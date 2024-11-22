Splashtop is het beste TeamViewer-alternatief 2023

Het beste TeamViewer-alternatief in 2026
Splashtop biedt bedrijven en IT-teams veilige, hoogwaardige remote access en remote support, waardoor gebruikers tot wel 50% of meer kunnen besparen in vergelijking met de prijs van TeamViewer.
Gegarandeerde besparingen in vergelijking met TeamViewerAlle producten bekijken
Voor Individuen en Teams
Splashtop Remote Access
Vanaf € 5,50/maand
Gegarandeerde 50% besparing ten opzichte van TeamViewer
Toegang tot uw computers op afstand, vanaf elk apparaat. Perfect voor zowel particulieren als bedrijven en scholen die thuiswerk voor gebruikers mogelijk willen maken.
Voor IT, Support en Helpdesks
Splashtop Remote Support
Vanaf € 21/maand
Gegarandeerde 50% besparing ten opzichte van TeamViewer
Software voor remote support met en zonder toezicht. Bied on-demand remote support (QuickSupport) aan op elke computer, tablet of mobiel apparaat.
Splashtop Enterprise
TeamViewer Tensor Alternatief
Gegarandeerde besparingen in vergelijking met TeamViewer
Voor gecombineerde remote access en remote supportsoftware om aan uw geavanceerde securitybehoeften te voldoen.
Waarom zoeken naar een alternatief voor TeamViewer?
Wanneer u op zoek bent naar een alternatief voor TeamViewer, bent u waarschijnlijk niet alleen op zoek naar een andere remote accesstool. U vergelijkt waarschijnlijk de kosten, prestaties, betrouwbaarheid en de beveiliging, en hoe goed een platform aansluit bij uw dagelijkse behoeften. Voor veel bedrijven en IT-teams is het doel om een oplossing te vinden die beter te verantwoorden en makkelijker te beheren is en beter aansluit bij hoe remote access en remote support daadwerkelijk plaatsvinden.
Veelvoorkomende redenen waarom teams op zoek gaan naar een TeamViewer-alternatief zijn:
TeamViewer-prijzen worden steeds moeilijker te verantwoorden wanneer het gebruik, het aantal gebruikers of de supportbehoeften toenemen
Externe medewerkers en IT-teams hebben snelle, stabiele verbindingen nodig voor dagelijks werk en support
Beveiligingskwesties, vooral voor bedrijven die medewerkers, klanten of gevoelige systemen op afstand ondersteunen
IT-teams willen vaak een platform dat eenvoudiger te implementeren, makkelijker te beheren en minder frustrerend is voor zowel beheerders als eindgebruikers
Teams willen responsieve klantenservice en een soepelere supportervaring, niet zomaar een softwareabonnement
Splashtop kost minder dan TeamViewer en is beter geschikt voor zakelijk gebruik
Profiteer van remote access-software die is gebouwd voor uw specifieke gebruikssituatie. Bespaar gegarandeerd wanneer u Splashtop kiest (zie onze prijsvergelijking van Splashtop met TeamViewer). Of, als u de gratis versie van TeamViewer gebruikt en uw verbindingen geblokkeerd worden vanwege vermoedelijk commercieel gebruik, probeer dan eerst een gratis proefperiode van Splashtop voordat u een duur commercieel TeamViewer-abonnement aanschaft.
Of u nu een oplossing nodig heeft voor remote werken, toegang tot een remote schoolcomputerruimte of remote support, Splashtop heeft de oplossing voor u, met alle topfuncties zoals externe verbindingen van hoge kwaliteit, het opslaan van sessie-opnamen in de cloud, bestandsoverdracht via drag-and-drop, chatten, afdrukken op afstand, sessie-opname, weergave op meerdere monitoren, Wake-on-LAN, opnieuw opstarten op afstand, gebruikersbeheer en meer.
Snelle, betrouwbare en veilige software voor remote access
Splashtop krijgt steeds weer hoge scores voor gebruikerstevredenheid vanwege de betrouwbaarheid. U krijgt altijd hoogwaardige externe verbindingen, waardoor taken als videobewerking, het mixen van audio, lipsynchronisatie en 3D CAD tekenen eenvoudig zijn, als u vanaf afstand op uw desktopcomputer werkt.
Splashtop ondersteunt de besturingssystemen die u gebruikt en biedt platform-onafhankelijke toegang op afstand. Krijg toegang tot Windows-, Mac- en Linux-computers vanaf elk ander Windows-, Mac-, iOS-, Android- of Chromebook-apparaat. IT heeft toegang tot elke computer, tablet of mobiel apparaat om remote support te bieden.
