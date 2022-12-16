Splashtopを使用したリモートビデオ制作と計画
khara, Inc.は、どこからでも作業できるように高いパフォーマンスのリモートコンピュータアクセスを使用しています
概要
何ヶ月も安全で生産的なリモートワークを可能にする方法を探し、さまざまなソリューションを試した後、khara, Inc.はSplashtopを選びました。スタッフは、Splashtopを使って自宅や他の職場から会社のコンピュータにログインし、ビデオ編集、アニメーション作成、グラフィックデザイン、オーディオビデオの同期などの通常の作業を行っています。情報システム部門も、スタッフにリモートサポートを提供するためにSplashtopを使用しています。
khara, Inc.の情報システム部門の執行役員である鈴木慎之介氏がそのストーリーを共有します。
課題: マルチユーザーマネジメントが可能な高パフォーマンスでセキュアリモートアクセスソリューションを見つけること
近年、khara, Inc.は、クリエイターがどこからでも柔軟に働ける「新しい働き方」を実現しようとしています。鈴木さんは、「パンデミックの前から、リモートワークのための安全な環境を整えたいと思っていました。ちょうどそれをどう進めるか考えていたとき、COVID19の影響でリモート環境を改善する必要が出てきました。
しかし、それを行うことで、機密情報の安全性を保ち、作業効率を維持するという問題に直面しました。鈴木さんは、「私たちの仕事の性質上、リモートで作業するのは難しいです。リリース前のビデオを扱うため、機密情報を社外に持ち出すことを禁止しています。したがって、リモートで作業できる環境ではなく、オフィスに来る必要がありました。」
彼��らが直面していたもう一つの課題は、組織構造内でユーザーをリモートで管理できるソリューションを見つけることでした。プロジェクトに関与するスタッフは、制作現場の作業に応じて異なります。プロジェクトに一時的に参加し、完了すると離れるケースが多くあります。在宅勤務中に情報漏洩を防ぐために、すべてのスタッフメンバーのアカウントを管理できることが会社にとって重要でした。
COVID19の前、khara, Inc.はリモートアクセスが必要な場合にVPNを使用していました。しかし、大規模なリモートアクセスが必要になったとき、彼らのシステムはリモートワークに対応していないことを認識しました。各従業員にVPNアカウントを発行して使用する能力がなく、コアインフラストラクチャが過負荷になるためです。彼らは在宅勤務のためのリモートアクセスソリューションが必要だと判断しました。鈴木氏は後に、「VPNが必要な状況もあるので、VPNとSplashtopの両方を使用しています。」とコメントしました。
khara, Inc.Splashtopを発見：高速リモートアクセス、堅牢なセキュリティ、シングルサインオン、優れた機能
khara, Inc.がSplashtopを試したとき、彼らは探していたリモートアクセスソリューションを見つけました。それは彼らが探していたすべての特性を備えていました：
High パフォーマンス
khara, Inc.は、リモートセッション中の高速な画面転送を非常に魅力的だと感じました。「Splashtopの高いパフォーマンスは、ストレスなく作業できるようにしてくれます。「まるでオフィスのコンピュータに座っているかのようです」と鈴木さんは言いました。
ユーザー��管理
オフィスでの従来の働き方では、アカウントとアクセス権限を社内で管理することが可能でしたが、リモートワークではそうではありませんでした。パンデミックにより、スタッフの職場や自宅に行ってアクセス許可を削除するのが難しく、時間がかかるようになりました。Splashtopの管理機能により、チームはユーザーのアカウントとアクセス許可をリモートで管理できるようになりました。
シングルサインオン（SSO）統合による集中認証
khara, Inc. も、中央集権的な認証のために SSO アイデンティティプロバイダーと統合することを決定しました。鈴木氏は、「ツールを導入するたびにアカウントを発行し、各アカウントのインベントリを取るのは非常に面倒で高価です。認証を統一することで、システム運用コストを削減しています。Splashtopは私たちが使用しているSAML認証システムと互換性があり、それがとても気に入りました！」
