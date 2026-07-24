中小企業（SMB）は通常、さまざまなデバイスを利用しています。そして、それぞれのデバイスには複数のサードパーティアプリケーションがあります。しかし、SMBにはそれらすべてのエンドポイントやアプリケーションを管理するために必要な大規模なセキュリティチームがないことがよくあります。
その結果、これらの企業は、現在進行中の脅威と運用上のギャップの両方に起因する複数のエンドポイントリスクに直面しています。パッチ適用の遅れ、脆弱なアクセス制御、管理されていないデバイス、可視性の不足はいずれも、システムやデータを危険にさらすセキュリティ脆弱性の原因となる可能性があります。
SMBにとって主なエンドポイントセキュリティリスクには、フィッシングや盗まれた認証情報、パッチ未適用のソフトウェア、マルウェアやランサムウェア、管理されていないデバイス、脆弱な設定、過剰なアクセス権限、安全でないリモートアクセス、限定的なエンドポイント可視性、対応の遅れ、人的ミスなどがあります。
こうしたリスクが数多くある中では、優先順位を付けることが重要です。では、どのエンドポイントセキュリティリスクが最も重大で、どのように対処すればよいのでしょうか？詳しく見ていきましょう…
エンドポイントセキュリティのリスクとは？
エンドポイントのセキュリティリスクとは、企業のデバイスや、そのデバイスからアクセスできるデータやシステムを危険にさらす可能性のある脅威、脆弱性、制御上のギャップを指します。こうしたエンドポイントには、従業員のノートPC、デスクトップ、サーバー、リモートデバイス、さらに業務利用が承認された個人用デバイスが含まれます。
エンドポイントのリスクは、ネットワークやクラウドのセキュリティリスクと同じではないことを念頭に置いてください。ただし、これらの間には重複が生じる場合があり、実際によくあります。
SMBにとってエンドポイントセキュリティが特に難しい理由
エンドポイントセキュリティはあらゆる規模の企業にとって不可欠ですが、中小企業では必要な高水準のセキュリティを維持するのに苦労することがよくあります。これがよく起こる理由はいくつかあり、たとえば次のようなものがあります。
ITやセキュリティのリソースが限られているため、エンドポイントセキュリティに十分な投資を行えません。
リモートチームやハイブリッドチーム全体でデバイス管理に一貫性がないと、各エンドポイントを適切にサポートするのが難しくなります。
パッチ適用やソフトウェアの更新が遅れると、デバイスが安全とは言えない期間にわたって脆弱な状態にさらされます。
複数の分断されたツールに依存すると、まとまりがなく過度に複雑なプロセスにつながります。
個人用デバイスやシャドーITによって、ITチームが把握していないままデバイスがリス��クにさらされます。
デバイスの健全性やセキュリティ状況の可視性が限られていると、どのデバイスに更新やサポートが必要かを特定するのが難しくなります。
問題が検出されたときに迅速に対応するのが難しいと、被害が広範囲に及び、問題がさらに深刻化するおそれがあります。
こうしたあらゆる問題によって、一般的なエンドポイントの問題であっても防止や封じ込めが難しくなることがあります。幸い、適切なツールがあれば、これらの課題に対処し、克服できます。
SMBが直面するエンドポイントセキュリティのリスク Top 10
それを踏まえて、エンドポイントセキュリティにおける主なリスクをいくつか見ていきましょう。これらを理解することで、リスクへの防御を強化し、どこに問題があるのかを特定しやすくなります。
1. フィッシングと盗まれた資格情報
フィッシング、資格情報の窃取、その他のソーシャルエンジニアリング詐欺によって、攻撃者がアカウントやエンドポイントにアクセスできるようになることがあります。従業員がパスワードを使い回していたり、企業に認証ツールがなかったりすると、侵害されたアカウントからより広範なアクセスを許してしまいやすくなるため、このリスクはさらに高まります。
