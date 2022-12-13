メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
City skyline with a graphical overlay that represents interconnected networks

アクセシビリティと透明性に基づくカスタマーサクセス

組織の規模に関係なく、実際の人から必要なときにサポートします

無料トライアルすべての製品を見る
Smiling woman using a tablet in a modern office, possibly with Splashtop for business

お問い合わせ

私たちにとって、お客様はチケットシステム上の数字ではなく、私たちのすべての活動の原動力なのです。当社のカスタマーサクセス責任者である Stephen Ng はかつてこう言っています。「私は毎日、当社のソリューションで顧客を成功に導くにはどうすればよいかを考えながら目を覚まします。」それが私たちの使命なのです。助けが必要なときは、私たちがお手伝いします。

ご連絡いただいた際には、必ず対応させていただきます。他のリモートアクセスプロバイダーとは異なり、当社はサポート、セールス、カスタマーサクセスの従業員を世界中に配置しています。 当社のチームは、米国、日本、台湾、中国、シンガポール、オランダに拠点を置いています。

お問い合わせ
IT professional researching remote access support for MSPs

私たちとの連絡はいつでも簡単で手間がかかりません。すべてのお客様は、Splashtop の国際電話回線に電話して別の人間と話すことができ、営業日中はロボットではなく実際の人間とのチャット サポートを提供しています。

お問い合わせページをチェックして、接続できるすべての方法を調べてください。

お問い合わせ

3000万以上ユーザー

8億人以上セッション

2,000+ 5つ星のレビュー

10億ドル以上評価

幸せなお客様から

あなたのサポート、製品の使いやすさ、設定に本当に感銘を受けました。 迅速な対応と最高級の製品をありがとうございました。私は Splashtop #1 と評価し、TeamViewer と LogMeIn を手に入れました。

Frank Wolynski, VP of Engineering at WEDU-TV

WEDU PBS logo

幸せなお客様から

Splashtop のスタッフ全員がシステムのセットアップを丁寧に指導してくれました。この製品のカスタマー サポートは、私がこれまで経験した中で最高だと言わざるを得ません。

Rick Campion, Technical Operations Manager at Music Department at Goldsmiths University of London

Goldsmiths University logo

始める準備はできましたか?

無料トライアルお問い合わせ
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。