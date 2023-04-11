メインコンテンツへスキップ
Student accessing lab computer remotely from outdoors using Splashtop

教育向けの高度なリモートアクセスとサポート

教師と学生がどこからでもラボコンピュータにアクセスできるようにし、ITのための高度なセキュリティと集中管理を備えた完全なリモートサポートソリューションを提供

なぜ教育ニーズにSplashtopを選ぶのか

生徒の可能性を最大限に引き出す

学校のラボコンピュータとソフトウェアへのアクセスは、多くの学習カリキュラムの重要な要素です。Splashtop Enterpriseは高度なリモートアクセスを提供し、学生がどのデバイスからでも、どこからでも、さらには自分の時間で平等にアクセスできるようにします。

優れたITサポートを提供

簡単にインストールでき、使いやすいSplashtopは、ITサポートの手間を省きます。私たちの高度なサポート機能により、教育ITチームはどのデバイスでもユーザーに迅速かつ効率的なサポートを提供できます。

ライセンスコストを削減

ITツールセットを統合して簡素化しましょう。完全なリモートアクセスとサポートソリューションでコストを削減しましょう。Splashtop Enterprise for Educationのサブスクリプションをカスタマイズして、学生とスタッフのリモートアクセスおよびサポート技術者のライセンスニーズに合わせましょう。

IT管理を集中化

Splashtopは、あなたの機関の既存のシングルサインオンプロバイダーと統合します。ITは、Web管理コンソールからユーザー、グループ、エンドポイント、アクセスを管理できます。さらに、セッション監査ログとレポートは、セキュリティとコンプライアンスの要件をサポートします。

Splashtop Enterprise 機能

高性能リモートアクセス

高度なパフォーマンスアーキテクチャが、インタラクティブなHDビデオとオーディオセッション、最大60fpsのフレームレートで超高速リモートアクセスを実現します。

強力なセキュリティ

セキュリティはSplashtopの運営とアーキテクチャの本質です。すべてのサインインは必須のデバイス認証とオプションの2段階認証を受けます。セッションはTLSと256ビットAES暗号化で保護されています。

包括的なデバイスサポート

Windows、Mac、Linux、iOS、Androidデバイスに、他のWindows、Mac、Linux、Android、iOSデバイスからアクセスしてサポートします。

SSO/SAML 統合

SSO / SAMLで認証。Splashtopは、Okta、Azure AD、ADFS、JumpCloud、OneLogin、Workspace ONE、G-Suite、TrustLoginとのSSO統合をサポートしています。

ニーズ別の機能

Secure remote access management icon

ユーザーアクセスとグループ管理

ユーザーロールを割り当て、エンドポイントをグループに編成し、個人またはグループレベルでアクセス許可を設定します。

Scheduled Access icon

予定されたアクセス Module

ユーザーおよびユーザーのグループが特定のエンドポイントにアクセスできるタイミングのスケジュールとポリシーを管理します。

User management icon

自動ユーザープロビジョニング

System for Cross-domain Identity Management (SCIM) を活用して、ユーザーアカウントの自動プロビジョニングとプロビジョニング解除を容易にします。

USB device redirection icon

USB デバイスとスタイラスのリダイレクト

USB デバイス (スマート カード、セキュリティ キー、スタイラス、ゲーム コントローラー、プリンター、HID デバイス) をローカルコンピュータからリモート コンピュータにリダイレクトします。 リダイレクトされたデバイスは、リモート コンピューターに接続されているのと同じように機能します。

Microphone passthrough icon

リモートマイク（リダイレクトマイク）

ローカルマイクをリモートコンピュータの入力として使用する。

View only mode icon

無人リモートアクセス and Control

どこからでも作業しよう！Windows、Mac、Android、Linuxのすべてのエンドポイントに無人でいつでもリモートアクセスできます。

Remote access, control, and monitoring icon

有人リモートアクセスとコントロール

Windows、Mac、iOS、Androidデバイスのオンデマンドサポートは、9桁のコードで簡単です。コンピュータ、タブレット、モバイルデバイスへの有人アクセスを取得します。

Custom branding icon

カスタムブランディング

顧客がダウンロードできるように、独自のロゴとブランドを含むカスタマイズされた SOS アプリを生成します。詳細はこちら.

