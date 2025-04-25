Splashtop Remote Support と TeamViewer Business の比較
機能と価格比較
Splashtop Remote Support (10 台のコンピューター)
Splashtop Remote Support (300 台のコンピューター)
TeamViewerビジネス
ライセンスと価格
同時ユーザーあたりの¥40,800
同時ユーザーあたりの¥67,200
年間¥72,000 個人ライセンスのみ
コンピュータにリモートでアクセスして制御する
✔
✔
✔
無制限のデバイスへのオンデマンドサポート
✔
✔
✔
接続元のデバイスの数
無制限の
無制限の
3
# 無人管理対象エンドポイント
ライセンスごとに 10 個
ライセンスあたり 300
200
iOS および Android デバイスへの有人サポートの提供
✔
✔
追加 ¥40,000/年
# ユーザー/チャネルごとの同時セッション数
10
10
3
クロスプラットフォームファイル転送(ドラッグ&ドロップ)
✔
✔
✔
チャット(セッション内)
✔
✔
✔
チャット(セッション外)
✔
✔
✔
セッションの記録
✔
✔
✔
2 人のユーザーが同じコンピュータに同時にリモート接続できます (2 つのライセンスが必要)
✔
✔
✔
チケット発行およびITSMとの統合
✔
✔
TeamViewer Corporateのアドオンとして利用可能
マルチモニターのサポート(マルチツーマルチ)
✔
✔
✔
リモート印刷
✔
✔
✔
リモート リブート
✔
✔
✔
ユーザー管理
✔
✔
✗
グループの権限
✔
✔
✗
256ビットAES暗号化
✔
✔
✔
コンピュータとユーザのグループ化
✔
✔
✔
カスタムブランディング
✔
✔
✔
Splashtop Remote SupportとTeamViewerマルチユーザーコーポレートプランを比較します。
Splashtop が TeamViewer の最良の代替品である理由については、完全な比較をご覧ください。