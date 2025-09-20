メインコンテンツへスキップ
2025 年の主要な LogMeIn Pro 代替品: Splashtop

Splashtop はコストが低く、実行速度が速く、より多くのコンピューターにリモートでアクセスできます。

LogMeIn Pro と Splashtop: 機能と価格の比較

Splashtop Remote Access プロ

LogMeIn Pro

価格はから

¥18,000

$349.99

コンピュータ数

10

2

高速リモートアクセス

クロスプラットフォームファイル転送(ドラッグ&ドロップ)

リモート印刷

コピー&ペースト

モバイルアプリ

マルチモニター(Windowsのみ)

マルチモニター(WindowsおよびMac)

2人のユーザーが同じコンピューターに同時にリモート接続できます*

Web リンク経由でデスクトップを共有する

チャット

リモート ウェイク

リモート リブート

セッションの記録

ユーザー管理

私たちはLogMeInを使用しましたが、何年にもわたって速度が遅くなりすぎました。そして、もし私が持ち込みたかった機能があったとしても、会社は大きすぎて何も起こりませんでした。彼らは私たちの要求に応じませんでした。

Steven Walker, President of Fast Break Tech

Splashtopには必要な機能があり、価格も私たちの希望により合っていました。

Jon Quincy, IT Manager, Strobel Energy Group

SplashtopはLogMeInに代わる製品となりました。ライセンス価格が大幅に上昇する一方で、新バージョンのパフォーマンスが次第に低下したためです。

Cristiano Orlandi, Sr. ICT Strategist, Winitalia

LogMeIn Pro の代替として Splashtop を選ぶ 5 つの理由

1. 隠れた料金のない低価格設定: Splashtop は、LogMeIn Pro よりも大幅に低コストの透明でわかりやすい価格設定を提供し、個人や企業が毎年数百ドルまたは数千ドルを節約できるよう支援します。

2. 高性能リモートアクセス: 4K ストリーミング、低遅延、マルチモニターのサポートにより、高速で信頼性の高いリモート セッションをお楽しみください。 Splashtop は、リモートデスクトップエクスペリエンスがオフィスで作業しているように感じられるようにします。

3. 高度なセキュリティとコンプライアンス: Splashtop は AES-256 暗号化を使用し、多要素認証と SSO をサポートし、SOC 2、ISO 27001、HIPAA などの業界標準に準拠しているため、リモートセッションごとに安心感が得られます。

4. クロスプラットフォームおよびマルチデバイスのサポート: どこからでも Windows、Mac、Linux、iOS、Android、Chromebook デバイスに接続できます。Splashtop は、LogMeIn Pro の限られたプラットフォーム サポートと比較して、より優れた柔軟性を提供します。

5. 追加料金なしで含まれる豊富な機能: Splashtop には、ファイル転送、リモート印刷、セッション録画、USB デバイスのリダイレクトなどが含まれています。 LogMeIn Pro では、多くの機能がプレミアムになります。

Strobel Energy Group facility at night

ケーススタディー

StrobelはLogMeIn Centralから切り替えることで80%の節約を実現

LogMeIn Centralよりもはるかに低価格のトップリモートサポート機能

ケーススタディを読む
MSP technician remotely managing endpoints using Splashtop on a laptop

ケーススタディー

Fast Break Tech が LogMeIn Central から Splashtop に切り替えます

Splashtopへの切り替えがこのMSPにとって最良の選択肢であった主な理由をご覧ください

ケーススタディを読む

LogMeIn Pro の代替手段を試す準備はできていますか?

他の LogMeIn ツールを使用していますか?また、最高評価のLogMeIn Central の代替品LogMeIn Rescue の代替品も提供しています。最適なLogMeIn の代替品については、完全なガイドをご覧ください。

よくある質問(FAQ)

Splashtop セキュアリモートアクセスをLogMeIn Proと比較してどのように確保していますか?
