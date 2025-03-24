Enhance Distance Learning With Remote Desktop for Students, Faculty, and IT
Universities, colleges, schools, and districts are turning to Splashtop’s remote access solutions to solve all their biggest distance learning, remote learning, and hybrid learning needs.
リモートアクセス、リモートサポート、コラボレーションでトップの教育機関から信頼されています
ニーズで探索
リモート学習のためのオールインワンリモートデスクトップソリューション
世界中の大学、カレッジ、K-12 学校は、 Splashtop を使用して、学生や教職員にキャンパス内のコンピューターへのいつでもリモートアクセスを提供し、IT 管理者があらゆるデバイスをリモートでサポートできるようにすることで、教育プログラムを強化しています。
生徒が潜在能力を最大限に発揮できるよう支援する
学校のラボ コンピューターへのアクセスは、効果的なハイブリッド学習プログラムに不可欠な要素です。リモートコンピュータアクセス Splashtop を使用すると、学生がいつでも、どのデバイス、どこからでも、コンピューティングリソースに平等にアクセスできるようにすることができます。
主な利点
専用のソフトウェアを実行する強力なキャンパスデバイスへの高性能リモートアクセスをお楽しみください。
ラボコンピュータをキャンパスの営業時間外に、遠隔地の学生が利用できるようにすることで、高価なソフトウェアライセンスのROIを高めます。
学生のデバイスにインストールする特殊なソフトウェアの購入に関連するコストを削減します。
いつでもどこでも、どのデバイスからでもキャンパス コンピューティング リソースにアクセスできるようにすることで、平等と包括性のギャップを埋めます。
Splashtop選ぶ理由
迅速かつ簡単なセットアップと管理
学生、教職員、IT を迅速にセットアップします。ユーザーにアカウントとデバイスの設定を依頼します。VPNよりも設定と管理がはるかに簡単です。 ユーザーとコンピューターをグループ化します。アクセス権限を設定し、監査用のログを表示します。
もっと保存
他のリモートアクセス製品と比較して、Splashtopを使用すると年間数百または数千を節約できます。TeamViewer、LogMeIn Pro、GoToMyPC、BeyondTrust ではなく Splashtop を選択すると、50% から 80% 節約できます。
シームレスなユーザーエクスペリエンス
あらゆるデバイスからコンピューターにアクセスして制御します。「Media Composer、After Effects、Premiere Proといったアプリは、Chromebookからリモート接続して高度な編集作業を行うユーザーにとって、うまく動作しないのではないかと懸念していました。しかし、フィードバックは非常に良好です！」– Wayne State University
高いパフォーマンス
学生と講師は、自分のデバイスからリモート操作しながら、まるでキャンパス内のワークステーションの前に座っているかのように感じます。Splashtop は、低遅延での 4K ストリーミングと iMac Pro Retina 5K ストリーミングを提供します。高性能リモートアクセスについて詳しくは、こちらをご覧ください。
セキュリティとコンプライアンス
Splashtopの安全なインフラ、侵入防止機能、そして多彩な機能により、データは常に安全に保たれます。SplashtopはVPNよりも安全で、業界の規制や基準（FERPAを含む）にも準拠しています。Splashtopのセキュリティについて、詳細をご覧ください。
ウェイン州立大学の人たちが私たちの活動に注目しているので、Splashtop のためにあなた方に連絡する人が増えるでしょう。そして、再開委員会の人たちは私に、私の調子はどうかと尋ねてきました。私は彼らに、それがうまく機能するのだと言ってきました。
Gary Cendrowski - Director of Technology, Wayne State CFPCA
学生が資格や学位を取得できるよう�、社会的に距離を保ったまま授業を行っています。これは大きな出来事でした。Splashtop がなかったら、彼らにこれを実行させることはできなかったでしょう。
Gerald Casey at Laney College
Splashtop については、私たちは常にそれを (IT) ツールとして考えていました。私たちはリモートで接続し、修正が必要な箇所を設定したり、微調整したりしました。しかし、今ではすべての学生が利用できるようになり、全員が仮想的にマシンにアクセスできるようになりました。それは私が想像もできなかった別の事態を引き起こしました。
Gary Cendrowski at Wayne State University
このパンデミックの状況が抜けたら、他の理由で家にいなければならない生徒が出てくるかもしれません。Splashtop使用すると、リモート アクセスを提供できるようになります。 また、これにより、これまで必要性が認識されていなかった 24 時間の仮想ラボ シナリオをラボで実現できるようになります。いつでも、どこでも、どこからでもアクセスできる機会を学生に提供できます。
Nicholas Adams, Director of Information Technology at Lenawee Intermediate School District
学生にコンピューターを提供する州のプログラムがあるので、私たちは学生に Chromebook を提供しています。Chromebook で SolidWorks を実行することはできません。しかし、Chromebook は、それを実行できるコンピューター ラボへのアクセスを提供します。インストラクターはそれを気に入っています。彼らはそれがこんなにうまく�機能するとは信じられず、ショックを受けていますが、私はそれを誇張しているとは思いません。
Gerald Casey - Laney College