リモートアクセスソフトウェアは日常の知識労働者にはうまく機能しますが、精密でリソース集約型のソフトウェアを必要とするチームメンバーにとっては、プロセスに複雑さを加えます。リモートアクセスソフトウェアはネットワーク速度と最小限の遅延に大きく依存しているため、ラグが発生すると作業がより困難になります。
チームメンバーにリモートアクセスソフトウェアを提供しようとする組織にとって、リソース集約型のデバイスに最小限の遅延と作業への妨害でアクセスできる適切なソフトウェアを見つけることが重要です。
レイテンシーとは何か？
レイテンシーとは、デジタル情報のパケットが1つの送信元デバイスから別の宛先デバイスに移動するのにかかる時間です。レイテンシーは、インターネットやネットワーク接続のパフォーマンス速度を示す指標としてよく使われます。レイテンシーが低いほど、デバイス間のプロセスの速度が速くなります。
これをもっと日常的な例で考えてみましょう。ピザを注文していると想像してください。ピザ屋に電話して配達用のピザを注文し、配達員が一定の時間内に完成したピザを持ってきてくれます。この例で言うと、レイテンシーは注文を出してからピザが目的地に届くまでの時間です。速ければ速いほど、ピザがあなたの家に早く届きます。
��リモートアクセスソフトウェアでは、応答性を高めるために遅延をできるだけ低くしたいものです。これは、リモートコンピュータを使用する際に、まるでソースコンピュータの前に座っているかのような動作をエミュレートします。
Splashtopがどのようにして高速接続と最小限の遅延を提供するか
リモートアクセスソフトウェアにおいて、遅延は生産性を左右します。Splashtopのチームは開発時にこれを考慮し、遅延を最小限に抑え、パフォーマンスを向上させるためにさまざまな接続形態を確保しました。
ポイント・ツー・ポイント接続へのデフォルト設定
Splashtopが最小限の遅延で高速接続を確保する方法の一つは、デバイスが同じネットワークに接続されている場合にポイント・ツー・ポイント接続をデフォルトにすることです。これは、デバイスが別のリレーネットワークに接続する必要がなく、各デバイスに直接接続して可能な限り最速の接続を実現することを意味します。
同じネットワーク上での接続にはポイント・ツー・ポイント接続が最速ですが、この戦略はデバイスが2つの異なるネットワーク上にある場合には必ずしも機能しません。別々のネットワークからのポイント・ツー・ポイント接続は、情報がファイアウォールを通過する必要があり、セキュリティの脆弱性や追加の遅延を引き起こすなどの大きな問題を引き起こす可能性があります。
長距離のためのリレーネットワークの利用
ポイントツーポイント接続が不可能な場合、Splashtopはリレーサーバーを使用して、長距離でも迅速にデバイスを接続します。リレーサーバーは、ワイヤレス接続でデバイスを長距離で接続するために特に使用されるネットワークの一種です。
これを実際のリレー競走と考えてください。目標は、チームがバトンを最初にゴールラインに持っていくことです。彼らはバトンを次のランナーに渡して、最終目標に到達することを確実にしています。リレーサーバーも同様で、ローカルデバイスが情報をリレーを通じて送信し、長距離でソースの目的地に到達させることがあります。これをポイント・ツー・ポイントシステムと比較して考えてみてください。デバイス間に追加の接続ポイントがないため、情報が移動する際に遅延が発生する可能性があります。
ハードウェアアクセラレーションの最適化
デバイスのハードウェアは一部のリモートアクセスソフトウェアにとって主要な制限事項であり、これがパフォーマンスの問題や追加の遅延を引き起こす可能性があります。Splashtopがハードウェアの制限を回避する方法の一つは、ハードウェアアクセラレーションのオプションを提供することです。
Splashtopシステムでは、フレームレート、品質オプション、GPU使用量などの特定の設定を調整して、可能な限り最高のパフォーマンスを得ることができます。ネットワーク接続がパフォーマンス速度の主な指標である一方で、Splashtopシステムを使用することでユーザーは帯域幅を最適化し、接続速度を確保することができます。
遅いネットワーク接続で遅延を最小限に抑える方法
