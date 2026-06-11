Splashtop is het beste AnyDesk-alternatief 2023

Beste AnyDesk-alternatief 2026 voor snelle, veilige remote access - Splashtop
Vergelijk AnyDesk met Splashtop & Gratis aan de slag met Splashtop
De voordelen van Splashtop: Het beste alternatief voor AnyDesk
Veilige, hoogwaardige remote access
Splashtop gives users fast, reliable remote access with HD streaming, low latency, multi-monitor support, and encrypted connections, so teams can stay productive from anywhere without compromising security or performance.
Geconsolideerde IT-support en beheer
Support users and devices with attended and unattended access, file transfer, chat, remote reboot, session recording, and centralized admin controls that help technicians resolve issues faster and manage access with less complexity.
Betere waarde voor groeiende teams
Splashtop delivers the remote access and support capabilities teams need at a more predictable cost, with flexible plans, broad device support, and endpoint management tools for patching, alerts, inventory, and automation.
Ontdek uw AnyDesk-alternatief
Splashtop Remote Access
€ 5,50/ maand
Vergeleken met € 29,90 per maand voor AnyDesk Solo
Toegang tot uw computers op afstand, vanaf elk apparaat. Perfect voor individuen, bedrijven en scholen die extern en thuiswerk voor gebruikers mogelijk willen maken.
Splashtop Remote Support
€ 21/ maand
Vergeleken met AnyDesk abonnementen vanaf € 49,90 per maand
Beheerde en onbeheerde remote supportsoftware. Bied on-demand remote support voor elke computer, tablet of mobiel apparaat.
Splashtop Enterprise
Voor software voor externe toegang en ondersteuning op afstand die gecombineerd is binnen uw bedrijf, organisatie of onderwijsinstelling.
Voordelen van Splashtop boven AnyDesk
Betrouwbaarheid en hoge prestaties
Splashtop krijgt consequent hoge scores voor gebruikerstevredenheid vanwege de betrouwbaarheid. U krijgt altijd hoogwaardige externe verbindingen, waardoor taken zoals videobewerking, audiomixing, lipsynchronisatie en 3D CAD-tekenen eenvoudig zijn als u op afstand werkt op uw computer.
Splashtop ondersteunt de besturingssystemen die u gebruikt en biedt platform-onafhankelijke toegang op afstand. Krijg toegang tot Windows-, Mac- en Linux-computers vanaf elk ander Windows-, Mac-, iOS-, Android- of Chromebook-apparaat. IT heeft toegang tot elke computer, tablet of mobiel apparaat om remote support te bieden.
Gebruikersvriendelijk computerbeheer
Moet u meerdere gebruikers binnen uw account beheren?
De functies in Splashtop laten u eenvoudig al uw gebruikers en apparaten beheren in de centrale beheerconsole.
U kunt eenvoudig gebruikers en computers groeperen, beveiligingsvoorkeuren aanpassen en nog veel meer.
Het is niet nodig om wachtwoorden te onthouden voor onbeheerde toegang - stel eenvoudig de toegangsrechten in voor elke gebruiker om toegang te krijgen tot hun computers.
Een logische prijsstelling
Splashtop streeft ernaar de eenvoudigste en snelste remote access en remote supportoplossing te bieden tegen een uiterst betaalbare prijs, met consistente prijzen en bedrijfspraktijken.
Daarom hebben we Splashtop Remote Access ontwikkeld om mee te schalen met uw specifieke situatie en dat geprijsd is per gebruiker, met computerlimieten die mee schalen met het aantal aangeschafte gebruikers. Individuen en kleine groepen gebruikers van remote access vinden dit model waarschijnlijk het meest overzichtelijk.
Splashtop heeft vroeger de prijzen nooit verhoogd. Vergelijk de prijzen van Splashtop met die van AnyDesk.
Robuuste beveiliging
Splashtop beschermt uw netwerk, gegevens en informatie met een veilige infrastructuur, inbraakpreventie en app-beveiliging.
Dit betekent solide firewalls, data-encryptie, DDoS-mitigatie, 24×7 inbraakdetectie, verdedigingsmechanismen, wachtwoordbeveiliging op meerdere niveaus, schermautovergrendeling, session idle timeout, melding van remote verbinding, proxyserververificatie en digitaal ondertekende applicaties.
Voor de grootst mogelijke veiligheid, volgen we de nieuwste industriestandaarden voor het ontwerpen en onderhouden van onze cloudomgeving.
AnyDesk commercieel gebruik gedetecteerd bij het gratis abonnement?
Stap over op Splashtop in plaats van een duurder AnyDesk-abonnement te nemen!
Splashtop vs. AnyDesk: Welke remote accesstool is beter?
Splashtop komt om verschillende redenen naar voren als het voordeliger AnyDesk-alternatief:
Prestaties en snelheid: Splashtop biedt high-definition remote access, zodat gebruikers het gevoel hebben dat ze zich direct voor het externe apparaat bevinden. Taken zoals videobewerking, het mixen van geluid en 3D CAD-tekenen gaan naadloos en bieden een gebruikerservaring die moeilijk te evenaren is.
Kosteneffectiviteit: Splashtop is er trots op eersteklas remote access en supportoplossingen te bieden tegen een fractie van de kosten. Wanneer u de prijzen van Splashtop en AnyDesk vergelijkt, wordt duidelijk dat gebruikers meer waar voor hun geld krijgen met Splashtop, zonder concessies te doen aan functies of beveiliging.
Beveiliging: Splashtop heeft robuuste beveiligingsmaatregelen, waaronder firewalls, data-encryptie, DDoS-beperking en 24x7 inbraakdetectie. Deze functies zorgen ervoor dat gebruikersgegevens te allen tijde beschermd blijven, waardoor individuele gebruikers en bedrijven gemoedsrust krijgen.
Cross-platform support: Splashtop ondersteunt een breed scala aan besturingssystemen, waardoor gebruikers vanaf vrijwel elk apparaat toegang hebben tot Windows-, Mac- en Linux-computers, of het nu een andere computer, een tablet of een mobiel apparaat is. Deze flexibiliteit is cruciaal in de huidige diverse technische omgeving.
Gebruiksvriendelijk beheer: Met de centrale beheerdersconsole van Splashtop kunnen beheerders eenvoudig gebruikers en apparaten beheren. Splashtop biedt een meer intuïtieve beheerervaring, van het groeperen van gebruikers tot het aanpassen van beveiligingsvoorkeuren.
Klantenreviews: Splashtop krijgt consequent hoge gebruikersbeoordelingen, wat duidt op tevredenheid over de functies, prestaties en klantenondersteuning. Dit gebruikersvertrouwen is een bewijs van Splashtop's streven naar uitmuntendheid.
Kortom, Splashtop biedt een uitgebreidere, veiligere en gebruiksvriendelijkere oplossing. Of u nu iemand bent die op zoek is naar een betrouwbare remote accesstool, of een bedrijf dat zijn personeel meer mogelijkheden wil bieden, Splashtop onderscheidt zich als het beste AnyDesk-alternatief.
Waarom Splashtop het beste alternatief is voor AnyDesk
Met Splashtop remote desktopsoftware heeft u overal toegang tot uw computers, met elke computer, tablet of mobiel apparaat. Snelle externe verbindingen geven u het gevoel dat u achter uw externe computer zit. Bovendien krijgt u ook nog eens deze top remote desktopfuncties:
Drag and drop bestandsoverdracht
Afdrukken vanop afstand
Op afstand opnieuw opstarten
Remote Wake-on-LAN
Ondersteuning voor meerdere monitoren
Chat
Tweestaps verificatie
...en meer!