BeyondTrust Remote Support のベスト代替案 2025
最適なBeyondTrustの代替品を見つける：機能とメリットを比較
Splashtop Enterprise は セキュアリモートアクセス セキュリティを強化し、管理を合理化し、リモートサポートを最適化するソリューションで、すべてお客様の特定の要件を満たすように調整されています。
Splashtop Enterprise
BeyondTrust Remote Support
価格設定
✔
乗り換え者で費用対効果が高く、最大50%節約
✘
高額で高額なサブスクリプションまたはセットアップ料金
リモートアクセス+サポート
✔
安全なエンドユーザーのリモートアクセスのための柔軟なライセンスとIT向けのリモートサポートツールを備えた包括的なツール
✘
リモートサポートのためのITチームに合わせた機能
セキュリティ対策
✔
SSO/SAML、256ビット暗号化、SIEMロギング、IPホワイトリスト、 cloud セッション録画、透かしなどの高度なセキュリティ機能
✔
コンプライアンスと認証
✔
ISO 27001、GDPR、SOC 2に準拠し、HIPAA、FERPA、PCI、およびその他の業界コンプライアンスをサポートします
✔
自律型エンドポイント管理
✔
ポリシーの適用、OSおよびサードパーティのパッチ管理、アラート、スマートアクションによる自動修復、インベント�リレポートなどにより、エンドポイント管理を簡素化および自動化します
✘
ポリシーコントロールとレポート付きの「エンドポイント権限管理」で利用可能
エンドポイントセキュリティ
✔
Splashtop AVとBitdefender、およびエンドポイント保護のためのGravityZone EDRの統合
✘
ネイティブのエンドポイントセキュリティやAVやEDRなどの統合が欠けている
生産性機能
✔
USB デバイスのリダイレクト、マイク パススルー、ハイファイ オーディオなど
✘
生産性機能の欠如
拡張現実
✔
Splashtop ARは、注釈付きの仮想リモートサポートを可能にします
✔
InSightsBeyondTrust
使いやすさ
✔
無人および有人アクセスのための最新のインターフェイスで簡単にセットアップできます
✘
広範なトレーニングを必要とする複雑なインターフェース
BeyondTrust Jumpointの代替品をお探しですか?Splashtop Connector を使用して、リモートアクセスエージェントをVPNしたりインストールしたりせずにマシンにアクセスします。Splashtop ConnectorとBeyondTrust Jumpointの比較をご覧ください。
Splashtop vs. BeyondTrust の価格：Splashtopならより安く、より多く手に入れられます
Splashtop と BeyondTrust の最大の違いの 1 つはコストです。BeyondTrust は高価なソリューションとして知られており、多くの中小企業や、経費を抑えたい大規模な IT チームにとっては手の届かないものとなることがよくあります。
Splashtop 、サブスクリプション コストを大幅に削減しながら、リモート アクセスおよびサポート機能の完全なスイートを提供します。 Splashtop を使用すると、次のことが可能になります。
拡張性を考慮して設計された予測可能で低コストのサブスクリプション
リモートアクセス、無人サポート、パッチ管理を 1 つのプラットフォームに組み合わせた統合機能により、複数の高価なツールの必要性が軽減されます。
4K/60fpsストリーミング、256ビットAES暗号化によるTLS、SOC 2タイプ2、ISO 27001、HIPAAへの準拠など、エンタープライズグレードのパフォーマンスとセキュリティを実現
リモート アクセスと IT 管理のニーズをSplashtopに統合することで、組織はBeyondTrustの高額なライセンス料金と比較して節約できるだけでなく、運用の複雑さと全体的な IT 支出も削減します。
幸せなお客様から
Splashtop を選んだのは、より手頃な価格でより良いエクスペリエンスを提供するためです。Splashtop は最高のカスタマー サポートを提供しており、アカウント マネージャーと素晴らしい直接的な関係を築いています。
Ericson Oliveira, Process Specialist, Tivit
アプライアンスは堅実ですが、BeyondTrust のプレミアムな値札と、見積もりや更新が必要なときの応答性の欠如はひどいものでした。Splashtop を使用し、それがどれほど有益であるかを確認した後、切り替えることにしました。数千ドルを節約できました。
Steve Burdick - System Admin/President at Galveston Computer Solutions LLC
リモートサポートにおいてSplashtopがBeyondTrustの最適な代替手段である理由
- 高いパフォーマンス、高速接続
- セットアップが簡単で、トレーニングは必要ありません。
- 100,000を超えるエンドポイントを簡単にサポート
- 堅牢なセキュリティ機能
- その他!