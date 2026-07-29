エンドポイント環境の分散が進むにつれて、ITチームはパッチ適用、インベントリ、リモートアクセス、監視、チケット管理、レポート作成といった特定の課題を解決するためにツールを追加することがよくあります。それぞれのツールには役割がありますが、それらのシステムが連携していないと、エンドポイント管理の調整はより難しくなります。
エンドポイントデータ、パッチ適用、トラブルシューティング、リモートアクセス、レポート作成が分断された別々のシステムにまたがっていると、それぞれの作業がより煩雑でコストのかかるものになります。では、ITチームはツールの乱立にどう対処し、エンドポイント管理を改善できるのでしょうか。見ていきましょう。
エンドポイント管理におけるツールの乱立とは
ツールの乱立は、ITチームがエンドポイントのタスク管理のために、連携していない多数のシステムに頼らなければならないときに発生します。これらのツールは統合されておらず情報も共有しないため、技術者は単純な作業を行うだけでも絶えずツールを切り替える必要があり、その結果、重要なコンテキストやデータを見落とす可能性があります。
問題は、チームが保有しているツールの数だけではありません。むしろ問題なのは、1つのエン��ドポイントワークフローを完了するためにどれだけ多くのツールが必要かという点で、日常業務が調整の課題に変わってしまうことです。
たとえば、ITチームが次のような状況にある場合、ツールの乱立に悩まされている可能性があります。
インベントリ管理を1つのツールで
パッチステータスを確認するためのツールが1つ
リモートアクセスのための単一ツール
アラートや監視を1つのツールで
レポート作成またはチケット管理用の1つのツール
修復対応のための個別のスクリプトや手動の手順
これらのツールがすべて分断されていると、日常的なワークフローは、プログラムを絶えず切り替えながら進める必要のある、まとまりのない複雑な一連の作業になってしまいます。
連携されていないツールがエンドポイント業務を遅らせる理由
分断されたツールは、単に煩わしい、不便というだけではありません。深刻なパフォーマンスや効率の問題につながる可能性があります。ツールの乱立は、エンドポイント管理において次のようないくつもの障害を生みます。
1.引き継ぎのたびに摩擦が生じます
技術者がツールを切り替え、情報を再確認し、コンテキストを組み立て直す必要が生じるたびに、本来ならエンドユーザーの問題解決に充てられる貴重な時間が失われます。これにより各タスクの進行が遅くなるだけでなく、新たなミスが発生する機会も増え、生産性に対する深刻な妨げになります。
2. エンドポイントデータの信頼性�が低下する
インベントリ、パッチステータス、デバイスの健全性、修復履歴などのデータがそれぞれ別のシステムで管理されていると、どれが最も正確で最新の情報なのか判断しにくくなります。その結果、データの信頼性が低下して確認もしづらくなり、さらなる遅延につながったり、担当者が古い情報をもとに作業してしまったりする可能性があります。
3. 手作業によるフォローアップが増える
分断されたツールでは、ITチームはアクションが正しく実行されたか、システムが更新されたか、またはワークフローのステップが開始されたかを手作業で確認する必要があります。接続され統合されたツールスタックであればこれらのアクションを自動的に実行できますが、ツールの乱立は複雑さと手作業を増やすだけです。
ツールの乱立が、チームをプロアクティブではなくリアクティブな対応に追い込む理由
ツールの乱立における最大の問題の1つは、問題の特定、優先順位付け、解決が難しくなることです。その結果、軽微な問題でもすぐに深刻化し、緊急のメンテナンス作業へと発展する可能性があります。
ツールの乱立は、次のような複数のメンテナンス上の問題を引き起こす可能性があります。
パッチの失敗は、特定と確認により長い時間がかかります。
リスク、デバイスの状態、修復データが複数のツールに分散していると、脆弱性の優先順位付けが難しくなります。
デバイスの健全性に関する問題は発見が遅れ、気づいたときにはすでに被害が発生しているこ�とも少なくありません。
修復は自動化ではなく、手作業での調整に頼ることになります。
技術者は問題を解決するよりも、ツールを切り替えることに多くの時間を費やしています。
Splashtopの調査では、断片化されたワークフローが、多くのITチームが部分的な自動化の中間段階から抜け出せない理由の1つであることがわかりました。ツールは導入されていても、分断されたワークフローによって、日々のエンドポイント業務が後手に回り続けることがあります。
ツールの乱立が自動化の信頼性を損なう理由
実際、ツールの乱立は自動化の大きな障害となり、効率性と信頼性を低下させる可能性があります。その結果、自動化されたエンドポイント管理を目指す組織は、そのメリットを十分に引き出すことが難しくなり、自動化で削減できる時間よりも、ツールの乱立への対応に多くの時間を費やしてしまうことさえあります。
ツールの乱立が適切な自動化の妨げになる理由はいくつかあります。たとえば、次のような点です。
1. 自動化には明確な可視性が必要