Bovendien biedt Splashtop gemoedsrust dankzij toonaangevende securityfuncties en -praktijken en compliance van industrie- en overheidsnormen en regelgeving, waaronder ISO 27001, SOC 2, GDPR, CCPA, HIPAA.
Ervaar een betere klantenservice met Splashtop
Splashtop zet zich in voor excellente klantenservice. Splashtop heeft serviceteams in Californië, Japan, Taiwan, China, Singapore en Amsterdam om het u gemakkelijk te maken contact op te nemen met een echt persoon. Nieuwe en bestaande klanten kunnen de internationale telefoonlijnen van Splashtop bellen om met een echt persoon te spreken. Als u TeamViewer heeft en ondersteuning zoekt, moet u een ticket indienen en maar hopen dat iemand contact met u opneemt.
TeamViewer staat u niet toe om uw abonnement online op te zeggen. In plaats daarvan moet u een brief schriijven of proberen iemand in het bedrijf te bereiken, wat moeilijk is. Met Splashtop kunt u inloggen op uw account, en in de abonnementsinstellingen uw abonnement wijzigen of probleemloos stopzetten.
Gegarandeerde besparingen of Early Start-programma
Ontvang een gelijkwaardige Splashtop-oplossing voor de helft van de prijs van TeamViewer (of minder) of tot 3 gratis maanden toegevoegd aan uw abonnement om het einde van uw huidige TeamViewer-abonnement te overlappen. Neem contact met ons op voor meer informatie!
Veelgestelde vragen
Wat is een goed alternatief voor TeamViewer?
Hoe lang duurt het om mijn TeamViewer te deblokkeren?
Is TeamViewer nog steeds de beste?
Is Splashtop beter dan TeamViewer?
Is TeamViewer echt gratis?
Wat is het verschil tussen de gratis en betaalde versie van Teamviewer?
Kun je remote printen met de gratis versie van TeamViewer?
Hoe lang duurt een gratis TeamViewer sessie?
Hoe zeg ik mijn TeamViewer abonnement op?
Wat is een gratis alternatief voor TeamViewer?
Wat is een goed TeamViewer-alternatief voor werken op afstand?
Wat is de beste alternatieve software voor TeamViewer?
Is er een better programma dan TeamViewer?
Is er een veiliger alternatief voor TeamViewer?
Heeft Splashtop zoiets als TeamViewer?
Waarom is Splashtop beter dan TeamViewer?
Splashtop vs. TeamViewer: Vergelijking van functies & prijzen
Functies en prijsvergelijking
Splashtop Remote Access Pro
TeamViewer Business
Abonnementen en prijzen
€ 90 per gebruiker per jaar
(Bespaar nog meer met volumekortingen!)
€ 418,80 per jaar
Alleen individuele licentie
Maximale grootte voor bestandsoverdracht
64 GB
4GB
Technische support
✔
✗
Op afstand toegang tot en bedienen van computers
✔
✔
Verbinding maken vanuit Windows, Mac, iOS, Android, web-app en Chrome-browser
✔
✔
# Gelijktijdige sessies per gebruiker/kanaal
10
3
Aantal apparaten om verbinding vanaf te maken
onbeperkt
3
Platformoverschrijdende bestandsoverdracht (drag-and-drop)
✔
✔
Chat (biinen sessie)
✔
✔
Chat (buiten sessie)
✔
✔
Sessie-opname
✔
✔
Meerdere gebruikers (tot 3) kunnen tegelijkertijd op afstand verbinding maken met dezelfde computer (vereist een abonnement met meerdere licenties).
✔
✗
Ondersteuning voor meerdere monitoren (multi-naar-multi)
✔
✔
Afdrukken vanop afstand
✔
✔
Wake op afstand (Wake on LAN)
✔
✔
Op afstand opnieuw opstarten
✔
✔
Wijs computertoegang toe aan de gebruiker in teams met meerdere gebruikers
✔
✗
Computergroepering
✔
✗
256-bits AES-codering
✔
✔
Verificatie in twee stappen
✔
✔
Vergrendel het externe scherm
✔
✔
Blanco extern scherm
✔
✔
Apparaatverificatie
✔
✔
Scherm delen via weblink
✔
✔
Functies en prijsvergelijking
Splashtop Remote Support
TeamViewer Premium
Abonnementen en prijzen
Vanaf € 244 per jaar per gelijktijdige gebruiker
€ 886,80 per jaar per gelijktijdige gebruiker
Op afstand toegang tot en bedienen van computers
✔
✔
On-demand support voor een onbeperkt aantal apparaten
✔
✔
Aantal apparaten om verbinding vanaf te maken
onbeperkt
onbeperkt
# Onbeheerde beheerde endpoints
Kies tussen 10 of 300 computers per licentie. Krijg meer computers met extra licenties
300 voor een willekeurig aantal licenties
Bied beheerde support aan iOS- en Android-apparaten
✔
Extra € 298,80 per jaar
# Gelijktijdige sessies per gebruiker/kanaal
10
10
Gebruikersbeheer
✔
✔
Groepsmachtigingen
✔
✔
Maximale grootte voor bestandsoverdracht
64 GB
4GB
Platformoverschrijdende bestandsoverdracht (drag-and-drop)
✔
✔
Chat (biinen sessie)
✔
✔
Chat (buiten sessie)
✔
✔
Sessie-opname
✔
✔
Meerdere gebruikers (tot 3) kunnen tegelijkertijd op afstand verbinding maken met dezelfde computer (vereist een abonnement met meerdere licenties).