企業は、強力なパスワード運用、アクセス制限、多要素認証（MFA）によって、これらの攻撃から保護できます。ただし、従業員が詐欺やその他の手口を見分けてアカウントやパスワードを守れるようにするには、ユ�ーザー向けの意識向上トレーニングも非常に重要です。
2. パッチ未適用のオペレーティングシステムとアプリケーション
パッチは、オペレーティングシステムやアプリケーションにおける既知の脆弱性に対処するために不可欠ですが、更新スケジュールのばらつきやパッチの可視性の低さにより、小規模なITチームにとってエンドポイントを適切に更新することは難しい場合があります。適切なパッチ管理がなければ、本来であれば防げるはずの既知の脆弱性にデバイスがさらされるリスクがあります。
こうしたリスクは、不足している更新を特定し、定義されたポリシー、スケジュール、デバイスグループに従って承認済みのパッチを設定する自動パッチ管理によって軽減できます。優れたパッチ管理ソリューションには、脆弱性の優先順位付けも含まれているべきです。これにより、最も重大な脅威に最初に対処できるほか、正常に完了した更新と失敗した更新を継続的に追跡して、設定結果を確認し、監査対応を支援できます。
3. マルウェアとランサムウェア
マルウェアやランサムウェアは一般的な脅威であり、悪意のあるダウンロード、フィッシング、侵害されたWebサイト、または露出した脆弱性を通じてデバイスに侵入する可能性があります。これらの攻撃は、ファイルの暗号化、業務の中断、機密データの窃取、接続されたシステムへの拡散など、デバイスに深刻な被害をもたらす可能性があります。
企業は、こうした脅威から防御するために、強力なエンドポイント保護に投資すべきです。これには、デバイスに適切にパッチを適用し、制限��された権限を維持し、重要なシステムとデータのテスト済みバックアップを維持し、感染の拡大を防ぐための迅速な隔離手順を整備することが含まれます。
4. 管理されていない不明なデバイス
デバイスが適切に管理されていないと、承認済みのセキュリティ設定から外れたり、必要な更新を見逃したりして、攻撃者に狙われやすくなります。これには、個人用デバイス、見落とされたシステム、契約業者のエンドポイント、さらに通常のIT管理の範囲外で運用される未承認デバイスやシャドーITツールが含まれます。企業は、未知のデバイスが新たなリスクを生まないように、すべてのエンドポイントについて最新のインベントリを維持し、業務アクセスに関する明確な要件を定める必要があります。
5. エンドポイント設定の不備
エンドポイントセキュリティは、管理対象のすべてのデバイスで一貫した設定が行われていることに左右されます。しかし、安全でない設定（ファイアウォールの無効化、パスワード要件の不一致、セキュリティツールの設定ミスなど）があると、エンドポイントが攻撃に対して脆弱になるおそれがあります。企業は、各デバイスが自社のセキュリティ基準に従うよう、エンドポイントポリシーを標準化する必要があります。その際、各エンドポイントの可視性を確保し、可能な限り自動修復を取り入れることが重要です。
6. 過剰または古いアクセス権限
誰が何にアクセスする権限を持っているのかを必ず把握しましょう。共有アカウント、古いアクセス許可、退職・異動時のアクセス停止の遅れは、いずれも権限�のないユーザーや不満を抱えた元従業員にアクセスを許す原因になりかねません。
過剰な権限は、デバイスをマルウェア、不正な変更、その他の同様の脅威に対して脆弱にする可能性があるため、企業には、ユーザーアクセスを管理するために最小権限アクセスとロールベースのアクセス制御を使用し、あわせて個別アカウントと迅速なアクセス権の削除によって、必要なユーザーのみにアクセスを制限することが推奨されます。
7. 安全でないリモートアクセス
サイバーセキュリティは、特にリモートアクセスにおいて欠かせません。公開されたサービス、共有資格情報、管理されていないリモートアクセスツール、脆弱な認証を介した安全でないアクセスは、デバイスを脆弱な状態にしかねません。
その代わりに、リモートアクセスは一元管理し、許可されたユーザーのみに制限する必要があります。多要素認証、詳細なアクセス許可、セッションログなどのツールを活用することで、使いやすさを損なうことなくセキュアリモートアクセスを維持できます。
8. 限られたエンドポイントの可視性
