Het beste alternatief voor RemotePC
Splashtop is gemakkelijker te gebruiken, werkt sneller, heeft meer topfuncties en wordt door meer dan 30 miljoen mensen gebruikt.
Ontdek waarom Splashtop het beste alternatief is voor RemotePC
Remote PC
Live person sales & support teams gevestigd in de VS en Europa
Bestandsoverdracht (inclusief slepen en neerzetten)
Chat (binnen & buiten sessie)
*Alleen beschikbaar in sessie
Afdrukken vanop afstand
Multi naar multi monitor
Sessie-opname
Deel uw bureaublad via een weblink
Veilig en gemakkelijk inzetbaar met een deelbare link
Drie gebruikers kunnen tegelijkertijd op afstand verbinding maken met dezelfde computer (vereist drie licenties)
Op afstand opnieuw opstarten
Alleen in Enterprise abonnement
Computergroepering
Alleen in Enterprise abonnement
Groepering van gebruikers
Groepstoestemming
Alleen in Enterprise abonnement
Functies voor gebruikersbeheer voor teams
Alleen in Enterprise abonnement
256-bit AES-encryptie/twee-staps-verificatie/Apparaatverificatie
Maak het externe scherm leeg
*Niet beschikbaar op Windows 10
Wat gebruikers zeggen als ze kiezen voor Splashtop
Ik heb de afgelopen maand verschillende opties voor remote access uitgeprobeerd, maar Splashtop was verreweg de beste voor onze behoeften. Complimenten aan het Splashtop-team voor het samenstellen van een geweldig pakket, met nuttige/praktische opties en tegen een betaalbare prijs. Ik heb een product en bedrijf nodig dat ik kan vertrouwen en jullie oplossing is absoluut ijzersterk - ga zo door.
Darryl Collins
Snelle, eenvoudige en veilige remote access
Splashtop is een krachtige remote accesstool voor iedereen die een eenvoudige oplossing wil om onderweg toegang te krijgen tot zijn of haar computer. Geweldig om werknemers in staat te stellen thuis te werken of om studenten op afstand toegang te geven tot schoolcomputers.
Gebruik uw laptop, tablet of smartphone om toegang te krijgen tot uw externe computer alsof u er echt achter zit. Gebruik uw apps, bewerk bestanden, bekijk video's en doe al uw werk met gemak via onze snelle verbindingen die u HD-kwaliteit bieden. Kom meer te weten over Splashtop Remote Access en ontdek waarom meer dan 30 miljoen mensen Splashtop al meer dan 500 miljoen sessies hebben vertrouwd.