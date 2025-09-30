メインコンテンツへスキップ
A woman standing in a server room working on her laptop.

特権アクセス管理 (PAM) とは何ですか？

Trevor Jackins
所要時間 11分
更新済み
特権アクセス管理は、組織のサイバーセキュリティ戦略の重要な要素です。サイバー脅威が進化し、ますます巧妙になる中で、特権アカウント（機密システムやデータへの高度なアクセス権を持つもの）を保護することはますます重要になっています。PAMソリューションは、誰がこれらのアカウントにアクセスできるか、どのように、いつアクセスできるかに対して厳格なコントロールと監視を施すことにより、特権アクセスに関連するリスクを軽減します。

今日のデジタル環境では、従来のセキュリティ対策では現代のIT環境の複雑さに対応するには不十分です。組織は、セキュリティ体制を強化し、アクセス管理を合理化し、規制基準への準拠を確保するために、先進的なPAMシステムに目を向けています。強力なPAM戦略を実施することで、企業は不正アクセス、データ漏洩、その他のセキュリティインシデントから保護し、重大な財務的および評判的な影響を防ぐことができます。

特権アクセス管理 (PAM) とは何ですか？

特権アクセス管理（PAM）とは、特権ユーザーによる組織の重要なシステムや機密データへのアクセスを制御、監視、保護するためのサイバーセキュリティ戦略と技術です。特権ユーザーとは、通常のユーザーよりも高い権限を持ち、ソフトウェアのインストール、設定変更、機密情報へのアクセスなどのタスクを実行できるユーザーを指します。PAMの目的は、これらの特権の誤用を防ぎ、潜在的なセキュリティ脅威から組織を守ることにあります。

特権アカウントとは何ですか？

特権アカウントは、標準ユーザーアカウントよりも高いアクセス権と権限を持つユーザーアカウントです。これらはしばしばIT管理者、ネットワークエンジニア、その他のITプロフェッショナルによってITインフラを管理および維持するために使用されます。特権アカウントには、ローカルおよびドメイン管理アカウント、サービスアカウント、アプリケーションアカウントが含まれます。これらのアカウントは高いアクセスレベルを持つため、サイバー攻撃者が脆弱性を悪用し、重要なシステムやデータに不正アクセスするための標的となります。

特権アクセスとは何ですか？

特権アクセスとは、通常は限られたユーザーグループに制限されているITシステムやアプリケーションでの高レベルの機能を実行する能力を指します。このアクセスにより、ユーザーはシステム構成を変更し、ユーザーアカウントを管理し、機密データにアクセスすることができます。特権アクセスはIT環境の維持と運用に不可欠ですが、適切に管理および監視されないと重大なセキュリティリスクを引き起こす可能性があります。効果的なPAMソリューションは、特権アクセスが認可されたユーザーのみに付与され、適切かつ安全に使用されることを保証します。

特権アクセスの例

  • システム管理者: ユーザーアカウント管理、ソフトウェアインストール、セキュリティ設定を含むITインフラストラクチャを完全に制御します。

  • データベース管理者: ビジネスや顧客の機密情報を含むデータベースにアクセスして管理します。

  • ネットワークエンジニア: ファイアウォール、ルーター、ネットワークセキュリティ設定を構成して、安全な運用を維持します。

  • クラウド管理者：クラウド環境へのアクセスを制御し、仮想マシンを管理し、クラウドセキュリティポリシーを施行します。

  • サードパーティベンダー: システムのトラブルシューティングやメンテナンスのために一時的にアクセスする契約者や外部ITサポートチーム。

特権資格情報とは何ですか？

特権資格情報は、特権アカウントがITシステムやアプリケーションにアクセスするために使用するユーザー名やパスワードなどの認証詳細です。これらの資格情報はしばしば広範な権限を付与し、不正使用を防ぐために保護されなければなりません。PAMソリューションには、特権資格情報の管理と保護のための機能が通常含まれており、自動資格情報の回転、セキュアストレージ、資格情報の注入などがあります。これらの資格情報を保護することで、組織は資格情報の盗難や不正使用のリスクを軽減し、全体的なセキュリティを向上させることができます。

