Wat is een remote accessprogramma?
Remote accessprogramma's zijn softwaretools waarmee u vanaf een andere locatie toegang kunt krijgen tot een computer of apparaat en deze kunt bedienen alsof u er daadwerkelijk achter zit. Ze zorgen dus voor een verbinding tussen twee apparaten, waardoor u het ene apparaat vanaf het andere kunt bedienen, ongeacht waar u zich bevindt.
Belangrijkste voordelen van remote accessprogramma's
Remote access-programma's zijn in veel situaties nuttig. Bedrijven kunnen ze gebruiken om werknemers in staat te stellen thuis of op andere afgelegen locaties te werken, terwijl ze toch toegang hebben tot hun werkcomputer en netwerkbronnen. Remote accessprogramma's kunnen ook door IT-professionals worden gebruikt om computerproblemen vanaf een externe locatie te lokaliseren en op te lossen, zonder fysiek aanwezig te hoeven zijn bij de computer in kwestie.
Bovendien kunnen remote accessprogramma's nuttig zijn voor persoonlijk gebruik, zoals toegang tot uw thuiscomputer wanneer u weg bent of voor technische remote support bij vrienden en familieleden. Ze kunnen u ook helpen om onderweg toegang te krijgen tot bestanden of programma's op uw computer, zonder dat u uw computer fysiek mee hoeft te nemen.
Over het algemeen zijn remote accessprogramma's handige en flexibele hulpmiddelen die tijd kunnen besparen en de productiviteit kunnen verhogen doordat u toegang krijgt tot een computer of apparaat en deze vanaf een externe locatie kunt bedienen.
Waar moet u op letten bij het kiezen van een remote accessprogramma?
Bij het kiezen van het beste remote accessprogramma zijn er verschillende belangrijke criteria waarmee u rekening moet houden, waaronder:
1. Beveiliging
Beveiliging is een topprioriteit bij het selecteren van een remote accessprogramma. Zorg ervoor dat het programma sterke encryptiemethoden, veilige authenticatieprotocollen en aanvullende beveiligingsmaatregelen gebruikt om uw gegevens te beschermen en ongeoorloofde toegang te voorkomen.
2. Makkelijk te gebruiken
Het programma moet gebruiksvriendelijk en eenvoudig in te stellen zijn. Een intuïtieve interface die minimale technische expertise vereist, stroomlijnt het installatieproces en maakt het voor gebruikers gemakkelijker om externe verbindingen effectief te beheren.
3. Compatibiliteit
Controleer of het programma compatibel is met uw apparaten en besturingssystemen. Een veelzijdige remote accessoplossing moet een groot aantal platforms ondersteunen, waaronder Windows, Mac, Linux, iOS, Android en Chromebooks, zodat naadloze toegang op verschillende apparaten is gegarandeerd.
4. Prestaties
Evalueer de prestaties van het remote accessprogramma op het gebied van verbindingssnelheid en betrouwbaarheid. De oplossing moet een snelle en stabiele verbinding bieden met minimale vertraging en latency om een soepele werking tijdens remote sessies te garanderen.
5. Kenmerken
Kijk goed naar alle functies die een remote accessprogramma biedt. Zoek naar functies zoals bestandsoverdracht, printen op afstand, sessie-opname en ondersteuning voor meerdere monitoren. Deze extra functies kunnen de algehele remote access-ervaring verbeteren en de productiviteit verhogen.
6. Prijs
Beoordeel de kosten van het programma in verhouding tot de kenmerken en voordelen. Zorg ervoor dat de prijs aansluit bij uw budget en een goede waarde biedt voor de geboden functionaliteit. Veel programma's bieden gratis proefperiodes of gedifferentieerde prijsmodellen, dus verken deze opties om een kosteneffectieve oplossing te vinden.
Door remote accessprogramma's te evalueren op basis van deze criteria, kunt u de beste optie voor uw specifieke behoeften vinden en ervoor zorgen dat u een betrouwbare en veilige oplossing krijgt.
