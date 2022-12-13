お問い合わせ
私たちにとって、お客様はチケットシステム上の数字ではなく、私たちのすべての活動の原動力なのです。当社のカスタマーサクセス責任者である Stephen Ng はかつてこう言っています。「私は毎日、当社のソリューションで顧客を成功に導くにはどうすればよいかを考えながら目を覚まします。」それが私たちの使命なのです。助けが必要なときは、私たちがお手伝いします。
ご連絡いただいた際には、必ず対応させていただきます。他のリモートアクセスプロバイダーとは異なり、当社はサポート、セールス、カスタマーサクセスの従業員を世界中に配置しています。 当社のチームは、米国、日本、台湾、中国、シンガポール、オランダに拠点を置いています。
私たちとの連絡はいつでも簡単で手間がかかりません。すべてのお客様は、Splashtop の国際電話回線に電話して別の人間と話すことができ、営業日中はロボットではなく実際の人間とのチャット サポートを提供しています。
お問い合わせページをチェックして、接続できるすべての方法を調べてください。
3000万以上ユーザー
8億人以上セッション
2,000+ 5つ星のレビュー
10億ドル以上評価
幸せなお客様から
あなたのサポート、製品の使いやすさ、設定に本当に感銘を受けました。 迅速な対応と最高級の製品をありがとうございました。私は Splashtop #1 と評価し、TeamViewer と LogMeIn を手に入れました。
Frank Wolynski, VP of Engineering at WEDU-TV
Splashtop のスタッフ全員がシステムのセットアップを丁寧に指導してくれました。この製品のカスタマー サポートは、私がこれまで経験した中で最高だと言わざるを得ません。
Rick Campion, Technical Operations Manager at Music Department at Goldsmiths University of London