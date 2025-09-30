Trevor Jackins はSplashtopの Senior Digital Marketing Manager です。彼はまた、Splashtopのリモートアクセスソフトウェアを熱心に使用しており、オフィスのコンピューターにリモート接続して在宅勤務をしています。 TrevorがSplashtopに興奮しているのは、テクノロジーが私たちの日常生活をどのように改善できるかへの関心から生じています。