Lijst met de beste remote accessprogramma's
Hier is een blik op 5 van de meest populaire remote accessprogramma's, en welke het beste is:
Splashtop
TeamViewer
AnyDesk
LogMeIn
Chrome Externe Desktop
Splashtop
We vallen maar gelijk met de deur in huis: Splashtop is het beste remote accessprogramma dat vandaag de dag beschikbaar is. Splashtop is remote desktop-software waarmee gebruikers op afstand toegang krijgen tot computers en deze kunnen bedienen. Hetzelfde geldt voor de toegang tot mobiele apparaten vanaf andere apparaten.
Security - Splashtop maakt gebruik van industriestandaard encryptie- en securityprotocollen om tijdens remote access de gegevens van gebruikers te beschermen. Bovendien heeft de Splashtop verschillende securityfuncties, waaronder twee-factor-authenticatie, apparaat-authenticatie en sessie-opname. Splashtop biedt over de hele linie toonaangevende beveiligingsmaatregelen voor zijn gebruikers.
Gebruiksgemak - Splashtop is eenvoudig te gebruiken en heeft een intuïtieve gebruikersinterface. Gebruikers kunnen eenvoudig hun remote access-instellingen configureren, en de software heeft verschillende handige functies, zoals bestandsoverdracht en afdrukken op afstand.
Compatibiliteit - Splashtop is compatibel met een breed scala aan apparaten en besturingssystemen, waaronder Windows, Mac, Linux, iOS, Android en Chromebook. Dit maakt het een uitstekende keuze voor gebruikers die vanaf verschillende platforms toegang moeten hebben tot hun computer of mobiele apparaat.
Prestaties - Splashtop biedt een geweldige performance bij remote access. De software heeft een hoge framesnelheid en lage latency, wat ervoor zorgt dat gebruikers toegang hebben tot hun computer of mobiele apparaat en deze in realtime kunnen bedienen. Bovendien biedt Splashtop ondersteuning voor schermen met een hoge resolutie, waardoor het een uitstekende keuze is voor gebruikers die grafische afbeeldingen en video van hoge kwaliteit nodig hebben.
Kenmerken - Splashtop biedt een breed scala aan functies, zoals bestandsoverdracht, printen op afstand, chat en sessie-opname. Daarnaast heeft de software verschillende handige tools, zoals wake-on-LAN, ondersteuning voor meerdere monitoren en herstarten op afstand. Al met al biedt Splashtop een uitstekende reeks functies die aan de behoeften van de meeste gebruikers voldoet.
Kosten - Splashtop biedt verschillende abonnementen. De kosten variëren afhankelijk van het soort abonnement en het aantal gebruikers, maar over het algemeen biedt Splashtop een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
Op basis van de bovenstaande criteria is Splashtop over het geheel genomen veruit het beste remote accessprogramma.
TeamViewer
Security - Zowel TeamViewer als Splashtop bieden sterke securitymaatregelen voor remote desktopaccess. TeamViewer maakt gebruik van end-to-end-encryptie, twee-factor-authenticatie en stelt gebruikers in staat om vertrouwde apparaten te whitelisten. Splashtop maakt gebruik van 256-bits AES-encryptie, SSL / TLS-protocollen, wachtwoordbeveiliging op meerdere niveaus en dezelfde functies als in TeamViewer.
Gebruiksgemak - Zowel TeamViewer als Splashtop zijn gebruiksvriendelijk en eenvoudig in te stellen. TeamViewer heeft een eenvoudige interface waarmee gebruikers snel verbinding kunnen maken met andere apparaten. Splashtop heeft een intuïtieve interface die gemakkelijk te navigeren is.
Compatibiliteit - Zowel TeamViewer als Splashtop zijn compatibel met Windows-, Mac-, Linux-, iOS- en Android-besturingssystemen.
Performance - Zowel TeamViewer als Splashtop bieden goede performance en ondersteunen HD- en 4K-resolutie. Splashtop staat echter bekend om zijn hoge verbindingssnelheden en soepele remote accesservaring.
Functies - Zowel TeamViewer als Splashtop hebben vergelijkbare functies die nodig zijn voor werken op afstand.
Kosten - TeamViewer en Splashtop hebben verschillende prijsmodellen. Maar als u de prijzen van Splashtop en TeamViewer vergelijkt, kan Splashtop gebruikers 50% of meer besparen.
