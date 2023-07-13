メインコンテンツへスキップ
A video game developer working remotely thanks to Splashtop

ゲーム開発者向けのリモートアクセス: プロセスを強化

Splashtop を使用すると、ゲーム開発者は任意のデバイスからワークステーションにリモートアクセスできるため、外出先でも創造性と生産性が可能になります。

リモートゲーム開発に最適なソリューション

  • クロスプラットフォームのサポート

    リモートのWindows、Mac、Linuxワークステーションで、任意のコンピューターまたはモバイルデバイスからゲームを開発します。

  • ハイパフォーマンスストリーミング

    グラフィックスやアニメーションをリアルタイムで作成するための優れた AV 同期を備えた高解像度、低遅延のストリームをお楽しみください。

  • セキュア&コンプライアンス

    業界標準の暗号化と多要素認証でゲームコンテンツとデータを保護します。

  • 24/7サポート

    中断のない開発を保証するために、専任のカスタマーサポートを24時間利用できます。

Splashtop Remote Access のパフォーマンス

Splashtop Remote Access パフォーマンス ゲーム開発者にとって完璧なソリューションであり、正確なビジュアルを実現する 4:4:4 カラー モード、臨場感あふれるサウンドのための忠実度の高いオーディオ、リモートスタイラス、3D マウス、ゲーム パッド、リモートマイクなどの多彩な周辺機器のサポートを提供します。

大規模なチーム向け

企業

Splashtop Enterprise は、より多くのセキュリティと高度な機能を必要とする大規模なゲーム開発チームに最適です。シングルサインオンを統合して簡単にアクセスし、きめ細かなアクセス許可を制御し、ワークフローを整理するためのアクセスをスケジュールし、 Android/IoT 無人アクセスを取得し、リモートアクセス、IT管理、およびサポートのための統合プラットフォームを取得します。

Two video game developers working remotely by leveraging Splashtop

コラボレーションを強化して作業効率を向上

チーム、クライアント、ゲームテスターがどこにいても簡単にコラボレーションできます。画面を共有し、デモを実施し、リアルタイムのフィードバックを受け取って、より迅速に反復して改善します。

ゲーム開発者が愛する機能

マルチモニターサポート

詳細を確認し、すべてのディスプレイで作業してください。表示するリモート画面を選択し、1つのウィンドウですべてのモニターを表示します。マルチツーマルチ(Splashtop Remote Access Proでサポート)を使用すると、各リモートモニターを個別のウィンドウに分散して、ローカルセットアップを調整できます。

同じコンピュータへの 2 人のユーザー

2 人の別々のユーザー (同じアカウント) は、Splashtop アプリから通常接続する場合と同じように、目的のリモート コンピューターに接続できます。そこから、ユーザーはリモート コンピューターの画面をリアルタイムで確認し、その前に座っているかのように制御できるようになります。

リモートスタイラスと描画タブレット

ローカルデバイスでスタイラスを使用して、リモートコンピュータをリアルタイムで制御します。

セッション録画

レビュー、デモンストレーション、または文書化の目的でリモートセッションをキャプチャします。

ウェイクオンLAN

必要に応じてワークステーションをリモートで起動し、エネルギーとリソースを節約します。

堅牢なファイル転送

コンピュータ間でファイルを簡単に転送できます。リモートセッションを開始せずにファイルを転送でき、セッション中にドラッグアンドドロップまたはファイル転送ウィンドウでローカルコンピュータとリモートコンピュータの間でファイルを移動できます。