企業やITチームが自社のエンドポイントを可視化できていないと、未適用のパッチ、古いソフトウェア、またはコンプライアンスに準拠していないデバイスを特定できません。その結果、セキュリティ上の欠陥に対処したり脅威を特定したりすることが難しくなり、発生した問題への対応がさらに遅れてしまいます。組織にはエンドポイントの明確な可視化が必要なため、一元管理されたダッ�シュボード、自動化されたソフトウェアおよびハードウェアのインベントリ、脆弱性に関するインサイト、リアルタイムアラート、ステータスレポートを備えたソリューションを見つけることが重要です。
9. 検知と修復の遅れ
セキュリティツールは迅速なアラートを提供できますが、それらがすぐに確認されて対応されなければ、その価値は限定的です。リスクが特定されてから修正されるまでの時間差が大きすぎると、デバイスが長期間脆弱なままとなり、脅威はさらに深刻になる可能性があります。企業は、アラートにできるだけ早く対処するための明確な対応ワークフローに加え、自動アクションやリモートトラブルシューティング機能、さらに迅速に解決できない問題に備えた明確なエスカレーション手順を整備する必要があります。
10. 内部リスクとヒューマンエラー
悪意のある攻撃や技術的な脅威にどれだけ備えていても、単純なヒューマンエラーは常にリスクとして残ります。従業員が誤ってデータを公開状態のままにしたり、安全でないドキュメントをダウンロードしたり、エンドポイントを誤設定したり、権限アクセスを不適切に使用したりすることがあります。こうしたことは悪意を持って行われる場合もありますが、まったくの偶然で起きる可能性も同じくらいあります。
だからこそ、従業員トレーニングは非常に重要です。従業員には、フィッシングを防ぐ方法やその他のセキュリティのベストプラクティスについて指導し、何か問題が起きたときのために（起きるか��どうかではなく、起きたときに備えて）明確な手順を整備しておく必要があります。さらに、最小権限アクセス、アクティビティログ、手動の判断への依存を減らす自動化ツールを活用することで、セキュリティと効率を向上させることができます。
SMBがエンドポイントセキュリティのリスクを優先的に対処する方法
少し計画して事前に備えるだけで、エンドポイントセキュリティのリスクに優先順位を付け、最も危険な脅威から先に対処できるようになります。
まず、業務システムにアクセスできるすべてのエンドポイントを特定します。これにより、監視および管理が必要なすべてのデバイスの基準が作られます。
次に、不足しているパッチ、古いアプリケーション、サポート対象外のソフトウェアを特定します。これらはすべて、対処が必要なリスクです。
リスクを特定したら、まずは現在悪用されていて影響の大きい脆弱性を優先することから始めましょう。これらは、現時点で直面している最も重大な継続中の脅威です。
アカウントを保護し、ユーザーを確認するために、強力な認証と最小権限アクセスを必ず徹底してください。
エンドポイント全体で一貫して適用できるよう、エンドポイントのセキュリティと構成ポリシーを標準化します。
繰り返し可能なパッチ適用や修復タスクを自動化して、ITチームの時間を節約し、エンドポイントを適切に保護しましょう。
定期的なレビューに頼るのではなく、エンドポイントの状態を継続的に監視することで、�新たな脅威が発生した際にすばやく特定できます。
侵害されたデバイスやコンプライアンスに準拠していないデバイスへの対応手順を文書化し、どのように対処したかを明確に記録できるようにしましょう。
重要なのは、優先順位付けは、悪用される可能性が高く、重大な被害や業務停止を引き起こしかねないリスクから始める必要があるということです。すべてのリスクはいずれ対処すべきですが、どれが最も重要かを把握することが脅威の優先順位付けには不可欠です。
SMB向けエンドポイントセキュリティの必須対策
中小企業には、多層的なエンドポイントセキュリティ管理が必要です。これらの機能は、複数の統合されたツールやプロセスによって提供される場合があります。
多要素認証 ログイン時にユーザーを検証します。
サポート対象のシステムとアプリケーション全体でパッチの抜け漏れを減らすための、OSおよびサードパーティ製アプリケーションへの自動パッチ適用。
脅威をすばやく特定し対応するためのアンチウイルスまたはエンドポイント検知・対応。