PAMを理解し実装することで、組織はセキュリティ体制を大幅に強化し、重要な資産を保護し、規制要件を確実に遵守できます。

PAMの主要コンポーネント

  • 資格情報保管庫: 特権アカウントの資格情報を安全に暗号化して保存するシステム。それはパスワードへの直接アクセスを制限し、誤用を防ぐために自動的に回転させます。

  • セッション管理：特権セッションを監視、記録、制御するよ。これにより、アカウンタビリティが確保され、監査がサポートされ、リスクのある活動が検出された場合にはリアルタイムでセッションを終了することができます。

  • アクセス制御とポリシー：誰が何を、いつ、どの条件でアクセスできるかを定義します。This includes enforcing least 権限 principles and time-bound or approval-based access.

  • ジャストインタイム（JIT）アクセス：必要なときにのみ特権システムやアカウントへの一時的で時間制限のあるアクセスを付与します。これにより、常時特権が悪用されるリスクが減少します。

  • 多要素認証（MFA）：特権アクセスを許可する前に、追加の身元確認を行います。MFAは、不正な侵入を防ぐための重要なセキュリティコントロールです。

  • 監査と報告: 詳細なログとレポートで、すべての特権アクセス活動を追跡します。これらのツールは、組織がコンプライアンス要件を満たし、異常を検出するのに役立ちます。

PAMが重要なのはなぜですか？

PAMは、主にセキュリティの強化、コンプライアンスの確保、現代のIT環境での運用の効率化に焦点を当てた重要な理由で不可欠です。

1. セキュリティの強化

特権アカウントは、機密システムやデータへの広範なアクセスを提供するため、サイバー攻撃者の主要なターゲットとなることがよくあります。PAMを通じてこれらのアカウントを保護することで、組織は不正アクセスやデータ漏洩のリスクを大幅に減少させることができます。

2. 規制基準への準拠

多くの業界は、データ保護とアクセス管理に関する厳しい規制要件に従っています。GDPRHIPAA、PCI-DSSなどの規制は、誰が機密情報にアクセスできるか、どのように保護されるかについて厳しい管理を義務付けています。PAMを実装することで、組織は詳細な監査証跡を提供し、責任を確保し、包括的な報告を通じてコンプライアンスを示すことで、これらの規制要件を満たすことができます。

3. 内部脅威の軽減

内部脅威は、悪意があるか偶然であるかにかかわらず、組織に重大なリスクをもたらします。特権アクセスを持つ従業員、契約者、またはサードパーティのベンダーは、資格情報を悪用して重要なシステムやデータにアクセスする可能性があります。PAMソリューションは、ユーザーに必要最低限の権限を付与することで、これらのリスクを軽減します。さらに、特権セッションの継続的な監視と監査は、内部脅威を迅速に検出し対応するのに役立ちます。

4. 業務効率

特権アクセスを手動で管理することは、複雑で時間のかかるプロセスになる可能性があります。PAMソリューションは、資格情報のローテーション、アクセスのプロビジョニング、デプロビジョニングなど、アクセス管理の多くの側面を自動化し、運用を合理化し、管理の負担を軽減します。これらのタスクを自動化することで、ITチームは日常的なアクセス管理タスクに追われることなく、より戦略的なイニシアチブに集中できます。

5. 高度な脅威からの保護

サイバー脅威はますます高度化しており、攻撃者はしばしば従来のセキュリティ対策を回避するための高度な技術を使用します。PAMは、ゼロトラストの原則を実装することで強力な防御メカニズムを提供し、すべてのアクセス要求が許可される前に徹底的に検証されます。このアプローチは、攻撃者が初期アクセスを得たとしても、ネットワーク内で横移動したり、検出されずに権限をエスカレートすることができないことを保証します。

