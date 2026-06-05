Beperkingen Van De Gratis Versie Van Teamviewer & Het Beste Alternatief

Loopt u tegen de beperkingen van de gratis versie van TeamViewer aan? Gratis klinkt in eerste instantie goed, maar er kleven enkele ernstige nadelen aan de gratis versie van TeamViewer. Ze zullen ook niet noodzakelijkerwijs worden opgelost door te upgraden naar een duur commercieel TeamViewer-abonnement. Met Splashtop houdt u zich aan uw budget. Lees verder voor meer informatie.
TeamViewer biedt een gratis versie van hun remote desktop-software voor persoonlijk gebruik. Hoewel u de gratis versie van TeamViewer kunt gebruiken om een andere computer op afstand te bedienen, heeft u geen toegang tot verschillende essentiële remote desktopfuncties (zoals beveiligingsupdates of printen op afstand). En u mag het ook niet zakelijk gebruiken.
Gratis TeamViewer versus betaalde versie
TeamViewer biedt een gratis versie voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en verschillende betaalde niveaus voor zakelijke gebruikers. De gratis editie is bedoeld voor incidentele toegang tot apparaten van vrienden of familieleden. Als TeamViewer patronen detecteert die op zakelijk gebruik wijzen, kunnen sessies worden beperkt of geblokkeerd.
De gratis versie mist veel functies waar professionals op vertrouwen. Sessielengtes zijn korter, de prestaties kunnen afnemen bij langdurig gebruik, en er is geen gecentraliseerd apparaatbeheer. Geavanceerde opties zoals onbeheerde toegang, prioriteit bestandsoverdrachten, en integraties met zakelijke tools zijn voorbehouden aan betalende klanten.
Betaalde TeamViewer-plannen ontgrendelen onbeperkte sessietijden, commerciële licenties en hogere prestaties streaming. Ze voegen ook opties voor beveiligingsnaleving toe, prioritaire ondersteuning en functies zoals apparatenbewaking of augmented reality hulp. Deze betaalde plannen behoren echter tot de duurste in de branche voor remote access.
Beperkingen van de gratis versie van TeamViewer
De gratis versie is alleen voor persoonlijk gebruik. Als TeamViewer vermoedt dat u het commercieel gebruikt, worden uw verbindingen geblokkeerd en kunt u uw computers niet meer op afstand benaderen.
De volgende functies zijn niet beschikbaar in de gratis versie: remote printing, zwart scherm, blokkeer remote invoer, en wake-on-LAN.
Gebrek aan belangrijke beveiligingsfuncties, waaronder automatische beveiligings-/functie-updates.
Men kan geen extra gebruikers toevoegen.
Men kan geen toegang krijgen tot mobiele apparaten om ondersteuning te bieden.
De Tech Support van TeamViewer is niet telefonisch bereikbaar.
Stelt u zich eens voor dat u midden in een project zit en u wordt uit uw remote sessie gegooid! Dat is niet alleen frustrerend, het is ronduit storend. Helaas is dit de ervaring van veel gebruikers van de gratis TeamViewer-versie, die hebben gemeld dat hun verbindingen werden geblokkeerd vanwege vermoedelijk commercieel gebruik.
Erger nog, sommige gebruikers hebben gespeculeerd dat TeamViewer hen probeerde over te halen een commerciële licentie te kopen.
Als u remote desktop software nodig heeft voor commerciële redenen, zou u niet gedwongen moeten worden tot een dure licentie. En dat hoeft ook niet, want er is een beter alternatief.
Waarom Splashtop TeamViewer Free overtreft als een Remote Access-oplossing
Net als TeamViewer biedt Splashtop remote access-software vanaf overal veilige externe verbindingen met uw apparaten. Wat is het verschil? Met Splashtop kunt u een jaarabonnement nemen waarmee u 50 tot 75% per jaar bespaart in vergelijking met TeamViewer - veel meer waar voor uw geld.
Splashtop biedt ook pakketten aan op basis van uw specifieke behoeften. Dus in plaats van genoegen te nemen met een beperkte gratis versie van TeamViewer of een dure commerciële licentie, krijgt u een product dat voor u is ontworpen en waarmee u geld kunt besparen.
Als u eerder heeft geprobeerd om het automatisch verlengen van uw TeamViewer-abonnement stop te zetten, weet u dat zij eisen dat u dit ten minste één maand van tevoren doet, schriftelijk. Bij Splashtop misleiden we onze gebruikers niet om ze te laten blijven. Met ons zorgenvrije abonnementsbeheer kunt u automatische verlenging op elk moment met slechts één klik uitschakelen.
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Als het gaat om remote accessoplossingen, valt Splashtop op door zijn robuuste functies en ongeëvenaarde prestaties. Hier zijn enkele belangrijke voordelen van het kiezen voor Splashtop:
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Ervaar snelle en betrouwbare verbindingen met Splashtop en zorg voor naadloze externe sessies met high-definition kwaliteit en lage latency. Of u nu toegang heeft tot uw werkcomputer of IT-support biedt, Splashtop levert een soepele en efficiënte ervaring.
Veilige verbindingen
Splashtop geeft prioriteit aan beveiliging met geavanceerde encryptieprotocollen, meervoudige authenticatie en regelmatige beveiligingsupdates. Uw gegevens en externe sessies zijn beschermd tegen ongeoorloofde toegang, wat u gemoedsrust biedt.
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Met Splashtop kun je verbinden met je apparaten vanaf elk platform. Of je nu een Windows PC, Mac, iOS, Android of Chromebook gebruikt, Splashtop zorgt voor compatibiliteit en gebruiksgemak op alle apparaten.
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Het instellen van Splashtop is snel en eenvoudig. Met gebruiksvriendelijke interfaces en gecentraliseerde beheertools wordt het implementeren en beheren van remote access binnen uw organisatie probleemloos.
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Geniet van premium remote access-functies tegen een fractie van de kosten vergeleken met andere oplossingen. Splashtop biedt flexibele prijsplannen die passen bij jouw behoeften, of je nu een individuele gebruiker, klein bedrijf of grote onderneming bent.
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Splashtop biedt uitgebreide klantenondersteuning om u te helpen wanneer dat nodig is. Krijg toegang tot een schat aan bronnen, waaronder tutorials, veelgestelde vragen en live ondersteuning, om ervoor te zorgen dat u het meeste uit uw remote accessoplossing haalt.
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Hoe te beginnen met Splashtop in 6 eenvoudige stappen
Klaar om de voordelen van Splashtop te ervaren? Volg deze eenvoudige stappen om aan de slag te gaan:
Kies het juiste abonnement: Bezoek de Splashtop-website en selecteer een abonnement dat bij uw behoeften past, of u nu een individu, een klein bedrijf of een onderneming bent.
Start een gratis proefperiode: Maak een account aan door uw e-mailadres op te geven en een veilig wachtwoord in te stellen.
Download de app: Installeer de Splashtop Business-app op uw apparaten. Het is beschikbaar voor Windows, Mac, iOS, Android en Chromebook.
Installeer de Streamer: Download en installeer de Splashtop Streamer op de apparaten waartoe u op afstand toegang wilt hebben.
Inloggen: Open de Splashtop-app en log in met uw inloggegevens.
Een externe sessie starten: Selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken en start de externe sessie. Geniet van naadloze toegang tot uw bestanden, applicaties en desktop alsof u er echt achter zit.
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