AnyDesk
Security - AnyDesk en Splashtop bieden sterke veiligheidsmaatregelen voor remote access. Beide hebben een wachtwoordbeveiliging op meerdere niveaus en voldoen aan verschillende beveiligingsnormen.
Gebruiksgemak - Zowel AnyDesk als Splashtop zijn gebruiksvriendelijk.
Compatibiliteit - Zowel AnyDesk als Splashtop zijn compatibel met Windows-, Mac-, Linux-, iOS- en Android-besturingssystemen.
Prestaties - Zowel AnyDesk als Splashtop bieden snelle prestaties en ondersteunen HD- en 4K-resolutie.
Functies - Zowel AnyDesk als Splashtop hebben vergelijkbare functies voor werken op afstand.
Kosten - Hier zit het grote verschil. AnyDesk is veel duurder dan Splashtop. Splashtop bespaart gebruikers 40% of meer in vergelijking met de prijzen van AnyDesk.
Op basis van het bovenstaande krijgt u meer waar voor uw geld en een betere ervaring wanneer u voor Splashtop kiest.
LogMeIn
Security - LogMeIn en Splashtop bieden allebei sterke beveiliging voor gebruikers.
Gebruiksgemak - Zowel LogMeIn als Splashtop zijn gebruiksvriendelijk en eenvoudig in te stellen.
Compatibiliteit - Zowel LogMeIn als Splashtop zijn compatibel met de besturingssystemen Windows, Mac, Linux, iOS en Android.
Prestaties - Zowel LogMeIn als Splashtop bieden snelle prestaties en ondersteunen HD- en 4K-resolutie. Splashtop staat echter bekend om zijn snellere verbindingen en soepelere remote access-ervaring.
Functies - Zowel LogMeIn als Splashtop hebben vergelijkbare functies, waaronder bestandsoverdracht, afdrukken op afstand, ondersteuning voor meerdere monitoren en opnieuw opstarten op afstand.
Kosten - Ook LogMeIn is veel duurder dan Splashtop. Gebruikers kunnen tot 80% of meer besparen door Splashtop te kiezen in vergelijking met LogMeIn-prijzen.
Chrome Externe Desktop
Security - Chrome Remote Desktop vereist dat u op beide apparaten bent ingelogd op uw Google-account om een externe verbinding tot stand te kunnen brengen. Dit kan een groot securityprobleem worden als meerdere mensen het programma gebruiken.
Gebruiksgemak - Chrome Remote Desktop is een browserextensie waarmee gebruikers snel verbinding kunnen maken met andere apparaten. Splashtop heeft ook een intuïtieve interface waarin u gemakkelijk de weg kunt vinden.
Compatibiliteit - Chrome Remote Desktop moet worden gebruikt met een Chrome-browser, waardoor de compatibiliteit wordt beperkt. Splashtop heeft apps voor computers, tablets en mobiele apparaten.
Prestaties - Splashtop staat erom bekend snellere verbindingen te hebben en gebruikers een soepelere remote access-ervaring te bieden.
Functies - Chrome Remote Desktop heeft veel functies niet die wel in Splashtop zitten. Basisfuncties voor werken op afstand, zoals toetsenbordvergrendeling, leeg scherm en meer ontbreken in Chrome Remote Desktop.
Kosten - Chrome Remote Desktop is gratis te gebruiken, maar is zeer beperkt in termen van compatibiliteit, functies en beveiliging.
Hoe kiest u het juiste remote accessprogramma
Het kiezen van het juiste remote accessprogramma hangt af van hoe uw team werkt, welke apparaten u moet ondersteunen en hoeveel controle en beveiliging u nodig heeft. Niet alle tools zijn gebouwd voor dezelfde gebruikssituaties, dus focussen op een paar kerncriteria helpt de keuze snel te verfijnen.
Beveiliging moet altijd volledig werken
Remote access-software creëert een directe verbinding met kritieke systemen, dus sterke beveiligingsmaatregelen zijn belangrijk. Let op functies zoals end-to-end encryptie, apparaatauthenticatie, multi-factor-authenticatie en gedetailleerde toegangscontroles. Voor zakelijk gebruik is naleving van normen zoals SOC 2 of ISO 27001 ook een belangrijk signaal van betrouwbaarheid.
