Splashtop
Teacher doing a demo of Splashtop Classroom

Splashtop Classroom

教師がクラス全体を引き込むための画面共有と注釈ソフトウェア

学生を引きつけ続ける

あなたの画面が今、彼らの画面に表示されています。教室の四隅から、あなたの画面を教室の前面や生徒のデバイスに直接表示して教えることができます。学生に自分のデバイスから直接注釈を付けるための承認を付与して、バーチャルホワイトボードスペースを作成します。あなたがコントロールしており、生徒は席を離れる必要がありません。

Splashtop Classroomの価格

オーナー:Splashtop

Classroom Basic

¥20,000 / 先生1人あたり / 年

教師、学校、地区向け

最大3人の学生が同時に接続可能

オーナー:Splashtop

Classroom Plus

¥56,000 / 先生1人あたり / 年間

教師、学校、地区向け

最大40人の学生が同時に接続できます。

学校/地区によってホストされます

オンプレミス

開始価格 $99.99 / 1教師あたり / 年間

最低5ライセンス

追加のコンプライアンスと管理要件を持つ学校や地区向け

IT 管理者は、Splashtop Center を内部サーバー上に展開し、Active Directory を使用してユーザーに供給します。追加の管理オプションとセキュリティオプションも利用できます。

Students using tablets to access computers while using Splashtop Classroom

レッスンをアクセス可能にする

Splashtop Classroomを使用すると、学生は自分のデバイスを使用して各レッスンに参加できます。これにより、個別教育プログラム（IEP）をサポートし、レッスン内容を学生に近づけます。これで、すべての学生が教室を移動することなく各レッスンに参加できます。さらに、Splashtop Classroomは、サウンドをデバイスに転送し、学生のデバイスに接続されたヘッドセットの使用を可能にします。

Teacher and students smiling while using Splashtop Classroom

1対1とBYODイニシアチブのサポート

学校が学生に1:1デバイスを提供している場合でも、学生が自宅から持ち込む場合でも、Splashtop ClassroomはiPad、iPhone、Androidデバイス、Chromebook、またはChromeブラウザを搭載した任意のコンピュータで動作します。

Steps showing how students use the Splashtop Classroom app to scan a QR code from a teacher's PC/Mac

Classroomを始めましょう