これらの重要な領域に対処することで、PAMは組織の資産を保護し、規制遵守を確保し、全体的なセキュリティと運用効率を向上させる重要な役割を果たします。

PIM と PAM と IAM

サイバーセキュリティとアクセス管理の領域では、特権アイデンティティ管理 (PIM)、特権アクセス管理 (PAM)、およびアイデンティティとアクセス管理 (IAM) の3つの重要な概念がよく出てきます。これらの用語は時々同じ意味で使われることがありますが、アクセス制御とセキュリティの異なる側面を指します。

PIM、PAM、IAMの違いを理解することは、堅牢なセキュリティフレームワークを実装するために重要です。

特権アイデンティティ管理 (PIM)

PIMは、組織内で特権が高いアイデンティティに焦点を当てています。PIMソリューションは、特権アイデンティティのライフサイクルを管理および監視するために設計されており、これらのアイデンティティが認可された人員によってのみ使用され、適切に監査されることを保証します。

特権アクセス管理（PAM）

PAMは、特権IDの管理だけでなく、重要なシステムやデータへの特権アクセスの制御と監視も含む広範な概念です。PAMの主な目的は、特権アクセスが許可されたユーザーにのみ、必要なときにのみ付与されるようにし、不正アクセスや潜在的なセキュリティ侵害のリスクを最小限に抑えることです。

アイデンティティとアクセス管理（IAM）

IAMは、組織内のデジタルアイデンティティを管理し、リソースへのアクセスを制御するための包括的なフレームワークです。PAMが特権アカウントに特化しているのに対し、IAMは組織内のすべてのユーザーアイデンティティをカバーし、従業員、契約者、パートナーを含みます。

PIM、PAM、IAMの比較

PIM、PAM、IAMはすべて組織のセキュリティフレームワークで重要な役割を果たしますが、それぞれ異なる目的を持ち、アクセス管理の異なる側面に対処します。

  • PIMは、特権IDのライフサイクルとポリシーの管理に特化しており、これらのアカウントが適切に制御され、監査されることを保証します。

  • PAMは、特権アクセスを制御および監視するための包括的なツールを提供します。厳格なアクセス制御を実施することで、特権アカウントに関連するリスクを最小限に抑えることを目指しています。

  • IAMは、組織内のすべてのユーザーのアイデンティティとリソースへのアクセスを管理する広範な範囲を包含します。すべてのユーザーに対して、認証、承認、およびアクセスプロビジョニングを含みます。

PAMはどのように機能しますか？

PAMは、特権アカウントとアクセス権を保護および管理するために設計されたポリシー、手順、および技術の組み合わせを通じて運用されます。PAMの主な目的は、無許可のアクセスを防ぎ、セキュリティ侵害のリスクを減らすために、すべての特権活動を制御、監視、および監査することです。PAMの動作概要は次のとおりです。

資格情報管理

PAMのコアコンポーネントの1つは、特権資格情報の安全な保存、管理、およびローテーションを含む資格情報管理です。PAMソリューションは、資格情報を中央のボールトまたはリポジトリに保存し、暗号化され、認可されたユーザーのみがアクセスできるようにします。自動化された資格情報のローテーションは、定期的にパスワードを変更することでセキュリティをさらに強化し、資格情報の盗難や悪用のリスクを軽減します。

アクセスコントロール

PAMは、特権アカウントにアクセスできるのは認可されたユーザーのみであることを保証するために厳格なアクセス制御を実施します。これには、ユーザーがタスクを実行するために必要な最小限のアクセスレベルを付与される最小権限の原則を実装することが含まれます。Just-In-Time（JIT）アクセスは、必要なときにのみ一時的なアクセスを提供することでセキュリティをさらに強化し、不正使用の機会を減少させます。

