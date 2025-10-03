メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
A digital image illustrating a virtual desktop infrastructure (VDI).

Virtual Desktop Infrastructure (VDI): 種類、利点、欠点

Verena Cooper
所要時間 10分
更新済み
Splashtop を使い始める
最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
無料トライアル

企業がリモートやハイブリッドのワークモデルにますます移行する中、バーチャルワークスペースをサポートするための適切なツールを見つけることが重要です。Virtual Desktop Infrastructure (VDI) は、デスクトップやアプリケーションへのリモートアクセスを提供するための定番のソリューションですが、課題もあります。

この記事では、VDIの種類、その利点と制限を分解し、Splashtopのような高度な代替手段が、セキュアでコスト効果が高く効率的なリモートアクセスのためのより良い選択肢である理由を探ります。

Virtual Desktop Infrastructure (VDI)とは何ですか？

VDI: 意味と定義

VDIはVirtual Desktop Infrastructureの略です。これは、企業がデスクトップ環境を中央サーバーでホストおよび管理し、ユーザーがインターネット接続を持つ任意のデバイスを介してこれらの仮想デスクトップにリモートでアクセスできるようにする技術です。簡単に言えば、VDIの意味は、仮想化された環境を通じてユーザーに完全に機能するデスクトップオペレーティングシステムを提供することを指します。

なぜVDIを使用するのか？

  • ビジネスは、主にスケーラビリティの向上、デスクトップ管理の集中化、リモートアクセスの確保のためにVDIソリューションを選択します。

  • 仮想デスクトップインフラストラクチャの利点には、柔軟性の向上、IT運用の効率化、ハードウェアコストの削減があります。

  • さらに、個々のデバイスではなく中央サーバーに機密データを保持することで、セキュリティを強化します。これは、どこからでも安全なアクセスが必要なリモートまたはハイブリッドワークフォースを持つ組織にとって特に重要です。

VDIはどのように機能するのか？

VDIは、中央サーバー上でホストされる仮想デスクトップ環境にユーザーがアクセスできるようにします。ここでは、ステップバイステップでその仕組みを説明します：

  1. ハイパーバイザーのセットアップ: ハイパーバイザー（VMwareやMicrosoft Hyper-Vなど）は、物理サーバー上で動作し、個々のデスクトップオペレーティングシステムをホストする仮想マシン（VM）を作成および管理します。

  2. 接続ブローカー：このコンポーネントはユーザーを認証し、適切な仮想デスクトップに割り当てます。また、セッション管理と負荷分散を処理します。

  3. 仮想デスクトップイメージ: 各VMはデスクトップイメージを実行し、それは永続的（ユーザーデータと設定が保存される）または非永続的（ログアウト後にリセットされる）です。これらのイメージは、ユーザーがアクセスするオペレーティングシステムとアプリを定義します。

  4. リモートディスプレイプロトコル: VDIはリモートディスプレイプロトコル（PCoIP、RDP、HDXなど）を使用して、デスクトップインターフェースをエンドユーザーのデバイスに送信します。これにより、ネットワークを介して仮想デスクトップと対話することができます。

  5. エンドポイントアクセス: ユーザーは、シンクライアント、ノートパソコン、タブレット、スマートフォンなどのさまざまなエンドポイントから仮想デスクトップに接続します。アクセスは通常、クライアントアプリまたはWebポータルを通じて有効にされます。

  6. ストレージとユーザープロファイル: ユーザーデータとプロファイルは通常、スケーラビリティと高速なロード時間をサポートするためにデスクトップイメージとは別に保存されます。これにより、セッション間で一貫したユーザー体験が可能になります。

デスクトップを集中管理し、データセンターで実行することで、VDIはビジネスの管理性、セキュリティ、スケーラビリティを向上させます。

VDIのユースケース

  • リモートおよびハイブリッドワークフォースサポート： VDIは、従業員がどこからでも安全に作業環境にアクセスできるようにし、分散型またはハイブリッドチームを持つ企業に最適です。

  • Bring Your Own Device (BYOD)環境: VDIは、ユーザーが個人のデバイスから安全な仮想デスクトップに接続し、会社のデータを危険にさらすことなく、柔軟なBYODポリシーをサポートします。

  • タスクベースまたはシフトベースのワークフォース: ワークステーションを共有したり、シフトで働く従業員がいる組織は、非永続的なVDIセッションを使用して、必要なアプリへの迅速で安全なアクセスを提供できます。

  • 安全な契約者またはサードパーティアクセス：VDIは、外部ユーザーが内部システムやデータにアクセスすることなく、制御された環境で作業できるようにし、セキュリティリスクを軽減します。

