なぜ教育ニーズにSplashtopを選ぶのか
生徒の可能性を最大限に引き出す
学校のラボコンピュータとソフトウェアへのアクセスは、多くの学習カリキュラムの重要な要素です。Splashtop Enterpriseは高度なリモートアクセスを提供し、学生がどのデバイスからでも、どこからでも、さらには自分の時間で平等にアクセスできるようにします。
優れたITサポートを提供
簡単にインストールでき、使いやすいSplashtopは、ITサポートの手間を省きます。私たちの高度なサポート機能により、教育ITチームはどのデバイスでもユーザーに迅速かつ効率的なサポートを提供できます。
ライセンスコストを削減
ITツールセットを統合して簡素化しましょう。完全なリモートアクセスとサポートソリューションでコストを削減しましょう。Splashtop Enterprise for Educationのサブスクリプションをカスタマイズして、学生とスタッフのリモートアクセスおよびサポート技術者のライセンスニーズに合わせ�ましょう。
IT管理を集中化
Splashtopは、あなたの機関の既存のシングルサインオンプロバイダーと統合します。ITは、Web管理コンソールからユーザー、グループ、エンドポイント、アクセスを管理できます。さらに、セッション監査ログとレポートは、セキュリティとコンプライアンスの要件をサポートします。
Splashtop Enterprise 機能
高性能リモートアクセス
高度なパフォーマンスアーキテクチャが、インタラクティブなHDビデオとオーディオセッション、最大60fpsのフレームレートで超高速リモートアクセスを実現します。
強力なセキュリティ
セキュリティはSplashtopの運営とアーキテクチャの本質です。すべてのサインインは必須のデバイス認証とオプションの2段階認証を受けます。セッションはTLSと256ビットAES暗号化で保護されています。
包括的なデバイスサポート
Windows、Mac、Linux、iOS、Androidデバイスに、他のWindows、Mac、Linux、Android、iOSデバイスからアクセスしてサポートします。
SSO/SAML 統合
SSO / SAMLで認証。Splashtopは、Okta、Azure AD、ADFS、JumpCloud、OneLogin、Workspace ONE、G-Suite、TrustLoginとのSSO統合をサポートしています。
ニーズ別の機能
ユーザーアクセスとグループ管理
ユーザーロールを割り当て、エンドポイントをグループに編成し、個人またはグループレベルでアクセス許可を設定します。
予定されたアクセス Module
ユーザーおよびユーザーのグループが特定のエンドポイントにアクセスできるタイミングのスケジュールとポリシーを管理します。
自動ユーザープロビジョニング
System for Cross-domain Identity Management (SCIM) を活用して、ユーザーアカウントの自動プロビジョニングとプロビジョニング解除を容易にします。
USB デバイスとスタイラスのリダイレクト
USB デバイス (スマート カード、セキュリティ キー、スタイラス、ゲーム コントローラー、プリンター、HID デバイス) をローカルコンピュータからリモート コンピュータにリダイレクトします。 リダイレクトされたデバイスは、リモート コンピューターに接続されているのと同じように機能します。
リモートマイク（リダイレクトマイク）
ローカルマイクをリモートコンピュータの入力として使用する。
無人リモートアクセス and Control
どこからでも作業しよう！Windows、Mac、Android、Linuxのすべてのエンドポイントに無人でいつでもリモートアクセスできます。
有人リモートアクセスとコントロール
Windows、Mac、iOS、Androidデバイスのオンデマンドサポートは、9桁のコードで簡単です。コンピュータ、タブレット、モバイルデバイスへの有人アクセスを取得します。
カスタムブランディング
顧客がダウンロードできるように、独自のロゴとブランドを含むカスタマイズされた SOS アプリを生成します。詳細はこちら.
高度なサポートワークフロー
技術者とサービスチャネルの高度な管理、サポートワークフローの改善、SOS Call、そして高度な統合でITサポートヘルプデスクを向上させましょう。
チケット発行およびITSMとの統合
Freshservice、Freshdesk、Zendesk、Spiceworks Help Desk、Jira、Microsoft Teams などの主要な PSA チケット発行および ITSM ソリューションと統合します。
スクリプトとタスク
複数の��エンドポイントに対して、リモートコマンド、スクリプト、ファイル転送、システムの再起動、Windowsアップデートなどの大量アクションを実行します。
設定可能なアラート
システム監視、ソフトウェア変更、メモリ使用量などのアラートを電子メール通知で設定します。
セキュリティは私たちの最優先事項です
安全なインフラストラクチャ
Splashtop は、安全なネットワーキングとコンピューティングのために AWS でホストされる堅牢な cloud インフラストラクチャを提供するだけでなく、ローカル ホスティング ソリューションを好む、または必要とするユーザー向けにオンプレミスのオプションも提供します。 セキュリティに対する当社の取り組みはすべてのプラットフォームに及び、開発、設定、および 24 時間 7 日の侵入検知および防御メカニズムが適用された本番環境で業界のベスト プラクティスを採用しています。 当社がお客様のコンピュータ、ユーザー、データを保護する方法の詳細をご覧ください。
高度なセキュリティ機能
Splashtop ソリューションは、IT 部門が今日の分散した従業員のリモートアクセスの保護を完全に制御できるように構築されています。セキュリティ機能には、2段階認証、シングルサインオン統合、エンドポイントMFA、ブランクスクリーン、アイドルセッションのタイムアウト、リモート接続通知、フルセッション監査ログなどがあります。 すべてのリモートセッションは、TLSおよび256ビットAES暗号化で保護されています。詳細はこちら Splashtopのセキュリティ機能について。
規格とコンプライアンス
Splashtop は、ISO/IEC 27001、SOC2、GDPR、および CCPA に準拠しています。Splashtop ソリューションは、組織が HIPAA、FERPA、PCI、およびその他の業界コンプライアンス要件を満たすのをサポートするように設計されています。
データとセッションのプライバシー: Splashtop は、リモートセッション中にアクセスされたユーザーのコンピューターまたはアプリケーションおよびデータを処理、保存、またはアクセスしません。
詳細はこちら Splashtopの セキュリティとコンプライアンスについて。
お客様からの満足の声
ウェイン州立大学からもっと多くの人々が私たちの Splashtop に来てくれるでしょう。 そして、彼らは再開委員会で私の調子を尋ねてきました。私は彼らに、それがうまくいくと伝えてきました。
Gary Cendrowski - Director of Technology, Wayne State CFPCA
お客様からの満足の声
秋には対面式の授業が行われないため、多くのクラスを Splashtop に向けています。学生が証明書と学位を取得できるように、社会的に距離を置いたクラスを設けています。Splashtopがなかったら、それはできなかったでしょう。」
Gerald Casey - Laney College CTE
お客様からの満足の声
Splashtop使用すると、リモート アクセスを提供できるようになります。 また、これにより、これまで必要性が認識されていなかった 24 時間の仮想ラボ シナリオをラボで実現できるようになります。
Nicholas Adams - Lenawee Intermediate School District