Splashtopのチームは、誰もが可能な限り高速なインターネット速度を持っているわけではないことを知ってお�り、リモートアクセスソフトウェアを誰にでもアクセス可能にしたいと考えました。Splashtopがこれを行う方法の一つは、フレームレート、品質、速度の異なるオプションを作成することです。
フレームレートオプション
フレームレートは、画面上で1秒間に表示されるフレーム数の速度です。フレーム数が多いほど、ディスプレイが速く、応答性が高くなります。しかし、フレームレートが高いと、ネットワークからのより多くの帯域幅を必要とするため、遅延が発生する可能性もあります。Splashtopは、フレームレートに関して4つの異なるオプションを提供しています：
超高: 60 FPS
高: 30 FPS
中程度: 15 FPS
低: 8 FPS
ここでの考え方は、ネットワーク接続速度とバランスを取り、最適なパフォーマンスを達成するための適切なフレームレートを見つけることです。
品質オプション
Splashtopは、ユーザーのニーズに最適な体験を提供するために、画像品質に関して3つの異なるオプションを提供します。Splashtopの品質オプションには以下が含まれます：
Original: これは既定の設定であり、ユーザーは自分のニーズに合わせて設定を最適化できます。
最高品質: この設定は、視覚的に最高の品質を提供するように最適化されていますが、可能な限り応答性が高いわけではないかもしれません。
最高速度: この設定は、応答性の面で個人に最速の速度を提供するように設定を最適化しますが、視覚的には可能な限り鮮明ではないかもしれません。
パフォーマンスステータスウィンドウ
Splashtopはユーザーに、フレームレート、レンダリングオプション、ハードウェアアクセラレーション設定などのパフォーマンスステータスをリアルタイムで表示する機能を提供します。そのため、個々が最適と感じる設定を見つけたときに、その設定を保存し、後で参照することができます。
リモートアクセスユーザーにとって遅延が重要な理由
リモートアクセスが期待通りに機能するためには、ユーザーは可能な限り遅延を少なくする必要があります。これはユーザーエクスペリエンスと一般的なパフォーマンスの理由の両方において重要です。ラグはイライラさせられ、作業が難しくなります。VoIPやビデオ通話中に、同期していないオーディオは誤解やフラストレーションを引き起こす可能性があります。
この種の遅延は、正確な画像品質と高速接続を必要とする業界では許容できません。メディアとエンターテインメントの業界リーダーにとって、多くの人がリモートアクセスサポートのためにSplashtopを利用しています。
「Splashtopの高いパフォーマンスのおかげで、ストレスなく作業できます。まるでオフィスのコンピュータに座っているかのようです」と、日本のアニメーションスタジオkhara, Incの情報システム部門の執行役員である鈴木慎之介氏は言います。
アニメーション、ゲーム開発、ビデオ編集のようなリソース集約型の業界では、遅延が生産性を左右します。ローカルデバイスは、個々の生産性を確保するためにソースコンピュータとして機能する必要があります。これがなければ、作業は対面で行うよりも困難になります。
「私たちの仕事の性質上、リモートで働くのは難しいです」と鈴木さんは述べています。「私たちは、リリース前のビデオを扱うため、機密情報を会社外に持ち出すことを禁止しています。」
リモートアクセスソフトウェアは、メディアとエンターテインメントの組織がソースマテリアルを対面デバイスに保持することで、セキュリティレベルを維持するのに役立ちます。作業者は個人のコンピュータからリモートでアクセスでき、進行中の作業はすべて組織内に留まることができます。この機能がなければ、情報やデータの漏洩の可能性が高まります。このシナリオでは、従業員がリモートで作業する際にセキュリティを維持するためにリモートアクセスが必要です。
Splashtop Enterpriseで高速なリモートアクセスを手に入れましょう
多くの競合他社や他のリモートアクセスオプションの中で、Splashtop Enterpriseは、シンプルなユーザーインターフェースと高速な接続速度を提供し、まるで対面で作業しているかのように作業を完了できるようにします。メディアとエンターテインメントのようなリソース集約型の業界の個人にとって、Splashtopはユーザーに最小限の遅延で高速な応答時間を提供し、リモートでの作業をできるだけ簡単にします。