  • 教育とトレーニング環境： 学校やトレーニングセンターは、学生に標準化されたデスクトップ設定を提供し、ラボの管理を容易にし、セッション全体での一貫性を確保します。

  • 高コンプライアンス産業：医療、金融、法務サービスなどの産業は、VDIを使用して機密データを集中化し安全に保ち、規制要件を満たすのに役立ちます。

仮想デスクトップインフラストラクチャの種類

仮想デスクトップインフラストラクチャ（VDI）の展開は、主に2つのカテゴリに分類されます：永続的VDIと非永続的VDI。各タイプは、使用ケース、パフォーマンス要件、ユーザーの行動に応じて、異なるビジネスニーズに適しています。

Persistent VDI 設定

永続的なVDI設定では、各ユーザーに専用の仮想デスクトップが割り当てられ、時間が経っても変わりません。これは、ユーザーがログインするたびに、以前に使用したカスタマイズ、アプリケーション、データを含む同じ仮想デスクトップにアクセスすることを意味します。

このアプローチは、ユーザーが個別の設定で一貫した体験を必要とするビジネスに理想的で、従来のデスクトップ環境を模倣します。Persistent VDIの利点には、ユーザーの満足度と生産性の向上が含まれ、従業員はファイルを保存し、必要に応じてシステム変更を行うことができ、これがセッションを超えて持続します。

しかし、この方法の欠点は、各デスクトップが専用のスペースを必要とするため、全体的なインフラストラクチャの要件が増加し、より多くのストレージとリソースを要求することです。

非永続的VDI設定

一方、非永続的なVDI設定は、ユーザーに対して各セッション後に元の状態に戻る一般的な仮想デスクトップを提供します。このモデルでは、ユーザーはログイン間で変更やカスタマイズを保持しません。非永続的VDIは、ユーザーがタスクベースの機能を実行する環境や、コールセンターやキオスクのように個別のデスクトップが必要ない環境で一般的に使用されます。

このタイプのVDIは、ストレージスペースやサーバーリソースをあまり必要としないため、コスト効率が高く、リソース消費が少ないです。すべてのユーザーが共通のデスクトップイメージを共有するため、ITチームはデスクトップをより効率的に管理および更新できます。ただし、個別で一貫した体験を必要とする従業員には適さない場合があります。

VDIの課題と制限

仮想デスクトップインフラストラクチャ（VDI）はいくつかの利点を提供しますが、導入前にその制限を認識しておくべきです。以下は、VDI展開に関連する主な課題のいくつかです:

1. 高い初期設定コスト

VDIの設定には、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワークインフラストラクチャへの大規模な初期投資が必要です。組織は、仮想デスクトップをサポートするために強力なサーバー、ストレージソリューション、および仮想化ライセンスに投資する必要があり、小規模な企業にとっては大きな財政的障壁となる可能性があります。

2. 管理の複雑さ

VDI環境の管理は、従来のデスクトップ設定よりも複雑です。ITチームは仮想化インフラストラクチャを処理し、サーバーのパフォーマンスを監視し、ユーザープロファイルを管理し、適切なリソース配分を確保する必要があります。これは専門的なスキルを必要とし、時間がかかる可能性があり、ITのオーバーヘッドが増加する可能性があります。

3. パフォーマンスのボトルネック

VDIのパフォーマンスは、ネットワーク接続性とサーバーリソースに大きく依存します。レイテンシーや帯域幅の問題は、ユーザー体験に直接影響を与え、応答時間の遅延や切断を引き起こす可能性があります。組織は、この問題を軽減するために信頼性が高く高速なネットワークを確保する必要があります。

4. 限定的なオフラインアクセス

VDIは通常、仮想デスクトップにアクセスするためにアクティブなインターネット接続を必要とするため、接続が不十分な地域では従業員が効果的に作業するのに苦労する可能性があります。一部のVDIソリューションは限定的なオフライン機能を提供しますが、これはリモートまたは旅行中の従業員を抱える企業にとって依然として課題です。

5. ストレージとスケーラビリティの制約

企業がVDI環境を拡大するにつれて、特にPersistent VDI展開において、ストレージの需要が大幅に増加します。複数の仮想デスクトップにわたる大量のデータを管理することは、リソース集約的であり、ストレージのボトルネックやコストの増加を引き起こす可能性があります。

6. セキュリティとコンプライアンス

VDIはデータを集中管理することでセキュリティを強化できますが、新たなセキュリティリスクも生じます。適切に管理されない場合、仮想化環境の脆弱性がデータ漏洩につながる可能性があります。さらに、厳格なデータ保護とプライバシー規制に準拠するために、規制の厳しい業界の企業はVDI設定を確保する必要があります。

