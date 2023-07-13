Splashtopでア��ニメーションワークフローを強化
高いパフォーマンスを体験
Splashtopを使用すると、どこにいてもアニメーション ツールへの高解像度でシームレスなリモートアクセスをお楽しみいただけます。これにより、ワークステーションと同じ高品質のビデオおよびオーディオパフォーマンスを使用して、作成、レンダリング、ポストプロダクションを完了できます。
セキュリティの優先順位付け
Splashtop はアニメーション データのセキュリティを真剣に考えています。256 ビット AES 暗号化、2 段階認証、デバイス認証などの堅牢なセキュリティ機能を提供し、プロジェクトとクリエイティブ アセットが常に保護されるようにします。
優れたカスタマーサポートをお楽しみください
Splashtop を選択すると、単にサービスを受けるだけではありません。あなたはパートナーを獲得しています。当社の専任カスタマー サポート チームがいつでもお客様をサポートする準備ができており、リモートアクセス エクスペリエンスが可能な限りスムーズで生産的であることを保証します。
使いやすさのメリット
Splashtop の直感的なインターフェイスにより、アニメーション ツールへのリモートへのアクセスが可能な限り簡単になります。画面共有や明確なコミュニケーション ツールなどの機能を使用すると、場所に関係なく、チームとのコラボレーションやクライアントとのやり取りが簡単になります。
アニメーションに Splashtop を選ぶ理由
創造性、精度、高品質のビジュアル配信で繁栄する業界にとって、Splashtop は多くのアニメーション専門家にとって頼りになるソリューションです。Splashtop を使用すると、アニメーション ツールに安全にアクセスし、どこからでもチームと共同作業できるため、クリエイティブ プロセスが中断されることはありません。
お客様に最適なソリューションを見つける
Recommended
Business Access Performance
The ultimate remote access solution for animation professionals, Splashtop Remote Access Performance offers 4:4:4 color mode for accurate color rendering, high fidelity audio for perfect sound effects, and extensive peripheral support for remote stylus and drawing tablets, perfect for detailed animation creations.
幸せなお客様から
私たちはグラフィック タブレットを頻繁に使用するため、圧力に対する高い感度はアニメーターにとって重要な要件です。それが、私たちがSplashtopを選んだ多くの理由の1つです。
Hiroto Nishitani, Director and Technical Supervisor of Visual Production at Dandelion Animation Studio
幸せなお客様から
Splashtopのパフォーマンスには非常に満足しています。映画の制作では、同社のPCと同じように、滑らかなグラデーションと最小限のノイズを備えた正確なカラーディスプレイを使用することが重要です。また、ビデオとオーディオの間の遅延を最小限に抑える必要があります。
Saki Kawaguchi, Look-Dev Compositing Artist at Dandelion Animation Studio