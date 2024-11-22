Splashtop is het beste TeamViewer-alternatief 2023

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The Best TeamViewer Alternative - Splashtop
The Best TeamViewer Alternative - Splashtop

Het beste TeamViewer-alternatief in 2026

Splashtop biedt bedrijven en IT-teams veilige, hoogwaardige remote access en remote support, waardoor gebruikers tot wel 50% of meer kunnen besparen in vergelijking met de prijs van TeamViewer.

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Vertrouwd door 30+ miljoen gebruikers, beoordeeld met 4.7 uit 5 sterren op Capterra, G2, TrustRadius en GetApp
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Wij garanderen besparingen wanneer u overstapt van TeamViewer naar Splashtop

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Gegarandeerde besparingen in vergelijking met TeamViewer

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Voor Individuen en Teams

Splashtop Remote Access

Vanaf € 5,50/maand

Gegarandeerde 50% besparing ten opzichte van TeamViewer

Toegang tot uw computers op afstand, vanaf elk apparaat. Perfect voor zowel particulieren als bedrijven en scholen die thuiswerk voor gebruikers mogelijk willen maken.

Gratis proefperiodeVolledige vergelijking

Voor IT, Support en Helpdesks

Splashtop Remote Support

Vanaf € 21/maand

Gegarandeerde 50% besparing ten opzichte van TeamViewer

Software voor remote support met en zonder toezicht. Bied on-demand remote support (QuickSupport) aan op elke computer, tablet of mobiel apparaat.

Gratis proefperiodeVolledige vergelijking

Splashtop Enterprise

TeamViewer Tensor Alternatief

Gegarandeerde besparingen in vergelijking met TeamViewer

Voor gecombineerde remote access en remote supportsoftware om aan uw geavanceerde securitybehoeften te voldoen.

Meer informatieNeem contact met ons op

Waarom zoeken naar een alternatief voor TeamViewer?

Wanneer u op zoek bent naar een alternatief voor TeamViewer, bent u waarschijnlijk niet alleen op zoek naar een andere remote accesstool. U vergelijkt waarschijnlijk de kosten, prestaties, betrouwbaarheid en de beveiliging, en hoe goed een platform aansluit bij uw dagelijkse behoeften. Voor veel bedrijven en IT-teams is het doel om een oplossing te vinden die beter te verantwoorden en makkelijker te beheren is en beter aansluit bij hoe remote access en remote support daadwerkelijk plaatsvinden.

Veelvoorkomende redenen waarom teams op zoek gaan naar een TeamViewer-alternatief zijn:

  • TeamViewer-prijzen worden steeds moeilijker te verantwoorden wanneer het gebruik, het aantal gebruikers of de supportbehoeften toenemen

  • Externe medewerkers en IT-teams hebben snelle, stabiele verbindingen nodig voor dagelijks werk en support

  • Beveiligingskwesties, vooral voor bedrijven die medewerkers, klanten of gevoelige systemen op afstand ondersteunen

  • IT-teams willen vaak een platform dat eenvoudiger te implementeren, makkelijker te beheren en minder frustrerend is voor zowel beheerders als eindgebruikers

  • Teams willen responsieve klantenservice en een soepelere supportervaring, niet zomaar een softwareabonnement


A woman remotely accessing her work computer with Splashtop, the best TeamViewer alternative.

Splashtop kost minder dan TeamViewer en is beter geschikt voor zakelijk gebruik

Profiteer van remote access-software die is gebouwd voor uw specifieke gebruikssituatie. Bespaar gegarandeerd wanneer u Splashtop kiest (zie onze prijsvergelijking van Splashtop met TeamViewer). Of, als u de gratis versie van TeamViewer gebruikt en uw verbindingen geblokkeerd worden vanwege vermoedelijk commercieel gebruik, probeer dan eerst een gratis proefperiode van Splashtop voordat u een duur commercieel TeamViewer-abonnement aanschaft.

Of u nu een oplossing nodig heeft voor remote werkentoegang tot een remote schoolcomputerruimte of remote support, Splashtop heeft de oplossing voor u, met alle topfuncties zoals externe verbindingen van hoge kwaliteit, het opslaan van sessie-opnamen in de cloud, bestandsoverdracht via drag-and-drop, chatten, afdrukken op afstand, sessie-opname, weergave op meerdere monitoren, Wake-on-LAN, opnieuw opstarten op afstand, gebruikersbeheer en meer.

A man providing remote support to a customer with Splashtop, the best TeamViewer alternative

Snelle, betrouwbare en veilige software voor remote access

Splashtop krijgt steeds weer hoge scores voor gebruikerstevredenheid vanwege de betrouwbaarheid. U krijgt altijd hoogwaardige externe verbindingen, waardoor taken als videobewerking, het mixen van audio, lipsynchronisatie en 3D CAD tekenen eenvoudig zijn, als u vanaf afstand op uw desktopcomputer werkt.

