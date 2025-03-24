トップ教育機関に信頼されています
リモートサポートを提供するためにコンピュータやデバイスにリモートアクセス
教室、学生、またはスタッフのデバイスにリモートアクセスし、コンピュータ、iPad、Chromebook、デジタルディスプレイなどに高性能で信頼性のあるリモート接続を提供し、迅速なトラブルシューティングと解決を実現します。
エンドポイントの管理と監視
無人アクセス:、モニタリング、管理機能を活用して、ソフトウェアの更新、システムの監視とメンテナンスなどのITタスクを自動化しましょう。
サービスデスクサポートをアップグレード
学生やスタッフに迅速で簡単な接続ワークフロー、技術者管理などを通じて効果的なオンデマンドサポートを提供します。
主な利��点
オールインワンのリモートアクセス、サポート、および管理ソリューション
リモートアクセス、エンドポイント管理、サービスデスクサポートのために1つのコンソールを活用しましょう。
使いやすさと効率
数分で設定と設定を完了！直感的なインターフェースと機能により、ITだけでなくエンドユーザーもデバイス、ユーザー、アクセス許可を管理し、サポートをリクエストすることが簡単になります。
問題を早く解決する
オープンサポート問題の簡単な管理、サポートリクエストの強力なルーティング、技術者管理とコラボレーションワークフローの最適化により、修正時間を短縮します。
コスト削減
ITコストを削減し、より多くのプレミアム機能とITサポートのための統合プラットフォームを備えた代替ソリューションよりも最大50％節約できます。
優れたカスタマーサポート
会社の規模に関係なく、必要なときにいつでも専門家に直接相談できます。チャットやメールではなく、生身の人と話したい場合は、それも簡単にします。
セキュリティは私たちの最優先事項です
高度なセキュリティ機能
Splashtop ソリューションは、IT 部門が今日の分散した従業員のリモートアクセスの保護を完全に制御できるように構築されています。セキュリティ機能には、2段階認証、シングルサインオン統合、エンドポイントMFA、ブランクスクリーン、アイドルセッションのタイムアウト、リモート接続通知、フルセッション監査ログなどがあります。 すべてのリモートセッションは、TLSおよび256ビットAES暗号化で保護されています。詳細はこちら Splashtopのセキュリティ機能について。
規格とコンプライアンス
Splashtop は、ISO/IEC 27001、SOC2、GDPR、および CCPA に準拠しています。Splashtop ソリューションは、組織が HIPAA、FERPA、PCI、およびその他の業界コンプライアンス要件を満たすのをサポートするように設計されています。
データとセッションのプライバシー: Splashtop は、リモートセッション中にアクセスされたユーザーのコンピューターまたはアプリケーションおよびデータを処理、保存、またはアクセスしません。
詳細はこちら Splashtopの セキュリティとコンプライアンスについて。
安全なインフラストラクチャ
Splashtop は、安全なネットワーキングとコンピューティングのために AWS でホストされる堅牢な cloud インフラストラクチャを提供するだけでなく、ローカル ホスティング ソリューションを好む、または必要とするユーザー向けにオンプレミスのオプションも提供します。 セキュリティに対する当社の取り組みはすべてのプラットフォームに及び、開発、設定、および 24 時間 7 日の侵入検知および防御メカニズムが適用された本番環境で業界のベスト プラクティスを採用しています。 当社がお客様のコンピュータ、ユーザー、データを保護する方法の詳細をご覧ください。
注目のケーススタディ
Virginia Techは140のサイトで2,200台以上のデバイスをリモートでサポートしています
リモートアクセスを使用してITチームの効率を高め、コストを削減します。
注目のケーススタディ
Confederation Collegeは、リモートコンピュータラボアクセスとITサポートにSplashtopを使用しています
学生はキャンパス内のコンピュータにリモートでアクセスでき、ITチームはリモートユーザーにオンデマンドサポートを提供できます。
注目のケーススタディ
St. Joseph’s School for the Deaf Increases Security and Expands リモートサポート
Splashtop Enterpriseは、2人のITチームが300以上のデバイスをサポートし、セキュリティカメラを監視することを可能にします。