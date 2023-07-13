メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
Drawings of a cartoon character from an animator

リモートアニメーション用のSplashtop

実質的に遅延のない高解像度アニメーションツールへのシームレスなリモートアクセス

無料トライアルお問い合わせ

Splashtopでアニメーションワークフローを強化

  • 高いパフォーマンスを体験

    Splashtopを使用すると、どこにいてもアニメーション ツールへの高解像度でシームレスなリモートアクセスをお楽しみいただけます。これにより、ワークステーションと同じ高品質のビデオおよびオーディオパフォーマンスを使用して、作成、レンダリング、ポストプロダクションを完了できます。

  • セキュリティの優先順位付け

    Splashtop はアニメーション データのセキュリティを真剣に考えています。256 ビット AES 暗号化、2 段階認証、デバイス認証などの堅牢なセキュリティ機能を提供し、プロジェクトとクリエイティブ アセットが常に保護されるようにします。

  • 優れたカスタマーサポートをお楽しみください

    Splashtop を選択すると、単にサービスを受けるだけではありません。あなたはパートナーを獲得しています。当社の専任カスタマー サポート チームがいつでもお客様をサポートする準備ができており、リモートアクセス エクスペリエンスが可能な限りスムーズで生産的であることを保証します。

  • 使いやすさのメリット

    Splashtop の直感的なインターフェイスにより、アニメーション ツールへのリモートへのアクセスが可能な限り簡単になります。画面共有や明確なコミュニケーション ツールなどの機能を使用すると、場所に関係なく、チームとのコラボレーションやクライアントとのやり取りが簡単になります。

Animator using Splashtop remote computer access with a drawing tablet

アニメーションに Splashtop を選ぶ理由

創造性、精度、高品質のビジュアル配信で繁栄する業界にとって、Splashtop は多くのアニメーション専門家にとって頼りになるソリューションです。Splashtop を使用すると、アニメーション ツールに安全にアクセスし、どこからでもチームと共同作業できるため、クリエイティブ プロセスが中断されることはありません。

お客様に最適なソリューションを見つける

Recommended

Business Access Performance

The ultimate remote access solution for animation professionals, Splashtop Remote Access Performance offers 4:4:4 color mode for accurate color rendering, high fidelity audio for perfect sound effects, and extensive peripheral support for remote stylus and drawing tablets, perfect for detailed animation creations.

Free TrialLearn More

企業

大規模なアニメーションスタジオに最適な Splashtop Enterprise 、簡単なアクセスのためのシングルサインオン、制御されたアクセスのためのきめ細かな権限、合理化された放送ワークフローのための予定されたアクセス、リモート機器管理のための Android/IoT 無人アクセス、およびリモートワーク、IT管理、およびサポートをカバーする統合プラットフォームを提供します。

お問い合わせ詳細はこちら

幸せなお客様から

私たちはグラフィック タブレットを頻繁に使用するため、圧力に対する高い感度はアニメーターにとって重要な要件です。それが、私たちがSplashtopを選んだ多くの理由の1つです。

Hiroto Nishitani, Director and Technical Supervisor of Visual Production at Dandelion Animation Studio

幸せなお客様から

Splashtopのパフォーマンスには非常に満足しています。映画の制作では、同社のPCと同じように、滑らかなグラデーションと最小限のノイズを備えた正確なカラーディスプレイを使用することが重要です。また、ビデオとオーディオの間の遅延を最小限に抑える必要があります。

Saki Kawaguchi, Look-Dev Compositing Artist at Dandelion Animation Studio

今すぐ始める

無料トライアルお問い合わせ
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。