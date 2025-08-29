Splashtop is het beste GoToMyPC-alternatief voor 2023

Het beste GoToMyPC-alternatief 2026
Bespaar minimaal 75% door over te schakelen naar Splashtop, een veilige en goed presterende remote desktopoplossing
De voordelen van Splashtop Remote Access - het beste GoToMyPC alternatief
Vergeleken met GoToMyPC biedt Splashtop Remote Access snellere en meer alomtegenwoordige online toegang tot uw werkcomputer vanaf elke locatie en elk systeem. Maak direct verbinding met uw machine met een iOS, Android, PC, Mac of Chromebook-device en doe uw werk snel en gemakkelijk.
Splashtop Remote Access Pro vs. GoToMyPC: Een gedetailleerde vergelijking
Kenmerken
Splashtop Remote Access Pro
GoToMyPC
Vanaf
€ 90 per jaar
US$ 420 per jaar
Aantal pc's
10 pc's
1 computer
Remote access & support
Platformoverschrijdende bestandsoverdracht (drag-and-drop)
Afdrukken vanop afstand
Geluid
Kopiëren en plakken
Mobiele apps
Deel je computerscherm
Multi naar multi (Windows)
Multi naar multi (Mac)
Sessie-opname
Wekken op afstand
Zakelijke versie nodig
Op afstand opnieuw opstarten
Zakelijke versie nodig
Beheer & Samenwerking
Splashtop
GoToMyPC
Chat
Meerdere gebruikers (tot 3) kunnen tegelijkertijd op afstand met dezelfde computer verbinding maken (vereist een abonnement met meerdere licenties).
Gebruiksrapporten
PRO-versie nodig
Gebruikersbeheer
PRO-versie nodig
Centrale facturatie
PRO-versie nodig
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GoToMyPC is vervangen, omdat Splashtop hetzelfde en nog meer doet! Ik kan meerdere monitoren op meerdere monitoren gebruiken. Ik hou hiervan. Het versnelt de tijd die nodig is om taken uit te voeren en laat meer vrije tijd over om andere dingen te doen!
Nanci Stevens, VP of Marketing, TUFF Products
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We hebben GoToMyPC vervangen door Splashtop en ik ben zo blij dat we dat hebben gedaan. Niet alleen is de functionaliteit en het gebruiksgemak veel beter, maar het is ook nog eens een derde van de prijs.
Pam Davidson, Senior Bookkeeper, BRMGRP LLCFood & Beverages
8 redenen om Splashtop boven GoToMyPC te kiezen
Bij het kiezen van een remote desktopoplossing die robuust en gebruiksvriendelijk is, is de keuze tussen Splashtop en GoToMyPC duidelijk. Splashtop biedt veel functies en doet dat tegen lagere prijzen die ervoor zorgen dat u de beste waarde voor uw investering krijgt. Dit is waarom Splashtop naar voren komt als de superieure keuze ten opzichte van GoToMyPC:
Ongeëvenaarde prestaties: Splashtop levert een krachtige remote access-ervaring, waardoor een soepele, realtime navigatie en controle over uw remote desktop wordt gegarandeerd. Met zijn snelle verbindingen en high-definition kwaliteit zorgt Splashtop ervoor dat uw remote werksessies efficiënt en probleemloos verlopen.
Kosteneffectieve oplossing: Splashtop biedt alle functies voor een fractie van de prijs van GoToMyPC. Met besparingen tot wel 75% biedt Splashtop een budgetvriendelijk alternatief en zorgt u ervoor dat u niet inlevert op kwaliteit en functies.
Uitgebreide apparaatondersteuning: in tegenstelling tot GoToMyPC werken alle Splashtop-functies op verschillende besturingssystemen, waaronder Windows, Mac, iOS, Android en zelfs Linux en Chrome OS.
Verbeterde beveiliging: Splashtop geeft prioriteit aan uw beveiliging en biedt toonaangevende bescherming met functies zoals TLS en 256-bit AES-codering, twee-staps-verificatie, apparaatauthenticatie en meerdere wachtwoordopties op het tweede niveau. Uw remote sessies en gegevensoverdrachten zijn beveiligd, waardoor u rustig kunt slapen.
