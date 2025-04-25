メインコンテンツへスキップ
Splashtop Remote Support と TeamViewer Business の比較

機能と価格比較

Splashtop Remote Support (10 台のコンピューター)

Splashtop Remote Support (300 台のコンピューター)

TeamViewerビジネス

ライセンスと価格

同時ユーザーあたりの¥40,800

同時ユーザーあたりの¥67,200

年間¥72,000 個人ライセンスのみ

コンピュータにリモートでアクセスして制御する

無制限のデバイスへのオンデマンドサポート

接続元のデバイスの数

無制限の

無制限の

3

# 無人管理対象エンドポイント

ライセンスごとに 10 個

ライセンスあたり 300

200

iOS および Android デバイスへの有人サポートの提供

追加 ¥40,000/年

# ユーザー/チャネルごとの同時セッション数

10

10

3

クロスプラットフォームファイル転送(ドラッグ&ドロップ)

チャット(セッション内)

チャット(セッション外)

セッションの記録

2 人のユーザーが同じコンピュータに同時にリモート接続できます (2 つのライセンスが必要)

チケット発行およびITSMとの統合

TeamViewer Corporateのアドオンとして利用可能

マルチモニターのサポート(マルチツーマルチ)

リモート印刷

リモート リブート

ユーザー管理

グループの権限

256ビットAES暗号化

コンピュータとユーザのグループ化

カスタムブランディング

Splashtop Remote SupportとTeamViewerマルチユーザーコーポレートプランを比較します。

Splashtop が TeamViewer の最良の代替品である理由については、完全な比較をご覧ください。TeamViewerの 価格比較もご覧ください。