リモートサポートを提供する能力
情報システム部門も、技術的な問題に直面した際にスタッフメンバーをリモートでサポートするためにSplashtopを使用しています。技術者はスタッフから承認を得た後、コンピュータにリモートアクセスします。彼らはチャットを通じてサポートも提供しています。鈴木さんは、「Splashtopがすべての部門に導入されて以来、対面でなくてもリモートコントロールでリアルタイムに問題を解決することが可能になりました」と述べました。
設定と使用の容易さ
チームは、マス設定機能を使用して、すべてのコンピュータに簡単にSplashtopを設定することができました。スタ�ッフがSplashtopの使用にどのように適応しているかを尋ねられたとき、鈴木さんは「ほとんどの人が新しいプロセスに慣れてきており、Splashtopの人気が高まっています」とコメントしました。
khara, Inc.のリモートワークの未来
ビデオ制作会社の視点から5Gの未来とその実用的な応用について尋ねられた際、鈴木氏は「ビデオ制作会社は低遅延で大量のデータを転送する必要があります」と述べました。5G技術を使って転送できるのは非常に魅力的だと思います。そうすることで、どこにいても良いものを作れる環境が整うことを期待しています。」
Splashtopを使用することで、khara, Inc.はリモートワークを導入し、スタッフのさまざまな働き方の好みに対応することができました。しかし、彼らは完全にリモートワークに移行したくはありません。
鈴木さんは説明しました、「人々が集中して質の高い仕事を提供できる限り、どこでそれを行うかは問題ではありません。クリエイターが自分に合った方法を選べるように、リモートワーク環境をオプションとして提供したいと考えています。
「しかし、クリエイターが同じ空間に集まり、共同のエネルギーをプロジェクトに注ぐことが容易であるとも感じます。良いアイデアは、対面でのコミュニケーションやカジュアルな会話から生まれることがあります。ハイブリッドワーク環境が未来です。COVID19の後も、私たちはSplashtopを活用してスタッフに在宅勤務のオプションを提供し続けます。」
5Gの未来とその実用的な応用について、ビデオ制作会社の視点から尋ねられた際、鈴木さんはこう言いました。「ビデオ制作会社は、大量のデータ�を低遅延で転送する必要があります。5G技術を使ってそれを転送できることは非常に魅力的です。そうすることで、どこにいても良いものを作れる環境が整うことを期待しています。」
制限事項
khara, Inc.について
khara, Inc.は、庵野秀明によって設立された映像企画・制作会社で、映像の企画、原作、脚本、デザインなどを開発し、制作、プロモーション、配信にも取り組んでいます。彼らは「エヴァンゲリオン」シリーズや「龍の歯医者」などの作品を制作しています。彼らはまた、アニメーションや特撮映画に関連する資料や技術を保存・管理するNPO「アニメ特撮アーカイブ機構（ATAC）」の設立にも関与しています。スタジオkharaは主要なアニメーション制作スタジオです。
Splashtopについて リモートアクセス
Splashtop リモートアクセス は、個人やチーム向けの高パフォーマンス リモートアクセスソリューションです。ユーザーは、4Kストリーミング体験を最小限の遅延で楽しみながら、コンピュータをコントロールし、すべてのアプリケーション、ファイル、データにアクセスできます。パフォーマンスは40 fps以上です。いくつかのリモートアクセス機能を楽しみ、自宅で生産的に作業しましょう。
Splashtop Enterpriseについて
SSO、リモートコンピュータ管理機能、オンデマンドリモートサポート、リモートアクセスニーズを強化するための多くの機能を備えたSplashtop Enterpriseにアップグレードしてください。
お客様の声
ハイブリッドな働き方の環境は未来です。当社は、コロナ禍の後も引き続きSplashtopを活用して、スタッフに在宅勤務の選択肢を提供していきます。
Shinnosuke Suzuki, an Executive at khara, Inc.