Functierijke ervaring: Splashtop biedt krachtige functies die GoToMyPC mogelijk mist, zoals afdrukken op afstand op alle soorten apparaten, sessie-opname en mogelijkheden om op afstand te ontwaken. Deze functies verbeteren uw remote access-ervaring en bieden extra functionaliteit en gemak.
Gebruiksvriendelijke interface: Splashtop wordt geroemd om zijn intuïtieve, gebruiksvriendelijke interface, vooral op mobiele apparaten. Het platform is ontworpen om goed te werken op touchscreens en zorgt voor een naadloze gebruikerservaring die superieur is aan die van GoToMyPC, vooral bij gebruik op tablets en smartphones.
Uitstekende klantbeoordelingen: Gebruikers van Splashtop benadrukken vaak de betrouwbaarheid, prestaties en kosteneffectiviteit van het platform als belangrijkste voordelen ten opzichte van GoToMyPC. De positieve beoordelingen en getuigenissen onderstrepen de inzet van Splashtop om zijn gebruikers een remote accessoplossing van topklasse te bieden.
Flexibele abonnementen: Splashtop biedt een reeks abonnementen die zijn afgestemd op verschillende gebruikersvereisten en budgetten. Of u nu een eenpitter, een klein team of een grote onderneming bent, Splashtop heeft een abonnement samengesteld om aan uw specifieke behoeften op het gebied van remote access te voldoen.
Splashtop: De snelle, veilige en betrouwbare remote accessoplossing die u moet hebben
Overstappen naar Splashtop betekent kiezen voor een remote accessoplossing die uitblinkt in prestaties, beveiliging en gebruiksgemak. Met een gebruiksvriendelijke interface kunt u snel externe verbindingen instellen en beheren op verschillende apparaten, waaronder Windows, Mac, iOS, Android en Linux.
Splashtop geeft prioriteit aan de beveiliging van uw gegevens met geavanceerde encryptie en meervoudige authenticatie, zodat uw externe sessies altijd beschermd zijn. De concurrerende prijzen bieden uitstekende waarde zonder afbreuk te doen aan functies of prestaties.
Ervaar vertragingsvrije, high-definition remote sessies met het geoptimaliseerde platform van Splashtop, ontworpen voor snelheid en betrouwbaarheid. Wees verzekerd van onze fantastische klantenservice en innovatieve functies zoals afdrukken op afstand en bestandsoverdracht.
Sluit u aan bij miljoenen tevreden gebruikers die Splashtop vertrouwen vanwege de betrouwbaarheid en superieure mogelijkheden voor remote access. Maak vandaag nog de overstap en verbeter uw remote access-ervaring met Splashtop.
Overstappen van GoToMyPC naar Splashtop in 4 eenvoudige stappen
De overstap van GoToMyPC naar Splashtop gaat snel en probleemloos. U kunt binnen enkele minuten aan de slag en meteen genieten van snellere, veiligere remote access.
Stap 1: Meld u aan bij Splashtop: Maak uw Splashtop account aan en kies het abonnement dat bij u past. U kunt beginnen met een gratis proefperiode om alle functies te verkennen voordat u zich vastlegt.
Stap 2: Installeer de Splashtop Streamer: Download en installeer de Splashtop Streamer op de computers die u op afstand wilt benaderen. Met deze kleine app die op de achtergrond draait, kunt u op elk moment veilig verbinding maken.
Stap 3: De Splashtop app instellen: Installeer de Splashtop app op uw apparaten (Windows, Mac, iOS, Android, Chromebook of webbrowser). Log in met uw Splashtop account en zie direct al uw computers.
Stap 4: Maak overal verbinding: Open de app, klik op de computer waartoe u toegang wilt en begin te werken alsof u er echt achter zit. High-performance streaming zorgt voor een soepele en betrouwbare remote ervaring.