一元化されたエンドポイントインベントリにより、ITチームはすべてのエンドポイントを簡単に追跡および管理できます。
脆弱性の可視化と優先順位付け によって脅威を特定し、最も重大なものから確実に対処できるようにします。
アクセスを制限し、不正ユーザーを排除するための最小権限のアクセス制御。
セキュアリモートアクセスで、サイバーセキュリティを損なうことなく、従業員がどこからでも働けるようにします。
標準化されたエンドポイント設定ポリシーにより、各エンドポイントがセキュリティガイドラインとポリシーに従っていることを確実にします。
インシデント後に重要なシステムとデータを復旧するために、検証済みのバックアップおよび復旧プロセス。
潜在的な脅威をすばやく特定して対応できるようにするための、エンドポイントアラートと文書化されたインシデント対応ワークフロー
SplashtopがSMBのエンドポイントセキュリティリスク低減にどう役立つか
エンドポイントのセキュリティと管理は、あらゆる規模の企業にとって不可欠ですが、特に中小企業は、必要な管理機能と特長を手頃な価格で提供するプラットフォームを確実に見つける必要があります。そこで役立つのがSplashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）です。ITチームに必要な可視性、パッチ適用、アラート、自動化を提供し、エンドポイントの露出を減らし、より一貫した対応を可能にします。
Splashtop AEMでは、次のことが可能です。
1. エンドポイントの可視性を向上
Splashtop AEMは、ITチームが各エンドポイントの全体的な健全性、ソフトウェアインベントリ、パッチの状態、脆弱性情報などを明確に把握できるようにします。これらはすべて、使いやすく一元化されたコンソールからア��クセスできるため、担当者は脅威をより的確に特定して優先順位を付けられるようになり、管理されていないデバイスの削減にも役立ちます。
2. パッチ適用と修復を自動化
Splashtop AEMには自動パッチ管理機能があり、サポート対象のオペレーティングシステムとサードパーティアプリケーションに対する自動パッチ適用をサポートしています。Splashtop AEMを使うと、ITチームはポリシーベースのアクション、スクリプト、アラート、修復ワークフローによってパッチ適用を自動化でき、更新を一貫して適用し、手動での修復作業を減らすのに役立ちます。
3. セキュアリモートアクセスとリモートサポート
問題の調査に実機での対応が必要な場合、ITチームはSplashtopのリモートアクセスとリモートサポート機能を使用して管理対象デバイスに接続し、リモートでトラブルシューティングを行えます。Splashtopは、多要素認証、詳細なアクセス許可、セッションログなどのセキュリティ機能と管理コントロールを提供しており、ITチームは一元化されたアクセス制御とセッション監視を維持しながら、問題を迅速に調査して解決できます。
4. 必要に応じてエンドポイント保護を追加する
Bitdefender を搭載したSplashtop Antivirusは、Splashtop プラットフォーム経由で管理できるアンチウイルス保護を求める組織向けのアドオンとして利用できます。保護されたエンドポイントでのマルウェアの検知とブロックに役立つほか、エンドポイントのパッチ適用、可視性、アクセス制御を補完できます。
より管理しやすい�エンドポイントセキュリティプログラムを構築
SMBはサイバー脅威に事欠かず、一貫性のないセキュリティ対策、対応の遅れ、エンドポイント全体の可視性不足によって、その深刻さがさらに増す可能性があります。SMBとそのITチームは、ネットワークとデバイスを適切に保護するために、ID管理、パッチ適用、エンドポイント保護、アクセス、対応などを含む多層的なアプローチを取る必要があります。
Splashtop AEMを使えば、あらゆる規模の企業が、どこで業務をしていても、環境全体のエンドポイントをシームレスに管理できます。Splashtop AEMは、管理対象デバイス全体の一元化された可視性、ハードウェアおよびソフトウェアのインベントリ、自動パッチ管理、設定可能なアラート、スクリプト、修復ツールを提供します。
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