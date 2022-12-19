Doorgaan naar de hoofdinhoud
Splashtop20 years of trust
AanmeldenTest Gratis
+31 (0) 20 888 5115AanmeldenTest Gratis
User discovers the user-friendliness and top features of Splashtop after switching from RemotePC

Het beste alternatief voor RemotePC

Splashtop is gemakkelijker te gebruiken, werkt sneller, heeft meer topfuncties en wordt door meer dan 30 miljoen mensen gebruikt.

Gratis proefperiodeGeen creditcard nodig!

Ontdek waarom Splashtop het beste alternatief is voor RemotePC


Splashtop Remote Access Pro

Remote PC

Live person sales & support teams gevestigd in de VS en Europa

Bestandsoverdracht (inclusief slepen en neerzetten)

Chat (binnen & buiten sessie)

*Alleen beschikbaar in sessie

Afdrukken vanop afstand

Multi naar multi monitor

Sessie-opname

Deel uw bureaublad via een weblink

Veilig en gemakkelijk inzetbaar met een deelbare link

Drie gebruikers kunnen tegelijkertijd op afstand verbinding maken met dezelfde computer (vereist drie licenties)

Op afstand opnieuw opstarten

Alleen in Enterprise abonnement

Computergroepering

Alleen in Enterprise abonnement

Groepering van gebruikers

Groepstoestemming

Alleen in Enterprise abonnement

Functies voor gebruikersbeheer voor teams

Alleen in Enterprise abonnement

256-bit AES-encryptie/twee-staps-verificatie/Apparaatverificatie

Maak het externe scherm leeg

*Niet beschikbaar op Windows 10


Splashtop Remote Access

START UW GRATIS PROEFPERIODE

BEGINNEN

Wat gebruikers zeggen als ze kiezen voor Splashtop

Ik heb de afgelopen maand verschillende opties voor remote access uitgeprobeerd, maar Splashtop was verreweg de beste voor onze behoeften. Complimenten aan het Splashtop-team voor het samenstellen van een geweldig pakket, met nuttige/praktische opties en tegen een betaalbare prijs. Ik heb een product en bedrijf nodig dat ik kan vertrouwen en jullie oplossing is absoluut ijzersterk - ga zo door.

Darryl Collins

Snelle, eenvoudige en veilige remote access

Splashtop is een krachtige remote accesstool voor iedereen die een eenvoudige oplossing wil om onderweg toegang te krijgen tot zijn of haar computer. Geweldig om werknemers in staat te stellen thuis te werken of om studenten op afstand toegang te geven tot schoolcomputers.

Gebruik uw laptop, tablet of smartphone om toegang te krijgen tot uw externe computer alsof u er echt achter zit. Gebruik uw apps, bewerk bestanden, bekijk video's en doe al uw werk met gemak via onze snelle verbindingen die u HD-kwaliteit bieden. Kom meer te weten over Splashtop Remote Access en ontdek waarom meer dan 30 miljoen mensen Splashtop al meer dan 500 miljoen sessies hebben vertrouwd.

Ga vandaag nog aan de slag met een gratis proefperiode!

Gratis proefperiodeMeer informatie