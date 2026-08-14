現代のITチームには、管理すべきことが数多くあります。エンドポイント、リモートデバイス、ソフトウェア、セキュリティ要件など、対応すべきことが多いため、あらゆることに対応しながら良好なエンドポイントセキュリティを維持するのは簡単ではありません。
これは大企業だけに限った話ではありません。どのような規模の組織でも、ユーザーの作業を妨げることなくデバイスのセキュリティを維持し、最新の状態に保つことに苦労することがあります。リアルタイムの可視化、自動化、パッチ適用の管理、効率的なリモートサポートのワークフローがなければ、エンドポイント管理は大きな課題になります。
それを踏まえて、よくあるエンドポイント管理の課題、優れたエンドポイント管理ソリューションがそれらにどう対応できるのか、そしてエンドポイントのサポートに苦労しているITチームに Splashtop AEM が何をもたらすのかを見ていきましょう。
エンドポイント管理とは？
エンドポイント管理とは、組織全体で使用されるデバイスを監視し、保護し、更新し、サポートするプロセスです。組織や使用するツールによっては、これにはデスクトップコンピューター、ノートPC、サーバー、モバイルデバイス、その他の接続されたエンドポイントが含まれる場合があります。
優れたエンド�ポイント管理は、ITチームがセキュリティ、パフォーマンス、ITコンプライアンス、および稼働時間を維持するのに役立ちます。しかし、適切なエンドポイント管理がなければ、デバイスがコンプライアンスを満たさなくなったり、脅威が長期間見過ごされたりしがちです。
エンドポイント管理がより難しくなった理由
最新のエンドポイント管理は、十分な準備ができていない場合、難しいものになりがちです。近年、リモートワークやハイブリッドワークが急増し、オフィス内やリモート勤務の従業員の間で、より多くのデバイスが分散するようになっています。同時に、従業員はこれまで以上に多くのサードパーティアプリケーションを利用しており、そのそれぞれが独自のセキュリティ上の課題をもたらしています。
その結果、ITチームはさらに多くのサイバーセキュリティの脅威に注意を払う必要があります。同時に、拡大する脅威の状況により、満たすべきセキュリティ規制やコンプライアンス要件も増えています。
そのため、現代のITチームはこれまで以上に多くの課題に直面し、より大きなプレッシャーにさらされています。従来の手作業によるサイバーセキュリティ対策では、分散したエンドポイントに対応して規模を拡大することができないため、チームは現代の働き方や課題に合わせて適応する必要があります。
一般的なエンドポイント管理の課題
では、エンドポイント管理においてITチームはどのような課題に直面しているのでし�ょうか？デバイス管理を難しくする一般的な障害には、次のようなものがあります。
1. エンドポイントの可視性の制限
可視化できないデバイスは、ITチームでは管理できません。エンドポイントを十分に可視化できていないと、ソフトウェアインベントリ、デバイスのステータス、パッチの状況など、重要な情報を把握できません。さらに、可視性がないと、ITチームは一元化されたレポートを利用できず、どのデバイスがチェックイン済みで、どのデバイスが未チェックインなのかも把握できません。
これにより、対処の遅れ、コンプライアンスレポートの質の低下、セキュリティリスクの増大につながる可能性があります。そのため、適切なエンドポイント管理は可視化から始まります。
2. パッチ管理の遅れ
パッチ適用はエンドポイント管理の最も重要な要素の1つであり、エンドポイントとアプリケーションを最新の状態に保ち、適切に保護するために欠かせません。しかし、関係するエンドポイントやアプリの数が多いため、これもまた最も難しい側面の1つになり得ます。
パッチの適用が遅れる理由はいくつかあります。オフラインのデバイスは更新サイクルを逃すことがあり、ユーザーがインストール完了に必要な再起動を先延ばしにしたり、ITチームが人為的ミスの起こりやすい手動更新に頼ったりする場合もあります。さらに、更新の優先順位が適切に設定されていないと、重要なパッチの適用が遅れる可能性があります。
パッチの設定に時間がかかるほど、既知の脆弱性にさらされるリスクは大きくなります。
3. サードパーテ��ィ製アプリケーションの脆弱性