VDIは複数の課題を提示しますが、Splashtopはより簡単なセットアップと低コストで安定した信頼性のある代替手段を提供します。多くの状況でSplashtopがVDIツールより優れている理由を見つけてください。

VDI展開に関連するセキュリティの影響とリスクを探る

仮想デスクトップインフラストラクチャ（VDI）は、デスクトップ管理に対する集中型アプローチを提供し、セキュリティを強化できますが、データ保護を確保するために企業が対処しなければならないいくつかのリスクも伴います。VDIを導入する際に考慮すべき主なセキュリティの影響は以下の通りです：

1. 中央集権的な攻撃対象

VDIでは、すべてのデータとアプリケーションが中央サーバーに保存および管理されるため、サイバー攻撃の主要なターゲットとなります。サーバーの侵害は、すべてのユーザーの機密情報を露出させる可能性があるため、企業はファイアウォール、暗号化、定期的なセキュリティ監査などの強力なセキュリティ対策を実施することが重要です。

2. ユーザーアクセス制御

ユーザー権限の誤管理は、VDI環境での不正アクセスにつながる可能性があります。組織が役割ベースのアクセス制御（RBAC）を厳格に実施し、ユーザーがその役割に必要なデータとアプリケーションにのみアクセスできるようにすることが重要です。そうしないと、内部データ漏洩のリスクが高まります。

3. エンドポイントデバイスの脆弱性

VDIはエンドポイントデバイスでのデータ損失のリスクを軽減します（データは中央サーバーに保存されるため）が、デバイス自体は依然としてセキュリティリスクを引き起こす可能性があります。ユーザーのデバイスがマルウェアやフィッシング攻撃などで侵害された場合、それが仮想デスクトップ環境への攻撃者の侵入ポイントとなる可能性があります。

4. データ漏洩

VDI環境では、適切なデータ損失防止（DLP）ポリシーがない場合、データ漏洩のリスクがあります。ユーザーは、意図的または意図せずに、セキュアな仮想環境の外に機密データを転送し、コンプライアンス違反や潜在的な財政的罰則を引き起こす可能性があります。

5. 内部脅威

VDIはリモートロケーションから企業リソースへのアクセスをユーザーに提供するため、内部の脅威が重大なリスクとなります。不満を抱えた従業員や契約者がアクセスを悪用してデータを盗んだり漏洩させたりする可能性があり、適切な監視ツールが実装されていない場合、検出が困難です。

6. 不十分なパッチ管理

仮想デスクトップ環境を安全に保つには、定期的な更新とパッチが必要です。組織が最新のセキュリティパッチでVDIシステムを最新の状態に保たない場合、サイバー脅威や古いソフトウェアを標的とするエクスプロイトに対して脆弱になる可能性があります。

7. コンプライアンスリスク

医療や金融などの機密情報を扱う業界でのVDI設定は、厳しい規制（例：HIPAA、GDPR）に準拠する必要があります。VDI環境での設定ミスやセキュリティコントロールの欠如は、コンプライアンス違反につながり、法的な結果や財政的な罰則を招く可能性があります。

8. ネットワークセキュリティ

VDIはネットワーク接続性に大きく依存しているため、ネットワークインフラストラクチャの脆弱性が仮想デスクトップを攻撃にさらす可能性があります。企業は、VPN、セキュアトンネリング、定期的な監視を含むネットワークセキュリティのベストプラクティスを実施して、リスクを最小限に抑えるべきです。

VDI vs. DaaS | VDI vs. リモートデスクトップ | VDI vs. 仮想マシン

VDIと、Desktop as a Service (DaaS)、リモートデスクトップ、仮想マシン (VM) などの関連技術の違いを理解することは、ビジネスに最適な仮想デスクトップインフラストラクチャソリューションを評価する際に重要です。これらの重要な違いを分解しましょう:

VDIとDaaS

VDIとDaaSの両方が仮想化デスクトップ環境を提供しますが、主な違いは管理と設定にあります。VDIは通常、組織のオンプレミスサーバーでホストされ、会社がインフラストラクチャとメンテナンスを担当します。対照的に、DaaSはクラウドベースのソリューションであり、サードパーティプロバイダーがインフラストラクチャを管理し、より柔軟性とスケーラビリティを提供します。より大きなコントロールを好む企業はVDIを選ぶことが多く、ITの負担を減らしたい企業はDaaSを選ぶ傾向があります。

VDI対リモートデスクトップ

VDIとリモートデスクトップの主な違いは、ユーザーエクスペリエンスとアクセスにあります。VDIは各ユーザーに個別のバーチャルデスクトップを作成し、完全に個別化された環境を提供します。一方、リモートデスクトップは単一のサーバー上で共有デスクトップ環境にアクセスします。リモートデスクトップは特定のタスクにはよりシンプルかもしれませんが、VDIデスクトップは個々のユーザーに対してより一貫した安全な体験を提供します。

