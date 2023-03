Beperkingen Van De Gratis Versie Van Teamviewer & Het Beste Alternatief

Loopt u tegen de beperkingen van de gratis versie van TeamViewer aan? Gratis klinkt op het eerste gezicht goed, maar er zijn enkele grote nadelen aan de gratis versie van TeamViewer. Deze worden ook niet direct opgelost opgelost door te upgraden naar een dure commerciële TeamViewer-licentie Met Splashtop kunt u zich aan uw budget houden, zonder in te leveren aan kwaliteit. Lees verder voor meer informatie.

TeamViewer biedt een gratis versie van hun remote desktop-software voor persoonlijk gebruik . Hoewel u de gratis versie van TeamViewer kunt gebruiken om een andere computer op afstand te bedienen, heeft u geen toegang tot verschillende essentiële remote desktopfuncties (zoals beveiligingsupdates of printen op afstand). En u mag het ook niet zakelijk gebruiken.

TeamViewer gratis vergeleken met betaald

Als u de gratis versie van TeamViewer vergelijkt met de betaalde variant, mist de gratis versie veel functies die wel aanwezig zijn in het commerciële product (en ook in vergelijking met andere remote desktop oplossingen). We weten dat het verleidelijk is om voor de gratis versie van TeamViewer te gaan, maar hier zijn een paar redenen waarom u dat niet zou moeten doen.

Beperkingen van TeamViewer gratis

De gratis versie is alleen voor persoonlijk gebruik . Als TeamViewer vermoedt dat u het commercieel gebruikt, worden uw verbindingen geblokkeerd en kunt u uw computers niet meer op afstand benaderen.

De volgende functies zijn niet beschikbaar in de gratis versie: afdrukken op afstand, leeg scherm, externe invoer blokkeren en wake-on-LAN.

Het ontbreken van belangrijke beveiligingsfuncties, waaronder automatische beveiligings- of functie-updates.

Men kan geen extra gebruikers toevoegen.

Men kan geen toegang krijgen tot mobiele apparaten om ondersteuning te bieden.

De Tech Support van TeamViewer is niet telefonisch bereikbaar.

Stelt u zich eens voor dat u midden in een project zit en u wordt uit uw remote sessie gegooid! Dat is niet alleen frustrerend, het is ronduit storend. Helaas is dit de ervaring van veel gebruikers van de gratis TeamViewer-versie, die hebben gemeld dat hun verbindingen werden geblokkeerd vanwege vermoedelijk commercieel gebruik.

Erger nog, sommige gebruikers hebben gespeculeerd dat TeamViewer hen probeerde over te halen een commerciële licentie te kopen.

Als u remote desktop software nodig heeft voor commerciële redenen, zou u niet gedwongen moeten worden tot een dure licentie. En dat hoeft ook niet, want er is een beter alternatief .

Alternatief voor de gratis versie van Teamviewer - Splashtop

Net als TeamViewer biedt Splashtop remote access-software vanaf overal veilige externe verbindingen met uw apparaten. Wat is het verschil? Met Splashtop kunt u een jaarabonnement nemen waarmee u 50 tot 75% per jaar bespaart in vergelijking met TeamViewer - veel meer waar voor uw geld.

Splashtop biedt ook pakketten aan op basis van uw specifieke behoeften . Dus in plaats van genoegen te nemen met een beperkte gratis versie van TeamViewer of een dure commerciële licentie, krijgt u een product dat voor u is ontworpen en waarmee u geld kunt besparen.

Splashtop biedt vier alternatieven voor TeamViewer, afhankelijk van uw behoeften:

Splashtop Business Access - voor individuen en teams om op afstand toegang te krijgen tot computers vanaf elk apparaat. Perfect voor thuiswerken.

Splashtop SOS - voor IT, support en helpdesks om al dan niet beheerde support te bieden voor alle soorten devices.

Splashtop Remote Support - voor MSP's voor remote support en endpoint management.

Splashtop Enterprise - voor een alles-in-één oplossing voor remote access voor eindgebruikers en IT-remote support.

Als u eerder heeft geprobeerd om het automatisch verlengen van uw TeamViewer-abonnement stop te zetten, weet u dat zij eisen dat u dit ten minste één maand van tevoren doet, schriftelijk. Bij Splashtop misleiden we onze gebruikers niet om ze te laten blijven. Met ons zorgenvrije abonnementsbeheerkunt u automatische verlenging op elk moment met slechts één klik uitschakelen.

Klinkt dit te mooi om waar te zijn? Kijk eens naar wat Splashtop-gebruikers over ons zeggen op reviewsites, zoals TrustRadius en G2.

"Toen ik TeamViewer gebruikte, zat ik vaak met haperende software. Splashtop heeft dat nooit gedaan. Ook de prijs is top!" - Heather Klassen, Grey Owl Bookkeeping

Als u meer wilt weten over hoe wij het doen, lees dan onze volledige uitleg over waarom Splashtop het beste TeamViewer-alternatief is. Toegang tot uw computers vanaf elk apparaat of besturingssysteem, inclusief iOS en Android, met Splashtop!

Neem geen genoegen met minder en betaal niet te veel voor TeamViewer - probeer in plaats daarvan Splashtop

Start vandaag nog een gratis proefperiode van Splashtop, zodat u kunt ontdekken waarom duizenden voormalige TeamViewer gebruikers (van zowel de gratis als de betaalde versies) zijn overgestapt op Splashtop en nooit meer terug willen.

