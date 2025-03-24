メインコンテンツへスキップ
Splashtop
Customer service representative with a headset assisting clients through Splashtop's support solutions

Secure, Efficient IT ヘルプデスク Solution for Schools and Universities

リモートITサポートを効率化し、技術的な中断を最小限に抑え、学生や教師により良い体験を提供します。

トップ教育機関に信頼されています

  • リモートサポートを提供するためにコンピュータやデバイスにリモートアクセス

    教室、学生、またはスタッフのデバイスにリモートアクセスし、コンピュータ、iPad、Chromebook、デジタルディスプレイなどに高性能で信頼性のあるリモート接続を提供し、迅速なトラブルシューティングと解決を実現します。

  • エンドポイントの管理と監視

    無人アクセス:、モニタリング、管理機能を活用して、ソフトウェアの更新、システムの監視とメンテナンスなどのITタスクを自動化しましょう。

  • サービスデスクサポートをアップグレード

    学生やスタッフに迅速で簡単な接続ワークフロー、技術者管理などを通じて効果的なオンデマンドサポートを提供します。

主な利点

All in One icon

オールインワンのリモートアクセス、サポート、および管理ソリューション

リモートアクセス、エンドポイント管理、サービスデスクサポートのために1つのコンソールを活用しましょう。

Efficiency icon

使いやすさと効率

数分で設定と設定を完了！直感的なインターフェースと機能により、ITだけでなくエンドユーザーもデバイス、ユーザー、アクセス許可を管理し、サポートをリクエストすることが簡単になります。

Resolve Issues icon

問題を早く解決する

オープンサポート問題の簡単な管理、サポートリクエストの強力なルーティング、技術者管理とコラボレーションワークフローの最適化により、修正時間を短縮します。

Cost Savings icon

コスト削減

ITコストを削減し、より多くのプレミアム機能とITサポートのための統合プラットフォームを備えた代替ソリューションよりも最大50％節約できます。

Support icon

優れたカスタマーサポート

会社の規模に関係なく、必要なときにいつでも専門家に直接相談できます。チャットやメールではなく、生身の人と話したい場合は、それも簡単にします。

セキュリティは私たちの最優先事項です

Splashtop Partner MSP Connect screen displaying a floating icon indicating secure access to remote systems

高度なセキュリティ機能

Splashtop ソリューションは、IT 部門が今日の分散した従業員のリモートアクセスの保護を完全に制御できるように構築されています。セキュリティ機能には、2段階認証、シングルサインオン統合、エンドポイントMFA、ブランクスクリーン、アイドルセッションのタイムアウト、リモート接続通知、フルセッション監査ログなどがあります。 すべてのリモートセッションは、TLSおよび256ビットAES暗号化で保護されています。詳細はこちら Splashtopのセキュリティ機能について。

IT professional reviewing cybersecurity threats

規格とコンプライアンス

Splashtop は、ISO/IEC 27001、SOC2、GDPR、および CCPA に準拠しています。Splashtop ソリューションは、組織が HIPAA、FERPA、PCI、およびその他の業界コンプライアンス要件を満たすのをサポートするように設計されています。

データとセッションのプライバシー: Splashtop は、リモートセッション中にアクセスされたユーザーのコンピューターまたはアプリケーションおよびデータを処理、保存、またはアクセスしません。

詳細はこちら Splashtopの セキュリティとコンプライアンスについて。

Two IT security professionals reviewing data logs

安全なインフラストラクチャ

Splashtop は、安全なネットワーキングとコンピューティングのために AWS でホストされる堅牢な cloud インフラストラクチャを提供するだけでなく、ローカル ホスティング ソリューションを好む、または必要とするユーザー向けにオンプレミスのオプションも提供します。 セキュリティに対する当社の取り組みはすべてのプラットフォームに及び、開発、設定、および 24 時間 7 日の侵入検知および防御メカニズムが適用された本番環境で業界のベスト プラクティスを採用しています。 当社がお客様のコンピュータ、ユーザー、データを保護する方法の詳細をご覧ください。

Front view of the Virginia Tech building

注目のケーススタディ

Virginia Techは140のサイトで2,200台以上のデバイスをリモートでサポートしています

リモートアクセスを使用してITチームの効率を高め、コストを削減します。

Front perspective of Confederation College

注目のケーススタディ

Confederation Collegeは、リモートコンピュータラボアクセスとITサポートにSplashtopを使用しています

学生はキャンパス内のコンピュータにリモートでアクセスでき、ITチームはリモートユーザーにオンデマンドサポートを提供できます。

School building

注目のケーススタディ

St. Joseph’s School for the Deaf Increases Security and Expands リモートサポート

Splashtop Enterpriseは、2人のITチームが300以上のデバイスをサポートし、セキュリティカメラを監視することを可能にします。

リソース

教育用Splashtopを使い始める