✔
✔
Integratie met Ticketing en ITSM
✔
Beschikbaar als add-on voor TeamViewer Corporate of TeamViewer Tensor
Ondersteuning voor meerdere monitoren (multi-naar-multi)
✔
✔
Afdrukken vanop afstand
✔
✔
Op afstand opnieuw opstarten
✔
✔
256-bits AES-codering
✔
✔
Computer- en gebruikersgroepering
✔
✔
Custom branding
✔
✔
Endpoint Management
Beschikbaar als add-on
Beschikbaar als add-on
Kenmerken en prijsvergelijking
TeamViewer Premium
TeamViewer Zakelijk
Vanafprijs (per jaar)
€ 369 per jaar gelijktijdige gebruiker
€ 886,80 per jaar gelijktijdige gebruiker
€ 1.894,80 per jaar gelijktijdige gebruiker (3 gebruikers)
3 gelijktijdige gebruikers
€ 1.107
€ 1.988,40
€ 1.894,80
Ondersteuning voor iOS en Android
Inbegrepen
€ 298,80 add-on
€ 298,80 add-on
# Onbeheerde beheerde endpoints
Kies tussen 10 of 300 computers per licentie. Krijg meer computers met extra licenties.
300
500
Integraties met ticketing en ITSM
Inbegrepen
Niet beschikbaar
Standaardintegratie add-on
Antivirus
Splashtop AV powered by Bitdefender-add-on binnen dezelfde console
Beschikbaar via een remote managementpakket add-on
Beschikbaar via een remote managementpakket add-on
Endpoint Management
Beschikbaar als add-on
Beschikbaar als add-on
Beschikbaar als add-on
Kenmerken en prijsvergelijking
Splashtop Enterprise
TeamViewer Tensor
Geschikt voor zowel remote werken en remote support met flexibele licentie-opties
Kies een willekeurig aantal licenties dat u nodig heeft voor remote access voor eindgebruikers en remote support voor supportmedewerkers
Geen flexibele licentieopties
Prijzen (supportmedewerkerslicentie)
Per gelijktijdige gebruiker
Per benoemde gebruiker
Prijzen (eindgebruikerslicentie)
Per benoemde gebruiker
Per benoemde gebruiker
Enkelvoudig aanmelden / actieve directie-integratie
✔
✔
Apparaat Agnostische toegang op afstand
✔
✔
Uitgebreide logregistratie
✔
✔
Krijg op afstand toegang tot en beheer IoT-devices
✔
✔
Stille uitvoering
✔
✔
Toegangsvoorwaarden
✔
✔
Custom branding
✔
✔
Cloud sessieopname
✔
✗
Integratie met MobileIron, Zendesk, ServiceNow, Freshworks, Freshdesk, IBM MaaS360, NinjaOne en meer.
✔
Beschikbaar tegen meerprijs
Vereenvoudig en automatiseer endpointmanagement met beleidshandhaving, patchbeheer van besturingssystemen en derden, diagnostische acties op de achtergrond, proactieve alerts, geautomatiseerd herstel via slimme acties, voorraadrapportage en meer.
Beschikbaar met de add-on voor het Endpointmanagement-pakket
Beschikbaar via een remote managementpakket add-on
Remote AR hulpmiddel voor buitendienst service en support
Eerste jaar gratis inbegrepen bij Splashtop Enterprise (tijdelijk aanbod)
Beschikbaar tegen meerprijs
Splashtop Connector voor agentless access via RDP-, VNC- en SSH-protocollen
Eerste jaar gratis inbegrepen bij Splashtop Enterprise (tijdelijk aanbod)
✗