Splashtop ondersteunt de besturingssystemen die u gebruikt en biedt platform-onafhankelijke toegang op afstand. Krijg toegang tot Windows-, Mac- en Linux-computers vanaf elk ander Windows-, Mac-, iOS-, Android- of Chromebook-apparaat. IT heeft toegang tot elke computer, tablet of mobiel apparaat om remote support te bieden.

Bovendien biedt Splashtop gemoedsrust dankzij toonaangevende securityfuncties en -praktijken en compliance van industrie- en overheidsnormen en regelgeving, waaronder ISO 27001, SOC 2, GDPR, CCPA, HIPAA.

An IT technician using Splashtop, the best TeamViewer alternative, to remotely support end-users.

Ervaar een betere klantenservice met Splashtop

Splashtop zet zich in voor excellente klantenservice. Splashtop heeft serviceteams in Californië, Japan, Taiwan, China, Singapore en Amsterdam om het u gemakkelijk te maken contact op te nemen met een echt persoon. Nieuwe en bestaande klanten kunnen de internationale telefoonlijnen van Splashtop bellen om met een echt persoon te spreken. Als u TeamViewer heeft en ondersteuning zoekt, moet u een ticket indienen en maar hopen dat iemand contact met u opneemt.

TeamViewer staat u niet toe om uw abonnement online op te zeggen. In plaats daarvan moet u een brief schriijven of proberen iemand in het bedrijf te bereiken, wat moeilijk is. Met Splashtop kunt u inloggen op uw account, en in de abonnementsinstellingen uw abonnement wijzigen of probleemloos stopzetten.

Gegarandeerde besparingen of Early Start-programma

Ontvang een gelijkwaardige Splashtop-oplossing voor de helft van de prijs van TeamViewer (of minder) of tot 3 gratis maanden toegevoegd aan uw abonnement om het einde van uw huidige TeamViewer-abonnement te overlappen. Neem contact met ons op voor meer informatie!


Veelgestelde vragen

Wat is een goed alternatief voor TeamViewer?
Hoe lang duurt het om mijn TeamViewer te deblokkeren?
Is TeamViewer nog steeds de beste?
Is Splashtop beter dan TeamViewer?
Is TeamViewer echt gratis?
Wat is het verschil tussen de gratis en betaalde versie van Teamviewer?
Kun je remote printen met de gratis versie van TeamViewer?
Hoe lang duurt een gratis TeamViewer sessie?
Hoe zeg ik mijn TeamViewer abonnement op?
Wat is een gratis alternatief voor TeamViewer?
Wat is een goed TeamViewer-alternatief voor werken op afstand?
Wat is de beste alternatieve software voor TeamViewer?
Is er een better programma dan TeamViewer?
Is er een veiliger alternatief voor TeamViewer?
Heeft Splashtop zoiets als TeamViewer?
Waarom is Splashtop beter dan TeamViewer?

Splashtop vs. TeamViewer: Vergelijking van functies & prijzen

Functies en prijsvergelijking

Splashtop Remote Access Pro

TeamViewer Business

Abonnementen en prijzen

€ 90 per gebruiker per jaar

(Bespaar nog meer met volumekortingen!)

€ 418,80 per jaar

Alleen individuele licentie

Maximale grootte voor bestandsoverdracht

64 GB

4GB

Technische support

Op afstand toegang tot en bedienen van computers

Verbinding maken vanuit Windows, Mac, iOS, Android, web-app en Chrome-browser

# Gelijktijdige sessies per gebruiker/kanaal

10

3

Aantal apparaten om verbinding vanaf te maken

onbeperkt

3

Platformoverschrijdende bestandsoverdracht (drag-and-drop)

Chat (biinen sessie)

Chat (buiten sessie)

Sessie-opname

Meerdere gebruikers (tot 3) kunnen tegelijkertijd op afstand verbinding maken met dezelfde computer (vereist een abonnement met meerdere licenties).

