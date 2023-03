Het beste alternatief voor RemotePC

Splashtop Business Access is een krachtige remote desktop tool voor wie een eenvoudige oplossing wil om onderweg toegang te krijgen tot zijn computers. Ideaal om werknemers in staat te stellen thuis te werken of studenten op afstand toegang te geven tot computers in schoollokalen.

Gebruik uw laptop, tablet of smartphone om toegang te krijgen tot uw externe computer alsof u er echt achter zit. Gebruik uw apps, bewerk bestanden, bekijk video's en voer elke taak met gemak uit via onze snelle verbindingen die u HD-kwaliteit bieden. Kom meer te weten over Splashtop Business Access en ontdek waarom meer dan 30 miljoen mensen Splashtop al meer dan 500 miljoen sessies hebben vertrouwd.