エンドポイントの脆弱性は、オペレーティングシステムに限られません。ブラウザー、コラボレーションツール、生産性向上アプリなどのサードパーティアプリも、適切に更新されていなければリスクになる可能性があります。そのため、ITチームはエンドポイントの脆弱性に包括的に対処するために、分散したエンドポイント全体でサードパーティアプリを追跡し、更新する必要があります。
4. リモートおよびハイブリッドデバイスのサポート
リモートワークやハイブリッドワークの拡大は、従業員の柔軟性、アクセシビリティ、生産性の向上に大きく貢献してきましたが、その一方でエンドポイント管理をより難しくすることもあります。デバイスがオフィスのネットワーク外にあると、監視や管理が難しくなることがあります。その結果、リモートサポートやトラブルシューティングが難しくなります。特に、従業員がデバイスをオフィスに持ち込めず、VPNにも接続していない場合はなおさらです。
組織には、ITチームがどこからでもリモートデバイスにアクセスしてトラブルシューティングできるように、リモートアクセスとサポートを備えたエンドポイント管理ツールが必要です。これは単なる技術サポートにとどまりません。適切な管理とメンテナンスにはリモートアクセスが不可欠だからです。
5. 手作業のITワークフロー
エンドポイント管理は単調な作業になりがちですが、ワークフロー自体はシンプルで繰り返し可能なことが多く、つまり簡単に自動化できます。それで��も多くのITチームは、パッチのステータス確認、スクリプトの実行、デバイス情報の収集、設定変更の適用といったタスクを、エンドポイント全体に対して今なお手作業で行っています。
優れた自動化により、効率と応答時間を改善し、エンドポイント全体で一貫した管理を実現し、ITチームが使える時間を増やせます。自動化がなければ、反復的なエンドポイント管理タスクに、ITチームがより優先度の高い業務に必要な時間が奪われてしまいます。
6. ツールの乱立
多くの組織では、パッチ適用、リモートアクセス、インベントリ管理、監視、スクリプト、レポート作成など、さまざまなツールを利用しています。しかし、複数のソリューションを使い分ける必要があるため、複雑でコストがかかるだけでなく、新たな問題を数多く引き起こす可能性もあります。
ツールの乱立は、分断され整理されていないデータを招くだけでなく、管理者の運用負荷やライセンス管理の複雑さの増加にもつながります。その結果、ワークフローの一貫性が失われ、トラブルシューティングも遅くなり、統合ツールを使う場合よりも成果が悪化します。
密接に関連するワークフローを統合することで、管理の負担を軽減し、分断されたデータをなくし、エンドポイント運用をより管理しやすくできます。
7. コンプライアンスとレポートのギャップ
ログ記録とレポート作成は、特にセキュリティ監査の際に、ITコンプライアンスに不可欠です。企業は、自社のエンドポイントにパッチが適用され、保護され、適切に設定されていることを証明できなければなりません。そのためには、明確なログを維持する必要があります。
しかし、適切なレポート作成がなければ、企業はパッチ記録が不完全になったり、デバイスインベントリが限定的になったり、エンドポイントの状態を示すことが難しくなったりする可能性があります。その結果、監査に不合格になるおそれがあるだけでなく、ITチームが追加のアップデートやサポートが必要なエンドポイントを特定しにくくなり、サイバーセキュリティに悪影響を及ぼします。
コンプライアンスとレポート作成は、単に監査を通過するためだけのものではありません。それは、適切なエンドポイント衛生を維持するうえでも不可欠です。
8. エンドポイント運用の拡張
企業の成長に伴い、エンドポイント数と管理負荷は、既存のプロセスで対応できる以上のスピードで増加することがあります。中小企業、社内ITチーム、MSPsには、反復的な手作業を増やすことなく、より多くのデバイスをサポートできるスケーラブルな方法が必要です。
そのため、スケーラビリティが重要です。これには、より多くのエンドポイントを迅速に追加できる機能に加え、自動化、デバイス全体を一元的に可視化する機能、リモートでの修復、ポリシーベースのアクションが含まれ、いずれも少人数のチームがより多くのデバイスを管理するのに役立ちます。適切なスケーラビリティがなければ、ITチームは成長のスピードに対応するのが難しくなります。
ITチームがエンドポイント管理の課題を克服する方法
エンドポイント管理の課題を踏まえると、ITチームはそれ��を克服するために何ができるでしょうか？エンドポイント管理の課題を解決するには、単なる別のスタンドアロンツールでは不十分であり、問題に対処するために設計された、的を絞った実践的な改善が必要です。