ITチームが自動化ツールを導入する場合、どのタスクが自動で実行されたのか、どのデバイスが影響を受けたのか、そしてそのタスクが成功したのかを把握する必要があります。ツールの乱立により、これははるかに難しくなります。タスクは相互に連携しない複数のデバイスにまたがって実行する必要があることが多く、可視性は良くても限定的なままだからです。
2. 自動化には一貫したワークフローが必要です
ワークフローが複数のツールに分散していると、自動化の管理ははるかに難しくなり、拡張性も大きく損なわれます。自動化ツールには、ステップごとにスムーズにつながる一貫したワークフローが必要ですが、分断されたソリューションにアクセスしなければならない環境では、それは実現できません。
3. 自動化には制御が必要
ITチームは、自動化ソフトウェアに対して、ポリシー管理、適用範囲の設定、承認、ログ記録、レポート作成などを含む強力な管理機能を必要としています。こうした機能がなければ、特に大規模な環境では、自動化ツールが信頼できるものかどうかを確信できません。ツールの乱立によって、このレベルの管理を実現することは極めて困難になります。
より優れたエンドポイントワークフローとは
では、ツールの乱立によってワークフローやエンドポイント管理が非効率になるなら、代わりにどのような選択肢があるのでしょうか？優れたエンドポイントワークフローは、簡素化されて相互に連携しており、あらゆるステップで明確な可視性とコントロールを備えているべきです。最終的には、次の要素が含まれるべきです。
可視性とアクションをつなげる: 優れたエンドポイント管理には、エンドポイントの可視化と、迅速に対応する力の両方が欠かせません。チームは、ツールを絶えず切り替えることなく、問題の特定から対処まで進められる必要があります。
重複するデータ確認を減らす： 統合されたエンドポイント管理ワークフローにより、重要な情報をすべて1か所に集約し、簡単にアクセスできるようになります。エンドポイントの状態、パッチ情報、修復結果などの重要な情報は、複数の情報源を確認しなくても簡単に確認できるべきです。
繰り返し可能なワークフローを標準化する: タスクは、特に自動化する場合に、シンプルなワークフローで実行できるよう標準化する必要があります。そのため、パッチ適用、修復、レポート作成、リモートサポートなどの一般的なタスクは、社内全体で一貫したプロセスに従う必要があります。
明確な制御のもとで自動化を活用: 自動化は、スピード、効率性、信頼性を向上させるための有用な手段ですが、強固な制御も必要です。自動化には、有効性と一貫した結果を確保するために、可視性、適用範囲、承認（必要な場合）、結果レポートを含める必要があります。
ツールだけでなく、ワークフローも優先しましょう。 適切なツールを用意するだけでは十分ではありません。エンドポイント管理では、適切なワークフローを整えることも不可欠です。忘れてはならないのは、目的は作業そのものの摩擦を減らすこと、特にパッチ適用、トラブルシューティング、メンテナンスのような大量に発生するタスクでそれを実現することです。
Splashtop AEMがエンドポイントツールの乱立削減にどう役立つか
優れたエンドポイント管理には、可視性、制御、自動化を備え、エンドポイント運用を連携したワークフローにまとめる統合ソリューションが必要です。そこで役立つのが、Splashtop AEM（自律型エンドポイント管理）です。
Splashtop AEM は、パッチ管理、CVEベースのインサイト、インベントリレポート、修復対応などを含め、エンドポイント環境全体にわたる自動化と管理機能を提供します。これにより、主要なエンドポイント管理ワークフローを1か所に集約してツールの乱立を減らしながら、可視性、スピード、対応の確実性を向上できます。
Splashtop AEMには以下が含まれます：
エンドポイント全体を一元的に可視化し、あらゆるものを1か所から管理
利用可能な更新プログラムの特定、設定の自動化、エンドポイント全体でのパッチ状況の追跡に役立つ、OSおよびサードパーティのパッチ管理。
チームがエンドポイントの脆弱性を特定し、優先順位を付けるのに役立つ、CVEベースの脆弱性インサイト。
ハードウェア、ソフトウェア、OSバージョンを含むインベントリレポート。
ポリシーベースの自動化と修復により、問題に対処し、会社のポリシ��ーに従ってデバイスのセキュリティを維持します。
エンドポイント管理と連携したリモートサポートのワークフローにより、担当者はどこからでもリモートデバイスのトラブルシューティングとサポートをすばやく行えます。
その結果、ITチームはツール間の引き継ぎを減らし、可視性を向上させ、あらゆることを手作業で追跡する必要を減らしながら対応できるようになります。
調査レポート全文をダウンロード
ツールの乱立は可視性を分断し、自動化を妨げ、修復対応を長引く苦闘に変えてしまう可能性があります。ITエージェントが分断されたツールを常に切り替えなければならないと、業務の質が低下し、組織全体の効率が鈍化します。
Splashtopの調査レポートStuck in the Middle: Why Most IT Teams Can’t Get Past Reactive Endpoint Managementでは、分断されたワークフローがエンドポイント運用にどのような影響を与えるのか、また、チームがよりプロアクティブで自動化されたプロセスへ移行するために何ができるのかを詳しく解説しています。
Splashtopの調査レポートをダウンロードして、分断されたツールがどのようにリアクティブなエンドポイント業務を招くのか、そしてチームがより連携されたプロアクティブな運用へ移行するために役立つステップをご確認ください。