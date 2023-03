Here's How to Cancel TeamViewer

U heeft misschien slechten dingen over TeamViewer gehoord met betrekking tot hun annuleringsbeleid. Het gaat inmiddels zover, dat gebruikers hun problemen melden bij het Better Business Bureau. Wanneer u tegen dit probleem aanloopt en uw abonnement niet snel genoeg kunt opzeggen, wat kunt u dan doen?

Allereerst zullen we laten zien waarom het zo moeilijk is om u af te melden voor TeamViewer, zodat u uw situatie begrijpt. Vervolgens laten we u de stappen zien die u moet nemen om uw TeamViewer-abonnement helemaal op te zeggen. Als u dat heeft gedaan, laten we u kennismaken met een betere optie, iets waardoor u zich afvraagt waarom u ooit aan TeamViewer bent begonnen.

Hoe zeg ik mijn TeamViewer abonnement op?

Bij TeamViewer kunt u uw remote desktopabonnement niet online opzeggen. Dit is precies de reden waarom ze zoveel klachten krijgen.

U zou verwachten dat u slechts op een knop hoeft te klikken om uw abonnement op te zeggen, maar u moet ze ten minste 28 dagen voor de verlengingsdatum een geschreven bericht sturen waarin u zegt dat u zeker weet dat u uw abonnement wilt opzeggen.

Doet u dit niet, dan brengt TeamViewer kosten in rekening voor een verlenging van uw abonnement. Dit opzegproces maakt het voor u als klant moeilijker en minder waarschijnlijk dat u uw abonnement opzegt.

Om een ticket in te dienen via de TeamViewer-website, moet u inloggen op uw TeamViewer-account (dezelfde account die u gebruikte om uw licentie aan te schaffen) op www.teamviewer.com/support. Klik daar op Een ondersteuningsverzoek openen en klik vervolgens op Nieuw ondersteuningsticket.

U kunt de volledige instructies over de methoden voor het indienen van een ticket bij TeamViewer bekijken in dit supportartikel.

Zodra u een ticket opent, moet u aangeven dat u wilt opzeggen. Belangrijk: zorg ervoor dat u uw TeamViewer-account NIET verwijdert voordat u uw abonnement opzegt. Dit zegt de TeamViewer Community-site:

“Betreffende opzegging, denk eraan dat het verwijderen van een TeamViewer-account geen opzegging van uw abonnement is. Het indienen van een ticket voorafgaand aan de verlenging is vereist om een abonnement op te zeggen.”

Als u uw TeamViewer-account verwijdert zonder uw licentie te annuleren, zal TeamViewer u nog steeds factureren voor uw verlengingskosten.

Accepteer dit annuleringsbeleid van TeamViewer niet, maar probeer Splashtop

We hebben Splashtop vanaf de grond opgebouwd met het oog op klanttevredenheid. We begrijpen dat in de moderne wereld dingen in een oogwenk kunnen veranderen, en dat u daarin mee moet kunnen gaan. Daarom wilden we bij het bouwen van ons platform het voor klanten gemakkelijk maken om in te loggen en hun abonnement te wijzigen wanneer ze maar willen.

Wanneer u zich aanmeldt bij uw Splashtop-account, ziet u een hele sectie gewijd aan uw abonnementsinstellingen. Hier kunt u eenvoudig uw abonnement wijzigen of opzeggen.

Naast probleemloos abonnementenbeheer biedt Splashtop een gemakkelijk toegankelijk klantenondersteuningsteam dat professioneel en snel is. U hoeft geen weken te wachten om een probleem op te lossen, en het idee om ons een persoonlijk bericht te moeten sturen om uw account te wijzigen, is onacceptabel voor ons.

Het hele proces is zonder enig gedoe en u kunt er zeker van zijn dat we uw problemen serieus nemen. Bij Splashtop is het onze missie om er voor u te zijn wanneer u ons nodig heeft.

Verhalen over de klantenservice van Teamviewer

Het internet staat vol met verhalen over problemen die klanten van TeamViewer hebben. Even zoeken en u vindt pagina's en pagina's met mensen die reageren op hun duistere praktijken.

Er zijn ook verhalen over de slechte service (of het gebrek daaraan), die wordt geboden door de klantenservice van TeamViewer. Klanten zeggen dat hun pogingen om met het supportteam in contact te komen onbeantwoord blijven. Sommigen zeggen dat ze maandenlang online tickets hebben ingediend en telefoontjes hebben gepleegd, zonder dat hun problemen werden opgelost.

Stap in plaats daarvan over op Splashtop!

In plaats van de slechte klantenservice van TeamViewer aan te pakken, raden we u natuurlijk aan om Splashtop te bekijken.

Er zijn veel redenen waarom dit een veel betere keuze is, zoals bijvoorbeeld:

Automatische verlenging eenvoudig uitschakelen: als u besluit dat u Splashtop na een bepaalde periode niet meer wilt, kunt u instellen dat deze niet langer automatisch wordt verlengd. U heeft zich dan geen zorgen meer te maken over het juiste moment om een contract op te zeggen en geeft u in plaats daarvan alle controle.

Betere klantenservice: Bij Splashtop reageren we snel op vragen aan de klantenservice. Vertel ons uw probleem en wij lossen het op. We vinden langetermijninvesteringen en het opbouwen van relaties een waardevol doel op zich.

Meer waar voor uw geld: Splashtop biedt dezelfde toptools en -functies als TeamViewer, terwijl gebruikers tot 50% of meer besparen als u de prijzen van Splashtop en TeamViewer vergelijkt.

Een beter alternatief voor TeamViewer: Splashtop is verreweg het beste TeamViewer-alternatief. Splashtop behaalt consequent hogere scores wat betreft gebruikerstevredenheid op peer-to-peer review-sites.

Het klinkt alsof u een alternatieve oplossing moet vinden voor uw behoeften op het gebied van remote access. Als u problemen ondervindt bij het annuleren van uw TeamViewer-abonnement, moet u in plaats daarvan op zoek gaan naar een betrouwbaarder bedrijf, waar u op kunt rekenen. Dit is waar Splashtop zichzelf bewijst als de beste remote desktopsoftware.

We hebben een breed scala aan tools, solide securityfuncties en een fantastisch klantenserviceteam, dus u kunt er zeker van zijn dat Splashtop veel beter bij u past. Nog steeds niet overtuigd? Probeer Splashtop gratis en kijk wat we vandaag voor u kunnen doen.