Ondersteuning voor meerdere monitoren (multi-naar-multi)

Afdrukken vanop afstand

Wake op afstand (Wake on LAN)

Op afstand opnieuw opstarten

Wijs computertoegang toe aan de gebruiker in teams met meerdere gebruikers

Computergroepering

256-bits AES-codering

Verificatie in twee stappen

Vergrendel het externe scherm

Blanco extern scherm

Apparaatverificatie

Scherm delen via weblink


Functies en prijsvergelijking

Splashtop Remote Support

TeamViewer Premium

Abonnementen en prijzen

Vanaf € 244 per jaar per gelijktijdige gebruiker

€ 886,80 per jaar per gelijktijdige gebruiker

Op afstand toegang tot en bedienen van computers

On-demand support voor een onbeperkt aantal apparaten

Aantal apparaten om verbinding vanaf te maken

onbeperkt

onbeperkt

# Onbeheerde beheerde endpoints

Kies tussen 10 of 300 computers per licentie. Krijg meer computers met extra licenties

300 voor een willekeurig aantal licenties 

Bied beheerde support aan iOS- en Android-apparaten

Extra € 298,80 per jaar

# Gelijktijdige sessies per gebruiker/kanaal

10

10

Gebruikersbeheer

Groepsmachtigingen

Maximale grootte voor bestandsoverdracht

64 GB

4GB

Platformoverschrijdende bestandsoverdracht (drag-and-drop)

Chat (biinen sessie)

Chat (buiten sessie)

Sessie-opname

Meerdere gebruikers (tot 3) kunnen tegelijkertijd op afstand verbinding maken met dezelfde computer (vereist een abonnement met meerdere licenties).

Integratie met Ticketing en ITSM

Beschikbaar als add-on voor TeamViewer Corporate of TeamViewer Tensor

Ondersteuning voor meerdere monitoren (multi-naar-multi)

Afdrukken vanop afstand

Op afstand opnieuw opstarten

256-bits AES-codering

Computer- en gebruikersgroepering

Custom branding

Endpoint Management

Beschikbaar als add-on

Beschikbaar als add-on


Kenmerken en prijsvergelijking

Splashtop Remote Support

TeamViewer Premium

TeamViewer Zakelijk

Vanafprijs (per jaar)

€ 369 per jaar gelijktijdige gebruiker

€ 886,80 per jaar gelijktijdige gebruiker

€ 1.894,80 per jaar gelijktijdige gebruiker (3 gebruikers)

3 gelijktijdige gebruikers

€ 1.107

€ 1.988,40

€ 1.894,80

Ondersteuning voor iOS en Android

Inbegrepen

€ 298,80 add-on

€ 298,80 add-on

# Onbeheerde beheerde endpoints

Kies tussen 10 of 300 computers per licentie. Krijg meer computers met extra licenties.

300

500

Integraties met ticketing en ITSM

Inbegrepen

Niet beschikbaar

Standaardintegratie add-on

Antivirus

Splashtop AV powered by Bitdefender-add-on binnen dezelfde console

Beschikbaar via een remote managementpakket add-on

Beschikbaar via een remote managementpakket add-on

Endpoint Management

Beschikbaar als add-on

Beschikbaar als add-on

Beschikbaar als add-on


Kenmerken en prijsvergelijking

Splashtop Enterprise

TeamViewer Tensor

Geschikt voor zowel remote werken en remote support met flexibele licentie-opties

Kies een willekeurig aantal licenties dat u nodig heeft voor remote access voor eindgebruikers en remote support voor supportmedewerkers

Geen flexibele licentieopties

Prijzen (supportmedewerkerslicentie)

Per gelijktijdige gebruiker

Per benoemde gebruiker

Prijzen (eindgebruikerslicentie)

Per benoemde gebruiker

Per benoemde gebruiker

Enkelvoudig aanmelden / actieve directie-integratie

Apparaat Agnostische toegang op afstand

Uitgebreide logregistratie

Krijg op afstand toegang tot en beheer IoT-devices

Stille uitvoering

Toegangsvoorwaarden

Custom branding

Cloud sessieopname

Integratie met MobileIron, Zendesk, ServiceNow, Freshworks, Freshdesk, IBM MaaS360, NinjaOne en meer.

Beschikbaar tegen meerprijs

Vereenvoudig en automatiseer endpointmanagement met beleidshandhaving, patchbeheer van besturingssystemen en derden, diagnostische acties op de achtergrond, proactieve alerts, geautomatiseerd herstel via slimme acties, voorraadrapportage en meer.

Beschikbaar met de add-on voor het Endpointmanagement-pakket

Beschikbaar via een remote managementpakket add-on

Remote AR hulpmiddel voor buitendienst service en support

Eerste jaar gratis inbegrepen bij Splashtop Enterprise (tijdelijk aanbod)

Beschikbaar tegen meerprijs

Splashtop Connector voor agentless access via RDP-, VNC- en SSH-protocollen

Eerste jaar gratis inbegrepen bij Splashtop Enterprise (tijdelijk aanbod)


De ultieme, betaalbare oplossing voor remote access: Bespaar tot 80% met Splashtop in vergelijking met LogMeIn

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