Advanced support workflow icon

高度なサポートワークフロー

技術者とサービスチャネルの高度な管理、サポートワークフローの改善、SOS Call、そして高度な統合でITサポートヘルプデスクを向上させましょう。

Connected dots icon

チケット発行およびITSMとの統合

FreshserviceFreshdeskZendeskSpiceworks Help DeskJiraMicrosoft Teams などの主要な PSA チケット発行および ITSM ソリューションと統合します。

Multiple computers icon

スクリプトとタスク

複数のエンドポイントに対して、リモートコマンド、スクリプト、ファイル転送、システムの再起動、Windowsアップデートなどの大量アクションを実行します。

Configurable Alerts icon

設定可能なアラート

システム監視、ソフトウェア変更、メモリ使用量などのアラートを電子メール通知で設定します。

セキュリティは私たちの最優先事項です

Two IT security professionals reviewing data logs

安全なインフラストラクチャ

Splashtop は、安全なネットワーキングとコンピューティングのために AWS でホストされる堅牢な cloud インフラストラクチャを提供するだけでなく、ローカル ホスティング ソリューションを好む、または必要とするユーザー向けにオンプレミスのオプションも提供します。 セキュリティに対する当社の取り組みはすべてのプラットフォームに及び、開発、設定、および 24 時間 7 日の侵入検知および防御メカニズムが適用された本番環境で業界のベスト プラクティスを採用しています。 当社がお客様のコンピュータ、ユーザー、データを保護する方法の詳細をご覧ください。

Splashtop Partner MSP Connect screen displaying a floating icon indicating secure access to remote systems

高度なセキュリティ機能

Splashtop ソリューションは、IT 部門が今日の分散した従業員のリモートアクセスの保護を完全に制御できるように構築されています。セキュリティ機能には、2段階認証、シングルサインオン統合、エンドポイントMFA、ブランクスクリーン、アイドルセッションのタイムアウト、リモート接続通知、フルセッション監査ログなどがあります。 すべてのリモートセッションは、TLSおよび256ビットAES暗号化で保護されています。詳細はこちら Splashtopのセキュリティ機能について。

IT professional reviewing cybersecurity threats

規格とコンプライアンス

Splashtop は、ISO/IEC 27001、SOC2、GDPR、および CCPA に準拠しています。Splashtop ソリューションは、組織が HIPAA、FERPA、PCI、およびその他の業界コンプライアンス要件を満たすのをサポートするように設計されています。

データとセッションのプライバシー: Splashtop は、リモートセッション中にアクセスされたユーザーのコンピューターまたはアプリケーションおよびデータを処理、保存、またはアクセスしません。

詳細はこちら Splashtopの セキュリティとコンプライアンスについて。

お客様からの満足の声

ウェイン州立大学からもっと多くの人々が私たちの Splashtop に来てくれるでしょう。 そして、彼らは再開委員会で私の調子を尋ねてきました。私は彼らに、それがうまくいくと伝えてきました。

Gary Cendrowski - Director of Technology, Wayne State CFPCA

お客様からの満足の声

秋には対面式の授業が行われないため、多くのクラスを Splashtop に向けています。学生が証明書と学位を取得できるように、社会的に距離を置いたクラスを設けています。Splashtopがなかったら、それはできなかったでしょう。」

Gerald Casey - Laney College CTE

お客様からの満足の声

Splashtop使用すると、リモート アクセスを提供できるようになります。 また、これにより、これまで必要性が認識されていなかった 24 時間の仮想ラボ シナリオをラボで実現できるようになります。

Nicholas Adams - Lenawee Intermediate School District

Splashtop を使い始める