セッションモニタリングと録画

特権セッションの監視と記録は、疑わしい活動を検出し対応するために重要です。PAMソリューションは、すべての特権セッションをリアルタイムで監視し、ユーザー活動の詳細なログとビデオ録画をキャプチャします。これにより、セキュリティチームは行動を監査し、異常を特定し、潜在的なセキュリティインシデントに迅速に対応することができます。

リスク分析と異常検出

PAMソリューションは、高度な分析と機械学習を活用して、特権アクセスに関連するリスクを特定し、軽減します。ユーザーの行動とアクセスパターンを分析することで、PAMは潜在的なセキュリティ脅威を示す可能性のある異常を検出できます。このプロアクティブなアプローチは、リスクが深刻なインシデントにエスカレートする前に組織が対応するのを助けます。

既存システムとの統合

包括的なセキュリティを提供するために、PAMソリューションは、ディレクトリサービス、アイデンティティ管理システム、セキュリティ情報およびイベント管理（SIEM）ツールを含む既存のITインフラストラクチャとシームレスに統合されます。この統合により、PAMは組織全体で一貫したセキュリティポリシーを強制し、アクセス活動の統一されたビューを提供できます。

特権アクセス管理における主要な課題とリスク

PAMの実装は、機密システムを保護するために重要ですが、組織は特権アクセスを効果的に管理する際にしばしば課題に直面します。ここに一般的なリスクがあります：

  • 特権ユーザー、アカウント、資産、資格情報の可視性と認識の欠如: 適切な監視がないと、組織は特権アクセスを持つ人を見失い、不正行為のリスクが増加します。

  • 権限の過剰付与: ユーザーに過剰な権限を付与すると、その資格情報が侵害された場合にセキュリティの脆弱性を引き起こす可能性があります。

  • 共有アカウントとパスワード: 個別の責任を持たない共有特権アカウントを使用すると、行動を追跡し、誤用を検出することが難しくなります。

  • Windowsドメインコントローラーの保護: ドメインコントローラーは重要な認証データを保存しており、適切に保護されていない場合、サイバー攻撃の主要なターゲットになります。

  • 手動または分散された資格情報管理: 特権資格情報をスプレッドシートや管理されていない場所に保存すると、盗難や誤用のリスクが高まります。

強力なPAMソリューションでこれらの課題に対処することで、組織は厳格なアクセスコントロールを実施し、セキュリティを向上させ、特権アカウントの悪用リスクを最小限に抑えることができます。

コンプライアンスとセキュリティのための特権アクセス管理のベストプラクティス

PAMを効果的に実装するには、セキュリティとコンプライアンスを確保するためのベストプラクティスを取り入れた戦略的アプローチが必要です。特権アクセスを効果的に管理するための重要なベストプラクティスは次のとおりです:

  1. Enforce the Principle of Least 権限: 最小権限の原則は、ユーザーがタスクを実行するために必要最低限のアクセスレベルを付与することを含みます。これにより、無許可のアクセスのリスクが減少し、アカウントが侵害された場合の潜在的な被害が制限されます。現在の役割と責任に合わせてアクセス権を定期的に見直し、調整します。

  2. 強力な認証メカニズムを実装する: 多要素認証 (MFA)を使用して、特権アカウントに追加のセキュリティ層を追加します。

  3. 安全な資格情報管理の使用: 特権資格情報を暗号化し、許可された人員にのみアクセスを制限する安全な集中型ボールトに保存します。自動化された資格情報のローテーションにより、パスワードが定期的に変更され、資格情報の盗難のリスクが最小限に抑えられます。資格情報の注入を実装して、ユーザーにパスワードを公開せずにアクセスを提供します。

  4. 特権セッションの監視と記録: 特権セッションの継続的な監視と記録は、リアルタイムでの不審な活動の検出と対応に役立ちます。監査および法医学分析のために、ユーザー活動の詳細なログとビデオ記録を維持します。異常な行動に対する自動アラートは、潜在的な脅威を軽減するための迅速な対応を可能にします。

