoptool alle noodzakelijke functies biedt, zoals bestandsoverdracht, ondersteuning voor meerdere monitoren, afdrukken op afstand, sessie-opname en chatmogelijkheden. Geavanceerde functies zijn essentieel voor zakelijk gebruik en IT-support.

  2. Beveiliging: Beveiliging is van het allergrootste belang bij het op afstand benaderen van apparaten. Zoek naar tools die robuuste encryptiestandaarden bieden (zoals SSL/TLS), twee-factor-authenticatie en andere beveiligingsprotocollen om gevoelige gegevens te beschermen en ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

  3. Gebruiksgemak: De tool moet een intuïtieve interface hebben en gemakkelijk in te stellen en te gebruiken zijn, zelfs voor niet-technisch onderlegde gebruikers. Een eenvoudig installatieproces en een gebruiksvriendelijk ontwerp kunnen tijd besparen en de leercurve verkorten.

  4. Compatibiliteit en flexibiliteit: Kies een tool die compatibel is met verschillende besturingssystemen (Windows, MacOS, Linux, enz.) en flexibiliteit biedt op het gebied van browservereisten en beheer van mobiele apparaten. Dit zorgt ervoor dat de tool op verschillende apparaten en platforms kan worden gebruikt.

  5. Klantenondersteuning: Betrouwbare klantenondersteuning is van cruciaal belang, vooral voor zakelijke gebruikers die mogelijk snelle hulp nodig hebben. Zoek naar tools die uitgebreide ondersteuningsopties bieden, waaronder livechat, telefonische ondersteuning en een robuust helpcentrum.

Door deze factoren in overweging te nemen, kunt u een remote desktoptool selecteren dat het beste aan uw behoeften voldoet en een soepele en veilige remote access-ervaring garandeert.

Inleiding tot Splashtop remote desktopsoftware: functies en voordelen

Blue abstract splatter shape with three large lobes and a small droplet on a light gray background.

De softwareoplossingen voor remote access en remote support van Splashtop zijn gebouwd om te voldoen aan de veeleisende gebruiksscenario's van externe medewerkers, IT-support, helpdesks en MSP's. Daarom gebruiken vandaag de dag tienduizenden bedrijven en meer dan 20 miljoen mensen Splashtop.

Splashtop wordt aangedreven door Splashtop's eigen bekroonde software voor remote access. Alles wat nodig is voor remote access is een internetverbinding en de juiste Splashtop-software, er is geen gedeeld Google-account nodig.

Eenmaal ingesteld kun je in de Splashtop app je lijst zien met alle computers waartoe je toegang hebt. Klik er gewoon op om de verbinding op afstand te starten. Je hebt toegang tot Windows, Mac en Linux computers vanaf een ander Windows, Mac, iOS, Android of Chromebook apparaat. Om ad-hoc ondersteuning te bieden aan de computer van een gebruiker kunnen ze een kleine app downloaden en uitvoeren om een sessiecode te genereren waarmee je toegang krijgt tot hun computer - geen installatie nodig!

Chrome Remoder Desktop-alternatief: Waarom Splashtop het beste is

Dus waarom is Splashtop een beter alternatief voor Chrome Externe Desktop? Hier volgt een kort overzicht van de belangrijkste verschillen:

Vergelijking van toegang op afstand


Chrome Externe Desktop

Splashtop

Het instellen van remote access op elk moment

Naast het installeren van de benodigde apps, moeten alle computers zijn aangemeld bij hetzelfde Google-account, wat beveiligingsproblemen kan opleveren.

Er zijn geen gedeelde Google-accounts vereist. Het enige dat nodig is voor remote access is een Splashtop-account, de Splashtop-apps en een internetverbinding.

Een remote sessie starten

Vereist dat u de unieke pincode van de externe computer onthoudt en invoert voordat u toegang krijgt.

Er zijn geen pincodes nodig. Selecteer eenvoudig de computer waartoe u toegang wilt hebben en maak direct verbinding.

Vergelijking van ondersteuning op afstand


Chrome Externe Desktop

Splashtop

Begeleide ondersteuning bieden aan computers

Vereist dat de eindgebruiker Chrome installeert, inlogt of een Google-account maakt en de benodigde extensie installeert.

De eindgebruiker downloadt en start een kleine app. Er is geen Splashtop-account of login vereist.

Ondersteuning bieden aan mobiele apparaten

Niet beschikbaar.

Krijg op afstand toegang tot iOS- en Android-apparaten. Bedien Android-apparaten op afstand om ondersteuning te bieden.

Beheerconsole

Geen.

Beheer en groepeer uw gebruikers en computers om georganiseerd te blijven via de Splashtop-webconsole.

Vergelijking van functies


Chrome Externe Desktop

Splashtop

Mobiele (iOS en Android) app-functies voor remote access

Basisfuncties inclusief toetsenbord weergeven, schakelen tussen muis- en touch-invoer, Ctrl-Alt-Del en het formaat van het bureaublad wijzigen.

Alle functies in Chrome Remote Desktop, plus computergroepering, sortering van lijsten, computerinformatie bekijken (status, laatste sessie, IP-adres), opnieuw opstarten op afstand, alle monitoren bekijken, werkbalk vergrendelen, extern scherm leegmaken, toetsenbord en muis vergrendelen en toetsenbord plakken als toetsaanslagen.

Computer remote access app functies

Beperkte basisfunctionaliteit met het verzenden van bepaalde toetsaanslagen, het aanpassen van de schermresolutie en overdracht.

Alle functies van Chrome Remote Desktop, plus chatten, sessie-opname, afdrukken op afstand, op afstand ontwaken, bureaublad van technicus delen, leeg scherm, toetsenbord en muis vergrendelen en nog veel meer.

Voor degenen die productiever, veiliger willen zijn en/ of efficiënter ondersteuning willen bieden, lijdt het geen twijfel dat Splashtop het beste alternatief is voor Chrome Externe Desktop.

Kies Splashtop remote access-software: geavanceerde mogelijkheden die verder gaan dan Chrome Remote Desktop

Zoals hierboven vermeld, biedt Splashtop verschillende producten voor toegang op afstand, ontworpen voor gebruikers met verschillende behoeften, waaronder zakelijke professionals, IT-ondersteuningsteams, MSPs, en helpdeskprofessionals.

Bekijk hieronder onze belangrijkste zakelijke producten en ga gratis aan de slag met het product dat voor jou geschikt is. Geen creditcard of verplichting vereist om een gratis proefperiode te beginnen!

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Splashtop Remote Access: voor zakelijke professionals en kleine teams die op afstand toegang willen tot hun computers.

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Remote access two computers connecting icon

Splashtop Remote Support: voor MSP's en IT-teams die onbemande externe toegang tot de computers van hun gebruikers willen voor ondersteuning op afstand.

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Veelgestelde vragen

Is Chrome Remote Desktop veilig?
Wat is beter dan Google Remote Desktop?
Kun je Chrome Remote Desktop gebruiken zonder Chrome?
Is Chrome Remote Desktop gratis?
Is Chrome Remote Desktop geschikt voor krachtige toepassingen zoals gamen of videobewerking?
Kan ik mijn computer vanuit de slaapmodus inschakelen met Chrome Remote Desktop?
Wat is het beste alternatief voor Chrome Remote Desktop?
Welke Chrome Remote Desktop-alternatief biedt betere beveiliging?
Kan ik bestanden overzetten met een alternatief voor Chrome Remote Desktop zoals Splashtop?

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