VDI vs. 仮想マシン

仮想マシン（VM）とVDIはしばしば混同されますが、異なる目的を果たします。VMはサーバー上でオペレーティングシステム全体を仮想化し、異なるOSの複数のインスタンスを同時に実行できます。一方、VDIはユーザーに仮想化されたデスクトップ環境を提供することに特化しています。VDIはそのインフラストラクチャの一部としてVMを使用しますが、主な焦点はデスクトップ体験を提供することであり、完全なサーバー環境を仮想化することではありません。

Splashtop: デジタルワークスペースを強化するためのVDIの主要な代替手段

企業がリモートワークフォースを強化するためのより良い方法を模索する中で、多くの企業が仮想デスクトップインフラストラクチャ（VDI）が過度に複雑で高価で管理が難しいことを発見しています。Splashtopは、従来のVDIに対するより効果的で効率的な代替手段として際立っており、デジタルワークスペースを強化し、シームレスなリモートアクセスを提供する重要な利点を提供します。

  • 強化されたセキュリティ: Splashtopは、トップクラスのセキュリティを提供し、256ビット暗号化多要素認証、デバイス認証などの機能を備え、リモートアクセスが安全で業界標準に準拠していることを保証します。適切に管理されていない場合に追加のセキュリティリスクを引き起こす可能性のあるVDIとは異なり、Splashtopは複雑なインフラストラクチャを必要とせずにセキュリティ対策を集中化します。

  • コスト効率: サーバー、ストレージ、メンテナンスに多額の初期投資を必要とするVDIソリューションとは異なり、Splashtopはシンプルなサブスクリプション価格でコスト効率が高いです。高価なハードウェアやソフトウェアが不要になり、ITコストを削減しながら高パフォーマンスを維持したい企業にとって最適です。

  • 使いやすさ：Splashtopは使いやすさを念頭に設計されており、セットアッププロセスは数日ではなく数分で完了します。VDIに典型的な複雑な展開とは異なり、SplashtopはITチームが自宅や旅行中の従業員にセキュアリモートアクセスを迅速に提供できるようにします。

  • 優れたパフォーマンス: Splashtopは最小限の遅延で高速で信頼性の高いリモートデスクトップ体験を提供します。ユーザーがリソースを多く消費するアプリケーションにアクセスする必要がある場合や、高解像度の体験を必要とする場合でも、Splashtopは従来のVDIに比べて応答性とユーザー体験の面で一貫して優れています。

Splashtopに切り替えて安全で効率的なリモートアクセスを実現

安全で効率的なVDIの代替をお探しなら、Splashtopはすべてを提供します。強力なセキュリティ機能簡単なセットアップ、そして高パフォーマンスで、SplashtopはVDIの複雑さとコストなしに、ビジネスのリモートアクセスソフトウェアを効率化します。

今日Splashtopに切り替えて、安全で効率的でユーザーフレンドリーなリモートアクセスを体験してください。Splashtopのソリューションについてもっと知り、無料トライアルにサインアップしましょう！

今すぐ始めましょう!
Splashtop の無料トライアルを開始する
無料トライアル

共有する
RSSフィード購読する

よくある質問

高度なリモートアクセスソリューションは、VDIと比較してコスト効率が良いのでしょうか？
高度なリモートアクセスソリューションは、VDIよりも効果的に災害復旧を処理できますか？
優れたリモートアクセスソリューションが克服できるVDIの一般的な課題は何ですか？
高度なリモートアクセスソリューションをVDIよりも使用することには、セキュリティ上の利点がありますか？
VDIはネットワークパフォーマンスと帯域幅の要件にどのように影響しますか？
VDIのスケーラビリティの制限は何ですか？
VDIに関する潜在的なセキュリティの懸念は何ですか？
VDIとデスクトップ仮想化の主な違いは何ですか？
VDIの例は何ですか？

関連コンテンツ

A woman working remotely outside near the ocean while using her laptop.
リモートアクセスの洞察

リモートアクセスソリューションのROIを最大化する方法

詳細はこちら
A group of works standing around a desk looking at a laptop.
リモートアクセスの洞察

スタートアップ向けリモートデスクトップ: 成長と機動性をサポート

詳細はこちら
A small business owner working on his laptop.
リモートアクセスの洞察

Splashtopで安全で手頃なリモートアクセスを解放する

詳細はこちら
Several devices next to each other.
リモートアクセスの洞察

リモートデバイスとは何ですか？例、利点、セキュリティのヒント

詳細はこちら
すべてのブログを見る
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。