  5. Just-In-Time (JIT) アクセスの実装: Just-In-Time (JIT) アクセスは、必要なときにのみ一時的な特権アクセスを付与し、長期的な露出のリスクを軽減します。このアプローチは、必要最小限の期間だけアクセスを提供し、悪用の機会を最小限に抑えます。

  6. 定期的な監査とレビューを実施する: 特権アクセスを定期的に監査し、アクセス制御をレビューして、セキュリティポリシーおよび規制要件への準拠を確保します。定期的な監査は、潜在的な脆弱性を特定し対処するのに役立ち、アクセス権が最新で適切であることを保証します。コンプライアンス報告のために、すべてのアクセス活動の詳細な記録を維持します。

  7. 既存のセキュリティインフラストラクチャとPAMを統合: PAMソリューションをIAMシステム、SIEMソリューション、ディレクトリサービスなどの既存のセキュリティツールと統合します。この統合により、セキュリティポリシーの一貫した施行が確保され、組織全体のアクセス活動の統一されたビューが提供されます。

  8. ユーザー教育とトレーニング：特権アクセス管理の重要性をユーザーに教育し、セキュリティのベストプラクティスについてのトレーニングを提供します。定期的なトレーニングセッションは、ユーザーが特権アクセスに関連するリスクとこれらのリスクを軽減するために取れる対策を理解するのに役立ちます。組織全体にセキュリティ意識の文化を促進します。

これらのベストプラクティスに従うことで、組織は特権アクセスを効果的に管理し、セキュリティを強化し、規制基準への準拠を確保できます。

Splashtopを選択: 従来のPAMを超えたアクセス管理の再定義

SplashtopのPAMへのアプローチは、従来の方法を超え、現代の組織の進化するセキュリティニーズに合わせた包括的で革新的なソリューションを提供します。高度な機能を統合し、ゼロトラストの原則を活用することで、Splashtop Secure WorkspaceはPAMを再定義し、より安全で効率的でユーザーフレンドリーな体験を提供します。

  • 強化された資格情報セキュリティ: Splashtopは、集中管理されたVault、自動パスワードローテーション、そして見えない資格情報の注入を使用して、特権資格情報を保護します。

  • シームレスな統合と設定: Splashtopは、IAMやSIEMツールを含む既存のITインフラストラクチャと統合し、一貫したセキュリティポリシーと統一されたアクセス管理を確保します。Zero Touch Provisioningは設定を簡素化し、ファイアウォールの変更を必要としません。

  • ジャストインタイム（JIT）およびオンデマンドアクセス: SplashtopはJITおよびオンデマンドアクセスを提供し、必要なときにのみ一時的な特権を付与します。

  • Real-Time Monitoring and セッション録画: Splashtop offers real-time monitoring and detailed セッション録画, enabling prompt detection and response to suspicious activities and providing comprehensive audit trails for compliance.

  • ゼロトラスト・ネットワーク接続（ZTNA）：ゼロトラスト原則を実装することにより、Splashtopはクライアントのセキュリティポスチャーチェックやデータ損失防止（DLP）などの機能を統合し、すべてのアクセス要求に対して厳格な検証を確保します。

  • ユーザーフレンドリーな体験: Splashtopは、アプリケーションランチャー、パスワードマネージャー、Microsoft TeamsSlackなどのコラボレーションツールとの統合などの機能を備えたユーザーフレンドリーなインターフェースを維持しています。

Splashtop Secure Workspaceは、包括的なセキュリティ、使いやすさ、シームレスな統合を提供し、現代のIT環境に理想的です。

Splashtop Secure Workspaceの無料トライアルを開始して、強化されたセキュリティとシームレスなアクセス管理の利点を体験してください。

ゼロトラストアクセスの簡素化
Splashtop Secure Workspaceの無料トライアルを開始
無料トライアル

