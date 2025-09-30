チームが新しい会計年度の計画を立てる中、外部からの圧力が主要な意思決定プロセスに影響を与えています。一般的な経済状況が多くの主要なビジネス決定に影響を与えており、これには人員配置の考慮や予算削減が含まれます。
これらの制約がITリーダーに圧力をかける中、リソースが不足しているにもかかわらず、チームが効率を維持するためのプロセスをどのように構築できるでしょうか？その方法の一つは、主要なツールと機能を統合して、コストを削減しつつITチームの効率を維持することです。
ITの現状: 需要の増加、予算の減少
ITだけでなく、すべてのチームがコスト削減の取り組みの増加と、少ないリソースでより多くのことを行うプレッシャーに直面しています。チームは、定期的なタスクを自動化し、主要なツールを統合し、支出を削減する方法を見つけることに集中しています。
これらの制約がチームに圧力をかける中でも、パフォーマンスは通常通り、あるいは過去の年を超えることが期待されています。高いパフォーマンスを少ないリソースで達成するというプレッシャーの増加は、ITリーダーに大きな負担をかける可能性があります。
ITチームを過度に圧迫すると、従業員の燃え尽き症候群、欠勤、さらには従業員の離職率が増加する可能性があります。リーダーは、リソース削減に�もかかわらずIT効率を維持するための適切なバランスを見つける必要があります。自動化やツールの統合など、コスト効率の良い方法で生産性を維持することは、少人数のチームをスムーズに運営するための最良の方法の一つです。
Splashtop Enterpriseでバランスを取る
Splashtop Enterpriseは、コスト効率とチームの生産性を維持するための完璧なバランスです。Splashtop Enterpriseは、リモートアクセス、リモートサポート、デバイス管理のニーズに対応するオールインワンソリューションです。
Splashtopは主要なIT機能を統合するだけでなく、コスト効率も優れています。Splashtop Enterpriseを導入することで、支払うツールの数を最小限に抑え、柔軟なライセンスモデルで全体のコストを削減できます。
コスト削減の課題を克服するためのSplashtopの助け
Splashtop Enterpriseの素晴らしい点はその柔軟性です。ビジネスはそれぞれ独自であり、組織には異なるニーズがあるため、Splashtop Enterpriseの柔軟なライセンスモデルは、あらゆる規模のビジネスに適しています。
Splashtop Enterpriseの柔軟なライセンスモデルには、リモートサポートとエンドポイント管理のための技術者ライセンス（同時接続ユーザーごとにライセンスされる）と、リモートワークのためのエンドユーザーライセンス（ユーザーごとに価格設定される）が含まれています。
Splashtopの顧客は、独自のニーズに基づいて、各ライセンスの数を選択できます。
技術者ライ��センスは同時接続ユーザーごとにライセンスされています。このモデルでは、技術者ライセンスごとに最大300の管理対象エンドポイントを許可します。同時接続ユーザーごとにのみ支払うことは、Splashtop Enterpriseの大きな利点です。使用した分だけ支払います。他の同様のプロバイダーは技術者ごとにライセンスを支払う必要があり、一部のITチームには過剰かもしれません。
同様に、ITチームがリモートワークのためにユーザーがワークステーションにリモートアクセスできるようにする責任を負っている場合、エンドユーザーライセンスオプションを使用することができます。エンドユーザーは、ファイル転送、マルチモニターサポートなどのトップ機能を備えたSplashtopの高性能リモート接続を活用してリモートで作業することができます。
Splashtop Enterpriseは、必要なライセンスの数を選択する柔軟性を提供し、リモートサポート、エンドユーザーリモートアクセス、エンドポイント管理の他の製品と比較して、数百または数千の節約を実現します。
柔軟な価格設定に加えて、Splashtopは他の方法でもコスト削減を支援できます。方法は次のとおりです:
物理的インフラの最小化: チーム全体がリモートで働く柔軟性を持つことで、ITはデバイスを一箇所に物理的に統合できます。これにより、オフィススペースや保管の形での間接費を節約できます。
現場でのITサポートの必要性を削減: リモートサポートを通じてチームメンバーを支援することで、技術者が現場にいる必要がなくなります。技術者は必要なときだけ現場に行くことで時間を節約でき、これ�により会社の旅行費用を節約し、解決時間を短縮することでITチームの効率を向上させます。
IT技術スタックを統合する: ソフトウェアのライセンスは高価で、異なるソフトウェアのライセンスを複数購入するとコストがかさみます。Splashtopは、柔軟なライセンスモデルで主要なIT機能を1つのツールに統合することで支援します。使用した分だけ支払うだけです。
Splashtop EnterpriseがIT効率を向上させる方法
Splashtop Enterpriseは、多様な変化の要求を管理するための柔軟性を持ち、ITユーザーを念頭に置いて設計されています。ここでの目標は、ITチームが効率を高め、必要に応じてプロセスを合理化することです。これがどのように現れるかのいくつかの方法を紹介します。
統合によるワークフローのカスタマイズ: Splashtopプラットフォームは、Datto、Jira、ServiceNowなどの他の人気ソフトウェアと統合します。カスタムワークフローは、特定のチーム構造とワークフローに適したプロセスを作成するのに役立ちます。
自動化されたイベントと設定可能なアラート: 自動化は、迅速で効率的なITチームの鍵です。手動で繰り返されるタスクは技術者の時間の無駄であり、自動化できるならすべきです。自動化されたイベントと設定可能なアラートは、技術者の手間をかけずにデバイスのフリートを迅速に管理するのに役立ちます。
ツールの統合: ツール間を頻繁に切り替えることは、生産性を低下させ、作業の勢いを失わせます。ツールの統合は、異なるアプリケーション間での行き来を最小限に抑えるのに役立ち、生産性と集中力を向上させます。
効率を最前線に置き、Splashtop Enterpriseのようなリモートサポートツールを採用することで、チームが効率的なプラクティスを開発し、適切なタイミングでスケールするのを支援できます。
Splashtop Enterpriseを始めよう
ITチームが少ないリソースでより多くのことを求められている場合、すべてのチームに必要な機能を提供できるリモートサポートソフトウェアを検討する時期です。Splashtop Enterpriseは、あらゆるデバイスに対応する高性能な機能を提供し、チームが使用した分だけ支払う柔軟な価格モデルを提供します。
Splashtop Enterpriseを無料で試して、自分でその効果を確認してください。