これには次のようなものが含まれます。
エンドポイントの可視性を一元化し、ITチームがすべてを1か所から監視できるようにします。
ITエージェントを必要とせずに問題をすばやく解決するための、定型的な修復作業の自動化。
リスクに基づいてパッチ適用の優先順位付けを行い、最も重大な脅威に最初に対処します。
サードパーティ製アプリケーションのアップデートを追跡し、すべてを最新の状態に保ち、アプリのセキュリティ脆弱性に対応すること。
問題をより迅速に解決して中断を減らし、リモートワーク中の従業員を支援するために、リモートサポートを活用します。
より良い管理と監査対応のために、エンドポイント全体でレポートを標準化します。
可能な場合は、自動化によって手作業を減らし、IT担当者が重要なタスクにより多くの時間を集中できるようにします。
エンドポイント管理ソリューションを選ぶ際のポイント
市場にはさまざまなエンドポイント管理ソリューションがありますが、すべてが同じ機能を備えているわけではなく、あらゆる組織に適しているわけでもありません。ITチームは、自社に必要なツールと機能を備えたソリューションを見つけるために、選択肢を評価する際にニーズを慎重に検討する必要があります。そのため、何を重視すべきかを把握しておくことが重要です。
エンドポイント管理ソリューションでは、次の点を確認しましょう。
ネットワーク全体にわたるエンドポイントのリアルタイム可視化。
OSとサードパーティのパッチ管理（オペレーティングシステムだけではありません）
潜在的な脅威を特定するための脆弱性インサイト。
リアルタイムで更新されるハードウェアおよびソフトウェアのインベントリ。
外出先で働く従業員向けのリモートサポート。
基本的なタスクを自動的に実行するためのスクリプト。
脅威を早期に特定するためのプロアクティブなアラート。
基本的な問題に対処するための自動修復。
自動レポート機能と使いやすいダッシュボード。
Splashtop AEM がエンドポイント管理の簡素化にどのように役立つか
Splashtop AEM は、ITチームが可視性を高め、日常的なエンドポイント管理作業を自動化し、デバイスで更新や修復対応が必要な際に、より迅速に対応できるよう支援します。エンドポイントのインサイト、パッチ適用、ポリシー、スクリプト、アラート、および関連ワークフローを Splashtop プラットフォームに集約します。
Splashtop AEMは、健全性、パッチ状況、ソフトウェアを含むエンドポイント全体の可視性を提供します。これにより��、ITチームはサポートや更新が必要なデバイスを特定でき、見落としを防ぐためのインベントリレポートも利用できます。
デバイスに更新が必要な場合、Splashtop AEMはITチームが不足しているパッチを特定し、オペレーティングシステムやサードパーティアプリケーションのアップデートを設定し、管理対象エンドポイント全体のパッチ状況を追跡できるよう支援します。これには、サポート対象のオペレーティングシステムやサードパーティアプリケーションも含まれており、チームはパッチ適用業務のより多くを1つのコンソールから対応できます。
Splashtop AEMのAIを活用したCVEインサイトは、既知の脆弱性の特定と優先順位付けをチームに役立てます。その後、ITチームはパッチポリシー、スクリプト、自動アクションを使用して、対応可能な問題をより効率的に修復できます。
エンドポイントで実機でのトラブルシューティングが必要な場合、技術者は Splashtop のリモートサポート機能を使用して、デバイスにリモートアクセスし、リモートでサポートできます。
その結果、Splashtop AEMを使用するITチームは、手作業を減らし、問題により迅速に対応し、ネットワーク全体のエンドポイントのセキュリティを維持できます。
Splashtop AEMを使い始める
可視化、パッチ適用、自動化、レポート作成、リモートサポートが分断された、または手作業のプロセスに依存していると、エンドポイント管理はより難しくなります。こうしたワークフローをまとめることで、ITチームはより迅速に対応し、ポリシーをより一貫して適用し、エンドポイントの健全性とリスクをより明確に把握できるようになります。
Splashtop AEMは、Splashtopプラットフォーム内でリアルタイムのエンドポイント可視化、自動パッチ管理、スクリプトとタスク、プロアクティブなアラート、修復ツールを提供します。
Splashtop AEMの無料トライアルを始めて、エンドポイント管理のワークフロー改善にどのように役立つかをご確認ください。