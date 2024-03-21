TeamViewerのコマーシャル検出は頭痛の種です
多くのTeamViewer Freeユーザーは、セッション開始5分でリモートセッションがタイムアウトし、TeamViewerを商用利用の疑いがあるというポップアップが表示されるという不幸な経験に耐えています。
リモートで作業中に何かを成し遂げようとしているタスクの最中に、タイムアウト後にTeamViewer接続がブロックされると、非常にイライラすることがあります。 リモートデスクトップツールがリモート接続をブロックすることほど悪いことはありません リモート接続 物理的に目の前にいないコンピューターにアクセスする必要があります。
シンプルな解決策 – Splashtopに切り替える
TeamViewerの無料プランで接続がブロックされ続けたり、高価なTeamViewer商用ライセンスを購入したりしないでください。代わりに、Splashtopに切り替えてください。
Splashtop は、 TeamViewer の最良の代替品です。お客様を第一に考えたサービスに裏打ちされた中断のない接続の自由を体験してください。
幸せなお客様から
便利で実用的なオプションを備えた優れたパッケージを手頃な価格でまとめてくれた Splashtop チームに敬意を表します。TeamViewer は最近非常に面倒で、無料の使用要件を満たしているにもかかわらず、人々が無料製品の使用をランダムにブロックしています。私は信頼して頼りにできる製品と会社を必要としていますが、あなたの有料ソリューションは堅実です – 良い仕事を続けてください。
Darryl C.
幸せなお客様から
私は IT に 20 年間携わっていますが、良い製品を見つけるとわかります。サポートの観点からは、これ以上のツールを求めることはできませんでした。私は入ってそれをやり遂げます。[Splashtop] は素晴らしく、非常に信頼性があります。TeamViewer を使用した後、このプログラムは靴下を脱ぎます。価格もリーズナブルで、TeamViewerは私の長男を含むすべてを望んでいます。私はこの製品が大好きで、業界の知り合いに勧めました。
Stuart L. - NuWave Backup
幸せなお客様から
TeamViewerを使っていたとき、ソフトウェアから追い出されることがよくありましたが、Splashtopはそのようなことをしたことはありません。また、値段も素晴らしいです!
Heather Klassen – Grey Owl Bookkeeping
幸せなお客様から
ワウ。Splashtop Remote Accessは、私がこれまで行った中で最高の投資であり、ますます良くなっています。TeamViewerはどのようにして年間500ドルを請求するのでしょうか?あなたたちは素晴らしいです!
Frank Steesnaes – Peak Business Performance
幸せなお客様から
[Splashtop] は TeamViewer よりもはるかに優れています。素晴らしい製品に公正な価格を請求してくれた貴社に感謝します。トライアル中に(Splashtopチームが)私に連絡してくれたことにどれほど感謝しているかをお伝えしたいと思いました。これはTeamViewerのスタッフがやったことのないことです。会社から暖かいファジーを�得るのは難しいですが、あなたたちはそれを正しくやっています。
Brian Davids
もう「商用利用が疑われる」というイライラを経験しないでください
執拗な「商用利用が検出されました」というアラートは、毎日のリモートアクセスルーチンの一部になっていますか? あなたは一人ではありません。Reddit のユーザーが共有した鮮明なアカウントは、 多くの TeamViewer 無料プラン ユーザーがこのような混乱に直面しているフラストレーションを反映しています: ブロックが解除されているにもかかわらず、数秒以内に切断され、商用利用のために再びフラグが立てられるだけです。リモート コンピュータに接続しようとして、執拗なソフトウェア検出によって阻止されるこのサイクルにより、ユーザーは憤慨し、代替手段を探しています。
距離を埋め、生活を簡素化することを目的としたテクノロジーが、むしろ生活を複雑にしているとき、変化の時が来ています。
Splashtop が TeamViewer を凌駕する理由をご覧ください
リモートアクセス ソリューションに関しては、より安く満足すると、サブスクリプション料金だけでなく、効率が損なわれる可能性があります。 そこで、Splashtopがゲームを変えます。生産性を妨げる可能性のある制限がある TeamViewer の無料プランや、予算に負担をかける可能性のある商用ライセンスとは異なり、Splashtop は品質と価値が融合したより優れたソリューションを提供します。
比類のないアクセシビリティと使いやすさ: Splashtop は、簡単に接続できるように設計されています。このユーザーフレンドリーなアプローチにより、技術的な専門知識に関係なく、Splashtop がアクセスしやすく強力であることが保証されます。
信頼できる安全な接続: Splashtop はセキュリティを重視しており、TLS や 256 ビット AES 暗号化などの機能を提供しています。
お客様のニーズに合ったカスタマイズされたプラン: Splashtop は、すべてのユーザーが独自のニーズを持っていることを理解しています。あなたが中小企業であっても、IT プロフェッショナル、または友人や家族をサポートしたいと考えている人であっても、 Splashtop は、肥大化することなく必要な機能を提供するカスタマイズされたプランを提供します。 これは、特定のユースケースに適用されない機能に過剰な料金を支払っていないことを意味します。
信頼性の高いパフォーマンス、低帯域幅でも: Splashtop はパフォーマンスに最適化されており、インターネット速度が理想��的とは言えない場合でもスムーズで高品質の接続を保証します。
あなたに寄り添うサポート: 問題に遭遇し、信頼できるサポートがなければ、イライラすることはありません。Splashtop は、広範なリソースと迅速なサポート チームがお客様をサポートする準備ができており、優れた顧客サービスを提供することに誇りを持っています。
Splashtopが賢明な選択である理由
無料サービスの制限と商用ライセンスの高額なコストのどちらかを選択することは、勝てない状況のように感じるかもしれません。しかし、Splashtop は、機能、セキュリティ、サポートに妥協しない 3 番目の道を提供します。選択は簡単で、高品質で安全でユーザーフレンドリーなリモートアクセス エクスペリエンスを競争力のある価格で提供することに重点を置いています。
その違いをご自身で体験してください。今すぐ Splashtop 試して、個人や企業がより信頼性が高く、安全で、コスト効率の高いリモートアクセス ソリューションに切り替える理由を確認してください。
TeamViewer に対する保証された節約すべての製品を見る
TeamViewerから切り替えると50%の節約が保証されます
さらに、Splashtop の早期スタート プログラムを今すぐ始めましょう!
TeamViewerをキャンセルする方法
キャンセルポリシーに関連するTeamViewerの悪い報道について聞いたことがあるかもしれません。その問題が判明しました 実行 非常に深いため、ユーザーは Better Business Bureau に報告し始めています。 同じ混乱に陥り、サブスクリプションをすぐにキャンセルできない場合は、どうすればよいですか?
Splashtop と TeamViewer の機能
現在の製品の機能と価格比較表をご覧ください。
TeamViewerの価格比較
TeamViewer と Splashtop の価格を比較して、Splashtop でどれだけ節約できるかを確認してください。
以前の TeamViewer ユーザーが Splashtop を好むのはなぜですか?
- Splashtopは、より優れた、よりアクセスしやすいカスタマーサービスを提供します
- Splashtopは、Windows、Mac、Linux、Android、iOS、Chromebookで動作します
- Splashtop は、TeamViewer の商用版と比較して、年間サブスクリプション費用を 50% 保証します
- Splashtopは、すべての最高のリモートアクセス機能を提供します
- Splashtop は、高いセキュリティ認証と信頼性により安心感を提供します