Prestaties en betrouwbaarheid op verschillende netwerken
Een goed remote accessprogramma moet consistent werken, zelfs bij tragere of onstabiele verbindingen. Lage latency, hoge framerates en adaptieve streaming maken een merkbaar verschil voor dagelijkse taken, vooral bij het gebruik van grafische software of bij langdurig op afstand werken.
Cross-platform apparaatondersteuning
De meeste teams gebruiken een mix van besturingssystemen en apparaten. De juiste oplossing zou Windows, MacOS, iOS, Android en Chromebooks moeten ondersteunen, zonder aparte tools voor elk platform te verplichten. Een brede compatibiliteit met apparaten vermindert problemen voor zowel IT-teams als eindgebruikers.
Eenvoudige installatie en dagelijks gebruik
Remote access-software moet eenvoudig te implementeren en gebruiksvriendelijk zijn, met minimale training. Snelle installatie, intuïtieve interfaces en minimale configuratie helpen teams snel waarde te halen uit de software en voortdurende supportkosten te verminderen.
Transparante prijsstelling die schaalbaar is
De prijzen van verschillende remote accesstools lopen ver uiteen. Sommige worden afgerekend per gebruiker, andere per apparaat, en vaak worden kosten voor essentiële functies toegevoegd. De beste optie is er een die duidelijke prijzen biedt, standaard kernfunctionaliteit bevat en voorspelbaar schaalt naarmate uw behoeften groeien.
Het evalueren van remote access-programma's aan de hand van deze criteria maakt het makkelijker om oplossingen te vinden die veiligheid, prestaties en kosten met elkaar in balans brengen, in plaats van te veel te betalen voor functies die u niet nodig heeft of in te leveren op betrouwbaarheid.
Waarom Splashtop hoog wordt gewaardeerd door reviewplatforms
Splashtop behaalt consequent hoge beoordelingen op grote reviewplatforms (zoals TrustRadius en Capterra), omdat het sterke prestaties, veiligheid en waarde levert zonder de complexiteit of hoge kosten die veel concurrerende tools hebben. De feedback van klanten richt zich meestal op resultaten in de praktijk in plaats van marketingclaims.
Betrouwbare prestaties voor werk in de praktijk
Reviewers benadrukken regelmatig de hoge verbindingssnelheden, lage latency en stabiele prestaties van Splashtop tijdens verschillende netwerkcondities. Dit is belangrijk voor dagelijks thuiswerk, waarbij afgebroken sessies of vertraging direct invloed hebben op de productiviteit.
Beveiliging op zakelijke niveau zonder extra gedoe
Splashtop staat bekend om de combinatie van sterke beveiligingsmaatregelen met een eenvoudige gebruikerservaring. Functies zoals end-to-end encryptie, multi-factor-authenticatie, het vertrouwen van devices en gedetailleerde toegangscontroles zijn ingebouwd en worden niet als add-ons verkocht, wat reviewers vaak als onderscheidend kenmerk aanwijzen.
Brede ondersteuning voor apparaten en platforms
Gebruikers waarderen dat Splashtop Windows, MacOS, iOS, Android en Chromebooks binnen één enkel ecosysteem ondersteunt. Deze flexibiliteit vermindert de noodzaak van meerdere remote accesstools en vereenvoudigt de support voor omgevingen met verschillende soorten apparaten.
Eenvoudige installatie en intuïtief beheer
Veel reviews benadrukken hoe snel teams Splashtop kunnen implementeren en gaan gebruiken. Eenvoudige installatie, duidelijke beheerderscontroles en een intuïtieve interface verlagen de drempel voor adoptie voor zowel IT-teams als eindgebruikers.
Hoge waarde vergeleken met alternatieven
Op verschillende reviewplatforms wordt Splashtop vaak hoog beoordeeld vanwege de betaalbaarheid in verhouding tot de prestaties en vele functies. Klanten vergelijken het vaak met duurdere concurrenten en geven aan dat Splashtop vergelijkbare of betere functionaliteit biedt tegen een toegankelijker prijs.
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